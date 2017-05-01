Растения, защищающие дом от бедности и неприятностей

Чертополох

Защитить свое личное энергополе можно с помощью специальных амулетов и оберегов, которые будут отталкивать от вас негатив. Создать же благоприятную атмосферу дома помогут комнатные растения и цветы, обладающие исключительной силой и не допускающие появления негатива.

Это колючее растение наши предки вешали у входной двери. Такое соседство обеспечивало комфорт, а недобрые намерения попросту не проникали за порог. Наибольшей силой обладает растение, сорванное или выкопанное для посадки в палисадник во время Полнолуния. Зачастую веточки чертополоха размещали и в спальне, и в хлеву, где содержалась скотина. По поверьям, это растение обладает мощью, направленной на защиту помещений, человека и животных. Соцветия чертополоха также должны присутствовать на сорванных ветках, чтобы оберег работал в полную силу.

Зверобой

Растение с привлекательными желтыми соцветиями используется не только в качестве защиты дома, но и как чрезвычайно полезное лекарственное сырье. Сбор зверобоя приурочивали к нечетному числу любой пятницы. По поверьям, именно в такие дни растение обладает сильной защитной функцией. Букетики стоит положить под порог, чтобы они задерживали духов, порчу и сглаз. В то же время можно посадить растение возле дома, чтобы оно не допускало подкладов — магических атрибутов, которые используют злые люди для наведения порчи.

Кактусы

Эти колючие ежики прекрасно оберегают дом от любого негатива. Их колючки не пропустят ни толики агрессивной энергетики и будут верой и правдой служить, охраняя жилище. Кактусам не место в спальне. Ставить их стоит на солнечную сторону, чтобы они могли подпитываться энергией светила и реализовывать ее в целенаправленной защите.

Герань

Запах этого растения способен отпугнуть любую нечисть, а листья обладают обеззараживающими свойствами. Горшки с геранью стоит ставить в тех местах, где вы обнаружили скопление негативной энергии. Если цветок начинает болеть, значит, он вбирает в себя негатив, присутствующий в доме. Такое растение следует поблагодарить за помощь, а если не получается его выходить, отнести подальше от дома. Закапывать его следует вместе с горшком под старым сухим деревом или пнем, чтобы негативная энергетика оказалась запертой.

Азалия

Это нежное растение не выносит слухов, сплетен и недоброжелателей. Его стоит расположить в комнате, где вы принимаете гостей. Оно отлично определяет агрессивно настроенных людей и отваживает их от вашего дома.

Денежное дерево, или толстянкаЭто растение — один из главных талисманов материального благополучия. В горшок перед посадкой цветка необходимо опустить монетку для привлечения в дом богатства. Толстянку необходимо хвалить и благодарить за вклад в семейный бюджет. Это уникальное растение способно подать знак о скором получении богатства. В такой период оно радует хозяев цветением с тонким, едва уловимым ароматом.

Бегония

Хрупкий цветок способствует устранению конфликтных ситуаций, смягчая домашнюю энергетику. Он нейтрализует негативные вибрации, привнося комфорт и гармонию в жизнь и отношения. При частых негативных ситуациях в доме растение заболевает и погибает, отдав себя целиком на защиту окружающего пространства.

Молочай

Этот цветок служит стражем энергетики в доме. Охраняет домочадцев от ссор, скандалов и сплетен, привлекает денежное благополучие, и сглаживает конфликтные ситуации, происходящие между хозяевами помещения и приглашенными людьми. Также цветок обладает лечебными свойствами и препятствует частым простудным заболеваниям, резким болевым симптомам, укрепляет иммунитет.

Бонсай

Это удивительное растение дает возможность привлечь финансовые потоки в дом, избавляет от бедности, придает уверенности в себе. Счастливые обладатели бонсая — люди с уравновешенной психикой, глубоким взглядом на жизнь. Энергия этого комнатного цветка постепенно наполняет дом житейской мудростью, избавляя домочадцев от тревог, бессонницы и нервозности.