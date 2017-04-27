Расстрела царской семьи не было. Алексей Романов стал Косыгиным

Мы не претендуем на достоверность всех фактов, которые изложены в данной статье, однако те аргументы, которые приведены ниже — весьма любопытны.

Расстрела царской семьи не было. Наследник престола Алеша Романов стал наркомом Алексеем Косыгиным.

Царская семья была разлучена в 1918 году, но не расстреляна. Мария Фёдоровна уехала в Германию, а Николай II и наследник престола Алексей остались заложниками в России.

В апреле этого года Росархив, который находился в ведении Минкультуры, был переподчинен непосредственно главе государства. Изменения статуса объяснили особой государственной ценностью хранящихся там материалов. Пока эксперты гадали, что бы все это значило, в зарегистрированной на платформе Администрации Президента газете «Президент» появилось историческое расследование. Суть его заключается в том, что никто царскую семью не расстреливал. Все они прожили долгую жизнь, а царевич Алексей даже сделал номенклатурную карьеру в СССР.

О трансформации царевича Алексея Николаевича Романова в председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина впервые заговорили еще во время перестройки. Ссылались на утечку из партийного архива. Информацию восприняли как исторический анекдот, хотя мысль — а вдруг правда — шевельнулась у многих. Ведь останков царской семьи тогда никто не видел, а слухов об их чудесном спасении всегда ходило множество. И вдруг, на тебе, — публикация о жизни царской семьи после мнимого расстрела выходит в издании, максимально далеком от погони за сенсацией.

— Можно ли было бежать или быть вывезенными из дома Ипатьева? Оказывается, да! — пишет а газете «Президент» историк Сергей Желенков. — Неподалеку стояла фабрика. В 1905 году хозяин на случай захвата революционерами прорыл к ней подземный ход. При разрушении дома Борисом Ельциным после решения Политбюро бульдозер провалился в тот тоннель, о котором никто не знал.



СТАЛИН при всех частенько называл КОСЫГИНА (слева) царевичем

Оставили в заложниках