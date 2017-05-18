Рассказ жительницы Ростова о том, как ее дед необычным ритуалом оживил своего умершего сына

Исследователь аномальных явлений Алексей Прийма в начале нулевых беседовал с престарелой жительницей Ростова Н. О. Трофименко. Она поведала ему об уникальном происшествии, случившимся тогда, когда она еще была маленькой девочкой.

— Давно это было, — вспоминала пенсионерка, — еще в тридцатые годы. Мой дед был известен в нашей придонской станице тем, что лечил людей травами, а иногда и заговорами. К нему даже местные большие начальники обращались за помощью. И дед вылечивал их. Вот почему, наверное, НКВД не трогало деда, хотя времечко на дворе стояло лютое. То и дело арестовывали кого-нибудь из моих земляков.

И вот однажды дед сотворил чудо! Об этом его чуде знали только члены нашей семьи — моя мать, два моих брата, мой отец и я. Дед строго-настрого запретил нам болтать языками о чуде. Мы и не болтали. Каждый понимал, что начни он болтать — и тут же угодит в тюремную камеру за «религиозную пропаганду».

Он оживил своего сына, то есть моего отца. Папа работал скотником на ферме. Работал с утра до ночи как проклятый. Вот и переработался. Надорвался, наверное. Пришел однажды поздно вечером с работы домой, вошел в хату, упал на пол и умер.

Я в этот момент была здесь же, в хате. Отец упал и умер прямо на наших глазах — моей матери, моих братьев, деда и меня. Все мы сидели тогда в хате. Я заорала от ужаса. Братья заплакали. Мама тоже стала плакать.

А дед молча присел на корточки рядом с моим отцом и пощупал пульс на руке у него. Потом сказал: «Да. Помер». Мама зарыдала уже в полный голос, а дед надолго задумался. И вдруг говорит: «Уходите вы все из хаты на двор. Быстро пошли вон отсюда! Я сейчас попробую оживить его». Мама сквозь слезы говорит ему: «Что ты несешь, старый? Мертвые не оживают». А дед в ответ: «Если очень сильно попросить Бога, то случается, порой оживают».

Мать: «А ты откуда знаешь это?» Дед: «Мне мой дед рассказывал. Он большим колдуном был, вот и поведал мне однажды, как оживлять мертвых… Пошли вон из хаты! Попробую оживить своего сыночка. Если не получится — значит, нельзя оживить. Не положено. Выходит, пришел его срок, свыше назначенный. А получится — что ж, спасибо Богу. Разрешил, значит, ему еще пожить».