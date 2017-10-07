Рассекреченный документ ЦРУ: доказано, астрал – это не миф

Ранее засекреченный документ, написанный еще в 1984 году Wayne M. Mcdonnell из US Army Intelligence, появился в полной, неотредактированной форме, на сайте ЦРУ.



ДОКУМЕНТ ЦРУ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО АСТРАЛ РЕАЛЕН

Полностью рассекреченный документ поднимает необычную тему и отвечает на некоторые паранормальные вопросы. Документ представляет собой полное и подробное изложение расследований ЦРУ того, что часто называют астральным планом.

МЫ ЖИВЕМ В ГОЛОГРАММЕ

Считается, что астральный план является областью вне материального мира, которая дает возможность получить доступ к душе или духу человека. Некоторые религии полагают, что астральный план может быть доступен только после смерти физического тела, в то время как другие считают, что его возможно достичь при жизни.

Это чаще всего ассоциируется с некоторыми восточными религиями, такими как индуизм и джайнизм, и он занимает центральное значение в буддийской вере и концепции нирваны. В более поздние времена, понятие астрального плана наблюдало всплеск популярности как на Западе, так и в Азии с ростом движения New Age.