Расположение магических знаков на ладони

2. Треугольник на средней фаланге среднего пальца – экстрасенсорность.

3. Вертикальные линии без разрывов и пересечений на нижних фалангах пальцев – личное обаяние (дар обаяния, очарования), оптимизм, общительность.

4. Линии Самаритян (почти вертикальные линии на холме Меркурия, если их больше трёх) – дар целительства, экстрасенсорность (в сочетании с предыдущим говорит о белой магии: целительство и гармонизация без применения личной воли и личной силы).

5. Остров (маленькая дополнительная линия в виде бугорка) на поясе Венеры (линии, объединяющей средний и безымянный пальцы как бы кольцом) – ясновидение, сильно развитая интуиция.

6. Кольцо Соломона (дуговая линия, огибающая указательный палец) – исключительная одарённость в области телепатии, ясновидения и, в целом, экстрасенсорики.

7. Крест на долине Марса (в центре ладони) – чувствительный человек с сильно развитой интуицией, у него часты верные предчувствия и вещие сны; интерес к оккультным наукам.

8. Линия с положительного холма Марса на промежуток между указательным и средним пальцами – большая магическая сила.

9. Крест внутри прямоугольника на холме Юпитера – мастер, ясновидящий; человек, способный выходить из критических ситуаций благодаря помощи свыше.

10. Линия Изиса (прямая линия, идущая от холма Луны к отрицательному холму Марса и проходящая по ребру ладони) – способность к ясновидению, телепатии и, в целом, экстрасенсорность.

11. Линия Интуиции (линия, идущая от холма Луны к отрицательному холму Марса) – способность к предчувствию будущих событий.

12. Магический треугольник (треугольник из линий Головы, Судьбы и Здоровья с прямым углом в месте пересечения линий Головы и Здоровья) – любая экстрасенсорная способность (в том числе – ясновидение).

13. Двойная линия Жизни – экстрасенсорность, сильная энергетика.

14 Круг в нижней части холма Луны – ясновидение, телепатия, и в целом – экстрасенсорные способности.

15 Треугольник в нижней части холма Нептуна – экстрасенсорность, ясновидение.

16 Хорошо развитые холмы, а также суставы пальцев – опыт и мудрость, оккультные знания.

17 Красные и белые пятна на ладони при развитых холмах – это места выхода энергии из ладонных чакр, свидетельство способности к целительству, зарядке предметов при помощи рук и вообще к любой энергетической работе руками.

18 Удлинённая и наклонённая к безымянному пальцу верхняя фаланга мизинца (см. фото ниже) – альтруизм; мысли и дела такого человека направлены на помощь людям и обществу (это жрецы, монахи, альтруистические личности).

19 Крест на холме Сатурна (под средним пальцем) – мистицизм и стремление делать зло, используя оккультные науки. Если человек не разбирается в оккультных науках, то крест на холме Сатурна трактуется иначе: препятствие, которое нужно преодолеть, временные финансовые трудности, склонность к попаданию в опасные ситуации, возможны опасности от транспорта.

20 Сетка на верхней фаланге мизинца – склонность к чёрной магии (нанесению прямого вреда по воле мага, без учёта воли высших сил).

21 Треугольник на холме Сатурна – интерес к сверхъестественному, способности к оккультным наукам, научный подход к эзотерике (если имеется также звезда на нижней фаланге среднего пальца – особая способность к постижению оккультных тайн).

22 Верхние фаланги пальцев имеют яйцевидную форму (с утолщением к концу пальца) – склонность к глубоким размышлениям, философии, способность к решению любых, даже самых запутанных проблем; стремление к Истине, логическое мышление, потребность в религиозной, социальной и политической свободе.

23 Выражен философский узел (верхний узел (утолщение) сустава) на пальцах – склонность к анализу и уравновешенность мышления; мышление критическое (сомнения и строгая логика).

***Некоторые замечания и правила***

Чтобы быть уверенным в наличии или отсутствии магических знаков на руке, необходимо помнить правила:

Смотреть следует чистые ладони, без кожных болезней или ссадин.

Желательно смотреть при хорошем освещении, не торопясь.

Линии и знаки на руках должны быть без разрывов и пересечений (любое пересечение или разрыв ослабляет силу знака).

Наличие только одного знака ещё не говорит об эзотерических способностях – для этого должно быть несколько таких знаков, плюс, желательно, хорошо развитые холмы и суставы.

На бугристой (холмы) и узловатой ладони (суставы) действие магических знаков усиливается.

Если на левой руке имеются магические знаки, а на правой их нет, значит человек от рождения имел соответствующие способности, но не развивал их и мог утратить.

Если магические знаки имеются на правой руке, а на левой отсутствуют, значит человек приобрёл эти способности при жизни (например, при помощи специальных техник).

На руке могут быть знаки, ослабляющие или даже блокирующие магические знаки, поэтому чтобы сказать точно о наличии способности (или предрасположенности к ней), надо учитывать эти знаки; но это уже углублённая хиромантия, поэтому не будем здесь на этом останавливаться.

В данной статье описаны не все значения указанных знаков, а только их магический и основной контекст.

Совет

Посмотрев на свои руки и найдя у себя магические знаки, вы, возможно, захотите встать на путь совершенствования и помощи людям, но примите совет: не спешите применять свои способности на себе и особенно на других людях. При отсутствии профессиональных навыков можно порой получить совершенно противоположный результат. Навредить легче, чем исправить. Кроме того, в некоторых случаях, можно перетянуть чужие проблемы на себя. Начинать надо с самосовершенствования, при этом очень важно найти опытного учителя, а не шарлатана, выдающего себя за мастера – ведь речь идёт о выходе на очень сильные и опасные энергии, использовать которые должны только профессионалы, умеющие оградить окружающих и себя от негативного влияния неправильно запущенной в работу энергии. С древности знания о паранормальных явлениях распространялись только среди узкого круга посвящённых людей. Умение пользоваться этими исключительными способностями накладывает на человека огромную ответственность.

Эта статья – капля в море моих знаний. Старайтесь пить «воду знаний» из «моря знаний», а не из «океана фальши».

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