Раскрыта тайна неудач мужчин

Не секрет, что в современном мире мужчины живут меньше женщин. Их подкашивают инсульты, инфаркты, уносят аварии и затягивают вредные привычки.

Смерть зовет многих мужчин, но зачем они, словно бараны, покорно идут на бойню? И хотя их всегда окружают спасительницы, музы и даже жертвы их безответственности, они не могут удержать мужчин от тяги в иные миры.

Труден путь мужчины по жизни. Не дружит он с ней. Смерть ему ближе и роднее. Хотя спроси его, ответит, как и положено: «Я крутой. Я решаю всё в своей жизни. У меня все в порядке. А то, что денег нет, так они не главное». И считает он, что идет к успеху, а внутри отлично знает, куда его засасывает…

С самого детства, приученный не слушать свои чувства, он и в этот раз отмахнется от тревожных колокольчиков в душе. И как огромная рыба на крючке у таинственного рыбака из другого измерения, сопротивляясь и мечась из стороны в сторону все равно будет приближаться к началу лески. Некоторые пытаются сопротивляться, но силы слишком не равны.

Какая сила управляет этой тягой?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обладать Знанием. В основе Знания лежит постулат, что НЕВИДИМОЕ УПРАВЛЯЕТ ВИДИМЫМ. Невежество многих мужчин порождает их самонадеянность. Они считают, как раз наоборот.

Если бы это было так, то люди бы видели Бога. Но Он, как был, так и навсегда остается Невидимкой.

Невидимое — это причина. Видимое — это уже свершившийся факт, следствие.

Сначала причина, потом результат.

Что является причиной, которая управляет мужчиной? Ответ возмутит большинство мужчин.

Причиной, которая управляет мужчиной, является СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИНЫ.

Женщина своим состоянием управляет поведением мужчины. Это происходит у большинства женщин бессознательно. Если бы женщины могли бы управлять своим состоянием, чувствами и эмоциями, они совершенно точно могли бы влиять на любой шаг мужчин.

Но они и так это делают, правда, как обезьяна, оказавшаяся за рулем движущегося автомобиля. Женщины то отталкивают от себя мужчин, то притягивают, но как это происходит, повторю, до сих пор не осознают.

Для описания процесса влияния женщины на мужчину хорошо подходит древняя даосская метафора: «Женщина — Земля. Мужчина — Дерево, растущее на этой Земле».

Даосы не были дураками и понимали Суть вещей. Они осознавали, что женщина может молчать и тайно переживать некое состояние, а ее мужчина в зависимости от ее переживаний либо станет Победителем, либо превратится в Неудачника и потихоньку разрушит себя. Найдет способ умереть.

Чем Земля питает Дерево, таковым оно и станет. Либо могучим и цветущим, либо пеньком.

Женщина отвечает за Невидимое: за чувства, эмоции, состояния. Мужчина, хочет он того или не хочет, пропитывается её состояниями, будучи погружен корнями в Землю и наполняется либо её благополучием, либо её ядом.

Но как так получается, что женщина сама превращает мужчину в Неудачника и толкает его в смерть?

Дело в том, что женщина, живя чувствами, не может не накапливать их. Она создана так, чтобы ПРОЖИВАТЬ ВСЕ ЧУВСТВА и ЭМОЦИИ, но наша воинственная цивилизация создает массу событий, о которых не то, что знать не хочется, даже думать.

Войны, революции, раскулачивания, грабежи, потери близких — вот наша перманентная реальность.

И теряя своих близких, женщина должна это прожить и отпустить. Но разве есть человек в нашей культуре, кто может легко принять такое положение вещей?

И НЕПРИНЯТОЕ, НЕПРОЖИТОЕ ЧУВСТВО ВЫТЕСНЯЯСЬ В ПОДСОЗНАНИЕ, СТАНОВИТСЯ ЯДОМ, ОТРАВЛЯЮЩИМ ЖИЗНЬ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

Испытывая непрожитый страх потери, мать начинает беспокоиться за сына и поселяет в нем НЕВЕРИЕ, ЧТО ОН МОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ.

Мать — та основная Земля, которая питает мужчину. Она несет в своем подсознании информацию о прошлых потерях, а ее сын не может эту информацию не впитать в себя.

Когда мать испытывает страх потери сына, её чувство становится для него командой: «Повтори опыт тех, кто был до тебя! Ты должен саморазрушиться, стать неудачником и умереть!»

И как бы она не боролась умом с этим предательским чувством, вылезающим из подсознания, как отравляющий дым или червь, разъедающий счастье своего ребенка, она не сможет его унять, пока не применит главный принцип работы над собой:

ПРОЖИВИ СВОЁ ЧУВСТВО ОСОЗНАННО!

Но пока она не знает, КАК это сделать, она будет читать книжки и даже эту статью и пытаться умом найти решение. Но решение находится не в уме, а в перепроживании чувств. И потому для ума всё будет бесполезно. Повторяю: пока ум не разрешит хозяйке снова погрузиться в боль потери осознанно. Но КАК же это сделать?

А теперь внимание!

Боль и страх потери — это родовые чувства, принадлежащие тем предкам в роду, которые потеряли своих близких и любимых.

Именно боль и страх потери заставляют не только у мам испытывать неверие в своего сына, но и у женщин, выбирающих их в партнеры.

Когда женщина не понимает, почему она выталкивает любимого из отношений, она не осознает, что в ней по наследству живут чувства тех женщин в ее роду, которые когда-то давным давно уже страдали от страха и боли потери.

Женщина, не умеющая создать отношений с мужчиной, спасает его от себя, от той родовой программы в своих ДНК, которая пришла от страдающих бабушек или прабабушек и кричит: «Любимый, беги от меня! Со мной тебе не будет хорошо. Со мной ты загнешься. Ты будешь упрямо думать, что вот-вот скоро придет успех, но тебя все дальше и дальше будет относить в смерть. Я не хочу, чтобы ты рано умер. Лучше пусть я останусь одинокой, но ты — живи! Прощай! Я недостойна тебя!»

Однако вместо того, чтобы так страдать обоим и мучиться от чужих чувств, проще вернуть чужие чувства истинным хозяевам.

Необходимо найти в роду этих лиц и за них перепрожить их чувства. Тогда чувства рассеется, как дым и страх потери уйдет навсегда! Вы можете жить достойно и быть счастливыми. опубликовано econet.ru

Автор: Марк Ифраимов