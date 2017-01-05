Расколотая женщина и самурай не исцеливший Мать

В частности — от встречи со слабым мужчиной.
Плохо, когда весьма перспективный мужчина выбирает себе в пару расколотую женщину. Выбор в сторону расколотой женщины делается для того, чтобы остаться в привычной зоне комфорта и не развиваться. Не проходить свои страхи, неуверенность, не выводить наружу скрытые амбиции, которые могли бы стать могучим двигателем.
Страх перед умом и силой женщины — есть глубинный страх мужчины своей личной природы. Это страх раскрытия себя и своих духовных уровней. Никогда мужчина, который боится увидеть в женщине Стихию и Мать — не узнает себя настоящего. Никогда не сможет познать свою настоящую природу. Обрести настоящее мужество. Более того, мужчина который боится женщину — боится смерти. Женщина находится на границе миров. Тонко чувствуя пространство, она импульсивна. Заглянуть за пределы привычных шаблонов сможет не каждый.
Иногда хочется сказать мужчине, глядя как он запрещает женщине ее развитие: «не делай из нее удобную клушу!». Причина в том, что мужчина блокирует развитие женщины — страх перед ней. Женская природа стихийна и обуздать ее можно только сильным партнером. Под понятием «сильный» в обоих случаях я говорю о человеке, познавшем свою внутреннюю силу, свою природу, свою суть. Или познающим. Или хотя бы догадывающимся о ней.
Страх перед женской природой привел практически к уничтожению этой силы. Что имеет более серьезные последствия… Чья-то хитрая натура, нашептав мужчине что женскую силу, интуитивную мудрость нужно закрыть — тем самым сделала ловушку для самого мужчины. Закрыв возможность раскрытия настоящей Мужской Природы. Невероятной, божественной.
Чья-то хитрость создала мир, в котором слабый мужчина создает себе слабую женщину. А слабая женщина создает слабого мужчину. Оба остаются нереализованными. Миф о женской глупости и отсутствии логики придуман из-за страха увидеть совершенно другую «логическую» природу женщины — чувственную, интуитивную. Но не значит что глупую. Миф о мужской жесткости и твердолобости «я сам разберусь» — создал закрытых мужчин, обиженных на природу Матери, боящихся ее.
Уровень силы духа, воли и мудрости мужчины можно определить по женщине, которая рядом с ним. Этот закон не изменялся и не изменяется веками. Целостный человек обретет такого же целостного человека. И их развитие будет гармоничным.
Разница между целостной и расколотой личностью — в умении уважать противоположный пол. В глубоком внутреннем уважении, и не важно сколько травм было получено, и сколько шрамов осталось из прошлого.
Умение уважать интересы, увлечения, стремления, и самое главное — приветствовать желание развития. Целостные мужчина и женщина умеют боготворить, любить, благодарить, отдаваться, отдавать. Выдержать высокую частоту целостного человека может только такой же, самореализованный, нашедший себя человек.
В названии статьи сказано о самураях, не прошедших Мать.
Речь идет как раз о тех подающих надежды мужчинах, с единственным не пройденным моментом — страхом перед женщиной. Страх доверится, раскрыться, быть уязвимым — это сложно практически каждому. Безусловная любовь — это смерть. Доверие — тоже своего рода смерть. Открытость, когда оголяешься перед человеком, показываешь самое ценное что есть — Душу — тоже смерть. Смерть личности.
Страх быть уязвимым толкает человека закрываться и уходить в себя. Иметь свои личные тайны, порожденные тем же страхом, которые со временем могут перейти в нарушение законов семьи.
В каждой женщине мужчина подсознательно видит Мать. Как маму родившую его, так и архетип Великой Матери. Пра-Материи, наполняющей его смыслом, или отбирающей этот смысл. И в зависимости от того-насколько исцелена Мать внутри него — настолько безболезненным будет его восприятие женщины.
Нырнуть в женщину обозначает умереть в старой форме и родиться в новой. Родиться Творцом, Богом, Великим. Но это путь избранных.
Целостная женщина будет подвергать мужчину проверке. Но увидев его сердцем — будет боготворить, что сделает мужчину в тысячи раз сильней. Она видит слабые стороны, так как сила ума позволяет ей смотреть открыто и не закрывать глаза на вещи. И если мужчина не сдастся, а воспримет это как возможность познания себя — он познает Мать.
Они не побоялись идти за женской природой целостной женщины, требующей от них силы, воли, ума, мудрости, стойкости. И они обретают свою истинную женщину. Всегда интересную и всегда завораживающую. Они обретают Себя и наблюдают за алхимическими процессами, происходящими в них и их женщинах. Они находят Священный Грааль — Любовь.»опубликовано econet.ru
2 thoughts on “Расколотая женщина и самурай не исцеливший Мать”
Херня какая!!! Исцели мать!!! ЖЕНЩИНА!!! Мужчина!!!! Антонина ты сама себя не трахнула в мозг пока писала статью???
Херня какая!!! Исцели мать!!! ЖЕНЩИНА!!! Мужчина!!!! Антонина ты сама себя не трахнула в мозг пока писала статью???целостная исцелить не исцелённая ,целёхонькая исцелит нецелостного мужчину!!!