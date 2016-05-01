Расколотая женщина и самурай не исцеливший Мать

Что в моем понимании расколотая женщина. Это женщина, не знающая цену своей силе. Здесь имеется ввиду стихийная женская сила, определения которой нет. Знание о природе своей силы дает женщине знание о ценности того что заложено в ней Создателем.

У целостной женщины может быть очень много нерешенных вопросов, но уважение и умение ценить чистоту и волшебство своей души — уберегут ее от многих ошибочных действий.

Целостная женщина не может быть несчастной. Даже если она одинока, даже если жизнь штормит, даже если она допустила глупейшую ошибку и исправляет ее закатив рукава, даже если она белая ворона и не вписывается ни в какие рамки — это не несчастная женщина.

Она знает, что найдет то, что ищет. Почему найдет? Потому что та самая природная сила обязательно приведет ее в нужное время и нужное место. Почему?Почему найдет? Потому что та самая природная сила обязательно приведет ее в нужное время и нужное место. Плохо, когда весьма перспективный мужчина выбирает себе в пару расколотую женщину. Выбор в сторону расколотой женщины делается для того, чтобы остаться в привычной зоне комфорта и не развиваться. Не проходить свои страхи, неуверенность, не выводить наружу скрытые амбиции, которые могли бы стать могучим двигателем.

Расколотая женщина не будет требовать от мужчины развития. Не будет бросать ему вызов, своей внутренней силой заставляя его быть лучше, сильнее, выше, умнее, мудрее. Сама находясь в дисбалансе со своей природой, она не развивается. И естественно, не будет рядом развиваться и мужчина. Многим мужчинам удобна такая позиция. Эту позицию я называю «лже Адам». Из за этой позиции общество наполнено инфантильными мужчинами и нагруженными чужими проблемами женщинами, страдающими и не могущими по определению ничего с этим сделать. Не будет бросать ему вызов, своей внутренней силой заставляя его быть лучше, сильнее, выше, умнее, мудрее.Многим мужчинам удобна такая позиция. Эту позицию я называю «лже Адам». Из за этой позиции общество наполнено инфантильными мужчинами и нагруженными чужими проблемами женщинами, страдающими и не могущими по определению ничего с этим сделать. Страх перед умом и силой женщины — есть глубинный страх мужчины своей личной природы. Это страх раскрытия себя и своих духовных уровней. Никогда мужчина, который боится увидеть в женщине Стихию и Мать — не узнает себя настоящего. Никогда не сможет познать свою настоящую природу. Обрести настоящее мужество. Более того, мужчина который боится женщину — боится смерти. Женщина находится на границе миров. Тонко чувствуя пространство, она импульсивна. Заглянуть за пределы привычных шаблонов сможет не каждый. Иногда хочется сказать мужчине, глядя как он запрещает женщине ее развитие: «не делай из нее удобную клушу!». Причина в том, что мужчина блокирует развитие женщины — страх перед ней. Женская природа стихийна и обуздать ее можно только сильным партнером. Под понятием «сильный» в обоих случаях я говорю о человеке, познавшем свою внутреннюю силу, свою природу, свою суть. Или познающим. Или хотя бы догадывающимся о ней. Страх перед женской природой привел практически к уничтожению этой силы. Что имеет более серьезные последствия… Чья-то хитрая натура, нашептав мужчине что женскую силу, интуитивную мудрость нужно закрыть — тем самым сделала ловушку для самого мужчины. Закрыв возможность раскрытия настоящей Мужской Природы. Невероятной, божественной. Чья-то хитрость создала мир, в котором слабый мужчина создает себе слабую женщину. А слабая женщина создает слабого мужчину. Оба остаются нереализованными. Миф о женской глупости и отсутствии логики придуман из-за страха увидеть совершенно другую «логическую» природу женщины — чувственную, интуитивную. Но не значит что глупую. Миф о мужской жесткости и твердолобости «я сам разберусь» — создал закрытых мужчин, обиженных на природу Матери, боящихся ее. Уровень силы духа, воли и мудрости мужчины можно определить по женщине, которая рядом с ним. Этот закон не изменялся и не изменяется веками. Целостный человек обретет такого же целостного человека. И их развитие будет гармоничным.

Целостный мужчина не испугается настоящую женскую силу, не закроет ее, не будет уничтожать. Но пройдет вместе с женой. И обретет неизмеримо больше. Обретет все, о чем мог мечтать. Но только если не испугается. Только если не сыграет роль обиженного мальчика, которого сильная баба обижает. Разница между целостной и расколотой личностью — в умении уважать противоположный пол. В глубоком внутреннем уважении, и не важно сколько травм было получено, и сколько шрамов осталось из прошлого. Умение уважать интересы, увлечения, стремления, и самое главное — приветствовать желание развития. Целостные мужчина и женщина умеют боготворить, любить, благодарить, отдаваться, отдавать. Выдержать высокую частоту целостного человека может только такой же, самореализованный, нашедший себя человек. В названии статьи сказано о самураях, не прошедших Мать. Речь идет как раз о тех подающих надежды мужчинах, с единственным не пройденным моментом — страхом перед женщиной. Страх доверится, раскрыться, быть уязвимым — это сложно практически каждому. Безусловная любовь — это смерть. Доверие — тоже своего рода смерть. Открытость, когда оголяешься перед человеком, показываешь самое ценное что есть — Душу — тоже смерть. Смерть личности. Страх быть уязвимым толкает человека закрываться и уходить в себя. Иметь свои личные тайны, порожденные тем же страхом, которые со временем могут перейти в нарушение законов семьи.

Страх смотреть в глубины женской природы, на границе между смертью и жизнью, страх вспомнить что эта же природа породила его, управляла им, любила его, ненавидела его. Природа Матери. Забывается одно — сильный не тот кто нацепил на себя множество масок и играется ими. Сильный тот кто умеет любить.

В каждой женщине мужчина подсознательно видит Мать. Как маму родившую его, так и архетип Великой Матери. Пра-Материи, наполняющей его смыслом, или отбирающей этот смысл. И в зависимости от того-насколько исцелена Мать внутри него — настолько безболезненным будет его восприятие женщины.

Самурай не исцеливший Мать — не сможет увидеть в женщине Жену. Он подсознательно будет ставить ее в ранг матери, и бороться с ней. Только исцелившись, самурай может отделить жену от матери, при этом уважая единую природу ПраМатери, связывающую обоих. Он подсознательно будет ставить ее в ранг матери, и бороться с ней. Только исцелившись, самурай может отделить жену от матери, при этом уважая единую природу ПраМатери, связывающую обоих. Нырнуть в женщину обозначает умереть в старой форме и родиться в новой. Родиться Творцом, Богом, Великим. Но это путь избранных. Целостная женщина будет подвергать мужчину проверке. Но увидев его сердцем — будет боготворить, что сделает мужчину в тысячи раз сильней. Она видит слабые стороны, так как сила ума позволяет ей смотреть открыто и не закрывать глаза на вещи. И если мужчина не сдастся, а воспримет это как возможность познания себя — он познает Мать.

Через него, целостная женщина будет познавать себя и аспекты Бога-Отца и Мужа. Признавать и исправлять и сглаживать свои острые углы, восстанавливать гармонию в себе. Расколотая женщина не сможет ни сама к этому прийти, ни привести к этому мужчину. Поэтому, выбирая глупую, удобную, недалекую женщину — мужчина ставит крест на своей жизни.

Те мужчины, которые не побоялись нырнуть в стихию и прокрутились в центрифуге женского хаоса — обретают тантрическую пару. Редкое явление на сегодняшний день, не смотря на необъятное количество тренингов по тантре, найдется очень мало пар, познающих Бога друг в друге. Такие мужчины, словами Вивекананды — «сильны как Адамант». Они не побоялись идти за женской природой целостной женщины, требующей от них силы, воли, ума, мудрости, стойкости. И они обретают свою истинную женщину. Всегда интересную и всегда завораживающую. Они обретают Себя и наблюдают за алхимическими процессами, происходящими в них и их женщинах. Они находят Священный Грааль — Любовь.»опубликовано econet.ru

Автор: Антонина Жартовская