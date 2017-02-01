РАДУЖНЫХ ДЕТИ — третье поколение особенных детей

Радужные дети – это третье поколение особенных детей, которые воплотились на нашей Земле, чтобы помочь человечеству излечиться и продолжить развитие.

Радужные дети начали появляться примерно в 2000 году, хотя некоторые из них были рождены раньше и стали своего рода «разведчиками». Это означает, что большинство из них сейчас находится в подростковом возрасте и начинает оказывать большое влияние на мир.

В чем разница между радужными, хрустальными и детьми индиго?

Дети Индиго в основном рождались в 70-е и начале 80-х годов, они приходили в качестве духовных воинов, ломающих неработающие системы, чтобы расчистить путь для следующего поколения Работников Света.

Дух Индиго – это дух воина, потому что их коллективная цель состоит в том, чтобы искоренить те старые структуры – правительства, бизнес, образовательная и правовая системы – которые испытывают недостаток честности.

Одним из самых благословенных атрибутов детей индиго является их бескомпромиссная честность. Они живут с сильным кодексом моральных ценностей и инстинктивно чувствуют ложь и манипуляции.

В противоположность им, хрустальные дети добры и спокойны. У них могут быть случайные истерики, но в основном они миролюбивы и умеют прощать. Они любящие, чувствительные, чуткие и творческие. Поскольку хрустальные дети очень чувствительны, многие из них предпочитают не употреблять в пищу мясо животных. Они также тонко чувствуют природу, многие из них увлекаются камнями и кристаллами. К сожалению, «хрустальность» чувствительных натур означает, что они склонны к аллергии и сыпи. Другими их отличительными особенностями являются наличие воспоминаний о прошлых жизнях и то, что они поздно начинают говорить.

Как правило, радужные дети – это дети хрустальных взрослых. Они здесь, чтобы продолжить начатое детьми индиго и хрустальными детьми.

Термины «индиго», «хрустальные» и «радужные», которыми описывают эти три поколения, даны по цветам и энергетическим узорам ауры этих детей.

Радужные дети

Радужные дети восхищаются красками, они любят находиться в окружении ярких и цветных вещей и носят такую же одежду. Кроме того, их переполняют энтузиазм и энергия, они очень творческие. Радужные дети очень чувствительны и имеют возможность читать чувства людей. Они также являются природными целителями и умеют чётко сформулировать свои желания.

Радужные дети, благодаря своему большому сердцу, незлопамятности и доброму характеру, приносят в свои семьи радость и гармонию. Они никогда не обижаются и быстро возвращаются к своей солнечной природе после любого расстройства.

В юности радужные дети способны выражать свои потребности и желания. У них сильная воля и сильный характер. Это означает, что радужные дети могут быть восприняты как упрямые и нетерпеливые.

Тем не менее, истинная причина их поведения заключается в том, что они очень чётко понимают свои собственные потребности и поэтому отказываются соглашаться на что-либо другое.

Радужные дети наслаждаются своей первой инкарнацией. Это означает, что у них нет кармы, поэтому они могут наслаждаться жизнью на Земле безо всякой привязки к своему прошлому. Это также объясняет, почему у них такая высокая энергетика – у них нет никакого кармического мусора из прошлых жизней. Поскольку радужным детям не нужны хаос или проблемы, чтобы сбалансировать свою карму, они для своего рождения выбирают абсолютно мирные и домашние семейства. Они часто выбирают жизнь в обществе хрустальных или индиго взрослых.

Черты характера радужных детей: