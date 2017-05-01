Работа на тонком плане: почему это не просто «взять и посмотреть»

Как вообще происходит выход себя на ТП (тонкий план).

Я опишу то, как это обычно у меня происходит, вероятно, у каждого практика свои пути, дороги и инструменты(артефакты, духи-помощники), близкие непосредственно ему и исходя из его же функционала/задачности.

Пример1: обращается человек и просит посмотреть, почему обострились отношения с женой/мужем/мамой/папой, т.е. на пустом месте стали скандалы возникать.

Для того чтобы это сделать, мне надо настроиться на человека и синхронизироваться с ним. Это делается для того чтобы переместиться в его ситуацию которую он просит посмотреть.

Чтобы синхронизироваться с ним, мне надо так же все свои процессы на данный момент остановить, чтоб не навредить этому человеку. Т.е. по факту уйти в трансовое состояние с отключением себя как личности от всей своей эмоционалки и оставить все свои дела, которыми я занималась на данный момент на всех планах.

Далее мне надо расщепить свое сознание, часть оставить в физ. теле, часть выделить двойнику, которым я и иду смотреть. Создать двойника самой себя так же надо.

Идем и смотрим, что там происходило в тот конкретный момент, описываем все это человеку той частью сознания, которая осталась в физ. теле. В процессе описания человек, чаще всего начинает задавать интересующие и уточняющие вопросы.

Так же при подобной работе мне необходимо одновременно с этим отфильтровать то, что говорить я не должна, ибо это урок для человека и его задача самому понять этот урок. Иногда приходится самой себя блокировать чтобы видеть и говорить лишь то, что впоследствии приведет человека к пониманию того самого урока, т.е. я не имею права всю картину которую вижу рассказывать и чтобы в потоке(который, кстати, тоже держу я, сама себе) не ляпнуть ничего лишнего.

Пример 2: если вопрос про почему у меня болит/отваливается что-то.

Тут интересней, т.к. при настройке бывает так, что и у меня разные части тела начинают болеть, если это сеанс, но болеть может начать и за несколько суток до самого сеанса. И ой как приятно когда оно болит, а человек забывает об этом сказать и сидишь, гадаешь, мое это или не мое, и к какому пациенту это относится, если это не мое)

В силу своего функционала, а так же практики, личных наработок, я могу все это делать достаточно быстро, однако, это требует определенных сил.

После проделанного действа, мне также необходимо вернуть свое сознание целиком обратно, расформировать двойника и заново собраться в том качестве, в котором я была до работы, а это тоже затрата энергии.

Для понимания: это всего лишь описание «элементарного процесса просмотра», который запускается автоматически, иногда просто из запроса с ТП, иногда вопреки желанию все бросить, ибо дел то и так хватает)

Если это сеанс полноценный, т.е. не менее 3 часов, то собраться после него в разы тяжелее и энергозатратней.

Теперь про целительство

Что такое аспект целителя в проявленной и активной форме?

Это, например, когда ты четко знаешь, кому, где, с чем ты можешь помочь со здоровьем, это дикое количество процессов одновременно, иногда они проходят через сознание, иногда нет.

Это тогда, когда ты правишь людей просто своим полем(просто находясь с ними в одном пространстве, либо в контакте, хоть по телефону или переписке), не потому что ты в это включаешься специально и желаешь причинить добро и счастье всем, а просто потому что это так работает. И это тоже работа, т.к. повторюсь, огромное количество процессов происходит и чаще всего они не пропускаются через сознание, если на это нет запроса. А так же, чаще всего пациентом это не фиксируется.

Если брать сеансы, то чистка/правка/подготовка к сеансу, начинается с момента переписки, прослушивание материалов и чтения пациентом\подопечным, это все постепенно готовит человека к сеансу, т.е. по факту работа начинается еще до созвона по скайпу или до физической встречи. Соответственно, я расщепляю сознание так, чтобы быть в курсе, готов человек к сеансу или нет. У меня, чаще всего это не проходит как поток информации через сознание(чтобы не расходовать силы/энергию), оно больше выражается в интуитивном знании при запросе — готов/не готов. Информация же по каждому подопечному записывается на кристаллы, которые формируются при обращении пациента за помощью, оттуда общее и считываю при запросе готов или нет.

Про должна/не должна платно/бесплатно и что конкретно. Т.е. про любимый баланс.

Анализ после сеанса, для меня это тема насущная, в моем случае отзывы/понимание/анализ о сеансе я прошу делать подопечных спустя какое-то время(по готовности подопечного), и даже объясняю, что нужно оно, прежде всего самому человеку/подопечному, чтобы понять, как было до сеанса и как стало после, свою динамику, чтобы он сам знал, для себя любимого. И я не прошу трактат на 10 листов, уже просто форму посылаю, с вопросами, чтоб ответили на вопросы про себя.

И тут возникает у меня вопрос, когда человек мне пишет после своего сеанса, «ой, чота трэш какой-то происходит у меня, а посмотрииии (с посылом — ты ж можешь, для тебя это легко). А вопрос в следующем: человеку дадены все инструменты для работы над собой, в том числе и для просмотра самого себя, чистки, отслеживания в себе тех или иных вещей которые он может убрать, почему я должна за него работать над ним самим?

Обычно «треш» возникает потому что у человека ускоряются проработки, это нормально, тут главное не впадать в панику, а разбираться в себе самом, почему случилось/происходит так.

Давеча коллега(экстрасенс, нумеролог) поведала историю, пришла на маникюр, ну и мастер у нее начала спрашивать чем она занимается, коллега рассказала, мол так и так, на что милая мастер сказала, «ой, а расскажи/посмотри, что у меня да как», на что коллега задала мастеру вопрос: — «Милая мастер, а если бы мы с тобой встретились на улице, разговорились и ты сказала что ты работаешь и зарабатываешь себе на жизнь на физическом плане маникюром, а я б попросила тебя сделать мне маникюр вот прям сейчас, что бы ты ответила?»

Больше мастер не задавала вопросов)

Я придерживаюсь того, что абсолютно ЛЮБОЙ человек может сам себя сделать, если конечно ему это надо и он этого хочет.

И если я в силах, это еще ладно, но ведь и я могу быть уставшей или же болеть…

И к вопросу про должны помочь, практически все практики/экстрасенсы/видящие/целители и т.п., знают кому они и что должны, и если должны, если это отработка или урок, они идут и делают.

Если не должны, а по доброй воле, просто хотят помочь, по доброте душевной, то они тратят, прежде всего, свои силы, свою энергию и свое время. И это очень эгоистично со стороны людей, которым искренне хотелось помочь(в рамках не навреди и непричинения добра), когда даже отзыва они не в состоянии написать.

В идеале, если что-то не понимаем, сначала задаем вопрос внутрь себя, спрашиваем хранителей/ искру, как делали на сеансе, а потом уже идем спрашивать других. Это прокачивает канал и делает независимым +наработка собственно практики и методов.

Бывают ситуации, когда человек действительно не в состоянии понять что с ним происходит и сделать/скорректировать событийный ряд свой, но это исключение и редкость.

Так же, исключения бывают, если подопечный тоже практик, т.е. я знаю, что человек в любом случае будет над собой работать после сеанса и выяснять причинность, почему то или иное к нему прицепилось.

Немного про эмпатию

С одной стороны это очень хорошая штука, позволяет настроиться на работу с конкретным человеком и чувствовать его, не обязательно двойника посылать. Минусы: ты чувствуешь всё, от физики до психоэмоционального состояния. И при этом всём ты не должен вовлекаться в эти состояния. Тут, только контроль себя и умение отделять свое от не своего дистанцировать состояния пациента от себя. Тоже энергозатратно.

И еще минусы эмпатии, это когда вы сидите, иногда в общественном месте, иногда дома и вроде как работы быть не должно, но, рассказывает вам человек в переписке ли, или по тел., или в живую, а вас выносит в ситуацию, у меня обычно это происходит после сеансов или после активной работе на ТП, тоже не сильно радует))

А теперь представьте активный аспект целителя+эмпатию и если вы в людном месте, а если одновременно идет запрос от подопечного, что у него треш вот прям сейчас, правда классно?)))

А теперь, представим что мы на какой-нибудь людной площади в центре города, у нас идет работа с местностью и прокачкой оной и вообще мы основным сознанием не здесь, а в планетарных процессах, и прибавим сюда целительское, эмпатию(чувствование всех окружающих существ(людей, животных, растений, минералов, планеты в целом и тонкого плана и существ в нем), а теперь +3 пациента, у которых треш разного характера в разных сферах жизни вот прямо сейчас, без предупреждения))) ну просто красотааа), а теперь + запросы/призывы о помощи на ТП. Ну и для заземления: а еще не забыть покормить собаку, заехать в магазин, постирать, погладить, подумать что приготовить, придумать-приготовить, убраться(а может лучше не сегодня?), а скоро праздники, надо купить подарки родственникам, помнить про Д.Р., сделать маникюр, заплатить по коммуналке и всяко такое. И все это надо распределить, от площади до коммуналки)))

Всё, что дается в виде «дара»(способностей: экстросенсорики/целительства/работы с местностью, телекинезом, левитацией и т.п.), это наработки по прошлым воплощениям, и своего рода бонусы.

Невозможно быть целителем и не познать природу жизни и смерти, как внутри ситуаций(связанных непосредственно с будущим целителем, который будет проживать как +, так и -, т.е. быть, например медсестрой(которая может работать исключительно с физикой, например в 1941г.), так и воином или человеком делающим допрос, например на дыбе(с 300г.н.э.) ) так и снаружи(мочь наблюдать всё это со стороны при возвращении в эти ситуации, и не гнобить себя, понимать для чего и почему это было), это колоссальный и очень травматичный опыт. Чтобы мочь лечить, надо это все изучить с разных сторон. На это нужно не одно воплощение, как в качестве жертвы, так и в качестве исполняющего приговор. И это все узлы, это все необходимо развязывать, понимать, осознавать.

Поэтому все что есть, способности, возможности, практики, методы, оно дается Мирозданием исходя из этапности индивидуума, отрабатываешь все что по социалке идет, если брать наше время и Россию, то это: дет. сад, школа, институт, работа, семья, вот закрываешь все это и дают плюшку, в виде способностей, не отрабатываешь, значит как есть, уроки никуда не деваются. На грабли мы все можем наступать столько, сколько это необходимо для осознания того или иного урока, как с одним партнером, так и с несколькими)

Сюда же идет и отработка по прошлым/параллельным воплощениям, всегда надо вначале хотя бы себя разгрести, а потом уже пытаться помочь окружающим.

А еще, бывает иногда, что человек(Дух/Душа/Существо) вообще в отпуске, либо, ну вот задача у него на воплощение — просто быть, и прорабатывать физику и всё, чаще всего они об этом знают и никуда в ментал не стремятся), а тут, все такие проснувшиеся/просветленные желают и его проснуть и «помочь», хорошо если это существо глубинно знает свою задачность, а если нет, то когнитивный диссонанс обеспечен всем)

И снова вернемся к балансу и ответственности, каждое существо делает ровно столько и в том количестве, на которое способно, все что дается, оно дается исходя из своих возможностей, способностей. Т.е. если вам дается определенный урок/ситуация, значит, вы с этим резонируете и притягиваете к себе, и способны справиться, поэтому, вначале надо хотя бы попытаться самостоятельно в этом покопаться и попробовать понять, почему щас так происходит, а не по другому)

Кстати про просмотры)

Напомнить хочется, что любой просмотр со стороны, т.е. экстрасенса/мага/ ведьмы и т.п., дает лишь картинку которую может считать тот или иной практик, исходя из своих инструментов и доступов к вам, полную картину про самих себя вы можете получить исключительно сами. Т.к. только ВЫ, внутри себя, сами знаете что для вас/вашего развития/этапности — хорошо, что плохо и как это интерпретировать, адаптировать для вашего понимания и дальнейшего развития) Все ответы внутри нас самих.

Всем добра и хорошего дня)

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