Р. Штайнер: Терапия без познания надфизического в природе человека – иллюзия

Антропософская медицина – это медицинский метод, созданный основателем антропософии, гениальным австрийским философом доктором Рудольфом Штайнером (1861-1925) в сотрудничестве с доктором медицины И. Вегман в начале двадцатых годов XXвека.

Этот метод отличается от прежних иным познанием человека. Современная академическая медицина стремится познать человека естественнонаучными методами, с помощью физики и химии, разделив и исследовав физическую организацию человека.

Но человек не просто физическая организация. Он также и душевно-духовное существо. Не учитывая этого, нельзя получить истинного представления ни о здоровом, ни о больном человеческом организме. Поэтому антропософская медицина, не исключая достижений естественнонаучной академической медицины, добавляет к физическому познанию человека надфизическое.

Сущность болезни можно познать лишь наблюдая за духовным в физическом. «Терапия без познания надфизического в природе человека – иллюзия» — говорил Р. Штайнер. Процессы в человеческом организме не идентичны процессам в природе вне человека, и поэтому их нельзя изучать одинаковым способом. Лишь когда человек становится трупом, в нём начинают действовать те же самые процессы, что и в физическом минеральном мире.

Физико-химические процессы мира неживой природы способны только уничтожать живое, но они не могут поддерживать жизнь и уж совсем не способны создать что-либо живое из неживого. Например, с помощью жары, холода, электричества, самых разных химических реакций можно продемонстрировать процессы отмирания, разложения растения, но невозможно вдохнуть жизнь в камень.

Жизнь всюду находится в противостоянии с неживой природой: кусок неживой материи, предоставленный самому себе в полетяготения, всегда стремится упасть, занять как можно более низкое место, низкий энергетический уровень. Живое растение, наоборот, растет вверх против силы тяжести. В мире растений конечный энергетический уровень выше начального.

Падающее яблоко натолкнуло Ньютона на идею о гравитации, но при этом он не спросил себя о не менее удивительном факте, как яблоко оказалось вверху на ветке дерева? Яблоко, которое падает, уходит из жизни и подчиняется уже только законам физики. Но когда яблоко было частью яблони, оно находилось под воздействием космических сил. Эти силы порождают, сортируют, ориентируют выбранные субстанции в пространстве, придают им новые свойства, организуют их. Эти силы, без которых совершенно не возможна жизнь, антропософия называет эфирными силами.

Эфирные силы составляют для каждого живого существа второе тело, называемое эфирным телом. Оно тесно связано с физическим. Эфирное тело не доступно для наших органов чувств, также как, например, электричество. Но эти силы мы распознаём по эффекту их действия.

«Мы не видим эфирное тело так же, как дальтоник не различает цвета. Дальтоник остается таким на всю свою жизнь. А вот духовный глаз в зародышевом состоянии есть у каждого человека, и этот глаз можно развить до той степени, чтобы воспринимать с его помощью эфирные силы и даже давать их точные описания» — Р. Штайнер.

Эфирные силы нуждаются в материальном носителе. Таким носителем для него является жидкая среда. Если к семени растения добавить воды, можно увидеть, как эфирные силы активизируются, проявляются в прорастании семени, росте побега. Вещества, получаемые из мира неживой природы, преобразуются, поднимаются в своей организации до уровня растительного мира. Они приобретают новые свойства, которых у них не было в мире неживой природы. С точки зрения химии никакой разницы нет, так как химический анализ обнаруживает только свойства, характерные для мира неживой природы. Между тем новые свойства, которые создаются эфирными силами, можно обнаружить, лишь используя другие, особые методы.

Жизнь животных отличается от жизни растений: растения не обладают такой подвижностью. Животные наоборот, могут свободно перемещаться, прыгать, взбираться. Движение, характерное для животных, неотделимо от другого качества — чувствительности. Движение может быть вызвано страстью или страхом. Притяжение и отталкивание, «симпатия» и «антипатия», являются теми двумя полюсами, между которыми непрерывно, в течение всей жизни, колеблется животное бытие. Такое внутреннее состояние между душевным притяжением и отталкиванием, между симпатией и антипатией, присущее животному, внешне проявляется во всех его движениях. Обладать способностью двигаться может только тот, кто одушевлен, кто имеет душу. Животное есть существо одушевленное и в этом его превосходство перед растениями.

Рост и размножение клеток, воспроизводство являются проявлением эфирных сил. Но при образовании форм живых существ участвует сила, которая не существует у растений, но присутствует у животных – это астральное тело. Все, что относится к миру чувств — инстинкты, желания, страсти, привязанности и отвращения, — являются выражением этого астрального тела. Астральное тело может действовать только через газовый элемент. Дыхательные движения, воздушное дыхание является в какой-то степени также и душевным дыханием. Эфирное тело находится в противоречии с законами физического мира. В свою очередь астральное тело противостоит эфирному, но это противоречие другого плана. Выдавая свой комплекс задач эфирному телу, астральное тело с одной стороны ограничивает его богатую и бурлящую жизнь, а с другой стороны предоставляет ему новые возможности. Таким образом, астральное и эфирное тела взаимодействуют подобно китайскому принципу инь-ян.

Животное полностью зависит от внешних стимулов и своих инстинктов. Оно живёт обстоятельствами прошлого. В отличие от животного, человек может сознательно вспоминать о прошлом, погружаться в него по собственному желанию. Человек может также замыкаться в себе самом и исследовать свои собственные мысли. Он может становиться объектом для изучения себя самого и может называть себя коротким словом, которое нельзя распространить ни на кого другого: «Я». Он не только осознает внешний мир, который его окружает, как это было в случае с животным, он отличает себя от внешнего мира и имеет самосознание. Это «Я» не является абстракцией, но представляет собой существо столь же реальное, как физическое, эфирное и астральное тела; это — человеческий дух. Именно из него исходит сила, которая придает нашему организму особую конфигурацию, сила, которая заставляет ребенка встать, говорить, мыслить. У живого человека она имеет, как и другие тела, материальную основу: тепловой организм. Если бы было возможно «отсоединить» тепло от нашего организма, мы увидели бы тогда, что оно не является везде одинаковым, но наше тепло представляет собой высокоорганизованную структуру, поэтому совершенно оправдано употребление такого термина как «тепловой организм». Именно через «тепловой организм» действует «я», так же как астральное тело имеет в качестве поддержки «воздушный организм», а эфирное тело — «водный организм».Можно резюмировать все вышесказанное в следующей таблице:

Основные элементы человека Органическаяоснова Природныеэлементы Физическое тело Минеральный организм Земля /Минерал/ Эфирное тело Водный организм Вода /Растение/ Астральное тело Воздушный организм Воздух /Животные/ «Я» /Дух/ Тепловой организм Огонь /Человек/

Человек имеет, таким образом, минеральное начало в виде своего физического тела, растительное начало в виде своего эфирного тела и животное начало в виде астрального тела, но лишь он один обладает «Я» или человеческим духом.

Здоровье,с точки зрения антропософии,неустойчивое равновесие, где с одной стороны действует астральное тело, а с другой – эфирное, при участии «Я»-организации. Причём, главным фактором потрясений является астральное тело, а великим врачевателем — эфирное тело. И это не удивительно, ведь астральное тело является вектором наших инстинктов, страстей, импульсов. Но возможен также и противоположный процесс: ставшие свободными эфирные силы остаются неиспользованными, а «Я» недостаточно сильно для их преобразования. Эти неиспользованные эфирные силы в таком случае имеют тенденцию действовать по своему собственному усмотрению, провоцируя ускоренный рост клеток, появление различных аномальных вегетативных выростов, образование опухолей. Эта полярность выражается в наличии двух принципиальных типов заболеваний, двух больших групп болезней, противостоящих друг другу. Это воспалительные— имеются в виду сопровож­дающиеся высокой температурой — болезни, которым противостоят склеротические, то есть основанные на уплотнении болезни, к кото­рым относятся также рак и сахарный диа­бет. То, что эти группы полярны друг дру­гу, означает также, что они могут взаимно уничтожаться и находятся в постоянном пе­ременном взаимодействии. Здоровье, таким образом,состоит не в отсутствии воспалительных и склероти­ческих тенденций в организме, а вравнове­сии двух этих полярных сил. Обе тенденции болезни, воспаление и склероз, присущи человеку, и без этих тен­денций он не может быть здоровым. Оба процесса постоянно происходят в организме: затвердение столь же необходимо, как и размягче­ние. Если бы в организме не было процессов затвердения, у человека не было бы костей и зубов. С другой стороны, если бы не было растворения, связанного с воспалением, человек не смог бы очищаться, «старые» субстанции не мог­ли бы удаляться из организма, давая жизнь новому. Отклонение к тому или иному полюсу естественный процесс, он относится к сущности человека и может ему помочь. Тем самым болезнь приобретает смысл. Болезнь есть результат слишком односторонней и продолжительной тенденции, которое обусловлено жиз­ненными обстоятельствами человека. И, таким образом, болезнь толкает человека к осознанию своего жизненного пути. При этом болезнь не следует воспри­нимать как своего рода наказание, но как пре­дупреждение, как коррекцию, чтобы что-то из­менить.

Исходя из четырёх элементов, составляющих человека, антропософия предлагает свои лекарственные средства. Субстанции, из которых она получает лекарства, происходят из различных царств природы — минерального, растительного, животного. Важно, чтобы организм нес в себе некоторое знание, знакомство с веществом или лекарством, что в свою очередь требует наличия прямой связи, родства между человеком и природой. Поэтому все средства антропософской медицины имеют природное происхождение: это могут быть минералы, металлы, растения, экстракты из органов животных. Часто используются комплексные препараты.

В процессе приготовления лекарственного средства из него стремятся выделить действенную суть, приготовить «эссен­цию», выделить сущность. Это достигается методом разведения и потенцирования. Этот метод сродни гомеопатическому, более того, в антропософии и гомеопатии часто применяются одни и те же лекарства. Отличие состоит в способе применения. В гомеопатии главным принципов является закон подобия. Антропософия же стремиться дать организму стимул и тем самым способствовать восстановлению гармонии между основными структурными элементами организма — физическим, эфирным, астральным телами и «Я».Преобразуя и трансформируя лекарства, организм приобретает новые свойства. При приготовлении антропософских лекарств, традиционно используются десятичные потенции.Равновесие между четырьмя основными структурами человека постоянно изменяется от рождения и вплоть до смерти, рисуя в каждый данный момент характерный «образ» индивидуума. Следовательно, восстановление утраченного равновесия есть восстановление этого «образа». Лекарственные средства, найденные во взаимосвязи природы и человека, направ­лены не против определенного симптома, то есть воспаления, бактерий и тому подобного, но изначально воздействуют на функциони­рование органа или организма в целом. Это воздействие никогда нельзя понять из рас­смотрения изолированного.

В настоящее время, антропософская медицина распространена в большинстве стран Европы, США, Бразилии, Японии. В Германии, Швейцарии, Швеции, Голландии, Италии, США и Бразилии существуют клиники, санатории и другие медицинские учреждения. Работают частнопрактикующие врачи. Союзы антропософских врачей разных стран объединяются в Международное Содружество Союзов Антропософских Врачей (МССАВ). В Швейцарии и Германии антропософские лекарственные средства официально признаны наряду с гомеопатией и фитотерапией. Антропософская медицина преподаётся на специализированных кафедрах в университетах Сан-Франциско (США), Берне (Швейцария) и Гамбурге (Германия). опубликовано econet.ru