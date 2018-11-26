Пять вещей, которые нужно немедленно выбросить из дома

В доме каждого из нас полно вещей, которым самое место на помойке. Вам жалко выбросить старый телевизор, пакет с пакетами или старые ботинки?

Задумайтесь, так ли уж вам дороги вещи, которые вы никогда не будете использовать и которые лишают вас жизненного пространства внутри вашей квартиры, пишут Вести.

Старая обувь и тапки

Эти кроссовки дороги вам как воспоминание, но в них уже неприлично ходить на пикник? В таком случае — несите их на помойку. Вряд ли вам пригодится обувь, которую некуда надеть. Пока вы не выбросите старую обувь, вы не купите новую. Кроме этого, старая обувь занимает место в шкафу.

То же самое касается домашней обуви, то есть тапок. Здесь главное — гигиена. Новую пару нужно покупать не реже 3-4 месяцев, а хранить старые домашние тапки абсолютно нелогично.

Выбрасывайте старую обувь без сожаления, если вы не коллекционер лохмотьев!

Чашка с трещиной? В помойку ее!

Вокруг треснувшей посуды полно суеверий. Считается, что пить из разбитой чашки — к несчастью. Но в то же время бывает так, что выбросить любимую тарелку или чашку с трещиной жалко.

Хранить такую посуду не стоит и вот почему. Треснувшая тарелка может расколоться в самый неподходящий момент и вы можете порезаться. А если вы предложите гостям угощение на тарелке со сколами или трещинами, то они обязательно обратят на это внимание и ваша репутация хорошего хозяина пострадает!

Так что немедленно удалите старую посуду из дома!

Пыльные ракушки «Ялта-94» и самодельные сувениры

Если вы в душе коллекционер, то можете превратить свое жилище в музейные фонды. Только учтите, что сувениры и прочие глупости не имеют никакой ценности, пока пылятся на верхних полках шкафов.

Если вам так дороги все эти ракушки, шишки, значки, камешки и прочий хлам, то готовьтесь вытирать с них пыль вообще заботиться об экспозиции сувениров. В противном случае, вам стоит провести строгую ревизию своих трофеев, а ненужное — выбросить!

Полотенца, коврики и постельное белье

Здесь на первое место выходят требования гигиены. Ткань, ворс, шерсть — лучшая среда для размножения бактерий. Если на стене висит Его Ворсейшество бабушкин Ковер, то будьте уверены, что он день за днем собирает пыль. Когда начнете чихать и кашлять — не забудьте сказать спасибо любимому коврику.

То же самое касается полотенец, которые подлежат регулярной замене, а также коврику у входной двери. Попробуйте купить новые полотенца, выбросьте ковры и замените коврик перед входными дверьми и вы сразу заметите, как свежее стало в вашем доме.