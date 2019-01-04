ПЯТЬ ГОРЬКИХ И НЕИЗБЕЖНЫХ ИСТИН О ЖИЗНИ

Рано или поздно жизнь обязательно даст вам пощечину. Вы можете стараться избежать этого изо всех сил, но вам все равно не удастся, и это удручает.

Депрессия не появляется без причины – порой жизнь становится невыносимой и выходит из-под контроля. На самом деле все это очень серьезно, и вряд ли я смогу раскрыть всю суть проблемы в одном предложении. Просто в какой-то определенный момент я тоже оказался во власти депрессии.

Потеря родителя, ненавистная мне работа и множество неудачных отношений – я был на грани. Начал строить из себя жертву и разбрасываться обвинениями, жаловался на невероятную тяжесть своей жизни и на то, насколько все плохо.

Но мне удалось найти путь обратно. Он всегда находится, нужно лишь немного подождать. Секрет в том, чтобы понять: жизнь никогда не будет легкой, и, что еще важнее, жизнь полна трудностей.

Избежать этих трудностей не получится. Но если посмотреть в целом, то жизнь является прекрасным опытом, если позволить ей таковой стать.

Обдумайте хорошенько сказанное выше, и вам станет намного лучше.

Существует несколько несомненно горьких истин о жизни, и с пятью из них я уже столкнулся лично.

1. Вам придется пережить смерть близкого человека.

И не стоит к этому готовиться, потому что у вас все равно не получится. Конечно, можно попытаться, но это все равно что плыть против течения. Вы лишь потратите много энергии, которую могли бы направить на что-то другое. А когда все случится, ни о какой подготовленности не будет и речи.

Я много думал о том, на что это будет похоже. А затем это произошло. И я определенно не был к этому готов.

Лучшее, что вы можете сделать, это убедиться, что у вас хорошие отношения с дорогими вам людьми, и что вы оказываете нужную им поддержку. Все остальное зависит только от судьбы.

2. Люди будут безнаказанно пользоваться вами.

Став достаточно зрелым, вы сможете установить в своей жизни определенные границы и положить этому конец. А до тех пор все это опыт.

Для многих женщин, с которыми встречался, я был подстилкой и легкой мишенью для манипуляции, потому что ради поддержания отношений готов был пойти на многое. И это открыто использовалось против меня.

Помните, человек изначально запрограммирован во всем искать выгоду. Нам повезло быть самыми умными созданиями на планете, а наш мозг постоянно ищет самые быстрые и эффективные способы сделать что-то или чего-то достигнуть.

Иногда мы добиваемся невероятных вещей (программы освоения космоса). Но порой это возможно только ценой благополучия других людей. И это плохо.

И как бы сильно мне ни хотелось наказать тех, кто мною воспользовался, я не мог. Просто позволял им это делать. Продолжал встречаться с этими женщинами, хотя и мог расторгнуть отношения.

В некоторых случаях даже при наличии у вас тех самых границ люди все равно пользуются вами, и к этому нельзя подготовиться заранее. Это жизнь. Очень просто отсеять таких людей и не позволить им приближаться к вам, но легче от этого все равно не станет.

3. Всегда найдется кто-то привлекательнее, умнее, успешнее и счастливее вас.

Быть может, он даже будет обладать всеми этими качествами одновременно. Вот почему мы не можем прекратить сравнивать себя с окружающими. У многих людей разные аспекты жизни складываются намного лучше, чем у вас, и так будет всегда. Больше денег, более успешная карьера, лучший партнер. Но это не должно вас беспокоить, просто найдите то, что подходит именно вам.

Не нравится ваша работа? Смените ее. Не устраивает партнер? Найдите себе другого. Не считаете себя успешным? Измените это.

Даже если вы достигнете всего, чего вам хочется, все равно найдется кто-то такой, кому вы будете завидовать.

Просто продолжайте идти по выбранному вами пути. Поливайте свой собственный газон. Не считайте чужие деньги. Все это можно сократить всего к четырем словам: думайте только о себе.

4. Порой даже тяжелый труд не приносит желаемых результатов.

То, что вы много и усердно работаете над чем-то, еще не означает, что это принесет вам успех. Люди верят, что тяжелый труд и успех это одно и то же. Поэтому они полностью отдаются своей работе над чем-то одним, и в итоге у них ничего не получается. А затем они точно так же они убеждают себя в том, что успех недостижим.

Идея того, что тяжелый труд и успех это одно и то же, является истинной. Однако между ними есть одно небольшое отличие: к успеху приводит только продолжительный труд. И, скорее всего, вы вряд ли преуспеете в первом же деле, на которое бросите все свои силы. Помните, усердный труд должен продолжаться как можно дольше.

Но даже если вы много работаете, неудач все равно не избежать. Поэтому вы должны взять себя в руки и попытаться еще раз, приложив усилия к чему-то другому вместо того, чтобы зацикливаться на том, что у вас не получается.

5. Люди уходят из вашей жизни без каких-либо объяснений, даже если вы их заслужили.

Мне кажется, что каждому из нас уже приходилось терять друзей или любимых. Даже семейные отношения от этого не застрахованы.

Я встречался с девушками, которые в один прекрасный момент решали, что им все надоело, а затем просто уходили. Или говорили, что между нами все кончено, не вдаваясь в объяснения. То же самое и с друзьями.

И хотя вы заслуживаете услышать причину такого поведения, но никто вам ее не дает. Вы должны быть достаточно зрелыми и уверенными в себе, чтобы понять, что это нормально, и что после их ухода с вами все будет в порядке. Но главное то, что вы вовсе не нуждаетесь в каких-либо объяснениях, чтобы пережить случившееся и просто жить дальше.

Люди приходят и уходят из вашей жизни по какой-то определенной причине. Порой вы понимаете их мотивы, а порой – нет. Но в любом случае нужно продолжать двигаться вперед.

Жизнь – штука непростая, и хотя она не всегда бывает справедливой, но этот путь определенно стоит того, чтобы его пройти.

Перевод статьи — Five Bitter Truths About Life You Can’t Avoid via Клубер