Путешествие на седьмое небо

Говорят, умирающему в предсмертный миг становится легче, к нему как будто возвращаются силы. Почему это? В момент, когда тонкое тело человека уже полностью готово к выходу из отжившей физической оболочки, оно как бы концентрируется в энергетический сгусток. Именно сосредоточение этой энергии и дает минутное «просветление».

Роды в мир иной

Ясновидящие говорят о серебряной нити, которой, словно пуповиной, связаны физическое и тонкое тела человека.

Это напоминает роды — только не в наш грешный мир, а в мир чистых духов. Когда нить обрывается, происходит окончательный переход в иное бытие.

Но далеко не у каждого человека этот обрыв происходит сразу. Поэтому тело хоронят или кремируют лишь на третий день.

Древние атланты, например, накрывали тело усопшего тканью, пропитанной сильными ароматическими веществами. Называлась она «тихий плат».

Вокруг тела разводили огонь, который горел три дня. И только после положенного срока покойного кремировали. Атланты знали, что в противном случае можно повредить тонкое тело. Конечно, оно все равно восстановится, «заживет», но зачем же доставлять столько хлопот уходящему?

К выходу на крыльях

Но вернемся к моменту, когда душа начинает свое странствие в ином мире, в который попадает якобы через некий черный коридор. Что же он из себя представляет?

Темный коридор — это наш позвоночник, по которому течет основной энергопоток. По нему и устремляется к выходу душа человека. Его грязно-серая эфирная оболочка может сопровождать душу некоторое время, а может и распасться почти мгновенно, как это бывает у праведных, чистых людей.

Итак, новый обитатель астрального мира переходит Великую Границу. Древние оставили поразительные путеводители по тому свету. Главные из них — «Тибетская книга мертвых» и «Египетская книга мертвых».

В обеих сказано, что умирающий, если он в сознании, в свои последние минуты должен думать о самом светлом, всех простить, во всем раскаяться. Светлая мысль — это крылья, на которых душа устремится в высшие сферы инобытия.

Лотос и любовь

Вот как сказано об этом в «Тибетской книге мертвых»:

«Скоро выдохнешь ты последнее дыхание, и оно прекратится. Тут увидишь ты Предвечный Чистый Свет. Перед тобой распахнется невероятный простор, безбрежный, подобный океану без волн под безоблачным небом. Ты будешь плыть, как пушинка, свободно, один.

Не отвлекайся, не ликуй! Не бойся! Это миг твоей смерти! Используй смерть, ибо это великая возможность. Сохраняй ясность мыслей, не замутняя их даже страданием. Пусть любовь твоя станет бесстрастной».

Рядом с умирающим у тибетцев обязательно находились ламы-телепаты, которые помогали уходящему в иной мир ориентироваться в начале незнакомого пути.

Знаменитый визионер, исследователь тонких явлений Рудольф Штайнер утверждал, что существует семь сфер астрального мира. В первой — области пламенных вожделений — сгорают похоти, если они были свойственны усопшему. Возможно, отсюда пошло выражение «гореть тебе в аду синим пламенем».

Там умирающего поджидают яркие прельстительные образы, которые вызовут вполне физические желания. Вот когда они все «перегорят», душа будет готова вступить в следующую сферу, называемую областью текучей возбудимости. Здесь ей предстоит научиться держать в узде антипатии и сдерживать свои симпатии — управлять эмоциями.

Затем душа попадает в область желаний, где проходит испытания соблазнами. Четвертый уровень называется областью радости и печали. Здесь разрушается иллюзия телесной целостности, здесь надлежит избавиться от тоски по утраченной плоти. Далее следует область душевного света. Здесь можно встретить тех, кого любили в земной жизни, к кому испытали самое искреннее, самое светлое чувство.

Навстречу ангелам

Шестой слой по Штайнеру — область деятельной душевной силы, где происходит очищение той ее части, которая жаждет дела и не носит эгоистического характера. Художнику, писателю, поэту, музыканту здесь дано воплотить свой самый заветный замысел, во всей полноте раскрыть нереализованный в земной жизни дар.

Конечно, книги, картины, музыка здесь выражаются на тонком плане, но душа хранит память об этом. И когда ей будет снова суждено реализоваться в материальном мире, это будет означать, что родился гений.

Область душевной жизни освобождает человека от остаточных склонностей к чувственно-душевному миру. Это и есть Седьмое Небо. Но и здесь еще не конечный путь странствий души, ибо и Седьмое Небо тоже имеет семь уровней, самый высший из которых наполнен звучанием Музыки Сфер.

Именно там человека окружают ангелы-хранители, высшие сущности, которые не воплощаются на земном плане. Человек, духовный уровень которого позволил ему дойти до этого Седьмого Неба, имеет возможность видеть всех пророков человечества, всех мудрецов, чье богатое духовное наследство сделало этот грешный мир чуть более светлым.

На Седьмом Небе человек получает знание своего Истинного Имени, узнает ту истинную вибрацию, которая переходит с ним от воплощения к воплощению, здесь он вспоминает все свои рождения. Если же знать свою изначальную вибрацию, которая открывается только на Седьмом Небе, то можно обрести власть над многими стихиями, умение понимать язык природы и читать мысли растений.

Чем выше область тонких миров, тем сочнее краски, тем больше света. «Тибетская книга мертвых» советует идти именно на самый яркий свет, а не прятаться от него в астральной тени. Ибо в тени полно ловушек.

Но что же ждет тех, кто не был праведником? Египтяне говорят, что его поглощает мерзкое существо в образе крысы или крокодила. Естественно, это символ. Страшные и мерзкие твари — те самые грешные желания, которые не дают человеку подняться к Седьмому Небу.

Он может очень долго оставаться в «низкой области» в окружении пороков и грязи душевной. Но у каждого есть шанс все же вознестись. Это происходит тогда, когда душа полностью осознает свое несовершенство — раскается.

Лишь отъявленные злодеи обречены на полную деградацию: с каждым новым воплощением они будут опускаться все ниже и ниже, пока не станут космическим сором. Что ж, каждому по делам его…

Л. Володарский

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