Путь лакота: 5 уроков индейской мудрости

В детстве писатель и историк Джозеф Маршалл III слушал легенды, которые рассказывали его бабушка и дедушка из племени лакота. «Они – наш дар миру. Это не тайны, а ориентиры на жизненном пути – ответы на вопросы, которые поднимаются над просторными равнинами нашей жизни, чтобы ветер мудрости принес их к нам на помощь». Его книга «Путь силы и храбрости лакота» приобщает читателей к традициям американских индейцев через их истории и личный опыт. Для нас автор выбрал пять уроков, которые считает самыми важными из всего того, что он знает.

УРОК 1: НАЙДИТЕ РАВНОВЕСИЕ

Для индейцев племени лакота жизнь – прежде всего череда преображений. «Некоторые происходят медленно, как превращение ствола молодого дерева в лук. Другие – быстрые, как метаморфоза ветки, которую мой дед срезал, очистил от коры и закалил над огнем». Важно сознавать эти превращения, чтобы не чувствовать себя их пассивным объектом, напоминает Джозеф Маршалл III. «Как создатели луков, которые занимаются своим ремеслом с уважением, нежностью, вниманием, чтобы сделать самый лучший лук».

Практика

Речь идет о том, чтобы способствовать положительным трансформациям. Раз в неделю потратьте время на то, чтобы прокрутить, как фильм, предшествующие дни: визуализируйте мгновения, почувствуйте связанные с ними эмоции. Затем постарайтесь выявить, что в ваших отношениях, ваших задачах, на вашей работе приносит вам удовольствие и чувство равновесия, а что раздражает, беспокоит, настораживает или утомляет. После этого подумайте о том, что угрожает вашим позитивным ощущениям и как вы можете найти новое, удовлетворяющее вас равновесие. Затем – что может ослабить ваши негативные чувства. Запланируйте ряд конкретных действий и выполняйте их каждый день с терпением и упорством.

УРОК 2: ИЗБЕГАЙТЕ ИЗЛИШЕСТВ

«Каждый аспект сотворения лука и стрелы был сведен к самой простой из возможных форм. Сохранение простоты было больше чем философией. Оно имело практическое применение. Мои бабушка и дедушка выбрали простой образ жизни, чтобы наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы», – пишет Джозеф Маршалл III. Их жизнь далеко не всегда была простой, но решение, которое они выбирали, чтобы достичь цели, всегда было самым легким, наименее дорогостоящим, учитывало природное равновесие и гармонию. Замедлить темп, найти спокойные области в себе или под открытым небом, понимать разницу между «достаточно» и «слишком много» – те способы, которые позволят нам оценить вкус жизни и не растрачивать попусту энергию. Как нашу собственную, так и окружающей среды.

Практика

Осознайте, что все – энергия: мысли, слова, деньги, предметы… Мы живые существа в конечном мире и не располагаем безграничным энергетическим капиталом. Все, что мы производим и потребляем, имеет цену. Чем лучше мы распоряжаемся энергией – физической, психической и духовной, – тем лучше живем. Поэтому простота должна стать нашим компасом, который указывает нам способ общаться (аутентичность, порядочность) или потреблять (ответственность, трезвость).

Даже если нам кажется, что у нас нет определенных целей, мы можем найти их или помочь им найти нас

Потренируйтесь каждый день оценивать свои действия, слова, покупки и решения как «точные» или «избыточные». Доверяйте внутреннему голосу – он знает лучше, чем ваш ум, что именно поддерживает простоту. Выявите те случаи «избыточности», которые доставили вам удовольствие или чувство благополучия, и подумайте, как получить тот же эффект без излишеств.

УРОК 3: ОТКРОЙТЕ СВОЙ ТАЛАНТ

«Мало есть вещей, которые, как лук и стрела, символизируют одновременно цель и функцию. В сочетании они выполнят свою общую задачу – достичь цели», – утверждает автор. Он уточняет: даже если нам кажется, что у нас нет определенных целей, мы можем найти их или помочь им найти нас, позволить им произрасти внутри нас. В представлении лакота все люди должны быть нацелены на помощь другим, прежде чем думать о себе. «Заботиться о других людях и отдавать – самое правильное, что мы можем сделать». Каждый по-своему и своими средствами. «Важно чувствовать, что мы решили так поступить по собственной воле и ради себя, а не делаем что-то по обязанности или из чувства долга».

Практика

Сделать свой вклад, даже небольшой, в благосостояние мира, невозможно, если мы не знаем, какой вклад нам по плечу, с каким мы справимся. Как лучник, лук и стрела сливаются воедино, мы должны уметь выбирать ту форму дара, которая подходит нам больше всего и исходит из глубины нашего существа. У некоторых есть талант слушать, у других – советовать, у третьих – приносить радость или красоту. Часто другие люди, ваши близкие, знают лучше вас, каким альтруистическим талантом вы обладаете. Они указывают на это, когда благодарят вас за то, что вы сумели их развеселить, рассеяли их беспокойство, разобрались в трудной ситуации или доброжелательно их выслушали. Это качество стоит в себе культивировать и щедро делиться им при каждой возможности.

УРОК 4: НАЙДИТЕ ВНУТРЕННЮЮ СИЛУ

«Будьте как лук из молодого дерева, который мой дед сушил над огнем. Жар закалил древесину. Без этого прут никогда не стал бы луком. Любой ремесленник, делающий луки, знает, что жар – лучший катализатор». Нам часто кажется, будто наши проблемы не имеют решения, «и мы забываем, что они дают нам возможность обрести эмоциональную и психологическую прочность». Неважно, удастся ли нам пройти через испытание – мы сильны, если не уходим от проблемы и проявляем стойкость. Когда мы встречаем препятствие лицом к лицу, в нас раскрываются те ресурсы, которые спали в «мирное время».

Практика

Пусть в памяти всплывут испытания, с которыми вам пришлось столкнуться в жизни. Не думайте об их удачном или неудачном исходе, направьте ваше внимание на те ресурсы, которые вам пришлось использовать. Что вы узнали о себе? Были разочарованы или приятно удивлены? Что вы сделали с полученным опытом? В свете того, что вы узнали о себе и о своей жизни, как бы вы встретили эти трудности сегодня? Когда вы выполните эту работу, выделите время, чтобы почтить вашу внутреннюю силу. Поздравьте себя, зажгите свечу, сделайте себе подарок… И не забывайте, что настоящая сила заключается в том, чтобы прилагать усилия в меру своих возможностей, не обманывая себя.

УРОК 5: ПРОДОЛЖИТЕ СВОЙ ПУТЬ

«Невероятное свойство, которым обладает примитивный лук племени лакота, – его упругость. Тому есть три причины: дерево, которое выбрал мастер, простой и удобный дизайн лука, умения его создателя». Дерево соотносится с качествами, неотъемлемо присущими человеку, дизайн – с целями его действий и его выбора, а умения – с тем, как именно он выбирает и действует. Чтобы выстоять в испытании, Джозеф Маршалл III советует опираться «на те качества и стороны нашего характера, которые от природы столь же сильны, как и источник наших трудностей». Если мы считаем, что у нас нет ресурсов, необходимых для преодоления препятствия, можно опереться на наше окружение и вдохновиться тем, как другие до нас вновь поднимались и продолжали свой путь.

Практика