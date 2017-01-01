Психотронные эксперименты или почему мы часто слышим звон в ушах

Достаточно часто всплывает вопрос по поводу писка в ушах и странного аудио фона. Отвечаем: писк в ушах — это реакция организма на различные ЭМ волны, в оновном — искусственного происхождения. Некоторые из них могут идти от колебаний ЭМ поля Земли, внутренних активаций (изменения организма, ведущие к повышению чувствительности, иногда настройки кристаллов мозга) или техногенных излучателей. Последние сегодня и рассмотрим.

Психотронные эксперименты на ничего не подозревающих людях, проводятся тайно уже довольно давно. Сегодня люди играют в необъявленную войну сознаний, о которой из-за отсутствия информации многие еще не подозревают.

Некоторые страны уже очень преуспели в разработке способов воздействия на сознание и нервную систему людей с помощью технических средств – к сожалению, лишь затем, чтобы манипулировать ими в собственных целях.

Среди используемых для этого технологий – короткие и ультракороткие волны, на которых осуществляются теле- и радиовещание и мобильная связь, а также инфразвуковые волны и новые разработки, частично основанные на опыте и открытиях исследователя Н. Теслы, например HAARP – проект на Аляске, о котором и пойдет речь.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Programm) переводится как порождающая высокие частоты программа для исследования Авроры. Под Авророй понимается такие явления, как полярные сияния.



Ядро установки составляет так называемый ионосферный рефлектор, который с помощью радиоволн выбрасывает в ионосферу огромные пучки энергии. Не вдаваясь в технические подробности, упомянем, что военные надеются использовать эту установку в целях шпионажа. После возбуждения ионосферы энергия излучается обратно – в виде инфразвуковых волн. Частота этих волн колеблется от 0,001 Гц до 40 кГц.

В техническом и научном отношении все это выглядит вполне нейтрально, возможное влияние этих частот на сознание человека пытаются сохранить в тайне. Официально интерес к получающимся инфразвуковым волнам объясняется тем, что с их помощью можно просвечивать земную поверхность для поиска полезных ископаемых, экономя на дорогостоящем оборудовании и прокладке штолен.

Кроме того, они позволят определять местоположение подводных лодок. Однако при этом умалчивается о том, на что указывают противники проекта HAARP: инфразвуковые волны влияют на колебания, испускаемые человеческим мозгом, и могут выводить человеческую психику из равновесия. Частота волн, испускаемых мозгом человека, колеблется в пределах от 0 до 30 Гц, то есть находится в интервале инфразвуковых волн.

Сейчас известно, как смодулировать инфразвуковые волны, чтобы достичь заранее определенного и просчитанного влияния на человеческую психику. Например, воздействуя на расстоянии, можно в любой заданной точке земного шара вызвать у людей страх, депрессию, эйфорию или нарушения памяти и неспособность сконцентрироваться.

Что касается проекта HAARP, вполне вероятно, что все это не просто нежелательные побочные эффекты, а вполне целенаправленное использование установки как средства для контроля над населением Земли, а в частности России!

Подозрения мировой общественности по поводу того, что инфразвуковые волны уже несколько десятилетий используются для влияния на большие группы населения в масштабах целых континентов, становятся всё более обоснованными. Очевидно, что с помощью установки HAARP такое влияние может стать еще более нацеленным и эффективным.

Итак, вы думаете, что мысль, только что озарившая вас, ваша?

Психотронным оружием может быть электрошок и ультразвук, которые применяются для разрушения памяти и также могут иметь летальный эффект. Воздействие малой интенсивности инфразвуком (с частотами ниже 16 Гц, обычно невоспринимаемыми на слух) вызывает у испытуемых тошноту, звон в ушах, ухудшение зрения а также безотчетный панический страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце.

Психотронным оружием может быть такая простейшая установка (изготовленная кустарно), вроде микроволновой печи, с направленным излучением, установленная за стеной помещения, где находится жертва эксперимента.

У жертвы микроволнового террора появляются такие симптомы, как астма, головные боли, потеря памяти, болезнь Альцгеймера, бессонница, депрессия, усталость, потеря концентрации, потеря аппетита, проблемы с сердцем и кровяным давлением и рак.

Психотронным воздействием может быть аудио или видео внушение. Когда на какую-то приятную для объекта мелодию накладывается неоднократно проговариемый текст с замедлением в десять-пятнадцать раз. Сознание текст не воспринимает, потому что он после наложения становится совершенно незаметными. А подсознание улавливает и передаёт мозгу информацию как свою собственную. Также и с видео. Этот способ может использоваться не только в кинотеатрах и по ТВ, но и, скажем, на стадионах, рынках, в метро, словом везде, где большое скопление людей, заставляя на подсознательном уровне любить или ненавидеть того или иного кандидата, или ту или иную идею.

И, наконец, наиболее усовершенствованное психотронное оружие –торсионное, используемое для дистанционного облучения. Оно может не только влиять на здоровье человека, но и изменять его мысли, характер, наклонности, внушить ему, что он должен делать, и чего не должен, что хорошо и что плохо и даже «пересоздать» человека, действуя на информационную систему его ДНК. И при этом человек не будет способен критически осмыслить ситуацию и будет думать, что это его собственное решение и собственные мысли.

В 70-х годах за рубежом сообщалось об открытии так называемого эффекта радиослышимости СВЧ-излучения малой мощности.» Он заключается, в том, что люди, находившиеся в мощном поле вещательных станций, начинали слышать «внутренные голоса», музыку или др. звуки.

Подобные симптомы обычно исчезали после ухода человека из зоны излучения. Однако, если испытуемый находился под жёстким наблюдением, контроль над ним вёлся везде: и дома, и на работе, и в транспорте, и на даче.

СВЧ излучения внедряют информацию прямо в мозг. В качестве передающего источника излучения от генератора могут использоваться коммуникации сетей жилых зданий: проводка освещения, телефонной и радиосети, водопроводные трубы, радио, телевизор, компьютер « В России пик подпольных экспериментов по «трансляциям в головы», судя по всему, пришелся на 1990-е годы. ..

— Я слышал приказы, которые произносил чужой голос, — рассказывал испытуемый. — Он шел откуда-то изнутри, словно я сам с собой разговаривал. Он повторял мне: «Поднимите левую руку! Правую!» Выполнять команды не хотелось, но какая-то сила буквально заставляла меня делать эти упражнения. И я неожиданно начал размахивать руками, смеяться, что-то говорить. Я не контролировал себя и внутренне как будто стал кем-то другим. И только после отключения компьютера все прошло, кроме жуткого страха…

Генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ Борис РАТНИКОВ:

— Действительно, сегодня США располагают СВЧ-генераторами направленного модулированного излучения, которые способны вызвать появление «радиозвука» в голове человека. Сам эффект иногда называют «голос Бога». На подобные исследования американцы ежегодно тратят около 150 миллионов долларов. По моим данным, такие разработки недавно возобновились и у нас».

В ABC News 8.07.2008 в статье David Hambling — Microwave Ray Gun Controls Crowds with Noise сообщалось о работе над устройством MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) – для разгона забастовщиков с помощью микроволнового звукового эффекта, достаточно «громким», чтобы причинить дискомфорт или даже выведение из строя. Так так звук не поступает через барабанные перепонки, человек не может его заблокировать. Устройство может словесные команды непосредственно в мозг человека.

Отличие MEDUSA от других устройств в том, что оно имеет переконфигурируемую антенну и может посылать лучи как к единичному объекту, так и к группе объектов одновременно. Sierra Nevada сказал, что экземпляр для демонстрации будет готов через год, и через 18 месяцев после этого устройство будет готово для использования.

Подобное устройство уже было испробовано для разгона демонстрации в Тбилисси 7 ноября 2007 года. Журналисты НТВ заинтересовались, увидев на видеозаписи незнакомое устройство в виде ромбовидной тарелки на автомобиле, которое рассеивало толпу демонстрантов в разные стороны.

Благодаря журналистам стало известно военное психологическое устройство, разработанное в СССР и зарегистрированное в Госкомитете СССР по делам изобретений как аппарат «Радиогипноз». Этот СВЧ-генератор и излучатель электромагнитных волн определенной частоты и формы сигнала мог погружать в сон с расстояния в несколько десятков километров целый город.

По инициативе США в рамках НАТО создана специальная рабочая группа по координации разработок, проводимых в этой области в Великобритании, Франции, Германии и Дании. Генераторы, созданные Франкфуртским институтом химических технологий (Германия), предназначены для обработки больших толп при массовых беспорядках.

По оценкам военных специалистов, американская армия с помощью беспилотного летательного аппарата способна с помощью СВЧ — генератора останавливать в нескольких сотнях метров от берега корабли вражеского морского десанта. По оценкам Стокгольмского международного института проблем мира (SEPR1), в ближайшие два года расходы США на разработку и закупку нелетального оружия превысят миллиард долларов.

«Полковник запаса, старший офицер когда-то существовавшего при КГБ СССР первого отдела пятого управления комитета по внешним экономическим связям Владимир НИКИФОРОВ:

— Раньше луч радиооблучателя с Останкинской телебашни шириной до десяти сантиметров «прошивал» все на сотни километров, прокручиваясь, как шнур. И он мог воздействовать на мозги тысяч людей, которые, попадая под него, не понимали, что с ними происходит. Сейчас такой аппаратуры понатыкано тысячи.

Например, рядом со многими загородными шоссе располагаются металлические мачты с маячками на верхушках или тарелками-«блинами». Все считают их установками сотовой связи. Но на самом деле это психогенераторы, которые способны мгновенно расслабить или даже парализовать облучаемого на расстоянии. Правда, массовых экспериментов пока не проводят: технология до конца не отлажена.»

Это –(ELF towers) башни с частотой от 3до 30 Гц. Такая частота предназначена для коммуникации с подводными лодками, погружёнными в глубины, куда электро-магнитные волны других частот не доходят; исследования океанского дна и недр земли. Они – не для сотовой связи.

Похожей по принципу действия, – на основе сигнала определенной формы, является американская научно-исследовательская станция на Аляске ХААРП (HAARP- High Frequency Active Auroral Research Program Несмотря на общеизвестную информацию о высокочастотном диапазоне работы HAARP, там активно проводятся исследования в области низкочастотных излучений). Амплитудная модуляция несущего сигнала этих станций низкочастотными сигналами, совпадающими с альфа- тетта- ритмами головного мозга человека может влиять на самочувствие и эмоциональное состояние населения целой страны.

Последствиями применения такого оружия являются:

1. Массовые психофизические заболевания вплоть до «летального» исхода.

2. Создание послушного « массового» человека путем скрытного насильственного манипулирования его сознанием и поведением.

3. Экологическая катастрофа планеты из-за необратимых генетических мутаций и нарушений на генном уровне.

У меня в голове кто-то ругается матом

И ХААРП и башни – часть одного большого проекта НАСА — Project Blue Beam (Синий Луч). Проект предполагает создание на базе существующей сегодня технологии трехмерной цветной пространственной голографической проекции всемирного голографического шоу на тему явления пророков со световыми трехмерными проекциями в небе в гигантских масштабах с демонстрацией в соответствии с основной религиозной предрасположенностью населения явлений Христа, Магомета и т д

Цель состоит в том, чтобы создать массовую иллюзию того, что Бог говорит с людьми. Далее путем воздействия на сознание волновым излучением всех подводят к мысли о необходимости единого Бога, как общего спасителя. Воздействие помимо визуального должно сопровождаться воздействием низкочастотных диапазонов.

Головные боли и психоакустика

Перед майскими праздниками, и во время, многие чувствительные люди, к которым относятся и некоторые наши читатели, переживали странные ощущения – усталость, как будто после тяжелого труда, и в то же время бессоницу, головные боли и проблему сосредоточится. Что это, спрашивали нас? Внезапно, 12 мая все эти симптомы исчезли. Странное дело.

Психоакустика — наука, изучающая изменения в поведении человека под воздействием звука особых частот (инфразвука), речи и музыки. Если ещё лет 50 назад эта тема только исследовалась, то сегодня, так называемое «нелетальное оружие» в полный рост используется и в армии, и даже в полиции.

Далее напомним про такое явление как эффект Кея, или как его более часто называют — радиозвук. Известно, что в основе нервной системы человека лежит электрохимия и то, что мы воспринимаем как звук, свет и прочее — есть не более чем электрохимические сигналы в рецепторах, которые идут в мозг по нервам как по проводам и далее трактуются мозгом как ощущения. Но из физики так же известно, что если провод поместить в электромагнитное поле, то в проводе возникнет электрический ток. Следовательно, если поэкспериментировать с частотами, которыми будут облучать подопытного, то путем электромагнитных импульсов (как, например, радиоволны или электрическое поле в бытовых электросетях) можно добиться возникновения у него как бы ощущений. Например, иллюзии слышимости звука. Такая иллюзия и называется радиозвуком, который может быть даже за порогом слышимости, а может и непосредственно транслировать по радио речь — без всякого приемника. Приемником в этом случае являются нервные центры уха, которые работают как антенны.

Наконец, есть такой достаточно широко известный феномен как метод Фолля — способ экспресс-диагностики, использующий для постановки диагноза результаты измерения электрического сопротивления кожи на пальцах рук и ног, на ушах и так далее. Как и все подобные методы метод Фолля можно заставить работать в обратную сторону — посредством радиозвука вызывать нужные изменения в органах и системах. Причем, надо заметить, энергия требуемая для этих воздействий ничтожна.

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