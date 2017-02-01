Прямота — кратчайший путь к исполнению желаний

Один из признаков здоровой уравновешенной личности — это способность говорить и действовать прямо, просто и открыто. Без ложной скромности, без эпатажа, без намеков и двусмысленностей — кратчайшим путем к достижению цели и с наименьшими эмоциональными затратами. Однако, очень многие люди застревают в тех моделях поведения, которые присущи скорее ребенку, чем взрослому.

У детей мало рычагов управления окружающим миром. Они не могут требовать исполнения своих желаний, а просьбы исполняются далеко не всегда. Поэтому дети, копируя своих же родителей, учатся манипулировать — получать желаемое, действуя обходным путем и используя слабые места окружающих людей. Так появляются слезы, обиды, истерики и капризы во всех возможных проявлениях.

Аналогичным образом дети поступают, совершая что-либо неподобающее, за что может влететь от родителей. Вместо того, чтобы признать свой проступок или ошибку, дети ищут возможности избежать ответственности. И здесь в ход идет ложь, изображение виноватости, симуляция болезней и прочие психологические игры в прятки.

Дети слишком слабы и зависимы, чтобы прямо противостоять или сотрудничать с окружающим миром. В значительной степени это ответственность родителей, которые, в силу особенностей своей психики (читай, невроза), не смогли создать у своих детей ощущение твердой почвы под ногами.

Но «кто виноват» — это не важно, поскольку сейчас разговор идет о людях, у которых детство уже далеко позади, но которые так и продолжают опираться на детские стратегии выживания.

Там, где для ребенка манипулирование и избегание ответственности — это единственный или простейший способ достигать своих целей, у взрослого человека есть масса возможностей действовать напрямую и куда более эффективно.

Взрослый может прямо просить, потому что и сам теперь может быть чем-то полезен.

Взрослый может требовать и ставить условия, потому что теперь он более независим и у него достаточно сил, чтобы за себя постоять.

Взрослый может признать ошибку, потому что никто теперь не будет вгонять его в чувство вины, а анализ и исправление ошибки приносит новый полезный опыт.

Взрослый человек — сам себе хозяин, и вся жизнь расстилается перед ним.

И все же, как много вокруг людей, взрослых по годам, но инфантильных по поступкам…

Взрослые люди продолжают бояться родительской расправы, но только теперь переносят старые эмоции на своих начальников. Совершив ошибку в рамках служебных обязанностей, они трясутся от страха и ищут возможности свалить вину на кого-то другого. Они боятся тех же болезненных переживаний, которые приходилось испытывать, выслушивая ругань родителей. Но начальник ведь не родитель! — Он выполняет свою работу, так же как и все остальные. Что такого страшного он может сделать?

Если отбросить эмоциональную составляющую, то ошибка — это всего лишь ошибка.

Ее можно исправить или как-то компенсировать, и в ней нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять самообладание, расстраиваться или бояться.

Нужно принимать на себя ответственность, но для этого не обязательно трястись от страха или чувства вины. Лишат премии, вычтут из зарплаты, объявят выговор — если такова цена ошибки, что такого?

Надо платить по счетам и жить дальше.

В психологическом смысле, стремление избежать ответственности там, где ее можно было бы спокойно принять и снести, — это очень энергозатратное поведение. Да, от ответственности часто можно ускользнуть, но каждый такой маневр создает в душе маленькую пробоину, через которую утекают силы и хорошее настроение. Чувство вины, которое заставило юлить и ускользать от ответственности, никуда не исчезает, продолжая точить изнутри.

То же самое и с умением или неумением прямо выражать свои желания и реализовывать свои планы. Зачем ходить вокруг да около, когда можно играть в открытую? Чего стесняться, если больше никто не грозит пальцем и не бьет линейкой по рукам?

И все-таки, взрослые люди часто стесняются требовать деньги за свои услуги — вместо этого они занимаются благотворительностью и затем обижаются, что их используют.

Стесняются просить о повышении зарплаты, вместо этого, прилюдно жалуясь на свои финансовые затруднения.

Стесняются искать и использовать для себя возможности продвижения, тихо и безнадежно надеясь, что кто-нибудь их когда-нибудь заметит.

А ведь именно честность и прямота в достижении своих целей вызывает уважение. Проживая жизнь в страхе перед ответственностью или ожидая, что кто-то добрый услышит наши молитвы и исполнит наши желания — это далеко не самый веселый способ жить.

Действовать прямо и спокойно принимать свои возможные ошибки не так уж сложно. Кому-то это дается проще (может быть, им повезло с родителями), но если такая модель поведения у вас вызывает страх, это не значит, что вы обречены. Тот урок, который некоторые проходят в раннем детстве, вам придется выучить сегодня, сейчас.

Попробуйте, в следующий раз, целенаправленно признать свою ошибку перед начальником, клиентом или кто там стоит над вами. Признайтесь, даже если у вас есть возможность избежать этой неприятной процедуры без каких-либо последствий. Не нужно испытывать вину и посыпать голову пеплом.

Ошибка — не повод для виноватости, это всего лишь нейтральное обстоятельство требующее каких-то действий, вот и все.

Не нужно примешивать сюда свои старые детские эмоции. Скажите просто — «Я совершил ошибку и хочу ее исправить».

Или попробуйте прямо заявить о своем желании. Без намеков, без давления на жалость, без ужимок, мычания и подмигивания. А если желание можно исполнить не говоря ни слова, — попробуйте сделать это молча. Позвольте себе или заставьте признать за собой право на желания и их исполнение. Почему бы и нет?

В обоих случаях препятствовать будет только страх. Но если не замахиваться на какие-то исключительные ситуации, через этот страх всегда можно перешагнуть. К тому же, подобные опасения редко оправдываются. Признание ошибки, обычно, не вызывает тех последствий, которые пугали, а прямота в исполнении желаний оказывается кратчайшим путем к исполнению желаний (кто бы мог подумать?)

Попробуйте — результат вам понравится…опубликовано econet.ru

Автор: Олег Сатов