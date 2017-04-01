Проверь, а может ты гиперсенситив?

По подсчетам психолога Элейн Эйрон (Elaine Aron), сверхчувствительных людей (гиперсенситивов) в обществе примерно 20%. Это значит, что один или несколько ваших знакомых, друзей или близких, скорее всего, принадлежит к их числу. Вот что нужно помнить, общаясь с гиперсенситивами. Элейн Эйрон – психолог, автор книги «Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире» (Азбука-Аттикус, 2014).

1. Они часто плачут

Сверхчувствительные люди могут плакать, когда они счастливы, печальны или раздражены. Это не значит, что им плохо. Просто они переживают все происходящее с ними очень интенсивно, а слезы помогают эмоциональной разрядке.

2. Они не обязательно интровертны

Интроверсия может идти рука об руку с гиперчувствительностью, но это не всегда так. На самом деле, как обнаружила Элейн Эйрон, 30% гиперчувствительных людей – экстраверты. Часто им требуется даже больше внимания, потому что им трудно регулировать свое эмоциональное состояние, они больше зависят от окружающих и могут испытывать нечто вроде опьянения от впечатлений.

3. Они нервничают, когда нужно принять решение

Умение быстро и уверенно принимать решение – не самая сильная черта гиперсенситивов. Даже когда это касается таких банальных вещей, как выбор кафе для обеда. Причина в том, что они очень боятся сделать неправильный выбор: вдруг еда в кафе будет слишком дорогой, музыка будет слишком громкой, официанты будут игнорировать их, а их спутнику там не понравится.

4. Они реагируют на малейшие перемены

«Если вы привыкли заканчивать сообщения смайлом, но в этот раз поставили точку, будьте уверены: мы обязательно это отметим, – говорит Анна. – И, вероятно, начнем нервничать». Гиперсенситивы, как правило, очень чутко реагируют на то, что происходит в их среде, и мгновенно замечают, когда что-то идет не так, как обычно.

5. Они всегда готовы выслушать

Если вам нужно дружеское плечо, можете смело обратиться к ним. Гиперсенситивы могут поддерживать светские беседы, но лучше всего им удается роль внимательного слушателя. Можете быть уверены: они не прервут вас, не станут отвлекаться и менять тему.

6. Они ненавидят шум и громкие звуки

Поезд на высокой скорости, автомобильные гудки, не в меру общительные коллеги… Все это не просто раздражает нас – мы страдаем, словно каждый звук молотком вбивается нам в голову. По мнению Элейн Эйрон, все дело в сниженном пороге чувствительности, из-за которого любой стимул ощущается сильнее.

7. Их рабочие привычки довольно необычны

Идеальный вариант – работа дома или в любом тихом месте. Это позволяет сосредоточиться и держать нервы в порядке. «Гиперсенситивы умеют извлекать пользу из своей способности к наблюдению, – говорит Элейн Эйрон. – Они умеют обдумывать идеи и затем подавать их так, чтобы их приняли всерьез». Их аналитические навыки и внимательность к чужим замечаниям делает из них отличных товарищей по команде (до тех пор, пока на них не пытаются возложить ответственность за принятие главных решений).

8. Они Не Любят Щекотать Себе Нервы

Фильм ужасов или триллер – не самый подходящий выбор, если вы хотите пригласить гиперсенситива в кино. Склонность к сопереживанию в сочетании с повышенной восприимчивостью эмоционально окрашенных образов может вызвать у них потрясение.

9. Они плохо переносят критику

Избегание всего, что может вызвать слишком сильное возбуждение, отличительная черта гиперсенситивов. В результате они стараются сделать все возможное, чтобы самим не задеть чувства других и не вызвать их неудовольствие.

10. Они принимают все близко к сердцу

Общаясь с гиперсенситивами, избегайте насмешек. Конечно, они могут сами любить хорошие шутки и стараться с юмором относиться к жизни, но даже намек на то, что с ними может быть что-то не так, заставляет их нервничать.

11. Они очень чувствительны к боли

Боль – это тоже разновидность стимуляции. Неудивительно, что гиперсенситивы воспринимают ее острее. Исследования Элейн Эйрон подтвердили, что у сверхчувствительных людей низкий болевой порог, а ожидание боли (например, в кабинете зубного) может заставить ощущать ее даже тогда, когда их никто не трогает.

12. Они мечтают о глубоких отношениях

Гиперсенситивам трудно заводить новые знакомства. Стресс от неопределенности, ожидания возможных неловкостей, мучительное разгадывание того, что думает собеседник, все это утомляет их. Сверхчувствительные люди стремятся найти надежного, чуткого партнера, с которым они могли бы расслабиться и кому могли бы полностью доверять.

13. Они не могут изменить это в себе

Сверхчувствительность – не просто прихоть или недостаток характера. Элейн Эйрон обнаружила, что участки мозга, связанные с эмпатией и познанием, у гиперсенситивов возбуждаются сильнее, когда им показывают фотографии лица со следами сильных эмоций. Другими словами, такое поведение биологически запрограммировано.

Если в вашем окружении есть сверхчувствительный человек, постарайтесь проявлять к нему чуткость. Скорее всего, он сам хорошо понимает свои особенности, поэтому ведет себя осторожно и предупредительно. Но он ждет понимания и от вас.

