ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЯЕТСЯ

Дорогие наши земляне!

Я рад приветствовать вас от имени Галактической Федерации Света. Сегодня у нас есть для вас важное сообщение.

Скоро завершится прохождение Землей очередного фотонного пояса, и это событие повлечет за собой ускорение процесса ее вхождения в пространство Пятого измерения.

Как вы знаете, тонкими телами она перешла туда уже полностью, и теперь ей осталось «подтянуть» туда свое физическое тело.

Как это будет проходить на практике?

Во-первых , природные катаклизмы, которые всё набирают обороты, начнут происходить с периодичностью во много раз превышающей прошлогодние показатели. И вам нужно быть к этому готовыми.

Во-вторых , социальные потрясения также выйдут за рамки допустимого, поскольку во многих странах мира ситуация накалилась до предела.