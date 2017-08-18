ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЯЕТСЯ

Дорогие наши земляне!
Я рад приветствовать вас от имени Галактической Федерации Света. Сегодня у нас есть для вас важное сообщение.
Скоро завершится прохождение Землей очередного фотонного пояса, и это событие повлечет за собой ускорение процесса ее вхождения в пространство Пятого измерения.
Как вы знаете, тонкими телами она перешла туда уже полностью, и теперь ей осталось «подтянуть» туда свое физическое тело.
Как это будет проходить на практике?
Во-первых, природные катаклизмы, которые всё набирают обороты, начнут происходить с периодичностью во много раз превышающей прошлогодние показатели. И вам нужно быть к этому готовыми.
Во-вторых, социальные потрясения также выйдут за рамки допустимого, поскольку во многих странах мира ситуация накалилась до предела.
В-третьих, произойдет резкое расслоение людей на тех, кто способен будет в кратчайшие сроки перестроить свое сознании, чтобы суметь перейти вместе с Землей в Пятое измерение, и на тех, кто не готов изменить свою жизнь и чье сознание полностью находится во власти дуального мира и тех программ, которые были заложены в них Рептилоидами.
В-четвертых, ваша реальность начнет меняться буквально на глазах, поскольку завеса между мирами третьей и Пятой плотностей максимально утончится, и многие из вас будут «плавать» между измерениями.
Можно сказать, что часть населения, к сожалению, очень маленькая его часть, будет жить уже в четвертом измерении.
В чем это будет проявляться?
В какие-то моменты, особенно после медитаций, вы почувствуете, что находитесь уже в другом мире: краски станут ярче и насыщенней, предметы — более объемными, поскольку вы будете видеть их уже вместе с аурой.
Некоторые могут почувствовать, что «проваливаются» на мгновения в иной мир – будто вы спите наяву.
Другие могут ощущать, как вибрирует их тело, как активируются органы общения с тонким миром: вы можете чувствовать тепло или пульсацию шишковидной железы, ощущать ваши верхние чакры.
Вам будет казаться, что вы стали единым целым с природой – настолько явно будет отражаться на Небесах то, что происходит с вами на Земле.
Вы сможете управлять природными стихиями, если научитесь входить с ними в единое вибрационное пространство.
И мы очень советуем вам проводить сейчас такие медитации. Это поможет вам усмирять их в моменты опасности, что спасет тысячи и тысячи жизней.
То, что будет происходить с вами, дорогие наши, является следствием того, что вы и ваша Земля – единый организм.
И те из вас, кто сумел «распрограммировать» свое сознание, станут «подтягиваться» вместе с ней в новую реальность, перемещая туда не только свои тонкие, но и физические тела, которые тоже начнут заметно меняться.
Вы стоите на пороге уникального эксперимента, когда у людей, находящихся в воплощении, произойдет замена ДНК, что повлечет за собой постепенную трансформацию ваших тел в световые кристаллические.
И мы очень рады за тех из вас, кому посчастливится пережить это чудесное превращение.
Пожалуйста, спокойно – без страха и паники — принимайте все, что будет происходить вокруг вас.
Помните о том, что вы не одни. Ваши Галактические братья и ваши Небесные покровители внимательно следят за тем, что происходит сейчас на Земле, и в нужный момент протянут вам руку помощи.
Искренне любящий вас Аштар Шеран говорил с вами
Приняла Марта 14 августа 2017 г.
8 thoughts on “ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ В ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЯЕТСЯ”
Доброго времени суток. Хочу поделиться информацией, которая периодически приходит ко мне во снах. Сегодня ночью /с 17 на 18 августа 2017 /приснился сон: слышу голос, который говорит, что с 19 на 20 августа 2017 года наступит Новый Год. Предлагает поставить и украсить ёлку..наблюдаю..как старая очень высокая с темной хвоей ёлка сдвигается влево, удаляясь..а на столике появилась маленькая см 50 уже украшенная маленькими игрушками…Делаю вывод- в эту дату завершится квантовый переход ..сдвиг полюсов..начнется Новая Эра..?!
С ув. Татьяна
Наблюдаю )
Bolshoj priliv energiji. Chuvstvujetsja ogromnoje energeticheskoje pole. Prjamo vsjio telo vibrirujet s kaz’dim dnjiom vsjio silneje I silneje.
что то происходит!
Это очень удивительно.На сколько реально?!
Да,происходит настройка ДНК,или точнее сонастройка с окружающими вибрациями мира.Спасибо за статью.
Буду спокоен и буду медитировать)
Ерунда.