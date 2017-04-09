Простукивание: Феноменально простая техника избавления от проблем

Феноменально простая техника, которая в буквальном смысле поможет вам исцелить любую сферу вашей жизни. Не слишком ли смелое заявление? Нет, не слишком, в самый раз. Я проверяла.

Эта техника называется просто – техника простукивания. Так же проста она и в применении. Сегодня я расскажу вам о том, что это за техника, как и когда её можно применять. В следующих статьях мы рассмотрим особенности применения техники простукивания для исцеления конкретных специфических аспектов жизни.

Эта техника – действительно исцеляющее средство, которое используется для очищения любого вида эмоционального напряжения в нашем уме и теле. Она объединяет в себе современную психологию и принципы акупунктуры — древней китайской системы исцеления, и помогает освободиться от стресса и эмоционального конфликта любого вида.

Что мы делаем – это простукиваем кончиками пальцев по определенным точкам акупунктуры, расположенным на теле вдоль его меридианов, и при этом работаем над своей собственной проблемой, конкретным стрессом или эмоциональным напряжением. Цель – путем стимулирования определенных энергетических точек восстановить нормальное функционирование энергетической системы.

Техника простукивания работает с любым видом эмоционального стресса – это тревога, страхи, вина, все виды зависимостей, ограничивающие убеждения, которые не дают людям создать успешную процветающую жизнь, а также – физическая боль и болезни. Любая проблема, которая имеет эмоциональную основу, может быть исцелена с помощью этого метода.

Дело в том, что эмоции влияют на каждую сферу нашей жизни. В процессе простукивания мы стимулируем и возбуждаем нашу нервную систему, и поднимаем на поверхность запрятанные глубинные чувства, подсознательные убеждения и программы и освобождаемся от них. Получается, что, используя технику простукивания, мы решаем проблему в самом ее корне.

Если углубиться в пояснение того, как эта техника работает, то важно сказать вот что. Любая проблема в жизни человека начинается на энергетическом уровне. Когда мы исцеляем, очищаем энергетическую систему с помощью техники простукивания, мы убираем проблему в её корне.

Кроме того, техника простукивания разбивает нейронные связи в мозге, которые вызывали ту или иную болезненную реакцию или тип поведения, когда человек сталкивался с травматическим опытом прошлого. В результате этого, человек перестает болезненно реагировать на то, что ему раньше причиняло боль.

Метод простукивания берет свое начало в 80 годах, и самая первая его версия называлась «терапия в поле мысли» или техника американского психолога доктора Роджера Каллагана (TFT). А в 90-х годах американец Гари Крейг усовершенствовал метод д-ра Калагана и создал технику эмоционального освобождения (EFT), которая гарантирует освобождение от негативных эмоций, копившихся порой в течение многих лет, и способствует совершенствованию личности и достижению желанных целей.

Это очень простая техника, которая не имеет негативных побочных явлений, и которую может использовать каждый человек в любом месте. Именно поэтому сегодня эта техника так популярна в мире, её совершенствуют и адаптируют для исцеления совершенно разных сфер жизни, включая отношения, финансы, физическое здоровье, развитие личности.

Описание техники простукивания.

Техника имеет две основные особенности – это концентрация на проблеме и простукивание определенных точек акупунктуры на теле. Простукивание удобнее всего проводить двумя пальцами любой руки – как вам удобно. Можете даже стучать двумя руками одновременно.

Простукивать точки следует по кругу, одновременно проговаривая вслух определенные фразы и предложения. Точки, которые следует простукивать, вы видите на изображении.

Начинается простукивание с точки в начале брови, потом уголок глаза, под глазом, под носом, в центре подбородка, точка на ключице (2-3 см от центра вправо или влево – не важно), точка под рукой (4 пальца от подмышки вниз) и заканчиваем круг точкой на макушке, там где темечко у детей.

Также процесс простукивания включает точку, расположенную на ребре ладони (так называемая точка каратиста). Сколько раз вы будете стучать по точке – не важно, сделайте это несколько раз. Само простукивание похоже на то, как мы энергично печатаем на клавиатуре или легонько барабаним по столу.

Самый первый, очень важный шаг – это четко определить проблему. Чем четче и конкретнее вы определите проблему, тем лучше. Второй шаг – оценить по 10-бальной шкале степень интенсивности неприятных эмоций, когда вы думаете об этой проблеме. Нам важно знать, где мы находимся, с чего начинаем.

После этого идет этап, который мы называем «основное утверждение». На этом этапе, совершая простукивание по точке каратиста на ребре ладони, вы несколько раз вслух проговариваете проблему в таком формате: «не смотря на то, что у меня есть эта проблема (я боюсь собеседования, обижаюсь на мать, обвиняю себя в переедании, боюсь пауков, уверена, что деньги — это зло… и так далее), я глубоко и полностью люблю и принимаю себя».

Возможно, эта фраза вам покажется странной и неуместной, возможно, вы не согласны с этим утверждением… Но вам важно это сказать даже если это неправда. Это утверждение не значит, что проблемы не существует. Это значит, что проблема существует, но вы все-равно себя любите и принимаете. Принимаете и любите не проблему, а себя, такими, какие вы есть на самом деле, со всеми своими особенностями. Даже если вы чувствуете, что пока это неправда, проговаривание фразы «не смотря на то, что у меня есть эта проблема, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя, всего, со всеми своими особенностями» сотворяет чудеса.

Это невероятно важный этап. Люди склонны не позволять себе испытывать негативные эмоции, они давят их внутри и не признаются себе в них. А если и признаются, то вслед за этим начинают самобичевание, самообвинение, они не любят себя и не принимают.

Этим утверждением вы разделяете негативную эмоцию и любовь к себе. Котлеты в одну сторону, мухи — в другую. Вы позволяете себе чувствовать все то, что вы чувствуете, даже если это негативные тяжелые чувства. И все-равно вы принимаете тот факт, что с вами все в порядке, вы заслуживаете любви и принятия в любом случае.

После этого вы начинаете простукивание по кругу и одновременно проговариваете фразы, которые напоминают вам о самой проблеме, о негативной ситуации, которые её описывают. На этом этапе очень важно называть вещи своими именами, отключить всякую цензуру, просто, ясно и вслух говорить о том, что вы чувствуете. И очень хорошо, если негативные ощущения усиливаются.

Мы это делаем специально для того, чтобы освободиться, выпустить из себя негатив. Ведь если в вас есть это чувство, эта эмоция, то от того, что вы вслух ее не проговариваете, она никуда не девается, она остается блоком в теле. Поэтому на этом этапе вам важно просто вслух признавать то, что вы чувствуете: «да, я гневаюсь, да, я боюсь, мне страшно, да, мне обидно».

Есть люди, которые боятся вслух произносить то, что они чувствуют. Причиной этого есть два таких аспекта: первый заключается в том, что эти люди просто обманывают себя. Они не хотят признаваться себе в том, что они чувствуют все эти негативные чувства. Потому что подсознательно считают, что только «плохой» человек, недостойный любви, может чувствовать негативные чувства. А они, как бы, «хорошие». Они думают, что если они не говорят о чувстве или эмоции вслух, то их нет. Это самообман.

Второй аспект заключается в том, что мы все сильно начитанны и знаем о том, что мыслить нужно позитивно, что слова и мысли имеют силу. И мы боимся притянуть в свою жизнь еще больше негатива якобы тем, что мы будем проговаривать эти чувства вслух.

Но правда заключается в том, что в данном случае само проговаривание чувств не плодит еще больше негатива. Этот негатив и так уже существует внутри человека, даже если человек упорно молчит и не признается себе в этом. Эти чувства, эмоции, ограничивающие убеждения и так есть в человеке и подсознательно управляют его жизнью, здоровьем, поведением. И, к сожалению, оказывают влияние и на окружающих людей. И нам теперь очень важно вытянуть из себя все это наружу, вытащить из подсознания, потому что мы можем исцелить и освободиться только от того, что видим и признаем.

Многие люди, которые говорят только позитивные вещи, на самом деле часто просто отрицают и не признают другую свою сторону, делают вид, что ее нет. Конечно же, от непризнания она никуда не девается. Вместо того, чтобы закрываться от негатива в себе, я предлагаю его признать и освободиться от него. Дело в том, что это нормально – испытывать весь разброс чувств – от позитивных, до негативных.

Это нормально и естественно – гневаться, злиться, обижаться, раздражаться, стыдиться, бояться. Любая негативная эмоция рождается в человеке для того, чтобы он изменил ситуацию. Чтобы изменить ситуацию, негативная эмоция, в первую очередь, должна быть замечена, услышана. Чувства и эмоции становятся разрушительными, только когда они не выражены. Когда мы их видим, признаем, мы можем освободиться от них и исцелиться.

Перейдём к конкретному примеру. Для первой несложной пробы я вам предлагаю простукивание эмоций и чувства, связанных со стрессом, который получают многие люди на работе – в общении с руководством, клиентами, поставщиками, сотрудниками.

Определите как можно конкретнее, что вас волнует, страшит, печалит, раздражает на работе. И после этого оцените по 10-бальной шкале силу ваших чувств и эмоций. 0 значит, что это для вас вообще не проблема, оценка 10 значит, что вы вне себя от обуреваемых вас чувств и эмоций. Если оценка ниже 6, я предлагаю выбрать другую ситуацию, чтобы было с чем эффективно поработать.

А теперь начните стучать по точке каратиста на ребре ладони и повторять фразу: «Не смотря на то, что я испытываю сильный стресс на работе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Не смотря на то, что я испытываю сильный стресс на работе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Не смотря на то, что я испытываю сильный стресс на работе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя».

А теперь продолжайте простукивание по кругу, начиная с точки в начале брови, и просто говорите о том, что вы чувствуете, на каждой новой фразе передвигаясь на следующую точку.

Этот стресс на работе беспокоит меня

Этот стресс на работе действительно беспокоит меня

Этот стресс на работе уже давно беспокоит меня

Я так сильно устаю на работе

Так много напряжения

Оно выжимает из меня все соки

Я чувствую себя изможденной

Напряжение на работе сковывает меня и беспокоит

…Продолжайте своими словами… Сделайте несколько раундов, простучите несколько кругов…

А теперь глубоко вдохните и снова вспомните ситуацию на работе и оцените ее по 10-бальной шкале. Бывает так, что оценка повысилась, бывает, что понизилась. Это не имеет значения, техника работает в любом случае. Главное, что вы взбудоражили свои чувства и эмоции сейчас.

Если в процессе простукивания ваши эмоции усиливаются, это значит, что до этого момента вы подавляли их в себе, не признавали, закрывались от них. Поэтому продолжайте простукивание, и вы увидите, как эти эмоции после усиления начнут уходить. Я вам предлагаю продолжать это простукивание до тех пор, пока вы не почувствуете, что интенсивность эмоций упала до 0 баллов.опубликовано econet.ru

Автор: Татьяна Рудюк