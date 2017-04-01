Простукивание: Феноменально простая техника избавления от проблем

Феноменально простая техника, которая в буквальном смысле поможет вам исцелить любую сферу вашей жизни. Не слишком ли смелое заявление? Нет, не слишком, в самый раз. Я проверяла.
Эта техника называется просто – техника простукивания. Так же проста она и в применении. Сегодня я расскажу вам о том, что это за техника, как и когда её можно применять. В следующих статьях мы рассмотрим особенности применения техники простукивания для исцеления конкретных специфических аспектов жизни.
Эта техника – действительно исцеляющее средство, которое используется для очищения любого вида эмоционального напряжения в нашем уме и теле. Она объединяет в себе современную психологию и принципы акупунктуры — древней китайской системы исцеления, и помогает освободиться от стресса и эмоционального конфликта любого вида.
Что мы делаем – это простукиваем кончиками пальцев по определенным точкам акупунктуры, расположенным на теле вдоль его меридианов, и при этом работаем над своей собственной проблемой, конкретным стрессом или эмоциональным напряжением. Цель – путем стимулирования определенных энергетических точек восстановить нормальное функционирование энергетической системы.
Техника простукивания работает с любым видом эмоционального стресса – это тревога, страхи, вина, все виды зависимостей, ограничивающие убеждения, которые не дают людям создать успешную процветающую жизнь, а также – физическая боль и болезни. Любая проблема, которая имеет эмоциональную основу, может быть исцелена с помощью этого метода.
Дело в том, что эмоции влияют на каждую сферу нашей жизни. В процессе простукивания мы стимулируем и возбуждаем нашу нервную систему, и поднимаем на поверхность запрятанные глубинные чувства, подсознательные убеждения и программы и освобождаемся от них. Получается, что, используя технику простукивания, мы решаем проблему в самом ее корне.
Если углубиться в пояснение того, как эта техника работает, то важно сказать вот что. Любая проблема в жизни человека начинается на энергетическом уровне. Когда мы исцеляем, очищаем энергетическую систему с помощью техники простукивания, мы убираем проблему в её корне.
Кроме того, техника простукивания разбивает нейронные связи в мозге, которые вызывали ту или иную болезненную реакцию или тип поведения, когда человек сталкивался с травматическим опытом прошлого. В результате этого, человек перестает болезненно реагировать на то, что ему раньше причиняло боль.
Метод простукивания берет свое начало в 80 годах, и самая первая его версия называлась «терапия в поле мысли» или техника американского психолога доктора Роджера Каллагана (TFT). А в 90-х годах американец Гари Крейг усовершенствовал метод д-ра Калагана и создал технику эмоционального освобождения (EFT), которая гарантирует освобождение от негативных эмоций, копившихся порой в течение многих лет, и способствует совершенствованию личности и достижению желанных целей.
Это очень простая техника, которая не имеет негативных побочных явлений, и которую может использовать каждый человек в любом месте. Именно поэтому сегодня эта техника так популярна в мире, её совершенствуют и адаптируют для исцеления совершенно разных сфер жизни, включая отношения, финансы, физическое здоровье, развитие личности.
Описание техники простукивания.
Техника имеет две основные особенности – это концентрация на проблеме и простукивание определенных точек акупунктуры на теле. Простукивание удобнее всего проводить двумя пальцами любой руки – как вам удобно. Можете даже стучать двумя руками одновременно.
Простукивать точки следует по кругу, одновременно проговаривая вслух определенные фразы и предложения. Точки, которые следует простукивать, вы видите на изображении.
Начинается простукивание с точки в начале брови, потом уголок глаза, под глазом, под носом, в центре подбородка, точка на ключице (2-3 см от центра вправо или влево – не важно), точка под рукой (4 пальца от подмышки вниз) и заканчиваем круг точкой на макушке, там где темечко у детей.
Также процесс простукивания включает точку, расположенную на ребре ладони (так называемая точка каратиста). Сколько раз вы будете стучать по точке – не важно, сделайте это несколько раз. Само простукивание похоже на то, как мы энергично печатаем на клавиатуре или легонько барабаним по столу.
Самый первый, очень важный шаг – это четко определить проблему. Чем четче и конкретнее вы определите проблему, тем лучше. Второй шаг – оценить по 10-бальной шкале степень интенсивности неприятных эмоций, когда вы думаете об этой проблеме. Нам важно знать, где мы находимся, с чего начинаем.
После этого идет этап, который мы называем «основное утверждение». На этом этапе, совершая простукивание по точке каратиста на ребре ладони, вы несколько раз вслух проговариваете проблему в таком формате: «не смотря на то, что у меня есть эта проблема (я боюсь собеседования, обижаюсь на мать, обвиняю себя в переедании, боюсь пауков, уверена, что деньги — это зло… и так далее), я глубоко и полностью люблю и принимаю себя».
Возможно, эта фраза вам покажется странной и неуместной, возможно, вы не согласны с этим утверждением… Но вам важно это сказать даже если это неправда. Это утверждение не значит, что проблемы не существует. Это значит, что проблема существует, но вы все-равно себя любите и принимаете. Принимаете и любите не проблему, а себя, такими, какие вы есть на самом деле, со всеми своими особенностями. Даже если вы чувствуете, что пока это неправда, проговаривание фразы «не смотря на то, что у меня есть эта проблема, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя, всего, со всеми своими особенностями» сотворяет чудеса.
Это невероятно важный этап. Люди склонны не позволять себе испытывать негативные эмоции, они давят их внутри и не признаются себе в них. А если и признаются, то вслед за этим начинают самобичевание, самообвинение, они не любят себя и не принимают.
Этим утверждением вы разделяете негативную эмоцию и любовь к себе. Котлеты в одну сторону, мухи — в другую. Вы позволяете себе чувствовать все то, что вы чувствуете, даже если это негативные тяжелые чувства. И все-равно вы принимаете тот факт, что с вами все в порядке, вы заслуживаете любви и принятия в любом случае.
После этого вы начинаете простукивание по кругу и одновременно проговариваете фразы, которые напоминают вам о самой проблеме, о негативной ситуации, которые её описывают. На этом этапе очень важно называть вещи своими именами, отключить всякую цензуру, просто, ясно и вслух говорить о том, что вы чувствуете. И очень хорошо, если негативные ощущения усиливаются.
Мы это делаем специально для того, чтобы освободиться, выпустить из себя негатив. Ведь если в вас есть это чувство, эта эмоция, то от того, что вы вслух ее не проговариваете, она никуда не девается, она остается блоком в теле. Поэтому на этом этапе вам важно просто вслух признавать то, что вы чувствуете: «да, я гневаюсь, да, я боюсь, мне страшно, да, мне обидно».
Есть люди, которые боятся вслух произносить то, что они чувствуют. Причиной этого есть два таких аспекта: первый заключается в том, что эти люди просто обманывают себя. Они не хотят признаваться себе в том, что они чувствуют все эти негативные чувства. Потому что подсознательно считают, что только «плохой» человек, недостойный любви, может чувствовать негативные чувства. А они, как бы, «хорошие». Они думают, что если они не говорят о чувстве или эмоции вслух, то их нет. Это самообман.
Второй аспект заключается в том, что мы все сильно начитанны и знаем о том, что мыслить нужно позитивно, что слова и мысли имеют силу. И мы боимся притянуть в свою жизнь еще больше негатива якобы тем, что мы будем проговаривать эти чувства вслух.
Но правда заключается в том, что в данном случае само проговаривание чувств не плодит еще больше негатива. Этот негатив и так уже существует внутри человека, даже если человек упорно молчит и не признается себе в этом. Эти чувства, эмоции, ограничивающие убеждения и так есть в человеке и подсознательно управляют его жизнью, здоровьем, поведением. И, к сожалению, оказывают влияние и на окружающих людей. И нам теперь очень важно вытянуть из себя все это наружу, вытащить из подсознания, потому что мы можем исцелить и освободиться только от того, что видим и признаем.
Многие люди, которые говорят только позитивные вещи, на самом деле часто просто отрицают и не признают другую свою сторону, делают вид, что ее нет. Конечно же, от непризнания она никуда не девается. Вместо того, чтобы закрываться от негатива в себе, я предлагаю его признать и освободиться от него. Дело в том, что это нормально – испытывать весь разброс чувств – от позитивных, до негативных.
Это нормально и естественно – гневаться, злиться, обижаться, раздражаться, стыдиться, бояться. Любая негативная эмоция рождается в человеке для того, чтобы он изменил ситуацию. Чтобы изменить ситуацию, негативная эмоция, в первую очередь, должна быть замечена, услышана. Чувства и эмоции становятся разрушительными, только когда они не выражены. Когда мы их видим, признаем, мы можем освободиться от них и исцелиться.
Перейдём к конкретному примеру. Для первой несложной пробы я вам предлагаю простукивание эмоций и чувства, связанных со стрессом, который получают многие люди на работе – в общении с руководством, клиентами, поставщиками, сотрудниками.
Определите как можно конкретнее, что вас волнует, страшит, печалит, раздражает на работе. И после этого оцените по 10-бальной шкале силу ваших чувств и эмоций. 0 значит, что это для вас вообще не проблема, оценка 10 значит, что вы вне себя от обуреваемых вас чувств и эмоций. Если оценка ниже 6, я предлагаю выбрать другую ситуацию, чтобы было с чем эффективно поработать.
А теперь начните стучать по точке каратиста на ребре ладони и повторять фразу: «Не смотря на то, что я испытываю сильный стресс на работе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Не смотря на то, что я испытываю сильный стресс на работе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Не смотря на то, что я испытываю сильный стресс на работе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя».
А теперь продолжайте простукивание по кругу, начиная с точки в начале брови, и просто говорите о том, что вы чувствуете, на каждой новой фразе передвигаясь на следующую точку.
- Этот стресс на работе беспокоит меня
- Этот стресс на работе действительно беспокоит меня
- Этот стресс на работе уже давно беспокоит меня
- Я так сильно устаю на работе
- Так много напряжения
- Оно выжимает из меня все соки
- Я чувствую себя изможденной
- Напряжение на работе сковывает меня и беспокоит
…Продолжайте своими словами… Сделайте несколько раундов, простучите несколько кругов…
А теперь глубоко вдохните и снова вспомните ситуацию на работе и оцените ее по 10-бальной шкале. Бывает так, что оценка повысилась, бывает, что понизилась. Это не имеет значения, техника работает в любом случае. Главное, что вы взбудоражили свои чувства и эмоции сейчас.
Если в процессе простукивания ваши эмоции усиливаются, это значит, что до этого момента вы подавляли их в себе, не признавали, закрывались от них. Поэтому продолжайте простукивание, и вы увидите, как эти эмоции после усиления начнут уходить. Я вам предлагаю продолжать это простукивание до тех пор, пока вы не почувствуете, что интенсивность эмоций упала до 0 баллов.опубликовано econet.ru
Автор: Татьяна Рудюк