Простейшие способы задать вопрос и получить ответ из информационного поля

Всем нам иногда требуется совет, как поступить в той или иной ситуации. Хорошо, когда есть человек, который может нам помочь, посоветовать…Но в большинстве случаев, вся ответственность за наши поступки ложиться на нас. Знаете, даже для ясновидящего, это большая проблема. Когда ты в возбужденном состоянии, сконцентрироваться довольно сложно. Да и еще, если это касается тебя самого, то срабатывает защитный механизм. И ты получаешь не истинный ответ, а тот, который хотелось бы получить. Вот такая подтасовка получается. Желаешь, себе любимому только всяческих благ. Поэтому рационально будет использовать в таких случаях простейшие методы гадания. Есть несколько правил постановки задачи:

1. Вопрос должен быть очень конкретным и не иметь двойной трактовки. Всякие вопросы по типу: «А что мне делать завтра?» — останутся без ответа. Вопрос должен, прежде всего, быть задан так, что бы на него можно было получить отрицательный или положительный ответ. К примеру, вопрос: «Стоит ли мне ходить завтра туда то?» — может иметь только два ответа ДА или НЕТ. Но вопрос: «Стоит ли мне ходить туда-то?» может иметь два ответа и ДА и НЕТ. Почему? Все просто, завтра идти стоит, а послезавтра уже нет, а сегодня, еще рано. Главное, в любом гадании — правильная постановка вопроса.

2. Нельзя задавать дурацких вопросов. Ответ на ваш вопрос вам должен быть необходим. Не забывайте, что задаете вы вопрос Высшей силе!

3. Нельзя несколько раз задавать один и тот же вопрос.

4. Нельзя лезть в дела, которые вас не касаются. Вы же не читаете чужих писем, так и не лезьте в чужую информацию. Есть личная неприкосновенность.

5. Многие, задавая вопрос, бессознательно формируют и ответ. Поэтому, в момент запроса надо постараться перестать хотеть получить нужный ответ и очистить свои мысли.

Для получения ответов можно применить маятник, можно карты. Маятник можно сделать из обручального кольца или иголки. Кольцо предпочтительней. Далее, важно дать установку маятнику, какое колебание или вращение что будет означать ДА, а что НЕТ. Если маятник или высшая сила не хотят давать ответа, то маятник должен остаться неподвижным. Есть одна особенность при такой работе. Маятник раскачивается не сам по себе, его качаете вы! Вернее ваш мозг дает команду, и мышцам сокращаются.

Поэтому, очень важно, в момент постановки задачи, расслабить мышцы тела и убрать лишние мысли из головы НЕ мешайте мозгу и мышцам работать! Другой вариант, это карты. Для удобства, подпишите прямо на картах их значение. Тут то же важен вопрос на ДА и Нет, но принцип другой. Вынимать надо три карты. Есть прошлое заданного вопроса, есть настоящее и есть будущее. Но и тут надо расслабиться, что бы вытащить нужную карту!

Та же схема, мозг — мышцы, непроизвольные движения рук. Есть еще один способ гадания — это совет небес. Для этого берется книга, я такое пробовала с Библией, задается вопрос и быстро открывается книга, дальше надо пальцем ткнуть в нужную строчку. Тут есть один подвох, не берите медицинских справочников! Сейчас издают такие гадательные книги. Но этот способ более смахивает на игру. Да, есть одна книга, очень даже подходящая для таких гаданий — это сонник.

Единственно, что могу посоветовать, не использовать в таких гаданиях, так это руны и Таро. В них скрыт сакральный смысл, и ответ вы не получите. Ну и самый эксклюзивный совет от Магии добра! Приготовьте три плотные карточки: красную — ДА, Черную — НЕТ, белую — нет ответа. Задавайте вопрос и вынимайте карточку. Только не забывайте расслабляться. Удачи Вам!