Простая техника изменения неудачного сценария жизни

Что делать, если вы постоянно сталкиваетесь с одними и теми же неприятными ситуациями?

Если в вашей жизни повторяется одна и та же неприятная и тяжёлая ситуация, возможно, она прописалась как баг в вашем бессознательном и вы сами настраиваете себя на неудачу. Например, идёте в салон и заранее говорите себе: «Опять отвратительно подстригут!» и так и выходит или «Всё равно я не справлюсь, даже если меня возьмут на работу» и вам отказывают снова и снова.

Три неудачных ситуации

Выберите три похожих случая одного и того же неудачного события от глобального до небольшого, которое постоянно портит вам жизнь. Например, вас пригласили на собеседование. Вы отвечали спокойно, профессионально, начальник кивал и говорил о том, какие преимущества у данной должности. Но вот в середине разговора входит секретарь и говорит: «Иван Петрович! Вот ещё несколько соискателей и от главного тут…его протеже, из МГИМО. Я положу все резюме, вы посмотрите…» И вдруг вы поймали взгляд начальника и у вас всё сжалось внутри, ноги и руки стали ватными. Всё. Стойкое ощущение, что скорее всего, не возьмут. Вам задают вопросы, а вы уже без энтузиазма смотрите в окно и отвечаете какие-то дежурные фразы, лишь бы не молчать.

Такое случилось уже несколько раз? Тогда вспомните три собеседования, которые прошли очень похоже, по одному сценарию. В них присутствовал продолжительный отрезок, когда всё было хорошо, потом возник момент, когда вам ещё не отказали, но вы уже начали сомневаться, чувствовать, что всё плохо кончится.

Смотрите на ситуацию со стороны

Представьте, что вы видите эту ситуацию со стороны, не своими глазами. Вот в дверь постучали и вошёл человек в знакомом вам костюме и с сумкой, которую вы помните до мельчайших деталей.

Это вы. Посмотрите как бы сверху или сбоку на себя, как вы держались и говорили с начальником. Главная задача найти триггер — запускной момент этого неэкологичного поведения. Отметьте тот момент, когда вы вдруг начали вести себя иначе, либо развязно, будто работа вам и не нужна, либо обречённо, понимая, что вряд ли её получите. Например, всё было гладко, но вы услышали о конкуренте, и всё сжалось внутри, а перед глазами поплыло. Вы почувствовали, что всё будет, как обычно, и сказали себе: «Ну и чёрт с ним! Не очень то и хотелось, всё равно далеко от дома и т.д.» В среднем, триггер возникает в промежуток от нескольких секунд до трёх минут до неудачи. Вас будто осеняет: «Нет, не выйдет снова!» хотя вам никто и не собирался отказывать, вы уже записали себя в проигравшие заранее и знали, чем всё закончится. Это и есть триггер, точка срыва, запустившая неэкологичное поведение.

Пример триггера

Будет гораздо проще, если триггер является для всех ситуаций одинаковым, чаще всего бывает именно так, бессознательное фиксирует неудачи одним и тем же триггером. Я приведу пример. Во время курсов вождения, на дороге, я вдруг устаю и выполняю инструкции учителя очень плохо. Расстраиваюсь, портится настроение. Он говорит: «Ну что же ты? Тут надо было переключить скорость….» и вдруг я посреди дороги делаю нечто невообразимое. Я разом отпускаю педали и руль и просто сижу, как в ступоре. Он поражается: «Что же ты делаешь такое в потоке машин? Как можно было совсем остановиться резко посреди дороги, ты понимаешь, что если не ты врежешься, то в тебя сзади?» А я только в ужасе хлопаю глазами и ничего не делаю. Это и есть триггер — когда, почувствовав неладное, сразу посреди дороги, часто образной, бросаю все педали и руль и даже не пытаюсь ничего делать. За этим следует надвигающаяся катастрофа.

Идентичная ситуация была однажды на работе. Я что-то сказала начальнице, потом до меня дошло, что она примет это на свой счёт и больше никогда не будет мне доверять. Сказала и остановилась. Мне показалось, что я слышу, как в воздухе микрочастицы движутся. Она молчит, а я сижу перед компьютером и ничего не могу делать, просто смотрю на него, уже зная, что скоро мне придётся уйти с работы.

Переписать сценарий

Если вы обнаружили свой триггер, то основная часть работы сделана. Представьте ту же ситуацию, мысленно отрезав вторую часть сценария сразу после триггера, и заменив её на экологичную, такую, как бы вам хотелось. Например, снова возвращаемся к собеседованию и смотрим всё сначала со стороны. Вот открылась дверь и вы вошли, разговариваете. Опять в конце разговора входит секретарь и говорит точно ту самую фразу. А начальник в вашей фантазии резко обрывает секретаря: «Людочка! Унесите, пожалуйста, резюме, не потребуются. Мы сейчас с Василием подойдём вместе в отдел кадров. А протеже позвоните, скажите, что через три месяца будет вакансия…» и т.д. Триггер должен оставаться на месте. То есть, ощущение, что не возьмут есть, но вас берут. Даже если между триггером и катастрофой всего несколько секунд, там всегда есть зазор и нужно его оставлять.

Теперь повторяете этот же самый случай ещё с несколькими разными концовками. Опять смотрите на себя со стороны. Снова приходит секретарь и, увидев пачку резюме более удачливых соискателей, вы обмираете от ужаса. И теперь начальник пусть говорит что-то другое. Например, сразу после триггера говорит: «Отведите нашего нового сотрудника к бухгалтеру, Михаилу Александровичу…» или «Василий, мне кажется, мы с вами сработаемся. Давайте, с испытательным сроком. Как вы на это смотрите?» Каждый из этих новых сценариев посмотрите по три раза — сначала диссоциировано, а потом так, как будто вы проходите собеседование. Теперь вы на высоте, пусть бессознательное запомнит и усвоит, что вы удачливый человек и всё у вас в порядке. Провал для вас не норма, а огромная редкость и что-то из ряда вон.

Теперь представьте, что в будущем возникла похожая ситуация. Как бы проходило собеседование с вашим участием? Если в голову приходят положительные ситуации, значит, вероятность успеха высока и вы правильно выполнили технику. Подобные ситуации необходимо прорабатывать, так как они могут вызвать синдром приобретённой беспомощности, когда вы просто опустите руки и не будете даже пытаться что-то предпринять. опубликовано econet.ru

Автор: Елена Барымова