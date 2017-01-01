ПРОРОК СУДЬБЫ ПРЕДСКАЗАЛ КРАХ ЕВРОПЫ И США

Пожары, извержения вулканов и революции ожидают ведущие страны мира в 2017 году. С таким прогнозом выступил британец Крэйг Хэмильтон-Паркер. Он называет себя медиумом, а известен тем, что точно предсказал избрание Дональда Трампа президентом США, брекзит и теракт в Ницце.
Журналисты прозвали его «Пророком Судьбы». 62-летний Крэйг Хэмильтон-Паркер уже не первый год размещает свои предсказания на своем сайте в интернете. И пока что все они сбывались. Пророк предвидел не только атаку террориста в Ницце, но и отставку Дэвида Кэмерона, и убийство российского посла на открытии фотовыставки в Анкаре.
2017-й год, по версии медиума, станет годом новых потрясений. Европу ждут потопы и извержения. В частности, столб токсичного пепла от вулкана в Исландии накроет страны ЕС. В Евросоюзе продолжится процесс распада, Лондон потрясет жуткий пожар, весь мир охватит эпидемия смертельного гриппа.
Как утверждает Хэмильтон-Паркер, на Соединенные Штаты идет сильнейшая засуха. Ожидаются атаки на школы с использованием отравляющих веществ или биологического оружия. А где-то в вечной мерзлоте ученые обнаружат останки огромного существа, похожего на кальмара.
Что касается последнего пункта: можно предположить, что в видениях начитавшегося Лавкрафта медиума промелькнул сам Ктулху. Тем не менее, приведем подробности его предсказаний.
Итак, по пунктам.
Обвал евро, Дания и Италия выходят из Европейского союза.
Хиллари Клинтон навсегда оставляет политику после публикации компрометирующих документов.
Атаки на школы в Европе: террористы используют отравляющие вещества или биологическое оружие.
Южная и Северная Кореи объединяются после свержения Ким Чен Ына.
Эпидемия смертельно опасного вируса охватывает весь мир.
США раскалываются на Запад и Восток, распад сопровождают бунты и вооруженные столкновения.
Сильнейший пожар в здании британского парламента: причиной станет не терроризм, а отсутствие ремонта проводки.
Древний гигантский кальмар станет новостью номер один – его найдут в вечной мерзлоте.
Покушение и попытка похищения Папы римского в Ватикане. Погибнут швейцарские гвардейцы.
Впрочем, не все так уж плохо. «Я вижу, что 2017 и 2018 годы станут тем временем, когда миру откроются настоящие духовные чудеса. И это станет концом Эры Матьериализма«, – цитирует Крэйга The Sun.
Источник: ДниРУ