ПРОРОК СУДЬБЫ ПРЕДСКАЗАЛ КРАХ ЕВРОПЫ И США

Пожары, извержения вулканов и революции ожидают ведущие страны мира в 2017 году. С таким прогнозом выступил британец Крэйг Хэмильтон-Паркер. Он называет себя медиумом, а известен тем, что точно предсказал избрание Дональда Трампа президентом США, брекзит и теракт в Ницце.

Журналисты прозвали его «Пророком Судьбы». 62-летний Крэйг Хэмильтон-Паркер уже не первый год размещает свои предсказания на своем сайте в интернете. И пока что все они сбывались. Пророк предвидел не только атаку террориста в Ницце, но и отставку Дэвида Кэмерона, и убийство российского посла на открытии фотовыставки в Анкаре.

2017-й год, по версии медиума, станет годом новых потрясений. Европу ждут потопы и извержения. В частности, столб токсичного пепла от вулкана в Исландии накроет страны ЕС. В Евросоюзе продолжится процесс распада, Лондон потрясет жуткий пожар, весь мир охватит эпидемия смертельного гриппа.

Как утверждает Хэмильтон-Паркер, на Соединенные Штаты идет сильнейшая засуха. Ожидаются атаки на школы с использованием отравляющих веществ или биологического оружия. А где-то в вечной мерзлоте ученые обнаружат останки огромного существа, похожего на кальмара.

Что касается последнего пункта: можно предположить, что в видениях начитавшегося Лавкрафта медиума промелькнул сам Ктулху. Тем не менее, приведем подробности его предсказаний.

Итак, по пунктам.

Обвал евро, Дания и Италия выходят из Европейского союза.

Хиллари Клинтон навсегда оставляет политику после публикации компрометирующих документов.

Атаки на школы в Европе: террористы используют отравляющие вещества или биологическое оружие.

Южная и Северная Кореи объединяются после свержения Ким Чен Ына.

Эпидемия смертельно опасного вируса охватывает весь мир.

США раскалываются на Запад и Восток, распад сопровождают бунты и вооруженные столкновения.

Сильнейший пожар в здании британского парламента: причиной станет не терроризм, а отсутствие ремонта проводки.

Древний гигантский кальмар станет новостью номер один – его найдут в вечной мерзлоте.

Покушение и попытка похищения Папы римского в Ватикане. Погибнут швейцарские гвардейцы.

Впрочем, не все так уж плохо. «Я вижу, что 2017 и 2018 годы станут тем временем, когда миру откроются настоящие духовные чудеса. И это станет концом Эры Матьериализма«, – цитирует Крэйга The Sun.

Источник: ДниРУ