Пророчества Парацельса о России

«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Московия». Так начинается одно из предсказаний, приписываемых знаменитому ученому и алхимику Ауреолу Теофрасту Бомбасту Парацельсу.

«Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. В этой самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может случиться что-то великое, над униженными и отринутыми воссияет Великий Крест…, воссияет Божественный Свет с горы гипербореев, и его увидят все жители Земли».

Но это еще не все… Вот еще несколько прогнозов, которые «от Парацельса», которые способны поднять самооценку русскому гражданину.

«… Московия возвысится над всеми государствами. Не рукой, но душой она спасет мир».

«… В Московии, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великое благоденствие. Они покорят Солнце».

Предсказания это было тиражировано американским изданием «100 великих предсказаний». Сомнительной, прямо скажем, книгой. Ее составители ссылаются на некую книгу Ауреола Теофраста Бомбаста, которую называют «Оракулы». Однако в академических библиографиях трудов Парацельса нет такого опуса. Вероятней всего «Оракулы» являются плодом не очень ученого ума американских фантазеров-

оккультистов. Правда, связь Парацельса и России все-таки существует. И даже некое предсказание, которое можно отнести к России.

«Русский след»

Парацельс не был кабинетным ученым. Он был уверен, что истинные знания обретаются не в университетах, а через прямой контакт с носителями мудрости. Именно поэтому в 1516 году молодой ученый из Швейцарии Ауреол Теофраст Бомбаст отправляется в грандиозное путешествие по миру. Это был многолетний поход за знаниями, во время которого Парацельс посетил добрый десяток стран и познакомился с сотней лучших мудрецов того времени – народными целителями, астрологами, алхимиками, шаманами и мистиками.

Примерно в 1521 году швейцарский бродяга оседает в Константинополе, где, по свидетельству другого знаменитого ученого того времени Яна ван Гельмонта, погружается в алхимические опыты. Здесь, по утверждению ван Гельмонта, Парацельс получает философский камень и панацею.

И в этом же году отправляется, по преданию, в Московию. С философским камнем. Почему путь швейцарца лежит именно в Россию? Успешного алхимика, совершившего Великое делание, с триумфом бы встретили лучшие университеты Европы, а монархи Старого Света готовы были бы гарантировать бесконечную синекуру при собственных дворах. На этот вопрос сегодня мы, увы, ответить не можем. Но точно можно сказать, что у Парацельса был сильнейший мотивирующий фактор, чтобы отправиться в тогдашнюю периферию цивилизации. Не исключено, что швейцарец прибыл в Москву из Константинополя в составе группы греческих или итальянских специалистов – инженеров, архитекторов, медиков.

Сын византийской принцессы Софьи Палеолог, московский государь Василий III, наводнил почти всю территории бывшей Византийской империи и Италии своими рекрутерами, в задачу которых входило ангажировать лучших местных профессионалов на великокняжескую службу. Некоторые биографы Парацельса утверждают, что алхимик был принят лично Василием III и что между ними возникла взаимная симпатия.

Есть гипотеза, что «худородного немца» специально пригласили в великокняжеский дворец с целью решить одну важную, но стратегическую проблему в молодом Русском государстве. Дело в том, что супруга Василия, царица Соломония, страдала бесплодием, и, вероятно, «призыв» швейцарского светила медицины (да и еще получившего философский камень) должен был помочь Рюриковичам продолжить династию. Но не получилось…

Сложно сказать, что стало причиной неудачи: либо не «сработал» философский камень, либо проблема была сильнее гения Парацельса, либо важной миссии помешал злой рок. Дело в том, что 30 июля 1521 года в Кремль ворвались войска крымского и казанского ханов. Василий III бежал в Волоколамск, а Парацельсу повезло меньше: алхимик стал пленником. Причем личным пленником хана.

Дальнейшая хронология жизни Ауреола Теофраста Бомбаста противоречива: одни биографы говорят, что ученый стал чуть ли не лучшим другом хана, набрался мудрости от придворных ханских лекарей и благополучно вернулся в Константинополь, сопровождая ханского сына, другие утверждают, что Парацельсу удалось бежать из плена и через Литву вернуться в «цивилизованную» Европу. Собственно, это не так уж и важно. Миссия, если она, конечно, существовала, провалилась. Соломония так и не родила наследника: в 1525 года Василий III получил развод, бывшая царица отправилась в монастырь, а ее место заняла литовка Елена Глинская, будущая мать Ивана Грозного. Ну а Парацельс, заслужив репутацию самого мудрейшего ученого своего времени, в 1541 году был зарезан в одной из темных подворотен города Зальцбург.

«Загадочное» предсказание

В своих книгах Парацельс не сделал ни одного упоминания о Московии. Но есть одно предсказание, которое знатоки связывают именно с

Россией. В книге Prognostications, изданной еще при жизни ученого, одиннадцатая глава содержит очень странное пророчество, сопровождаемое гравюрой с изображением медведя: «Хотя сияло солнце над тобой однажды, и наслаждался жизнью ты, вкушая пищу и предаваясь грабежам, утехам плотским, ты все же не подумал о конце всего сущего и забыл о зиме. За что Он лишил тебя наслаждений и заставил сосать свои собственные лапы. Поскольку ты, медведю уподобясь, утратил жизни смысл, подвел тебя Всевышний к сознанью роли тяжкого труда. Будь мудрость человека твоею сутью, зиме б не одолеть тебя вовек…».

Почему-то это предсказание исследователи Парацельса относят только к двум странам – России и Германии времен Гитлера…

Таисия Сергеенко

Источник