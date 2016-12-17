Пройти через ноль, значить потерять все, почувствовать что у тебя нет никакой опоры, люди от тебя отвернулись, денег у тебя нет, находишься ты в полной заднице ( извиняюсь за выражение) и тебе ничего не светит. По факту – ты ноль. Этот опыт проходят очень многие люди, и проходят по — разному.

У меня было однажды такое состояние, это был 2002 год , год аркана Император – урок на ответственность. Я ушла с одной работы, которой занималась в теплый сезон! Работа была нелюбимая, и я почувствовала очень сильное освобождение. Перед этим решением был такой период, когда нужно было решиться – уходить или оставаться. Там был конфликт с моими клиентами, я тогда работала садовником, клиенты повесили ответственность на меня за свой косяк. А на основной работе денег я зарабатывала тогда мало.

И накануне моего увольнения у меня был такой день , когда я почувствовала, что весь мир от меня отвернулся. И я бессильна вообще что-то сделать, никто не хочет со мной общаться, хочется рыдать. Можно назвать это ощущением, когда ты упал в яму и ногами стоишь на самом дне. В таких ситуациях работают 2 аркана, с одной стороны Смерть – тебя пропускают через ноль, чтобы родится заново. Помните что 0 это номер Шута в арканах, означает новую жизнь. Можно сказать , что Смерть рождает Шута. Есть в этой ситуации третий аркан, который на тебя надвигается лавиной — это Башня. Попытки найти понимание у людей, поддержку, они оказываются безрезультатными. И ты вынужден, находится в этой яме, со своими эмоциями и бессилием, слезами и состоянием « я никто, и звать меня никак». В этом состоянии есть и плюсы, и минусы, в зависимости как человек к этому относится.

К первому плюсу можно отнести , что эту ситуацию можно принять как факт, т. е не рыпаться, и не утверждать что « ничего, ничего , все будет лучше», когда человек начинает заниматься самоуспокаиванием, надо просто честно себе сказать « я в яме».

Т.е принять целиком всю ситуацию, что ты полно ничто в этот момент, от тебя ничего не зависит, тебе хреново и все. Можно назвать это смирением. Кстати слово « смирение» означает

« с миром», т.е человек принимающий все как есть- с миром.

У разных людей эта ситуация по — разному отыграна : у кого-то тяжелая болезнь, у кого-то потеря близкого человека, кого-то уволили с работы. Второй плюс этой ситуации – есть возможность опереться на дно и пойти вверх.

Когда ты признаешь целиком ситуацию, признаешь , что ты ее создал, ты находишься на определенном жизненном этапе, этапе перемен. Что делает большинство людей оказавшихся в яме? Они ставят ноги по краям ямы, а не на самое дно. Вспомните фразу

« падать больше некуда». Эти люди не могут пойти вверх, потому что бояться упасть на дно. Хороший пример в сказке « Золушка», Жикаренцев говорил, что эго человека сгорает в золе. Не случайно главные герои в сказках оказываются в кухне. Там где так называемый « дьявольский огонь». Эго человека опускает вниз сознательно. Мир опускает его, чтобы эго перегорело, и человек родился заново. Главные герои сказок , часто оказываются заперты в подземелье, там, где нет выхода. Пережив собственное бессилие, человек рождается заново. У Жикаренцева есть такая интересная техника в книге, по трансформации гордыни. Цитирую «Если в человеке есть страх перед поражением, в дальнейшем он будет проживать жизнь, состоящую из побед и поражений. Вверх, вниз, вверх, вниз и так далее. Чтобы дар дозрел и укрепился, надо на несколько лет уйти в тень. Это то, самое время, когда нужно учить ребёнка быть внимательным, скромным и принимать неудачи как обратную сторону удачи. Неудачи — это то, на что опирается будущая победа. Надо уйти в тень, самое меньшее на три года. В это время юноше желательно поручать самую чёрную работу, чтобы его гордыня, которую он приобрёл из общения с матерью, смогла раствориться. В сказках того, кто побывал внизу и провёл там некоторое время, всегда ожидает большая награда, но она уже не может испортить его. В заключение замечу, что вышесказанное действует как совет и для тех людей, к которым неожиданно пришли деньги, слава и признание. Многие убийства в бурных девяностых произошли именно из-за того, что вниз обрушилась гордыня».

