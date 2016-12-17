Пройти через ноль, значить потерять все, почувствовать что у тебя нет никакой опоры, люди от тебя отвернулись, денег у тебя нет, находишься ты в полной заднице ( извиняюсь за выражение) и тебе ничего не светит. По факту – ты ноль. Этот опыт проходят очень многие люди, и проходят по — разному.
У меня было однажды такое состояние, это был 2002 год , год аркана Император – урок на ответственность. Я ушла с одной работы, которой занималась в теплый сезон! Работа была нелюбимая, и я почувствовала очень сильное освобождение. Перед этим решением был такой период, когда нужно было решиться – уходить или оставаться. Там был конфликт с моими клиентами, я тогда работала садовником, клиенты повесили ответственность на меня за свой косяк. А на основной работе денег я зарабатывала тогда мало.
В таких ситуациях работают 2 аркана, с одной стороны Смерть – тебя пропускают через ноль, чтобы родится заново. Помните что 0 это номер Шута в арканах, означает новую жизнь. Можно сказать , что Смерть рождает Шута. Есть в этой ситуации третий аркан, который на тебя надвигается лавиной — это Башня. Попытки найти понимание у людей, поддержку, они оказываются безрезультатными. И ты вынужден, находится в этой яме, со своими эмоциями и бессилием, слезами и состоянием « я никто, и звать меня никак».
В этом состоянии есть и плюсы, и минусы, в зависимости как человек к этому относится.
К первому плюсу можно отнести , что эту ситуацию можно принять как факт, т. е не рыпаться, и не утверждать что « ничего, ничего , все будет лучше», когда человек начинает заниматься самоуспокаиванием, надо просто честно себе сказать « я в яме».
Т.е принять целиком всю ситуацию, что ты полно ничто в этот момент, от тебя ничего не зависит, тебе хреново и все. Можно назвать это смирением. Кстати слово « смирение» означает
« с миром», т.е человек принимающий все как есть- с миром.
У разных людей эта ситуация по — разному отыграна : у кого-то тяжелая болезнь, у кого-то потеря близкого человека, кого-то уволили с работы.
Второй плюс этой ситуации – есть возможность опереться на дно и пойти вверх.
Когда ты признаешь целиком ситуацию, признаешь , что ты ее создал, ты находишься на определенном жизненном этапе, этапе перемен. Что делает большинство людей оказавшихся в яме? Они ставят ноги по краям ямы, а не на самое дно. Вспомните фразу
« падать больше некуда». Эти люди не могут пойти вверх, потому что бояться упасть на дно.
Хороший пример в сказке « Золушка», Жикаренцев говорил, что эго человека сгорает в золе. Не случайно главные герои в сказках оказываются в кухне. Там где так называемый « дьявольский огонь». Эго человека опускает вниз сознательно. Мир опускает его, чтобы эго перегорело, и человек родился заново. Главные герои сказок , часто оказываются заперты в подземелье, там, где нет выхода. Пережив собственное бессилие, человек рождается заново.
У Жикаренцева есть такая интересная техника в книге, по трансформации гордыни. Цитирую «Если в человеке есть страх перед поражением, в дальнейшем он будет проживать жизнь, состоящую из побед и поражений. Вверх, вниз, вверх, вниз и так далее. Чтобы дар дозрел и укрепился, надо на несколько лет уйти в тень. Это то, самое время, когда нужно учить ребёнка быть внимательным, скромным и принимать неудачи как обратную сторону удачи. Неудачи — это то, на что опирается будущая победа. Надо уйти в тень, самое меньшее на три года. В это время юноше желательно поручать самую чёрную работу, чтобы его гордыня, которую он приобрёл из общения с матерью, смогла раствориться. В сказках того, кто побывал внизу и провёл там некоторое время, всегда ожидает большая награда, но она уже не может испортить его. В заключение замечу, что вышесказанное действует как совет и для тех людей, к которым неожиданно пришли деньги, слава и признание. Многие убийства в бурных девяностых произошли именно из-за того, что вниз обрушилась гордыня».
« признать свою малость».
Третий плюс этой ситуации, это то, что это дает опору на самого себя! Мир такие проверки устраивает перед большими взлетами. Такие ситуации происходят, когда ты делаешь какой-то жизненно важный выбор.
В чем был для меня жизненно важный выбор? Я ушла с работы, которая меня несколько лет напрягала, для меня это стало тотальным освобождением. Потом был период , когда я ушла с основной работы, побарахталась там и попала на свою нынешнюю работу, которая стала моим призванием, и стала моим карьерным взлетом. За 9 месяцев до устройства на эту новую работу, мир послал мне испытание на привязку к старой жизни или выбор в пользу новой. Для меня было ценностью – признание себе , что я хочу делать на самом деле. На новой работе все сразу пошло в гору — хорошее начальство и коллектив, интересная сфера, хорошие деньги, новые контракты, удобно добираться.До этого я в прежней профессиональной сфере перебивалась с хлеба на воду.
Теперь минусы ситуации.
Первый минус ! Многие люди не могут признать , что они в яме? Они считают , что это унижение. А что такое понятие « унижение» — « у низа»- находится внизу. Когда тебя опускают вниз , тебя мир сбивает гордыню. Унизить — вернуться вниз, или можно назвать « поставить человека на место». Что такое « оторваться от земли»- значит , ты считаешь себя выше чем ты есть, тогда тебя « возвращают на место». Почему есть такое выражение « из князи в грязи» — ты стал крутым, эго раздулось, мир увидел это и дал тебе по шапке.
То что не твое , тебе мир не даст, или даст временно или отберет. Не случайно людей , которые в 90-е годы получали крупные состояния, их убивали. Энергетики не было у них под это. Посмотрите как сложилась жизнь наших олигархов — Березовский умер, или его убили, Гусинский сбежал в Израиль, Ходорковского посадили в тюрьму. Законы вселенной еще никому не доводилась безнаказанно нарушать. Так или иначе – карма ударит по тебе или , по твоим близким.
Второй минус! Когда человек не принимает реальность, его еще больше туда погружают.
Третий минус ! Человек не понимает причин , почему он оказался в этой ситуации. Он считает, что это случайность, или « судьба так сложилась», или «это несправедливость мира». Хочется спросить у человека « Судьба так сложилась? А ты здесь где? Мимо проходил?».
Знаете, есть основной закон, на котором держится мир « что внутри-то и снаружи», поэтому любые события происходит внутри и отражаются снаружи. Поэтому никак не свалишь на судьбу свое внутреннее состояние.
Что можно сделать людям, которые оказались в этом состоянии? Признать как факт что Вы находитесь на взлетной полосе, с которой взлетишь не сразу, должен пройти период для разгона. Такие периоды человека проверяют на крепость. В такой момент важно чувствовать хоть ты и « маленький и слабый», но ты живой.
Я в такие моменты понимаю, что у многих людей нет рук или ног, или зрения, или слуха!
Есть люди , которые погибнут или не вернуться домой. И ты понимаешь что на самом деле у тебя все нормально , только сейчас сложно. Но это же поправимо. Кто оказался в этих ситуациях — делайте выводы, что это уроки необходимые для взлета! Мир доверяет людям, которых пропускает через ноль. Есть к чему стремится — вверх!
3 thoughts on “ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ НОЛЬ”
добавить нечего, все верно описано
Отличная статья, автору респект.
Сумбурно