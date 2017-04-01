Прохождение кармического урока

Принятие. Не нужно сопротивляться действительности. Эмоциональная боль лечится не временем, а осознанием реальной действительности, Любовью, смелостью и событиями, которые Вы воспринимаете уже не через призму прошлых Уроков.

Наблюдение. Пронаблюдайте именно за собой, как влияет на Вас этот кармический Урок: на Ваше Тело, психику, личную жизнь, творческие замыслы и т.д. Попытайтесь сделать вывод: насколько важно для Вас искусственное удлинение Урока из-за отрицания действительности, непринятия Человека, обстоятельств, Людей.

Ответственность. Возьмите ответственность за Вашу Жизнь, за всё происходящее в Ней. Вы – главный режиссер фильма под названием «Воплощение в эпоху Новой Эры». Не вините Ваших Ближних в том, что произошло. Вы сами таким образом распланировали собственную жизнь, и всё это во Благо, на Развитие.

Любовь. Признайтесь в том, что Вы любите, принимаете себя и Кармического Партнера (Партнеров). Раскройте свое Сердце – это помогает Осознанию.

Осознание. Осознайте, какие качества эго выходили из Вас, когда катализировался Урок. Если это обида – Вам нужно научиться прямо сейчас понимать и прощать, если гнев – станьте терпимыми и добрыми, если отказ от чувств – станьте искренними и честными, в первую очередь, перед самим собой и т.д.

Благодарение. Поблагодарите себя, Вашего Партнера за ту Благость, которую Он внес в Вашу Жизнь. За то, что Он раскрыл Ваше Сердце, высвободил Жизненную и Творческую Энергию, которую Вы скрывали за защитными слоями эго.

Отпускание. Отпустите ситуацию с Любовью, отпустите Человека, обстоятельства, Людей, мысли и т.д. Всё Ваше останется с Вами. Неуместное забудется за чередой событий, останется лишь благодарность и осознанные воспоминания. Возможно, Вы притянетесь за эти дни осознания с Вашим Кармическим Партнером, встретитесь, обнимитесь, душевно поговорите. Возможно, Ваши отношения выйдут на новый вибрационный этап. Возможно, они закончатся. Но что-то произойдет – что-то, что позволит Вам жить дальше полной жизнью.