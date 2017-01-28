Прогнозы по квантовым перестройкам планеты на 2017г

Год, когда центр связи планеты начинает термические процессы в материи. Эти процессы уже проявляются на плотных планах, и они начинают работать с новой силой, изменяя климат и очищая планету от отработавшей энергии. Год огненного петуха вызовет много пожаров, большие температурные перепады. Извержения вулканов и усиление землетрясений. Так как процессы идут не только на почве, но и внутри планеты.

ЯНВАРЬ 2017

Энергетические поля производят молекулярные реакции после преобразования плазмы растений. Транспортируемые души проходят кору планеты в излучающую сеть при рассечении плоскостей. Энергетические поля заставляют изменяться уклад жизни и способствуют усилению развития. Магнитное взаимодействие плоскостей преобразует многочастотные энергии, образующие новый биологический вид с изменённой молекулой, корректируемой Высшим Разумом. Ретранслятор преобразователь Луна, при сжатии ПСИ – полей в воронку преобразует потенциал плазмы растений и исправляет искажённое пространство, а так же создаёт напряжение в пространстве. Термические процессы при взвешивании плоскостей атмосферы, при магнитном их взаимодействии, изменяют частоты магнитных полей.

Внутренний мир открывает выход в зазеркалье через процесс расширения сознания. Переход на новую ступень развития энергией Богов через полевую структуру ДИ – ПРЕ — энергии, приобретает потенциал расширения познания в пространственно звуковых энергетических магистралях, которые образовывают и видоизменяют силовые поля, начинающие работу зуммером в двухмерном пространстве планеты. Искажение при перетекании 4-х мерного пространства включают звуковые преобразователи, притягивающие пучковую энергию.

Выход в Антимиры транспортирует через аккупунктурные точки, соответствующие галактической структурной решётке, и соответствующей внутри планетарным изменениям. Внутренний мир при взвешивании плоскостей атмосферы производит магнитное взаимодействие плоскостей работой ступенчато развивающейся плазмы. Звуковые частоты увеличивают потенциал мозга, а материя преобразовывает энергетическую плазму, подготовленную к привнесению в новую среду. Выходя в Антимиры, энергия новой голограммы, исправляет искажение пространства, звуковым энергетическим преобразователем волновых вибраций.

Пояснение январь 2017 года

Январь 17 года будет весь посвящён расширению сознания материи и человека в том числе. Канал выхода в Антимиры будет напряжённо работать, переводя души людей в миры иные. Значит, будет продолжаться вымирание населения в любых вариантах. Одновременно, усиленно работающий зуммер на космических частотах будет исправлять состояние искаженных миров в зазеркалье. А это значит, что и в мире 4-х мерном будет происходить очистка и отбор соответствующих душ, которые будут переходить в миры 6-ти мерного отражённого пространства, после чего начнёт формироваться материя мира пятимерного в третьем аммессиозном поясе Космоса Великого, в галактике «Пространство любви» на пятой планете от звезды ОРИКС. В это пространство уже ушло некоторое количество Душ, определённых по состоянию сознания Высшим Разумом.

ФЕВРАЛЬ 2017

Межпространственные изменения в новых преобразованьях ЛОС, в меркальном пространстве планеты, транслируют знания высших ступеней разума во внутренние миры. Видоизменённая структурная решётка голограммы производит искажающий сдвиг энергетических полей, центральной лучевой системы и спектральной цикличной системы. Энергетические поля корректируют голограммное восприятие, отбирают низшую выработку цивилизации МИР на жизнь обеспечивающей планете. Меркальное пространство изменяет структуру клетки и молекулярное содержимое накопителей планеты через блоки – приёмники планеты, отбирающие низшую выработку цивилизации МИР, и формирует новые образованья планеты.

Средиземное море – как сфероидная точка планеты усиливает преобразовательную работу энергией ПУРЖ, очищает пространство. Преобразуется потенциал плазмы растений, уплотнителем энергии в пространстве воплощения материи и в латонном поле, преобразующим квазитрон планеты. Расширяется пространство квазитрона планеты от разворота голограммной структуры внутреннего мира. Планета уплотняет плазму изменением климата и межпространственными изменениями способом цвето-звуковой обработки планеты. Сепаратор энергий СФИНКС изменяет состав воздушной оболочки, проходит процесс преобразования силой звуковых частот.

Пояснение февраль 2017 года

Февраль производит перестройки в планетарных мирах, изменяет частоту звуковых импульсов, которые формируют материю, продолжает расширять и смещать пространство квазитрона. А это значит, что аномальные зоны бермудского треугольника и моря дьявола расширят свои владения и вероятнее всего станут более активными. Связано такое расширение с процессом введения гравитационной составляющей (составляющей сознания) и символ свастики прибавит в себе ещё одну ступень. Рассмотрите этот символ, разложите его на составляющие, и вы увидите эти ступени. Условные знаки развития – солнечный знак. Не воспринимайте свастику как символ зла. Это старинный знак, используемый издревле как знак солнца – добра, разума. Человек всегда старался подстроить под себя, в угоду своему желанию стать властелином любую возможность. Но не всегда это кончалось успехом для него.

МАРТ 2017

Меркальное пространство преобразует потенциал плазмы растений, корректирует голограммное восприятие, стабилизирует энергетические поля, нарушенные в процессе переформирования ядра планеты, и в процессе голограммного привнесения в сущность аэтронной энергии ядра. Энергетические поля блоков приёмников планеты, которые образовывают и видоизменяют силовые поля, изменяют ситуацию при голограммном привнесении в сущность. Через энергетические каналы, соответствующие структурной галактической решётке происходит уплотнение материи энергетическими изменяемыми полями, преобразующими энергоплазму.

Включаются звуковые преобразователи, притягивающие поток пучковой энергии, привносящий уплотнённую энергию – информацию, эта энергия вызывает дисбаланс в энергоблоках, способствующих более быстрому переформированию платформ планеты пространственным пульсатором. Планета, несущая жизнь при изменении энергетических структур, и при реостатном прохождении снимает искажение при увеличении скорости развития разума.

Канал расширения сознания наполняет сети энергией при цикличном тяготении к временному континууму. Готовая плазма изменяет пространство времени, завершая конец работы накопителей плазмы и новых планетарных образований. Уплотнение плазмы с изменением климата подготавливает к привнесению в новую среду новых образованных и изменённых силовых полей, производящих изменения в скользящем реликлейном блоке. Человек приспосабливается к сложным условиям. Проходит процесс преобразования и изменение состава воздуха.

Пояснения за март 2017 года

Все изменения происходят в атмосфере, а внутренние миры получат новую порцию информационной энергии. Изменения в структурах полей, природы и атмосферы заставят и человека изменить свой образ жизни, понять истинные ценности и разумность всей материи. Старая природа – система жизнеобеспечения резко изменится со сменой временных программ. У тех людей, что останутся к этому времени на планете будут новые условия для жизни. Но процесс этот не одного года, начинается он именно в 2017 году.

АПРЕЛЬ 2017

Силой зуммера в сферы поверхности почвенного покрытия через блоки – приёмники планеты проходит энергия, проходящая сквозь кору планеты, которая подготавливает к раскрытию новую среду, изменяющую полярность в структурах материи и субстанциях воздушных плоскостей. Это способствует ускоренному развитию энергетических накопителей планетарных образований. Очищение при раскрытии озонового слоя, приобретает статус расширения сознания. Изменение климата корректируется голограммой и приобретёнными знаниями.

При напряжении внешней оболочки изменяется состав воздушной оболочки. Изменение плоскостей воздушной оболочки зарождает сгусток энергии. Во время перехода в другое временное измерение происходит процесс преобразования и взвешивание атмосферных преобразований. Новое восприятие даёт и новые возможности изменения полярности в структурах материи. Изменяются каналы ментальной связи. Межпространственные изменения происходят в коре планеты и в блоках — приёмниках планеты. Готовая плазма проходит процесс преобразований при измененном составе воздуха, при сборе новых высокоразвитых образований жизни, проходя через канал расширения сознания.

Пояснение за апрель 2017 года

Полярность планеты и её материи изменится. Так раскрывается новое пространство. Очищение планеты происходит через раскрытие озонового слоя. Изменения состава воздуха тоже подвержено раскрытию озонового слоя. Изменение климата корректируется голограммой и приобретёнными знаниями, значит, оставшееся население планеты будет способно выжить в новых условиях. Если изменяются ментальные связи, значит, изменится и сам процесс мышления. Новые формы жизни уже зарождаются. Мы видим поколение новых людей – пока это дети, и если мы будем их воспитывать по старым принципам, основанным на стремлению к деньгам и власти. Это поколение будет также потерянным, как и дети индиго. Термические процессы планеты усиливают расширение сознания.

МАЙ 2017

Зарождённые сгустки энергий изменяет молекулярную систему, её строение, изменяет частоты магнитных полей. Готовая плазма из которой собираются новые высокоразвитые образованья жизни, проходит процесс преобразований, уплотняет молекулярную структуру и развивает высшую ступень разумности. Отбирается низшая выработка цивилизации МИР света – звуковыми колебаниями. Перетекание 4-х мерного пространства в третичность, видоизменяет работу приполюсных дисков. Подготавливаются к изменению структурные решётки. Умственная энергия, накопленная в процессе развития, объединяет низшую ступень развития. Изменяется состав воздушной оболочки, создаются новые молекулярные образованья в атмосфере планеты. Внутри планетарные изменения при положительном взаимодействии планетарных магнитов продолжают изменять воздушную оболочку.

Пояснения на май 2017 года

В атмосфере образованный сгусток энергии создаст условия, при которых изменится сам состав воздуха, изменятся молекулы и их частоты магнитных полей. Зарождаются сущности, которые изначально будут обладать высшей степенью разумности. И не подготовленные к такому явлению родители будут сильно удивлены, если их ребёнок в три года будет уметь читать, писать, разбираться в высшей математике или в химии, а возможно выдаст такие знания, которых не будут знать ни учителя, ни родители, ни медицина. Вот тут-то необходимо не позволять давление над таким ребёнком и не заставлять его воспринимать устаревшие знания и понятия, которые даёт нам современная школа. Новая ступень развития человека, основанная на энергиях термических процессов, будет иметь новое строение клеток организма. По иному будут восприниматься знания, поступающие через систему мышления. Наши с вами знания и понятия мира совершенно устарели. Потому как и физические и химические законы, а тем паче медицина будут другими.

ИЮНЬ 2017

Преобразованием термических процессов в молекулах, способных воспринимать ХИРОНЫ (частицы зла) при реостатном переходе, синтезирующем энергии, изменяются траектории для более быстрого развития и уходят в энергетический щит планеты Тектонические подвижки происходят при искажающем сдвиге энергетических полей. Преобразование в соответствующие структуры материи с приобретёнными знаниями, способствует изменению условий быта, под воздействием изменённой решетки голограммы, которая отбирает низшую выработку цивилизации МИР. Светозвуковыми колебаниями, новые молекулярные образованья в воздушной оболочке планеты из пространства космического измерения, при смещении солнечных и космических излучений, формируют приобретение знаний, способствующих изменению условий быта для новых планетарных образований.

Пояснения на июнь 2017 года

Радует то, что частицы зла покидают человека и скоро, наступит период спокойствия, без войн, конфликтов, обид, убийств и прочей нечисти. Сложно верить в такой прогноз. Сколько помнит себя человек столько, и присутствуют частицы ХИРОНЫ в его жизни. Энергетические поля искажаются под воздействием магнитных полей, и от этого тектоника начинает активную работу. Термические процессы 17 года будут резко меняться, с этим будет связано множество работающих вулканов, землетрясений. Будут возникать новые условия жизни. А новые знания, заложенные с рождением в человека, помогут ему приспособиться к новым условиям жизни.

ИЮЛЬ 2017

Энергетические поля жизненно важной энергии изменяют каналы связи при новых условиях для новых молекулярных образований. Выход в Антимиры при наполнении сети энергией и изменённой голограмме, получают собираемые новые высокоразвитые образованья жизни, определённые на развитие новой ступени мира трёхмерного, а затем на переход в мир пятимерный. Готовая плазма под воздействием энергии Богов, проходит кору планеты.

Полевые структуры ДИ-ПРЕ энергии изменяют света звуковые импульсы. Переход на новую программу осуществляется энергией Богов, происходит взаимообмен, видоизменяющий структурную решётку голограммы с приобретением знаний. Изменяется и аэтронная энергия ядра. Для более высокого развития планетарного разума, который отбирает низшую выработку цивилизации МИР полевой структурой ДИ – ПСО энергии. Готовая плазма приспосабливает нового человека к новым условиям при ускорении тока времени, образует новый биологический вид с изменённой молекулой при напряжённой ситуации меркального пространства.

Пояснение на июль 2017 года

Полевые структуры, ДИ – ПРЕ энергии это структуры, преобразующие звуковыми импульсами энергетические поля материи. Полевые структуры ДИ – ПСО энергии – это звуковые структуры преобразовывающие расщеплённую плазму и временные программы.. Антимиры, куда выходит готовая плазма, предназначенная для пятимерного мира, это антимиры мира шестимерного, где формируется материя мира пятимерного, а также матрица и меркальное пространство с голограммой. Этот процесс уже идёт и в мир пятимерный уходят Души уже наработавшие определённый статус разума и готовые к перевоплощениям.

АВГУСТ 2017

Происходит расщепление атомов на составляющие. Сигналы излучений принимаются через ментально астральный канал и энергоканалы подкорковой среды, при тяготении временного континуума. Видоизменение концентрации энергии на плазму производится включением энергоблоков планеты. Планетой сигналы излучений принимаются при сжатии лабиринта. Сигналы проходят через связующие каналы земной коры. Включением дополнительных пирамид активируется работа энергетических блоков. Отбирается низшая выработка цивилизации МИР через блоки – приёмники планеты. Изменяется молекулярное содержание материи, которая очищается через раскрытие низших слоёв вибрационной волной ультразвука внутренних миров.

Пояснение за август 2017 года

Август месяц будет самым насыщенным на события. ДИ — полевые структуры это структуры, формирующие звуковые излучения в различных диапазонах. Они принимаются через астрально- ментальные каналы связи материи с окружающей средой. За концентрацией энергии на разумную плазму следят энергоблоки планеты – пирамиды, стелы, космические иглы. Обо всём этом существует масса информации, потому повторять её я не буду. Включаются дополнительные пирамиды в действие. Пирамиды на планете и прочие энергоблоки существуют как созданные, так и природные. Включаться будут, по-видимому, природные. Так как ситуация складывается очень серьёзная по сокращению населения, по его деградации, и потому строить новые пирамиды никто не будет. Внутренние миры планеты у нас обладают в основном инфразвуком, и его воздействие будет ощущаться так же, как сейчас ощущается при проявлении НЛО. Потому что это один и тот же отражённый 4-х мерный мир.

СЕНТЯБРЬ 2017

Вновь зарождённый вид жизни проходит процесс преображения, при открытом выходе в зазеркалье временного спина и изменении состава воздушной оболочки. Изменение климата, вызывает транспортировку душ, происходят изменения корковой оболочки планеты, создаются эксклюзивные пространства на планете, где блоки-приёмники планеты изменяют содержание энергонакопителей (материи) Происходят структурные образованья сопротивлений при очищении верхних слоёв атмосферы. Мутирующая плазма изменятся, и изменяет энергетические преобразованья потоков энергии с расслоённой цветовой гаммой. При зарождении жизни, пульсирующий минусовой поток централизованной, сконцентрированной энергии, изменяет плоскостные энергетические структурные решётки клеточной основы энергии. При этом происходит энергетическая блокировка новых форм жизни.

Пояснение за сентябрь 2017 года

Процесс преобразования энергий и материи идёт полным ходом, изменяются все структуры на тонких планах и блокируются для зарождения нового вида материи. Такое состояние для года производящего термические процессы и преобразованья – нормальное. Многие изменения в природе для людей станут новыми и будут удивлять. Будет большой уход населения в мир иной.

ОКТЯБРЬ 2017

Человек приспосабливается к более сложным условиям обитания белкового тела. Энергетические потоки плазмы усиливают наполнение планетарных систем. При замещении молекулярных центров энергией новой голограммы, при передаче в пространстве аэтронной энергии происходит дисбалансе энергетических блоков. Адаптация к среде обитания происходит при подготовке к привнесению в новую среду (галактику), в космосе галактика имеет определение среды, а не того скопления звёзд, что мы себе представляем. Впрочем, галактика и в нашем понимании, тоже является определённой средой для планет, звёзд и прочей космической материи.

Аэтронная энергия ядра изменяется и переходит в верхние слои биосферы, как новое сознание планеты. Обработка каналов связи происходит при волновых смещениях в точке концентрации отражённых волн энергии новой голограммы. Передача, искажающих потоков плазмы, предназначенной для определенной временной сферы пространства, производится энергией Богов. Аккупунктурные точки, соответствующие структурной галактической решётке, корректируют пространство через пирамиды – трехгранники силой зуммера.

Пояснение за октябрь 2017 года

Человек продолжает приспосабливаться к полностью обновляемой среде, но в, то же время среда продолжает меняться и рождаются новые дети, которым легче приспосабливаться, чем нам с вами. У таких детей и понятие миропонимания, и восприятие иные. И горе родителям, педагогам, и медицине, если они не готовы к этому. Они просто будут уничтожать по собственному невежеству новое поколение. Пока прогресса в этих областях науки не наблюдается. А пора бы откинуть старые понятия и повернуться лицом к реальности.

НОЯБРЬ 2017

Потенциальное сопротивление излучений, собирающих новые высокоразвитые образованья жизни в верхних слоях биосферы и в сферах поверхности почвенного покрова, концентрирует сбор отборных особей в системах и местах сбора. Выход в новый вектор развития при стабильном развитии умственного интеллекта проходит процесс преобразования новых образований молекулы. Аварийная ситуация меркального пространства сказывается на подкорковой цивилизации МЕГО. Открытие выхода в зазеркалье создаёт определённые сферы, изменяющие состав воздушной оболочки внутреннего мира. Внутренний мир с ядерной молекулярной системой имеет преимущества. Временное пространство привносит свои программы окончания процесса. В конце работы накопителей плазмы перетекающей в 4-х мерный мир, Аэтронная энергия ядра изменяется и создаёт высокое развитие планетарного разума, при прохождении коры планеты, создаёт новые образованья планеты.

Пояснение на ноябрь 2017 года

Новая материя, зарождающаяся на коре планеты и в её атмосфере, концентрирует энергии на отбор высокоразвитых образований в определённых местах планеты. При стабильном умственном развитии человека, его клетки организма проходят процесс преобразований на молекулярном уровне. Выход душ в четырёхмерный мир, в его зеркальные миры, при изменениях и напряжениях в меркальном пространстве это вызывает изменения в атмосфере. Потому что очень активное проявление НЛО и прочих энергетических сущностей и сгустков 4-х мерного мира своими вибрациями, изменяет вибрации нашего трёхмерного пространства. Вносятся новые программы в сроки жизни и событий, Аэтронная (разумная лучистая энергия) ядра формирует новую ступень разумности планеты и формирует новые формы жизни.

ДЕКАБРЬ 2017

Зарождение сгустка энергии изменяет молекулярное строение. Привнесением извне изменений создаётся бурный рост и новые возможности корректировки пространства через структурную решётку. Стабилизация энергетических полей, нарушенных в процессе переформирования ядра, привносит изменения в ДНК, образующей и изменяющей силовые поля. В секторе магнитных сред включение новой голограммы в действие, создает выброс сконцентрированной плазмы, корректируемый голограммным восприятием. Внутреннее состояние материи включает глубинные процессы сознания, а концентрированный поток излучений проходит через ментально – астральный канал. Излучатель белой энергии, взвешивающий плоскости атмосферы на стабильное развитие умственного интеллекта и изменение полярности в структуре в структуре материи. Пульсирующие энергозащиты планеты при энергетической блокировке новых форм жизни. Скольжение привносимых образований в воздушной оболочке планеты.

Пояснение на декабрь 2017 года

На планете, в определённом месте, в атмосфере зарождается сгусток энергии – некая очень плотная шаровая молния, которая воздействует на структурную решётку планеты и на ДНК. В секторе магнитных сред планеты происходит включение в работу новой голограммы, которая уже полностью подготовлена к работе. В любой материи изменяется состояние сознания, и включаются его глубинные процессы, а концентрированный поток новых знаний, излучаемых материей, проходит в ментально – астральный канал планеты. Излучатель белой энергии – полного спектра производит взвешивание новой информации, и развитие умственного интеллекта, а также изменяет полярность в структуре материи планеты. Постоянные и частые переполюсовки на планете происходят и сегодня, потому этот процесс учёные определяют пока как снижение магнитного поля планеты. Но это не так. Магнитное поле защиты планеты усилено почти вдвое, а переполюсовка всей планетарной материи, лишь создаст возможность для развития нового разума.



Космическая школа Людмилы Алексеевой

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