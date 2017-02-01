Прогноз на год Огненного Пурпурного Петуха от Людмилы Линчевской

Во многих странах новый год начинается в разные периоды, в разное время. Новый год 1 января отмечают в большинстве стран мира; летом в большинстве мусульманских стран,в Индии несколько раз в разные дни. В первое новолуние после 21 января ( в разные годы в промежутке от 21 января до 20 февраля) наступает Новый год по Восточному календарю, которого придерживаются такие страны, как Китай, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия и т.д.

В 2017 году 28 января в 2 часа 8 минут по Киевскому времени начинается Новый Год по Восточному Календарю, вероятно, наиболее точный, так как связан с основными астрономическими показателями: зимним солнцестоянием, фазами Луны, весенним равноденствием. Наступивший год Огненного Пурпурного (Красного) Петуха – смелого, наделённого верностью и достоинством. Красный Петух олицетворяет Солнце и защищает от огня. Китайцы верят, что иероглиф «Пурпурный Петух» отгоняет от людей злых духов.

Восточная астрология в корне отличается от Европейской, и состоит из 12 секторов, которые сформированы в 5 стихий: Огонь, Земля, Металл, Вода и Дерево. Эти пять стихий могут также истолковываться, как пять сил природы, пять добродетелей, пять фаз или пять изменяющихся составных частей.

В Восточной философии, пять стихий, как пять определённых энергий, отличающихся друг от друга, всегда в движении, они не стабильны и переменчивы. Всё на земле и на небесах характеризуется постоянным взаимодействием этих стихий между собой.

Пять стихий, проявляясь в состоянии «инь» или «ян» представляют собой 10 небесных соплодий. Каждое соплодие наделено цветом, в зависимости от его стихии и рода, где «ян» – мужской род, а «инь» – женский, то есть Небо и Земля, как гармония единичности и множественности. Единично и бесконечно Небо; множественна и конечна Земля, что является также воплощением двойственности Духа и Плоти, Скрытого и Явного.

Слияние Неба и Земли породило «пять первоэлементов», из которых складывается «десять тысяч вещей». Чередование этих элементов: Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды – определяет все явления мира видимого и незримого. Именно такая последовательность первоэлементов основана на теории их взаимного перерождения.

Важно не столько в год какого животного Вы родились, как то, к какому первоэлементу Вы относитесь.

Дерево – это Восток, Утро, Весна, Начало (дня, года, рождение жизни и т.п.).Планета Юпитер. Символический цвет – синий, цвет ясного неба, зелёный цвет пробуждающейся весной, растительности. В древности эти цвета чётко не разделялись. Числа 4 и 5. Дерево – родитель Огня и дитя Воды. Дерево рождает Огонь, за Весной следует Лето.

Огонь – это Юг, День, Лето, планета Марс, его цвет красный. Огонь рождает Землю. Такое представление могло сложиться в связи с тем, что древнейшие китайцы были земледельцами. Освобождая землю от растительности для нужд земледелия с помощью огня, удобряли её пеплом, то есть Огонь рождал Землю. Числа Огня 6 и 7. Огонь – родитель Земли и дитя Дерева.

Земля в пространственном плане занимает середину. Это – конец лета, время жатвы, потому её символический цвет – жёлтый, это и цвет созревших хлебов. Земля соответствует тому, что скрыто от посторонних глаз. Планета Сатурн. Числа Земли 8 и 9. Земля родительница Металла и дитя Огня.

Земля из недр своих рождает Металл, это Запад, Вечер, Осень, Конец, Завершение, планета Меркурий, символический цвет – белый. Осенью белоснежное рисовое зерно заполняет закрома. Числа 0 и 1.Металл – родитель Воды и дитя Земли .

Металл рождает Воду. Переход металла из твёрдого состояния в жидкое, подобно воде и обработка металла может сопровождаться выделением воды или её паров. Это могли наблюдать древнейшие китайские философы, знакомые с алхимией и ремесленники в процессе своего труда. Числа Воды 2 и3, символический цвет – чёрный, планета Венера. Вода – родительница Дерева и дитя Металла.

Однако, следует помнить и о несоответствии определённых первоэлементов и это касается 2017 года в следующих аспектах:

· Огонь плавит Металл, ослабляя его. Поэтому тем, кто родился в годы с последними числами 0 и 1, возможно, придётся побороться за власть, с теми, кто родился в год Огня (6 и 7).

· Вода тушит огонь , полностью уничтожая его. Поэтому те, кто родился в год Огня (числа 6 и 7), может быть ограничен, имеет неприятности от людей, родившихся в годы Воды (последние числа 2 и 3).

Но, это не может быть применимо к тем, кто родился в конце января или начале февраля, потому что Восточный год начинается в период с 21 января по 20 февраля, каждый год в другое время, в зависимости от Лунных циклов. Ещё вернее, следует считать утвердившимся началом года не момент новолуния, а после 1-й четверти Луны, то есть, спустя 7 дней после наступления Нового Года, связанного с символом определённого животного (это утверждение Ведических Астрологов).

Для того, чтобы сориентироваться, насколько удачным или неудачным будет год, следует знать, к какой стихии (первоэлементу) Вы принадлежите. Поскольку Огонь создаёт Землю, в более выгодной ситуации оказываются годы Земли , что соответствует, привычным для Европейцев Знакам: Телец, Дева и Козерог. То есть, если Вы родились в неблагоприятный год, с точки зрения стихии, по отношению к Огню, но родились в месяцы, соответствующие Земным Знакам Земли, в период с 15 мая по 15 июня; с 15 сентября по 15 октября и с 15 января по 15 февраля ( с учётом прецессии), Вы уже находитесь под защитой Огненного Петуха. Он не станет относиться к Вам воинственно, наоборот, создаст условия для более спокойного или успешного периода. Однако, не стоит принимать всерьёз общий прогноз, так как человек – это индивидуальность, со своей судьбой, которая будет отмечена событиями, присущими только каждому конкретному человеку.

Тем не менее, Огонь готов помогать Земле и все, кто родился с числом 8 и 9 или в указанные периоды, под Знаками Земли, могут рассчитывать на исполнение желаний и помощь свыше в Ваших проектах и начинаниях.

В наиболее выгодной ситуации те, кто родился под Знаком Тельца, с 15 мая по 15 июня (любого года). В этих семьях царит любовь, высока вероятность появления потомства.

Те, кто родился под Знаком Козерог, с 15 января по 15 февраля (любого года), могут подняться ещё на одну ступеньку по карьерной лестнице, удачно вложить деньги в недвижимость, расширить круг выгодных знакомств и совершить, давно задуманную, поездку, которая потребует финансовых затрат, но и принесёт много интересных впечатлений.

Рождённые под Знаком Дева, в период с 15 сентября по 15 октября (любого года) будут иметь успех в образовании. Для Вас откроется путь к улучшению в работе через получение дополнительных знаний. В коротких дорогах Вас ожидает приятный сюрприз, в виде романтического знакомства. Семейные Девы могут рассчитывать на прибавление в семействе (дети, внуки, невестки, зятья, понаехали родственники).

Если последнее число Вашего года рождения 0 или 1 – вы относитесь к стихии (первоэлементу) Металла, цвет белый. Огонь способен подавить Металл и Металл часто становится жертвой. Опасайтесь людей, родившихся в 1956, 57 г. 1966-67г и 1976-77 и 86-87 годов. Избегайте брать у них деньги в долг, организовывать совместные предприятия, рассчитывать на их покровительство и провоцировать их на конфликт.

Если Ваш год рождения заканчивается числом 2 или 3 – это первоэлемент Воды и цвет чёрный. Вода гасит Огонь. Эти Знаки мешают друг другу. Вынужденные обстоятельства заставят людей, рождённых в годы Воды, подавлять людей Огня (6 и 7).

В жизни людей, рождённых под Знаком Воды, а также соответствующих Знакам Воды в Европейской Астрологии, это: Рак (с 15 июля по 15 августа (с учётом прецессии) возникнут помехи и неприятности, сложности в домашней жизни. Волнуют дети и партнёр по браку. Возникают ситуации, когда необходимо «разорваться между домом и работой», тем более, что перспектива успешной работы или повышение служебного положения замаячила и призывает к активным действиям.

Будьте внимательны на дорогах, представители Знака Воды и те, кто родился в период с 15 марта по 15 апреля (с учётом прецессии) под Знаком Рыбы. Забота о финансах выйдет на первое место. Деньги приходят и уходят; семейный отдых, домашние праздники или мероприятия потребуют дополнительных затрат, на почве чего возникает необходимость разбирательства в семье по поводу «кто виноват» и «что делать».

Те, кто родился с 15 ноября по 15 декабря, относятся к Знаку Воды Скорпион (с учётом прецессии). Для Вас год сложен в большей степени в душевном плане. Вы будете стремиться пережить его по своему, стараясь переделать, изменить ход событий, которые придутся Вам не по душе. Не последнюю роль в событиях играют родственники и ближайшее окружение.

На числа 4 и 5 заканчиваются годы, соответствующие Дереву. Дерево – родитель, воспитатель учитель Огня. Эта стихия самая сильная. Людям, родившимся в годы Дерева, предстоит много работы, возникает необходимость взять на себя большую ответственность, особенно, если Вы родились осенью, в августе – сентябре.

Если Вы родились в год с последними числами 6 или 7, Вы относитесь к стихии (первоэлементу) Огня. Ваш цвет красный. В 2017 году Вы можете достичь сложных целей, используя свой успех на фоне общей суматохи, особенно, если родились в осенний или зимний период.

Шесть земных секторов являются мужскими и оканчиваются чётными числами, это: Крыса, Тигр, Дракон, Лошадь, Обезьяна и Собака.

Шесть земных секторов являются женскими и оканчиваются нечётными числами, это : Бык, Заяц (Кот), Змея, Коза (Овца), Петух, Кабан.

И в Восточной, и в западной астрологии ориентируются на начало года с наступлением первого дня весны – это 2 февраля, который наступает через 6 недель после зимнего солнцестояния, и за 6 недель до весеннего равноденствия. По западному календарю 2 февраля – это «День сурка», праздник, восходящий к тем далёким временам, когда первый день считался предзнаменованием, порождённым передвижением животных. По старому европейскому календарю, этот первый весенний день был языческим праздником «Имболк», который, обращённые в христианство римляне, позже переименовали в Сретение (15 февраля по юлианскому церковному календарю).

Восточный лунный год часто включает в себя первый день весны. Согласно восточной традиции, те годы, которые включают в себя первый день весны, считаются наиболее благоприятными для того, чтобы жениться или выходить замуж, заводить детей или покупать недвижимость, начинать или расширять бизнес.

генерал принес стабильность и мир в регионе, когда ему удалось уничтожить бандитов, в том числе их лидера, которые терроризировали народ. 2017 год начинается в новолуние 28 января, то есть до наступления первого дня весны. Следовательно, лучше не принимать скоропалительных решений, особенно для расширения бизнеса и в вопросе приобретения недвижимости. Однако, не следует воспринимать этот знак, как возможность, одинаковую для всех людей.

2017 год Петуха, в круге перерождения энергий, символизирует элемент Огонь, цвет Пурпурный (красный), вкус горький, сезон – середина Осени, планета Марс. Следовательно, осень – период самых активных и кардинальных событий в тех краях, где предполагаются конфликты. Это также наиболее активный период, любая ситуация, особенно военная или трудноразрешимая, будет оборачиваться таким образом, что возникает необходимость пересмотра положения вещей и отношений противоборствующих сторон, направляя их в другое русло, с целью компромисса, прекращения активных действий, уничтожения и самоуничтожения. Это кардинальные изменения, которые заставят многих людей пересмотреть свои взгляды, и многим это не понравится, так как придётся постепенно смириться с неизбежными изменениями.

В традиции китайского гороскопа 2017 год образно описывают, как «Одинокий Петух». Больше всего неприятностей и проблем возникает в группах, при скоплении народа. Даже развитие индивидуальной деятельности принесёт больший успех, чем создание фирм и работа в коллективе.

В плане здоровья уязвимы внутренние органы, тонкий кишечник, сердце. Опасное время суток, в том числе и для ухудшения состояния здоровья, время суток с 19 до 21 часа.

В наблюдениях и созданиях календаря люди обязательно ориентировались на движение планет, особенно самых медленных – Сатурна и Юпитера. Легенда приписывает создание 60-летнего цикла летоисчисления императору Кин Ши Хуан ди и относит к 2637 году до н.э. Более достоверные данные говорят, что китайский календарь сформирован около 14 века до н.э. 60-летний цикл – это 12 «земных ветвей» (12 Знаков Зодиака в Европейском понимании) вращающихся, в соответствии с 5 элементами (Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода). Умножив 12Х5 получаем 60-летний цикл. Каждый год неповторим, соответствует определённой стихии и одному из животных (земной ветви).

По традиции считается, что есть 60 «Небесных Генералов», которые меняются, чтобы занять эту позицию всемогущего. Счастье, здоровье, удача – всё находится под их юрисдикцией. Меняясь, каждый год, эти генералы, символизируемые транзитным движением Юпитера, служат напоминанием о том, что необходимо избегать неблаговидных поступков, заботиться о здоровье и проводить больше благотворительных мероприятий, тогда беда обойдёт стороной. В восточной философии считается, что «Генерал Года» обратит внимание на хорошие поступки и, давая необходимые благословения, выступит в качестве опекуна или покровителя (коим, в принципе, и является Юпитер – планета – покровитель).

В китайской мифологии Великий Князь Юпитер, более известный, как Тай суй, влияет на дела мира в определённый год, т.е. определяет годовую судьбу всех нас. Энергетическое поле Юпитера похоже на лучи Солнца, это может и полезно, и вредно для человека.

Из 5 планет (Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий) Юпитер и Сатурн – самые медленные; цикл Юпитера 12 лет, а Сатурна 30 лет. Эти планеты оказывают особое долговременное влияние на Землю и на человека, в частности. Взаимное движение Сатурна и Юпитера образует 60-летний цикл, в начале которого планеты соединяются (между ними 0 градусов углового расстояния), затем угловое расстояние между ними растёт до максимума (180 градусов), затем уменьшается опять до соединения, которое происходит каждые 60 лет в одном и том же Знаке. Безусловно, следует учитывать прецессию. Текущий 60-летний цикл начался в 1981 году (7 марта) при соединении Сатурна и Юпитера в Знаке Дева (с учётом прецессии). Следующее соединение Сатурна и Юпитера через 60 лет также произойдёт в Знаке Дева, 3 ноября 2040 года. Но, поскольку Новый год связан с фазами Луны и наступает в новолуние через 6 недель после зимнего солнцестояния, то это событие учитывается, как соединение в 2041 году, т. е. отсчёт от нового года.

Однако, в 60-летний цикл Сатурна и Юпитера происходят промежуточные соединения этих двух важнейших планет, одно из которых было 28 мая 2000 года в Знаке Телец, которому соответствует Украина. Поэтому Украина попала в наиболее ощутимую кризисную ситуацию, которая проявилась на материальном (физическом) уровне, то есть в земных событиях, не ранее, чем в то время, когда Сатурн и Юпитер после соединения стали в оппозицию (угловое расстояние 180 градусов), т.е. весной – летом 2009 года, хотя наступающий кризис был ощутим ещё раньше, за год – полтора до его начала, потому что 2 важнейшие планеты, обладая колоссальной энергией, приближаясь друг к другу на критическое расстояние, влияют на земные события и человек, как отражение вселенной, это чувствует. Следующее промежуточное соединение Сатурна и Юпитера произойдёт 22 декабря 2020 года в Знаке Козерог, под влиянием которого находится: Ближний Восток, Африка, Египет, страны арабского мира и, как бы печально это ни звучало, проблемы, связанные с военными действиями, переворотами, сменой власти в странах арабского мира будут происходить на религиозной почве, но в реальности – на почве раздела территорий и сфер влияния.

Итак, символом (генералом Тай суй) в 2017 году является Генерал Тан Цзе. Тан – это имя человека(Цзе – это принадлежность к определённой династии) с идеалистическими наклонностями, носителя таких качеств, как привязчивость, влюбчивость, стремление видеть эталон во всём, что попадает на глаза. Но это ещё и повышенная требовательность к окружающим, довольно часто, не имеющая реальных оснований. Он символизирует человека, стремящегося к абсолюту. Переубедить его невозможно; он останавливается только тогда, когда заканчивается «горючее» – собственные ресурсы. Следовательно, в 2017 году мы будем находиться в ситуации повышенной требовательности, иногда беспочвенной, со стороны более сильных личностей, или же сам человек (если он обладает большой силой воли и энергией, способной влиять на окружающих), будет воздействовать на других людей, даже подсознательно. В народе это называется «наездом». Но, у каждого человека, как и у каждого Знака (у каждого животного, символизирующего год) будут свои «темы для наезда» и свои способы. Тем не менее, они, в основном, будут касаться денег и земельных участков, кредитов на приобретение жилья в прошлом, вопросов совместного бизнеса (особенно в сфере сельского хозяйства, строительства и валютных операций).

Генерал Тан Цзе интересовался боевыми искусствами, практиковал их тщательно, пока не стал очень сильным. Не удивительно, что он стал королевским выпускником военного дела после сдачи Императорского экзамена. Таким образом, он завоевал себе милости от Императорского двора и был прославлен за заслуги и добродетели. 2017 год станет годом перелома военных действий на юге и юго-востоке тех стран, где эти действия имеют место быть. Самым важным периодом станет конец лета – осень, в том числе и на территории Украины. Приостановление враждующих сторон повлечёт за собой перемены к лучшему, особенно для людей, населяющих территории, где происходят конфликты с применением оружия.

2017 год относится к земному сектору Инь и соответствует женскому, принимающему и отдающемуся, нетворческому, отрицающему началу. К нему относятся Земля, Луна, тени и ночь, а также чётные числа. Следовательно, основные события, как в общественной жизни, так и в жизни каждого человека, будут происходить в тёмное время суток, вечером и ночью, когда на небе видна Луна, а на Земле длинные тени от освещённых, искусственным светом улиц, в чётные месяцы, считая от наступления нового года по восточному календарю (март, май, июль, сентябрь и ноябрь).

В 1-й Лунный месяц, т.е. в период с 28 января по 25 февраля, произойдёт 2 затмения, первое из которых – Лунное, 11 февраля в Знаке Лев (с учётом прецессии); и второе – Солнечное, 26 февраля, в Знаке Водолей (с учётом прецессии). Следовательно, эмоциональные переживания, особенно касающиеся курса валют, болезней детей и женщин, вопросов безработицы и «обида на природу», связанная с погодными условиями, проблемы с животноводством и сельским хозяйством в Украине и в России, приведут осенью к неблагоприятным результатам на бытовом уровне и массовым волнениям в Украине, а также принятием ряда законов в России с целью стимулирования развития индивидуального сельского хозяйства (особенно на Юге и в центральной России), а также с целью подготовки специалистов среднего звена в системе образования и медицинского обслуживания. Особенно неблагоприятно Солнечное затмение, так как происходит в этот раз на закате Солнца, то есть во второй половине дня, что отразится на увеличении заболеваемости людей старшего возраста, травматизме и катастрофах по причине «человеческого фактора». Наиболее опасные периоды- начало марта, середина апреля, 20- 25 мая, 9- 15 июля, 22 – 26 августа, 9 – 14 октября, 26- 30 ноября.

Кроме того, и в Украине, и в России, остро станет вопрос о лечении детей с врождёнными заболеваниями крови, новообразованиями, раком костного мозга и т.п. В России будут проводиться новые разработки для лечения этих болезней, для чего потребуются большие денежные вложения. В Украине нехватка медицинских препаратов для лечения указанных болезней, приведёт к требованиям и обращениям населения к работникам Министерства Здравоохранения (претензии и прочее) во второй половине года, вплоть до изменений в руководстве указанной структуры.

Считается, что в год Инь, люди сосредотачиваются на завершении незаконченных дел. 2017 – это Огненный год, который зажигает и реализовывает цель с размахом. Огонь подчиняется Марсу. Эта стихия может вызвать страдания и невыносимую душевную боль, но при этом способна подарить счастье, любовь, радость и красоту. Тем, кто занимается астрологией, следует учитывать периоды ингрессий Марса, особенно при его переходе в Знаки, несовместимые по стихиям, например, 23-25 августа или 27 февраля – 2 марта.

Огонь – это готовность к борьбе, и люди будут вести себя достаточно активно (в некоторых случаях – агрессивно). Не реагируйте на провокации в толпе и в общественных местах. Этот год – продолжение тех историй, которые начались зимой 2014 года, а их предыстория связана с осенью 2008 года (началом кризиса). Наиболее сложными будут февраль – март ( в меньшей степени) и октябрь- ноябрь 2017 года; Петух проявит себя, как воин, желающий победы и власти над «своим курятником».

Петух олицетворяет педантизм, консерватизм, в тоже время – тщеславие, эгоизм и склонность к пустой браваде. Природной стихией Петуха является Металл, у которого Иньские и Янские качества находятся в относительном равновесии. Поскольку природа Знака Петух – Инь, в людях в 2017 году проявятся Иньские качества, такие, как консерватизм и педантичность. Кроме того, в год Петуха, люди отдают предпочтение идеологической приверженности традиционным ценностям и порядкам; за главную ценность принимается сохранение традиций общества.

Во внутренней политике будет подчёркнута ценность существующего государственного и общественного порядка и будут всячески отвергаться радикальные реформы, которые станут неизбежными в некоторых странах осенью 2017 года.

Во внешней политике ставки будут сделаны на укрепление безопасности, вплоть до вероятности применения военной силы при поддержке надёжных союзников. Во внешнеэкономических отношениях руководители государств (особенно не слишком затронутых мировым кризисом) отстаивают протекционизм, то есть вводят ограничения ввоза импортных товаров, осуществляя поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения социальных показателей. Это особенно проявится в России и США.

Знаку Петух во всех проявлениях (год, сезон, время суток) соответствует белый цвет (бай). В китайской традиции белый цвет олицетворяет Запад и, в соответствии с символикой Запада, ассоциируется со смертью. В Китае белый цвет является цветом траура, траурных одежд и предметов, связанных с похоронами.

В 2017 году наибольшее разочарование придёт с Запада. Если Вы имеете партнёров в Западных странах, или они проживают в западных районах на территории Вашей страны – от этих людей будут исходить, невыгодные для Вас, инициативы. 2017-й пройдёт в надежде и ожидании лучших времён, в тревоге за Юг и надежде на Запад, но и то, и другое, не имеет под собой реальной уверенности. Особенно шаткой выглядит иллюзия относительно помощи и поддержки, взаимовыгодного сотрудничества со стороны Западной Европы, которая находится в неблагоприятной ситуации, над которой нависла угроза распада Еврозоны и Евросоюза, ухудшение положения в экономике и несогласованность относительно дальнейшего совместного пути развития.

Петух считается неофициальной эмблемой Франции, её независимости и свободы, а равно и заносчивости и задиристости. Выборы президента Франции весной 2017 станут ключевым (поворотным) моментом в дальнейшей истории Евросоюза на пути к развалу или распаду; процесс уже не остановить в ближайшие 4-6 лет. Но, самое важное, в год Огненного Красного Петуха обнажиться сущность окружающих, и это касается не только стран Западной Европы. Иногда это вызывает разочарование, а иногда обнаруживается помощь или поддержка от тех, на кого не приходилось рассчитывать, что вызывает удивление. Удивление вызовут и выборы осенью 2017 года канцлера Германии – одной из наиболее влиятельных стран, которая, по сути, определяет политику Евросоюза. В странах Западной Европы произойдут перемены, носящие необратимый характер, пик которых приходится на 2020 -2022 годы.

Неспокойно в странах Ближнего востока, в Украине с первых чисел марта (особенно в апреле – мае) в тех местах, где неспокойно, и остаётся конфликтная ситуация. Вероятно, увеличится число жертв с февраля, особенно на юго-восточном направлении , и в конце первой декады июля до конца августа; пострадают населённые пункты, которые до этого времени не находились под угрозой разрушения.

В буддизме Петух – символ вожделения, стоящий в центре неумолимого колеса Сансары в обществе Свиньи и Змеи. В том же качестве он присутствует в тибетской философии. В Китае Петух использовался в погребальных обрядах, обеспечивая защиту от злых духов, сопровождая душу умершего в «царство смерти». Людей амбициозных поджидают проблемы на дорогах, на дальних расстояниях,за пределами мест проживания, особенно в южных и западных направлениях в вечернее время. Обязательно кто-нибудь, да «подложит свинью» или, как змея, норовит укусить исподтишка.

В Китае слова «Петух» и «кукарекать» (минь) звучат также, как «почёт» и «слава». Слова же «петушиный гребень» и «чиновник» также являются омонимами. Чиновникам принято дарить петуха с огромным гребнем, имея при этом двоякий смысл. Чиновники всех рангов не будут скупиться на обещания, которые не могут быть выполнены, и которые не от них зависят. Это, в особенности, касается чиновников, возглавляющих отдельные регионы (юга и запада) любой страны, а также возглавляющих определённые сферы деятельности: строительство и социальное обеспечение, военное ведомство.

Петух – один из самых эксцентричных и неоднозначных Знаков восточного гороскопа. В Китае и Японии верят, что люди, появившиеся в год Петуха честны, храбры и благородны. Они истинные бойцы, обладающие множеством талантов. Петух всегда рвётся в бой, даже если в предыдущей схватке ему здорово досталось. Он верный товарищ и заботливый супруг, старается всего в жизни добиваться самостоятельно, часто изрядными трудностями. Он во всём стремится к совершенству, но часто проявляет эгоизм, придирчивость, упрямство; склонен к хвастовству. Петух любит быть в центре внимания, ведёт себя демонстративно, экстравагантно одевается, любит поражать собеседников неожиданными поворотами мысли.

В 2017 году успех сопутствует работникам искусства и тем, кто занят в сфере одежды и моды. ДЛЯ всех, без исключения артистов, актёров, людей искусства – это хороший год. Безусловно, это касается стран, в которых мировой кризис не даёт о себе знать в полной мере. В моде будет преобладать одежда яркая и броская, с национальными мотивами. К осени появится мода на военный стиль одежды, вплоть до «будёновок» и пальто шинельного типа. Конец лета и начало осени – период активных собраний и коллективных протестов, бурной деятельности «за « и «против».

В Китае считают, что Петух благожелателен и смел, наделён достоинством. На его голове – гребешок – корона, обозначающий знак литературного таланта, а шпоры на ногах выдают в Петухе воинственный характер. Следовательно, спокойно не будет, особенно на юге (в южных странах и южных регионах любой страны) техногенные проблемы и аварии. В России на границе южных территорий (Азербайджан, Туркменистан, Северо -Кавказский Федеральный Округ),а в Украине в Херсонской области (понаехали) в Николаевской (опасность закрытия крупнейшего предприятия) в Одесской (желание большей самостоятельности).

Издавна Петух символизирует агрессию, призыв к возрождению, а также рассвет и пробуждение. Следовательно, возникает необходимость на ситуацию, имеющую конфликтный характер, посмотреть с другой стороны и увидеть решение проблемы в другом свете. В литературе станут популярными мемуары, связанные с войной, историческими событиями, повести и рассказы на историческую тематику; детективный жанр остаётся популярным. Станут востребованными передачи о моде и культуре одежды, как и что можно сделать своими руками, перешить и дать «вторую жизнь» любимому платью.

В Китае Петух почитаем, как символ императрицы, Земли и женской энергии. На передний план в руководстве выходят женщины, особенно в тех странах, где будут проходить выборы , с самыми неожиданными результатами, в том числе и для самих женщин, выдвигающих свои кандидатуры. С точки зрения политики, консервативные государства будут набирать силу, а закон и порядок будут защищены.

Выражение «пустить петуха» означает – устроить пожар, как в реальном, так и в виртуальном понимании этого слова. Средства массовой информации – любители «пустить петуха» или раздуть пламя на событиях, даже не имеющих глобального значения. Представители прессы – это ваше время, журналисты и репортёры будут падки на сенсации: весна и осень – не упускайте шанс.

Петух – большой мастер планов и интриг, он не теряет времени и денег, и с пренебрежением относится к тем, что это делает. Металл – земной сектор Петуха. Огонь плавит металл, что создаёт алхимию противоборства. Металл имеет прямое отношение к деньгам.В странах, подверженных большой инфляции, будет нестабильным курс валюты, колебания произойдут в конце зимы, весной и особенно осенью. Это касается и Украины. Становится меньше денег в личном обращении, накопленных людьми ранее; падает жизненный уровень населения практически всех стран Европы. «Шатается» «евро» валюта. Ещё есть время для избавления этой наличности на более выгодных условиях, но поторопиться следует…

2017 год, т.е. период после 28 января, символизируется пламенем лампы. Учебные заведения, как система высшего образования, извлекут пользу, вплоть до осени, когда произойдут намеченные ранее, реформы, которые коснутся, в первую очередь, учебных заведений, готовящих экономистов, специалистов Ай-ти технологий, работников пищевой промышленности, медиков (врачей и среднего медицинского персонала), фармакологов, военных разных специальностей. Большое внимание будет уделено учебным заведениям, готовящим специалистов бытового обслуживания населения (кроме парикмахеров).

Будет найден новый метод лечения заболеваний внутренних органов, что создаст «переворот» в медицине и химии; имена учёных будут обнародованы в конце года.

В общем, Год Пурпурного Петуха обещает быть беспокойным и суровым. Однако, во многие семьи придёт пополнение. Опасно строить нереальные планы, лучше следовать проверенными путями, проявлять трудолюбие и упорство. Деньги не свалятся без усилий. Для того, чтобы найти зёрнышко, придётся много поработать, и не всегда в хороших условиях. Обязательно произойдут переломные ситуации от кризиса – к экономическому росту в тех странах, которые имеют отношение к Сатурну, например Россия. В любом случае, Петух никому не даст умереть с голоду и обязательно найдёт каждому зёрнышко для пропитания.

В политической сфере – жёсткий подход. Власти разных стран станут «распускать перья и хвосты», пытаясь показать своё превосходство. Так, где в 2016 году происходили военные действия, напряжённая ситуация сохраняется, по крайне мере, до осени. Происходят военные реформы во имя порядка, а также военные парады ради демонстрации сил страны. (парад в России осенью заставит страны Западной Европы посмотреть на Россию с большим уважением или большей боязнью). 2017-й – хороший год для военной карьеры.

Нужно понимать, что, чтобы ни происходило, но 2017 стремится к справедливости – это прерогатива Огненного Петуха, который понимает, когда следует перестать применять силу и давление.

В Ведической традиции 2017 год проходит под определением «Обретающий Золото». Т.е. люди, родившиеся в 2017, в период с 21 марта по 20-21 марта 2018 г. Будут наделены дорогостоящим транспортом, деньгами, богатством. Они будут счастливы в браке, благодаря достойному партнёру и хорошим детям. Достигают процветания в молодости, склонны приносить в свой дом самые дорогие вещи, ставят комфорт на первое место по важности. Но они скупые, мало обращаются к другим людям за помощью и сами не оказывают помощь, когда она необходима другим людям.

Этот год хорош для приобретения земельного участка, дачи. Успехом пользуются астрологи, эзотерики.

Для всех, без исключения, с февраля по май — период, который можно назвать «бег на месте». Не доверяйте предложения и обещаниям, или, по крайней мере, проверяйте 7 раз и 1 раз принимайте решение. В феврале и начале марта в обещаниях и разговорах скрытый обман или нереальные предложения. В конце марта – апреле – пустая трата времени на короткие дороги, много контактов, не имеющих под собой далёкой перспективы. С июня по сентябрь у большинства людей обнаружится необходимость решать финансовые вопросы и проблемы, которые тянутся из предыдущих лет. В опасности люди преклонного возраста (проблемы с кровообращением, болезни печени, травматизм). Возрастает риск несчастных случаев, особенно для людей амбициозных. С октября по декабрь – самое беспокойное время, конфликтная ситуация в общественной жизни негативно отражается на взаимоотношениях в семье. Затишье наступает только в последней декаде декабря после целого ряда перемен и переворотов, настроенных на необходимость компромисса в следующем году Жёлтой Собаки.

Крысам, и тем, кто родился в период с 15 апреля по 15 мая (любого года) в 2017 году нужно запастись

терпение, оно необходимо, чтобы добиться успеха. Год готовит Вам немало испытаний. Не стоит кардинально менять свою жизнь, нежелательно рисковать, особенно в начале года, в феврале – марте и во второй половине декабря. Нужно осторожнее относиться к деньгам, быть разборчивее в контактах, доверять только проверенным людям. Ещё не завершены Ваши дела предыдущего года и Вам предстоит научиться адаптироваться к неожиданным и резким изменениям на работе, связанным с реорганизацией предприятия, переездом в другой офис; решать проблемы, связанные с ремонтом квартиры или вложением денег в приобретение жилья. Вы не стесняетесь подчеркнуть широту души своих умений и талантов и хотите, чтобы Ваш профессионализм был, наконец, оценен. Потребуется усердный труд и большая отдача, но результат придёт позднее. Сохраняйте баланс между потребностями и возможностями – только так можно решить финансовые проблемы. Существует опасность влезть в долги.

В 2017 Крыса всеми силами стремится к финансовой безопасности, прибегая к экономии; некоторые неудачи прошлого сделают её более осторожной. Крыса может разделить свои проблемы с ближними, они поймут её лучше, что создаст хороший микроклимат в семейных отношениях, особенно в летний период.

В плане любви- 2017 год – период перемен. У семейных Крыс активная социальная жизнь и Вы можете почувствовать себя забытыми, а Ваша вторая половинка будет занята, или, по крайней мере, так Вам будет казаться… Создаётся впечатление, что каждый занят только собой. Разнообразие придёт с рождением детей или внуков, с появлением в семье невестки или зятя.

Для одиноких Крыс год обещает быть насыщен встречами, особенно если Вы позволите себе насладиться настоящим моментом, не строя планы на далёкое будущее. Энтузиазм Крысы провоцирует к отношениям; в некоторых случаях – это продолжение многообещающих, но маловероятных для брака, отношений из предыдущего года.

Основные темы года: «Дом вести – не лапти плести».

« Заработанный ломоть лучше краденного каравая».

Рождённые в год Быка и те, кто родился в период с 15 мая по 15 июня любого года, Вас ждёт

спокойный год. Он обещает завершение большой работы и получение долгожданной награды. Не расслабляйтесь; в этом году многое зависит от Ваших усилий. Не исключены разочарования (с марта по май)- их причиной могут стать люди, которым Вы доверяли. 2017 год будет продуктивным во всех областях и откроет двери на всех уровнях. Вы постепенно внесёте в свою жизнь все необходимые изменения, отшлифуете планы. Ваша проницательность позволит увидеть новые, более реалистичные цели, в первую очередь, связанные с Вашей любимой темой – финансами.

В рабочем плане год пройдёт под знаком обмена и общения. Всё, что имеет отношение к новым связям (новые партнёры, сотрудники, спонсоры) будет удаваться легко. Вы найдёте нужного человека в нужное время, того, кто будет поддерживать Вас или окажет необходимую помощь. Если Вы хотите изменить направление своей деятельности или создать собственный бизнес – доверьтесь опытным людям, которые обязательно появятся на Вашем пути, особенно в феврале и августе.

В 2017 усиливается накал страстей; вы с лёгкостью будете проявлять свои чувства. После ряда конфликтов, Ваши отношения станут крепче, но будьте осторожны и не ожидайте от партнёра слишком многого, дайте ему свободу.

Для одиноких 2017 год выглядит многообещающе. Вы откроетесь новым отношениям, которые обогатят Вас, как в дружеском, так и в чувственном плане. Именно среди друзей у Вас есть шанс найти родственную душу. Знакомство в дальней дороге принесёт много новых впечатлений.

Август – сентябрь и декабрь позволят вести активную жизнь и найти то зёрнышко, которое Вы ищите. Ваши финансы будут стабильными. Появятся возможности для увеличения доходов и чёткое понимание, как управлять своими деньгами. Если Вам предстоят значительные траты, Вы всё равно найдёте интересное решение для экономии. Бык на подъёме во всех областях, однако, не стоит почивать на лаврах, начинайте закладывать фундамент на последующие годы, «семь раз отмерив»…

Основные темы года: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»

В чужой стране путешественник – мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить».



Тигры и те, кто родился в период с 15 мая по 15 июня любого года, для Вас 2017-й – тревожный год, но Огненный Петух даёт возможность многое узнать о себе, решить внутренние проблемы, наладить отношения с ближними, тем более, что придётся заняться здоровьем кого-либо из родственников в апреле – мае и ноябре. Ваши финансы в 2017 году будут подорваны. Вас ждут значительные расходы, деньги исчезают в Ваших руках, особенно на ремонт квартиры, приобретение недвижимости или другой дорогостоящей покупки; у владельцев транспортных средств возникает необходимость ремонта машины после судебных разбирательств, в связи с ДТП. Постарайтесь сохранить сбалансированный бюджет, главное – не впадайте в крайности. Дополнительных расходов потребуют финансы для осуществления семейной поездки, улучшения жилищных условий.

Для Тигра 2017 может быть стабильным только в том случае, если Вы использовали 2016год для внесения необходимых изменений в свою жизнь. Вы извлечёте уроки из прошлых ошибок и будете двигаться вперёд, в более конструктивном ключе. Вы будете активны, более продуктивны, трудолюбивы и дотошны. Прислушайтесь к коллегам и начальству, посмотрите на вещи под другим углом.

В личной жизни возникает необходимость укрепления семьи. Вы нуждаетесь в ощущении безопасности. Если Вы были сдержаны, то теперь проявите инициативу, что придаст Вас второе дыхание, полезное для будущих отношений с семьей и ближними.

У одиноких Тигров неожиданные, необычные встречи, чаще всего, связанные с работой или профессиональным окружением. Не исключено, что в 2016 году Вы сделали неправильный выбор и теперь предстоит разочарование в ближайшем окружении. Ваша склонность переходить из одной крайности – в другую – один из недостатков 2017 года. Прошлое по-прежнему присутствует в Вашей жизни, требует размышлений и анализа ситуации.

Зима и начало весны не предвещают больших перемен, всё идёт своим чередом. Красный Петух проявит свой характер с мая по август и в ноябре. Ожидайте разочарований и неудач; друзья, семья и коллеги будут предлагать свою поддержку.

Основные темы года: «Вся семья вместе, так и душа на месте».

« Деньги то с крылышками – летают»

Кроликам (Котам) и тем, кто родился в любой год в период с 15 июля по 15 августа лучше не расслабляться. Вас ждёт напряжённый год. Возможны испытания и опасности; Ваша интуиция поможет всё

преодолеть, но не всегда это будет легко. Пока Вы внимательно смотрите по сторонам и замечаете любые мелочи – неприятности будут обходить стороной. Петух – враг Кролика (Кота). Особенно трудным этот год окажется в финансовом отношении. Напряжённость с деньгами может повлечь за собой долги. Предвидится тяжёлая работа, вызывающая расстройство и злость.

2017 будет насыщенным. Вы примите участие в различных проектах, и ничто Вас не остановит. Этот год на работе станет годом перемен. Ваш динамизм толкает идти вперёд и Вы проявите необходимую инициативу в нужное время, в марте – апреле и в октябре- ноябре.Ваша энергия заставит Вас заниматься несколькими проектами одновременно, и шансы будут на Вашей стороне, оправдается Ваше мужество, и Вы можете рассчитывать на необходимую поддержку от людей старшего возраста или занимающих более высокий социальный статус. Но, не стоит считать, что Вы всегда правы. Умейте прислушиваться. Ощутимые расходы портят настроение. Вы можете положиться на свой здравый смысл.

Ваша личная жизнь полна эмоций. Вы будете открыто говорить о своих желаниях, что провоцирует конфликты. Явно просматриваются «наезды», как с Вашей стороны, так и со стороны партнёра. Не становитесь слишком деспотичными, не навязывайте свои желания и идеи партнёру.

Для одиноких котов год будет насыщен встречами, которые пройдёт под знаком честности и откровенности. Конечно, сначала это может привести к некоторой нестабильности, особенно в июне – июле, но, ситуация быстро изменится и принесёт Вам удовлетворение. В этом году много шансов на Вашей стороне.

2017 год будет годом планирования, вероятно, связанных с короткими и дальними поездками. Вы должны быть терпеливы, чтобы достичь долгосрочных перспектив. Ваше стремление взять бразды правления в свои руки, подтолкнёт в правильном направлении. Творчество, решимость и энергия будут Вашими лозунгами. Но, не позволяйте собственной импульсивности сделать Вас неосторожным.

Основные темы года:«Всяк правду трубит, да не всяк её любит»

«Много звёзд на свете – да высоко, много золота в земле – да глубоко, а за пазухой грош на всякое время хорош».

Для Драконов и тех, кто родился в период с 15 августа по 15 сентября любого года, 2017-й окажется

периодом интересных открытий. Вероятно, Вам придётся изменить своим жизненным принципам, чтобы соответствовать новым веяниям и требованиям окружающей действительности, перспектива которых наметилась ещё в предыдущий год. Поэтому никто не удивится, если Дракон решит сменить род деятельности, который позволит больше времени посвятить семье. С наступлением весны будьте готовы к тому, что в жизни у Вас появятся новые знакомые. Они принесут с собой не только новые эмоции, но и интересные увлечения. Вообще весна – удачный период для представителей этого Знака. Не отказывайтесь от приглашений в гости и на вечеринки, приступите к новому занятию (увлечению), которое спонтанно пришло в голову.

На деловом поприще Драконов ожидает приятный сюрприз – удача широко улыбнётся Вам и позволит воплотить в жизнь давнюю бизнес – мечту. Дракону сопутствует Фортуна. Это оптимальный период для начала своего дела или перехода на новую работу.

В начале года потребуется крупная сумма денег на открытие собственного бизнеса или приобретения недвижимости для бизнеса. Перед заключением договоров на кредит, рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми подпунктами и «скрытыми» процентами. В середине года произойдут финансовые затруднения, и платить по счетам будет особенно тяжело.

В августе будьте внимательны; звёзды провоцируют Вас на неожиданное решение в личных отношениях, вмешиваются родственники. Как бы ни наделать глупостей и не бросаться в крайности.

Небольшие нервные всплески, присущие всем представительницам слабого пола, в 2017 будут происходить более эмоционально. Причина конфликтов – финансы и родственники. Летом проблемы, в основном, по причине самих Драконов, принимающих быстрые и непродуманные решения. Вероятна пустая трата денег.

К зиме все вопросы будут решены, и жизнь снова засияет яркими красками.

Основные темы года: «Душу вложишь – всё сможешь»

«Зять с тещей – друзья, свекровь с невесткой —

соперницы».



Змее, и тем, кто родился в любой год в период с 15 сентября по 15 октября, благоприятствует Фортуна, наступает успешный период для далеко идущих планов и перспективных проектов. Вероятная грандиозная удача, потому что Петух – один из лучших партнёров Змеи. Предугадываются признание, продвижение по службе, награды, поощрения и премии. Змея будет наслаждаться популярностью, но она должна внести свой вклад в общее дело. Кроме того, ей следует экономить деньги, которые понадобятся в следующем году.

В мае – июне Петух отступает перед обаянием Змеи; воспользуйтесь ситуацией для изменений в личной и семейной жизни. Летом, вплоть до конца августа, стоит подождать с отпуском – это удачное время для производственного роста и капитальных вложений в сфере бизнеса. В этот период финансовая сфера порадует неожиданными доходами. Однако, избегайте оформлять валютные депозиты, даже в самом популярном банке. Банковский кризис ещё не закончен, а украинская гривна нестабильна.

Юркая и незаметная Змея суме далеко продвинуться по карьерной лестнице в этом году; руководство прислушается к её предложениям по развитию предприятия и даст шанс реализовать проект давней мечты. Задуманный в начале весны план действий получит первые свои плоды в начале лета. Важно именно в это время посвятить себя работе и привлечь на свою сторону большинство сотрудников. Если среди коллег есть родившиеся в год Петуха, именно они окажут максимальную поддержку; уделите им внимание и благосклонность.

Осенью можно наслаждаться достигнутыми успехами и позволить себе отпуск и поездку на жаркое побережье, где Вы ещё никогда не были.

В зимний период здоровье даст о себе знать мелкими простудами и недомоганиями, что удастся легко преодолеть без помощи врачей.

Порой наибольшего расцвета романтических чувств и впечатлений, будет весна. Змея перебирает поклонниками, очаровывая каждого, кто слаб перед напором противоположного пола. Она будет заводить новые связи на работе и на стороне, умело варьируя между препятствиями. Ей удаётся выходить «сухой из воды» при самых непредсказуемых ситуациях. Для особенно настойчивых представителей этого Знака, звёзды обещают брак в конце года. Тем, кто не стремится к созданию семейных уз, следует придерживать умеренности и не давать беспочвенных обещаний. Для тех, кто уже состоит в браке, звёзды обещают прибавление в семействе.

Основные темы года: «Первый ребёнок – последняя кукла, первый внук – последний ребёнок».

« Без вдохновенья нет достиженья».



Тем, кто родился в год Лошади или в любой год, в период с 15 октября по 15 ноября, нужно помнить, как сложится 2017 год, во многом зависит от Вас самих. Настройтесь на оптимистический лад, хотя это не очень просто. Принимая важные решения, касающиеся личных отношений, отправляясь в дорогу, будьте внимательны и вдумчивы. Все решения, принятые в 2017 году, найдут отклик и нее останутся без внимания в следующем году. Для Вас год будет важным и решающим, особенно для тех, кто занят в политике; не исключены разочарования в ближайшем окружении, особенно в мае – июне неожиданно меняются планы Ваших покровителей (спонсоров). Дополнительные расходы или денежные траты, связанные с Вашими амбициозными проектами в ноябре.

Если Вы правильно оцените свои ожидания, то принятые в этом году решения будут приносить плоды в течение следующих трёх лет. Некоторым Лошадям придётся распрощаться с прежним местом работы, особенно это касается тех, кто занят в области политики и на государственной службе. Ваши амбиции ограничены.

В любви Вас ждут большие перемены, отношения исчерпали себя и Вы примите решение о расставании, чтобы строить новые отношения, которые будут больше соответствовать Вашим ожиданиям. Если же чувства по-прежнему присутствуют, не обойтись без диалога и выяснения некоторых обстоятельств семейной жизни.

Одиноким представителям Знака Лошади предстоит несколько решающих встреч, которые подтолкнут к более глубокому самоанализу Вашу жизнь в области интима и романтики. Это не всегда приятно, но необходимо.

Весна наиболее беспокойна, как в личном, так и в финансовом отношении. Усиленного внимания требуют старшие, по возрасту, родственники, семья и домашняя обстановка. Над этими вопросами Вы должны работать с самого начала года. Вы ищите стабильности в финансовой сфере и в то же время склонны к значительным тратам для покупки недвижимости или улучшения жилищных условий, часто связанных с насущной необходимостью. Это не такая плохая идея в целом, но, прежде, чем рассматривать такие важные расходы, изучите свой бюджет, чтобы его не дестабилизировать. Ни в коем случае не берите кредиты в банке. Хорошо подумав, Вы найдёте правильное решение.

Семейным парам звёзды рекомендуют совместное путешествие, только не планируйте групповых туров, и берите с собой, как можно меньше родственников.

Основные темы года: «Когда взбираешься на верхушку лестницы, самое трудное – пробиться через толпу у первой ступеньки».

«Не ясли к лошадям ходят – лошади к яслям»

Если Вы родились в год Козы или в любой год, в период с 15 ноября по 15 декабря – это Ваш год. Если у Вас есть привычка всё откладывать на «потом», то в 2017 всё будет иначе. Вы пойдёте прямо к цели с энергией и

решимостью, не позволяя никому вставлять Вам «палки в колёса» Вы будете верить в перспективное будущее, трудно и мучительно принимая решения, контролируя собственные финансы и время. Вы будете делать всё возможное, чтобы не навлекать на себя критику. Работа станет для Вас приоритетом в 2017 году, и Вы не пожалеете усилий для продвижения вперёд, как бы это ни казалось Вам сложно. Вы стремитесь получить быстрые результаты, чтобы обезопасить себя на будущее; не следует путать скорость с поспешностью. Вам представится много возможностей для роста, которые придут вместе с весной (в марте – мае) и в сентябре – начале октября.

Общение и коммуникация будут Вашей сильной стороной. Как и в предыдущем году, в 2017 придётся продолжать путь восхождения по карьерной лестнице или развития собственного бизнеса, что даётся с немалыми трудностями. Год будет хорошим для финансов. Вы увеличите свой доход и сможете наслаждаться более комфортной жизнью.

В любовном плане год Петуха будет бурным. Ваши бурные отношения мгновенно превратятся в холодные и конфликтные, и наоборот. Стабильность может быть нарушена в июне. Это время следует пережить или переждать. С сентября открываются перспективы по всем направлениям.

Одинокие представители Знака Козы захотят создать семью, начнут более трезво смотреть на любовь, различая иллюзию и реальностью. Возможно, иногда не стоит торопить события, принимая решения о совместной жизни.

2017 год для Вас будет быстрым, и Ваш рациональный ум и способность предвидеть, помогут всегда приземлиться на 4 лапы. Вы почувствуете себя более свободным и уверенным.

Основные темы года: «Брак – как осаждённая крепость: те, кто внутри, хотел бы их неё выбраться; те, кто снаружи – хотели бы ворваться в неё».

«У каждого успешного человека свой рецепт успеха».



Для Обезьян и тех, кто родился в период с 15 декабря по 15 января любого года, 2017 год – отрезвляющий период, следующий за экстазом предыдущего года. Под влиянием Огненного Петуха, Обезьяна должна работать, невзирая на помехи и ограничения, избегая перенапряжения, которое может привести к проблемам со здоровьем. Лучше всего сохранять консервативные взгляды, что является трудной задачей для Обезьяны. Многие представители этого знака найдут применение своим талантам, решат сложные вопросы, касающиеся семьи. В год Петуха Обезьяна уже не бросается от одного дела – к другому, и может заниматься решением одной задачи, что поможет добиться успеха. Вопрос финансов – «как и сколько» заработать, выходит на передний план.

Для Вас этот год будет переходным; возникает необходимость быстро приспосабливаться к различным изменениям, принимать важные решения, касающиеся будущего во всех областях жизни, особенно в вопросах финансов и собственной карьеры.

Сложности возникают в начале года и не по Вашей воле, а также в конце лета и начале осени – и всё по причине вышестоящих личностей и структур. В профессиональном плане Вы мечтаете о работе в своём темпе, без ограничений. Ваши проекты, всё – же, будут развиваться, хотя и не без отдельных трудностей, особенно те проекты и планы, которые связаны с творчеством. Вы можете стать вдохновителем новых идей, а процесс их реализации оставите другим людям. Карьеристам следует быть постоянно на виду у своего руководства, что оказаться под рукой в нужный момент. Не упускайте благоприятные возможности в мае – июне и в конце года (в ноябре – декабре), когда только ленивая Обезьяна может остаться незамеченной.

На любовном фронте год обещает быть лучше, чем предыдущий. Вы сформируете более чёткое представление о своих ожиданиях в отношениях. Отбросив все сомнения, благодаря работе над собой, Вы сумеете подвести черту над прошлым, посмотрите в будущее и перестанете в себе сомневаться. Однако, окончательной гармонии мешают меркантильные вопросы.

Одиноких обезьян ждут некоторые сложности. Вы будете склонны думать слишком много и создавать проблемы там, где их нет. Это не помешает новым встречам, но будет тормозить развитие серьёзных отношений. 2017 не приведёт Вас к чему-либо конструктивному, но Вы завяжете знакомства, которые смогут получить развитие уже в 2018 году.

С финансовой стороны Вы будете принимать разумные решения, и Ваше ответственное отношение позволит увеличить денежный запас, избегая рискованных расходов. Ваши профессиональные навыки также поспособствуют увеличению или стабильности дохода. Год Пурпурного Петуха очень хорош для того, чтобы накопить деньги. Однако, если пару лет назад Вы подписали кредитный договор, накопленное придётся отдать.

Основные темы года: «Корпорация – хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности».

« Женщинам карьера даётся труднее, ведь у них нет жены, которая толкала бы их вперёд».

Петухов и рождённых в период с 15 января по 15 февраля любого года ждёт неоднозначный год. Многое будет зависеть от личных качеств представителей Знака, их духовной зрелости и мудрости. Возникает много

острых, противоречивых ситуаций, особенно в апреле и в сентябре – октябре. Придётся мириться с тем, что иногда чужое мнение может быть важнее Вашего. Вы стремитесь не столько к собственному успеху, сколько к справедливости и непременно её добьётесь. Главное – Вы в центре внимания и, чем дальше Вы от дома, тем успешней идут дела. В соседнем курятнике всегда интересней.

Вы будете смелым и безрассудным, не стесняясь засучить рукава, будете работать над своими планами. Собственная энергия окрыляет Вас, но Ваше нетерпение может сыграть с Вами злую шутку и внезапно придёт разочарование с неожиданной стороны в марте, вероятнее всего, в домашней жизни.

В профессиональном плане год пройдёт под знаком творчества и изобретательности. Вы будете работать на всех фронтах и не пожалеете сил для профессионального роста. Думайте нестандартно и смело. Дела будут находиться под Вашим контролем. Этот год для того, чтобы Вы могли погреться в лучах славы, удивляя приятелей и знакомых. Вам откроются многие двери, но работать в команде будет сложно; это может препятствовать Вашему прогрессу.

По части финансов – Вы непредсказуемы: то прилежно экономите, то тратите всё, не задумываясь о будущем. Не отвергайте предложений, связанных с новой работой или повышением в должности в июне и в конце года, в декабре, даже если она имеет отношение к длительным поездкам. Высока вероятность сотрудничества с иностранными кампаниями (фирмами).

Расширится круг Ваших знакомых. Одинокие Петухи получат шанс привлечь внимание представителей противоположного пола из числа людей состоятельных, но с «крутым нравом».

В любовном плане 2017 будет более сложным. Вы считаете, что отношения можно сделать более гармоничными и будете предъявлять завышенные требования к партнёру. Будьте осторожны; Ваш партнёр может устать от Вашей активности. Семейная поездка на отдых в июне – июле сблизит Вас и внесёт романтику в Ваши отношения.

2017 год принесёт много изменений, но насколько они будут продуктивными и полезными, зависит от Вас. Берегите ближних, и прислушивайтесь к ним.

Главные темы года: « Гордый петух стареет облезлым»

« Успех сопутствует тому, кто полностью

является самим собой».

Собакам и тем, кто родился в период с 15 февраля по 15 марта любого года 2017 год может принести

неприятности, если Вы не будете осторожны с самого его начала. Будьте предельно миролюбивы, старайтесь ни с кем не ссориться и решать все конфликты путём переговоров. Только при таком подходе возможны изменения к лучшему. В противном случае, найдётся Петух, который норовит клюнуть Вас в самое уязвимое место. Не провоцируйте конфликт в марте – апреле и особенно в конце октября – в ноябре.

Цените и берегите родственников, сейчас Вы нуждаетесь в них, а они – в Вас.

В год Петуха Вас ждёт много перемен во всех областях жизни, что может вызвать трудности, особенно в сфере работы, карьеры и естественным образом повлияет на финансы и семейные взаимоотношения. Вы не будете знать, в какую сторону идти и что для Вас является наиболее существенным и благоприятным. Тем не менее, оптимизм – Ваш союзник в этом году, богатом на сюрпризы. Оптимизм – залог здоровья, которое в 2017 году может быть подорвано бытовыми проблемами.

Не забудьте следовать своей интуиции, не задавайте себе слишком много вопросов. Упор на материальный успех идёт вразрез с ценностями Собаки, результатом чего может стать возникновение трудностей в отношениях.

Ваша деловая жизнь богата на события, но всё будет складываться быстрее, чем Вы успеете заскучать. Вас ждут и позитивные, и негативные предложения. В конце июля – в августе прислушайтесь к своему внутреннему голосу; вероятно, среди вариантов есть подходящее предложение в области работы (сотрудничества).

Собака может найти благоприятные возможности для продвижения посредством образования или специальной подготовки.

В личном плане год пройдёт на максимальной скорости. Вы захотите создать прочные и длительные отношения, будет ходить «вокруг да около» и тратить время на размышления. Вы точно знаете, чего хотите, но Ваше половинке, вероятно, потребуется больше времени для принятия решения, что создаст конфликтную ситуацию в апреле – мае и в ноябре.

Одиноких Собак ждёт немного дестабилизирующий год с увлекательными, но запутанными отношениями. Вы пойдёте непроторёнными путями, откроете для себя новые, слегка просматриваемые, горизонты. Сердце учащённо бьётся летом, однако, вряд ли эти отношения имеют длительную перспективу.

В целом, наступающий год – это подведение итогов для старта уже в следующем году. Пересмотрите основательные направления Вашей жизни. Если кто- либо уходит, значит, освобождается место для новых личных отношений; если не удаётся взобраться по карьерной лестнице – не торопите события, судьба преподнесёт Вам другой, более привлекательный вариант.

Основные темы года: «Любящая женщина всё простит, но ничего не забудет».

«Никто не отважен настолько, чтобы не испугаться неожиданного».



Кабан и те, кто родился в период с 15 марта по 15 апреля любого года, вряд ли захотят что- либо кардинально менять в своей жизни, и смогут провести год вполне приятно. При личной инициативе Кабана немного возрастёт доход, причём для этого не придётся прикладывать больших усилий. Появится возможность сделать удачные инвестиции, особенно тем, кто занят в сфере бизнеса; предложения от иностранных кампаний, или расположенных вдали от Вашего места проживания – наиболее удачны. Результатом самоотверженной работы станут успехи в бизнесе и материальное благополучие в апреле – мае ив августе – начале сентября.

К тому же, Кабаны будут очень обаятельны, что наилучшим образом отразится на их личной жизни.

Год будет насыщенным; у Вас не будет времени, чтобы скучать, особенно это касается отношений с другими людьми, для которых Вы будете опорой и мудрым советником. Может потребоваться терпение решения чужих проблем, касающихся родственников, скорее всего, после лета 2017 года, в ноябре и декабре. Лучше всего проявлять сочувствие, но не слишком втягиваться в проблему.

Сердечная сторона жизни в этом году будет Вашим приоритетом. В семейной жизни всё хорошо, вероятно увеличение семьи за счёт детей, внуков, появление в доме невесток и зятьёв. Вы смотрите в будущее, и оно видится радужным, и соответствует Вашим ожиданиям. Вы даёте больше и, наконец, получаете то, чего ожидаете.

Одинокие представители Знака Кабана станут боле открытыми и общительными. Вас ждут встречи, которые обогатят Вас. Правда, не все они приведут к любовным отношениям, но у Вас появится много друзей и человек, вероятно, старший по возрасту, приезжий из другой местности или часто бывающий в разъездах, который полюбит Вас.

Сохраняя баланс между своими потребностями и интересами другого человека, Вы сможете построить конструктивные и здоровые отношения.

В финансовом плане 2017 будет иметь решающее значение, особенно если Вы ждёте поступление денег. Вы будете бороться за свои интересы весной и осенью, в сентябре – октябре; у Вас появится несколько интересных возможностей.

В целом, год Петуха будет хорошим и пройдёт под знаком обмена с друзьями и семьёй, даже если время от времени Вы будете сопротивляться, предпочитая сохранять определённую степень самостоятельности. Петух не помешает Вашему ощущению счастья.

Основные темы года: «Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное».

«Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались делать».