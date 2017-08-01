Проект глобализации, с которым русские не согласны

Вот тот план по которому осуществляется практически все, что вы можете видеть в мире, как на местном уровне, так и на глобальном. Эту схему желательно прочесть очень внимательно и задать себе вопрос типа: А не это ли я вижу, куда бы я ни посмотрел ?

Каковы же цели этой тайной элитной группы, наследников иллюминатов («Покоряющий ветер Мориа» — Moriah Conquering Wind), культа Диониса, культа Изиды, катаров, богомилов? Члены этой элитной группы, которые также называют себя «ОЛИМПИЙЦАМИ» (они воистину верят, что по своему положению и мощи они равны легендарным богам Олимпа, которые поставили себя, как их бог Люцифер, выше нашего истинного Бога), твердо верят в то, что они по божественному праву призваны осуществить следующее:

(1) Установить правление Единого Мирового Правительства — Новый Мировой Порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением. Немногие люди знают, что Единое Мировое Правительство начало создавать свою «церковь» в 1920-30 годах, ибо оно осознает необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в религиозной вере, и поэтому оно учредило «церковную» организацию, чтобы направить эту веру в желательное для себя русло.

(2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства.

(3) Разрушение религий, и в особенности христианства, за единственным исключением — своей созданной религии, упомянутой выше.

(4) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств управления сознанием, а также посредством того, что Бжезинский назвал «технотроникой», которая создаст человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра.

и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра. (5) Полное прекращение всякого промышленного развития и производства электроэнергии на ядерных станциях в так называемом «постиндустриальном обществе с нулевым ростом».

Исключение составят компьютерная промышленность и индустрия обслуживания.

Сохранившаяся промышленность Соединенных Штатов будет перенесена в такие страны, как Мексика, где имеется в изобилии рабский труд. Безработные, которые появятся в результате разрушения промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин или кокаин, либо станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который сегодня известен под названием «Глобал-2000» (Global 2000).

(6) Легализация наркотиков и порнографии.

(7) Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже. Интересно отметить, что планы геноцида для Пол Пота были разработаны здесь, в Соединенных Штатах, одним из исследовательских центров «Римского клуба». Интересно также, что Комитет в настоящее время стремится вновь привести к власти в Камбодже полпотовских убийц.

(8) Прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, которые Комитет считает полезными. Основные усилия должны быть направлены против использования ядерной энергии в мирных целях. Особую ненависть вызывают эксперименты по холодному термоядерному синтезу, которые в настоящее время всячески дискредитируются и высмеиваются Комитетом и подчиненной ему прессой.Создание реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы камня на камне от концепции Комитета об «ограниченных природных ресурсах». С помощью таких энергетических установок при правильном их использовании можно создавать любые вещества и материалы из самых обычных горных пород. Возможности применения реакторов холодного термоядерного синтеза поистине беспредельны, и они могут принести человечеству такие блага, о которых люди пока не имеют даже отдаленного представления.

(9) Путем ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира — посредством голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтожение 3 миллиардов человек — тех, которых они называют «бесполезными едоками». По этому вопросу Комитет 300 поручил Сайрусу Вэнсу написать доклад о том, как лучше всего осуществить этот геноцид.Работа эта вышла под названием «Отчет Глобал 2000» (Global 2000 Report) и была одобрена и принята в качестве руководства к действию правительством США в лице президента Картера, а также госдепартаментом США в лице тогдашнего госсекретаря Эдвина Маски. Согласно положениям «Глобал 2000», население США к 2050 году должно быть сокращено до 100 миллионов человек.

(10) Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созданием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест вследствие политики нулевого промышленного роста, проводимой «Римским клубом», деморализованные и разочарованные рабочие пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодежь страны посредством рок-музыки и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подорваны и в конце концов разрушены основы семьи.Комитет 300 поручил Тавистокскому институту подготовить проект плана по достижению этих целей. Тависток в свою очередь поручил эту работу Стэнфордскому университету, где под руководством профессора Уиллиса Хармона и был составлен этот план, получивший затем известность как «Заговор Эры Водолея».

(11) Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавая с этой целью различные кризисные ситуации с последующим «управлением» этими кризисами. Это ослабит и деморализует население до такой степени, что в условиях слишком широких возможностей выбора массы людей просто впадут в апатию.В США уже создано специальное агентство по управлению кризисами. Оно называется «Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями» (FEMA), о нем я впервые публично сообщил в 1980 году. Далее по ходу книги будет представлена более обширная информация о FEMA.

(12) Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки, как группа грязного дегенерата Мика Джаггера «Роллинг Стоунз» (группа, пользующаяся особым почитанием среди европейской «Черной аристократии»), а также все рок-группы, созданные Тавистоком, начиная с «Битлз».

Продолжение распространения культа христианского фундаментализма, основанного Дарби, прислужником британской Ост-индской компании. В действительности этот культ будет направлен на усиление сионистского государства Израиль посредством идентифицирования приверженцев культа с евреями через миф о «богоизбранном народе», а также путем значительных денежных пожертвований на то, что приверженцы культа ошибочно считают благим религиозным делом, направленным на усиление христианства.

(14) Содействие распространению таких религиозных культов, как «Братья-мусульмане», мусульманские фундаменталисты различных толков, сикхизм, а также проведение экспериментов с убийствами по образцу «Сыновей Сэма» Джима Джонса. Следует отметить, что покойный аятолла Хомейни был креатурой шестого отделения военной разведки Британской разведслужбы, известного под названием МИ-6 (MI-6), о чем я писал в 1985 году в работе «Что на самом деле произошло в Иране».

(15) Распространение идей «религиозного освобождения» по всему миру с целью подрыва существующих религий и особенно христианства. Это началось с «иезуитской теологии освобождения», которая привела к падению режима Сомосы в Никарагуа, а сегодня происходит разрушение Сальвадора, находящегося уже 25 лет в состоянии «гражданской войны», Коста Рики и Гондураса.Одной из наиболее активных организаций, распространяющих так называемую теологию освобождения, является прокоммунистическая «Миссия Марии Кнолл» (Mary Knoll Mission). Этим объясняется то пристальное внимание средств массовой информации к убийству в Сальвадоре несколько лет назад четырех так называемых монахинь Марии Кнолл.

Эти четыре монахини были подрывными агентами коммунистов, и их деятельность была подробно отражена в документах правительства Сальвадора. Американские информационные агентства и пресса наотрез отказались публиковать или комментировать многочисленные документы, имевшиеся у правительства Сальвадора, в которых были доказательства того, чем же на самом деле монахини «Миссии Марии Кнолл» занимались в стране. Мария Кнолл действует во многих странах, она играла ведущую роль в распространении коммунизма в Родезии, Мозамбике, Анголе и Южной Африке.

(16) Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса.

(17) Взятие под контроль всей внешней и внутренней политики Соединенных Штатов .

. (18) Оказание самой полной поддержки наднациональным организациям, таким как Организация объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Банк международных расчетов (БМР), Мировой суд, а также, насколько это возможно, лишить местные учреждения влияния, постепенно сводя на нет их роль или передав их под эгиду ООН.

(19) Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятельности, направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри этих правительств.

(20) Организация всемирного террористического аппарата и ведение переговоров с террористами везде, где имеет место террористическая деятельность. Следует вспомнить, что именно Бенито Кракси убедил правительства Италии и США начать переговоры с «Красными бригадами», похитившими премьер-министра Моро и генерала Доциера (General Dozier). Кстати сказать, генерал Доциер получил приказ не разглашать того, что с ним произошло. Если он нарушит молчание, из него несомненно сделают «ужасный назидательный пример» наподобие того, который Киссинджер сделал из Альдо Моро, Али Бхутто и генерала Зия Уль Хака.

(21) Установление контроля над образованием в США с целью полного и окончательного его разрушения.

Цели тайной элитной группы наследников иллюминатов

Др. Джон Колеман: Комитет 300 — Тайны мирового правительства

Вот часть из того, что предлагал Уэллс:

«Открытый Заговор проявится сначала, я полагаю, как сознательная организация интеллигентных и, в некоторых случаях, богатых людей; как движение, имеющее четкие социальные и политические цели, по общему согласию игнорирующее большую часть существующего аппарата политического управления или использующее его как случайный инструмент на отдельных стадиях — просто движение некоторого числа лиц в определенном направлении, которые вскоре обнаружат, с некоторым удивлением, общую цель, к которой все они движутся.

Всеми возможными средствами они будут оказывать влияние на правительства и управлять ими».

Как и книга Джорджа Оруэлла «1984», работа Уэллса является агитацией масс за Единое Мировое Правительство. Если суммировать, намерения и цели Комитета 300 можно свести к следующему:

Единое Мировое Правительство и единообразная денежная система при постоянных не избираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа самих себя в форме феодальной системы, как это было в средние века. В этом Едином Мире население будет ограничено путем сокращения числа детей на одну семью посредством болезней, войн и голода, пока из всего населения мира не останется 1 миллиард людей, приносящих пользу правящему классу в строго и четко определенных областях деятельности. Среднего класса не будет — только правители и слуги. Все законы будут унифицированы в рамках юридической системы мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за исполнением которого будет следить полиция Единого Мирового Правительства, а объединенные вооруженные силы Единого Мира насильно внедрят законы во все бывшие страны, которые больше не будут разделяться границами. Система будет основана на базе благоденствующего государства; кто покорился и служит Единому Мировому Правительству, будет вознагражден средствами к жизни; кто взбунтуется, будет просто заморен голодом или объявлен вне закона, став мишенью для каждого, кто захочет убить его. Обладание личным огнестрельным или холодным оружием будет запрещено. Будет разрешена только одна религия в форме Церкви Единого Мирового Правительства, которая, как мы увидим, начала существовать с 1920 года. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны законными предметами обучения с запрещением частных или церковных школ. Все христианские церкви будут разрушены, а само христианство при Едином Мировом Правительстве отойдет в прошлое. Чтобы ввести положение, «при котором не останется никакой личной свободы и никаких концепций свободы, не будет таких вещей, как республиканская форма правления и неотъемлемый суверенитет прав народа. Национальная Гордость и расовая принадлежность будут искоренены, а в переходный период даже упоминание о расовом происхождении будет предметом суровейших наказаний. Каждому человеку будет внушено, что он — создание Единого Мирового Правительства. На всех людей будут нанесены идентификационные номера, наличие которых можно будет легко проверить. Эти идентификационные номера будут внесены в сводный файл компьютера НАТО в Брюсселе, Бельгия, к которому все учреждения Единого Мирового Правительства будут иметь мгновенный доступ в любое время. Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной полиции, Налогового управления США (IRS), Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Агентства социального страхования будут значительно расширены и лягут в основу базы данных персональных досье на каждого жителя США. Браки будут поставлены вне закона, и семейной жизни, как мы это понимаем сейчас, не будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут воспитываться надзирателями как государственное имущество. Такой эксперимент был проведен в Восточной Германии при Эрихе Хонекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными гражданами. Женщины будут развращены постоянным процессом «эмансипации женщин». Свободный секс будет принудительным. Нарушение женщиной в возрасте старше 20 лет установленных правил будет сурово наказываться. После рождения двух детей женщин будут обучать самостоятельным абортам; соответствующие данные будут содержаться в персональном досье каждой женщины в региональных компьютерах Мирового Правительства. Если женщина забеременеет после того, как она родила двух детей, ее насильно отправят в клинику для проведения аборта, и при этом будет произведена стерилизация. Широко распространена будет порнография, а в каждом кинотеатре будут показываться в обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. Употребление «восстанавливающих силы» наркотиков будет обязательным — каждому будет выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах Мирового Правительства по всему миру. Будут широко распространяться наркотики, изменяющие сознание, и их употребление будет обязательным. Такие изменяющие сознание наркотики будут добавляться в пищу или в питьевую воду без знания и/или согласия людей. Повсеместно будут созданы наркотические бары, управляемые агентами Мирового Правительства, в которых люди-рабы будут проводить свободное время. Таким образом исключенные из элиты массы будут низведены до уровня и поведения дрессированных животных без собственной воли, легко подчиняемых и управляемых. Экономическая система будет основана на правлении олигархического класса, разрешающего производить ровно столько продуктов питания и услуг, сколько нужно для функционирования лагерей массового рабского труда. Все богатства будут сосредоточены в руках элитных членов Комитета 300. Каждому человеку будет внушено, что он или она полностью зависит от государства в отношении выживания. Мир будет управляться по исполнительным декретам Комитета 300, которые немедленно будут получать силу закона.Борис Ельцин использует декреты вмитета 300, чтобы в качестве эксперимента навязать России волю Комитета. Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными энергетическими системами. Только члены Комитета 300 и их избранники будут иметь право распоряжаться земными ресурсами. Сельское хозяйство будет исключительно в руках Комитета 300, а производство продуктов питания будет строго контролироваться. Когда эти меры начнут приносить плоды, население больших городов будет силой перемещено в отдаленные районы, а те, кто откажется уехать, будут истреблены по методу эксперимента Мирового Правительства, который осуществил Пол Пот в Ц Камбодже. Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых будет обязательной. Население городов не будет превышать заранее определенный уровень, как это описано в работе Калерги. Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города, если город, где Они живут, окажется перенаселенным. Прочие неквалифицированные рабочие будут отобраны наугад и посланы в не полностью заселенные города, чтобы заполнить их «квоты». По крайней мере 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 году посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих болезней и голода. Количество электроэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на уровне, достаточном лишь для поддержания жизни не-элиты, прежде всего белого населения Западной Европы и Северной Америки, а затем уже других рас. Население Канады, Западной Европы и США будет сокращено быстрее, чем на других континентах, пока мировое население не достигнет управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут китайцы и японцы, избранные потому, что они уже в течение многих веков подвергались строгой регламентации и привыкли беспрекословно подчиняться властям. Время от времени будет искусственно создаваться дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы напоминать массам, что их существование всецело зависит от доброй воли Комитета 300. После уничтожения таких отраслей промышленности, как строительная, автомобильная, металлургическая, тяжелое машиностроение, жилищное строительство будет ограничено, а сохраненные отрасли промышленности будут находиться под контролем натовского «Римского клуба», а также все научные и космические исследования, которые будут ограничены и всецело подчинены Комитету 300. Космическое оружие бывших стран будет уничтожено вместе с ядерным оружием. Все основные и вспомогательные фармацевтические продукты, врачи, дантисты и прочие медработники будут зарегистрированы в центральном компьютерном банке данных, и лекарства или медицинская помощь не будут предоставляться без специального разрешения региональных контролеров, ответственных за каждый город, поселок и деревню. Соединенные Штаты заполонят люди чуждых культур, которые окончательно подавят Белую Америку, люди, не имеющие никаких понятий о том, что защищает Конституция США, и в чьих умах понятия свободы и справедливости настолько слабы, что им не придается никакого значения. ПИЩА и кров будут главными заботами. Будет запрещена деятельность всех центральных банков, кроме Банка международных расчетов и Мирового банка. Частные банки будут объявлены вне закона. Вознаграждение за выполненную работу будет производиться по унифицированной, заранее установленной Мировым Правительством шкале. Будут запрещены любые требования повышения зарплаты, а также всякие отклонения от стандартной унифицированной шкалы зарплаты, установленной Мировым Правительством. Те, кто нарушат закон, будут немедленно наказаны. На руках у не-элиты не будет никаких наличных денег или монет. Все расчеты будут выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила Комитета 300, будет наказано приостановлением действия его или ее карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в черный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Попытки продавать «старые» монеты, то есть серебряные монеты древних или исшедших народов, будут рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют сдать к определенному сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и автомобилями. Только элите и высокопоставленным функционерам Мирового Правительства будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили. Если человек совершил серьезное преступление, его карточка будет изъята в том контрольном пункте, где он ее предъявит. После этого этот человек не сможет получать пищу, воду, жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально считаться изгнанным. Таким образом будут созданы большие банды изгоев, и они будут жить в местах, где легче всего добыть средства к существованию. На них будут охотиться и убивать при первой возможности. Лица, помогающие изгоям каким-либо образом, тоже будут убиты. Вместо преступников, не сдавшихся полиции или военным в течение определенного периода времени, тюремные сроки будут отбывать их родственники, взятые наугад. Будут разжигаться противоречия между соперничающими фракциями и группами, такими как арабы и евреи, африканские племена, и им позволят вести войны на истребление под присмотром наблюдателей НАТО и ООН. Такая же тактика будет применена в Центральной и Южной Америке. Эти войны на истребление будут происходить ДО того, как утвердится Мировое Правительство, и они будут организованы на всех континентах, ще живут большие группы людей с этническими и религиозными различиями, такие как сикхи, пакистанские мусульмане и индийские индуисты. Этнические и религиозные противоречия будут усилены и обострены, а в качестве средств «урегулирования» этих противоречий будут подстрекаться и поощряться жестокие конфликты. Все информационные службы и средства печати будут находиться под контролем Мирового Правительства. Под видом «развлечений» будут устраиваться регулярные промывания мозгов, что уже практикуется в США, где это стало искусством. Дети, отнятые у «нелояльных родителей», будут получать специальное воспитание, предназначенное ожесточать их. Молодежь обоих полов обучат для несения охраны мест заключения системы трудовых лагерей Мирового Правительства.

Из сказанного выше очевидно, что остается еще много сделать, прежде чем наступит Новый Мировой Порядок. Комитет 300 задолго до этого усовершенствовал планы разрушения цивилизации, как мы ее знаем. Некоторые из этак планов стали известны из классической книги Збигнева Бжезинского (Zbignew pzezinski) «ТЕХНОТРОННАЯ ЭРА» (THE TECHNOTRONIC ERA) и из работ основателя «Римского клуба» Аурелио Печчеи, особенно из его книги «ПЕРЕД БЕЗДНОЙ» (THE CHASM AHEAD).

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