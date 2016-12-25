Пробуждение и укрепление Духа в человеке

Не многие люди знаю, что такое Дух, а он является самой главной частью нашей сути. Человек это 4 тела – плотное, эфирное, астральное и ментальное плюс 3 оболочки – соединительная, вагряная и узелковая плюс 47 основных чакр плюс Душа плюс Дух плюс 2 импульсных кольца. Каждая составная часть человека играет свою особую роль в нашей жизнедеятельности, но самой главной является Дух.

Дух это божественная искра — часть сознания Творца. Когда дух в человеке спит, человек не живёт, а существует, уподобившись биороботу. К сожалению, в современной цивилизации таких людей большинство. Почему дух спит и как его пробудить и укрепить?

Люди часто путают дух с душой, наделяя душу его особыми качествами. Дух бессмертен, он мыслит, он всепроникаем и способен на божественные свершения. Душа же является материнской утробой для духа, живой кладовой, вмещающей в себя неповторимый набор энергий, который является пищей для духа. Душа — структура относительно временная, существует не во всех вселенных и только для жизни в мирах Яви и Нави.

Если человек не развивается, не получает новых впечатлений, а значит неповторимых энергий, то дух уходит в спячку, чтобы не истощить душу. Истощение души ведёт к деградации всего существа и его гибели. Когда же он в спячке, то потребляет очень мало энергии, но человек при этом лишается множества удивительных способностей и с трудом удерживает связь с окружающим его миром, обособляясь, превращаясь в машину.

Если же разбудить дух в человеке, человек начнёт осознавать своё предназначение, получит возможность общаться с тонкоматериальными существами, то есть с другими духами, получит новые возможности и обретёт истинное счастье. Укрепление духа в человеке всегда идёт вместе с развитие силы тела и воли. Любой перекос в одну из сторон данной троицы влечёт за собой приостановление развития или даже разрушение сущности со всеми вытекающими последствиями.

Как вы уже поняли, дух может проснуться только тогда, когда пищи в матрице души для него будет достаточно. Как же наполнять душу энергиями?

Любые наши впечатления или неповторимый опыт в виде особого вида и набора энергий поступают через чакры и оболочки сущности к душе, где сохраняются в новых её ячейках. Душа от этого разрастается, как губка от воды. Качество пищи играет важную роль! Чем тоньше энергии, тем больше силы от них получит дух. Душа при этом становится легче и сильнее, она развивается и в итоге может сама стать духом. Тогда наш дух получает возможность перейти в мир Прави и там продолжить своё развитие уже без души, оболочек и тел, но при этому ему доступны будут все низлежайшие миры, и он при необходимости сможет сотворить для себя тела, душу и оболочки, и явить себя в каком-нибудь образе миру. Это означает, что он сможет создавать новую жизнь и новые миры.

Если человек живёт однообразно, выполняя рутинную работу, то душа не получает от такой жизни энергий вообще. Только всестороннее развитие, разнообразная и здоровая пища, общение с интересными людьми, новые ощущения, добрые дела и творчество наполняют душу новыми энергиями. Особенно я хочу подчеркнуть творчество, добрые дела и обучение других.

Во Вселенной существует такой закон, если существо помогло не только себе, но и другим развиться, оно получает в награду часть энергий от каждого, кому была оказана помощь. Поэтому, если вы что-то познали, научите других – душа ваша получит огромное количество энергии, что значительно укрепит ваш дух. Если же знания ваши ложны – от вас начнёт наоборот убывать личная сила. Поэтому обучайте только тому, в чём уверены и что является вашим личным опытом.

Хочу так же сказать, что бывает и так, что дух у человека давно проснулся, но не проявляет себя, дожидаясь определённых событий в вашей жизни или какого-то шага в исполнении вашего предназначения. Очень часто бывает так, что человеку сначала нужно продолжить свой род, так как на зачатие забирается довольно большая часть энергии души, особенно для воплощения древней души, и если сильный дух преждевременно начнёт потреблять жизненную силу человека, то род может не продолжиться. Дух будет ждать рождения ребёнка и после этого явит себя во всей красе! Но вы должны быть готовы прокормить его, что означает постоянное ваше развитие и обучение мудрости других людей. Именно поэтому волхвы всегда были учителями. Без этого, они бы теряли свои силы и способности.

Так же хочу обратить внимание на здоровый образ мышления и жизни. Любые отравляющие вещества или тёмные мысли разрушают ваши структуры тел, а на их восстановление требуется много сил, которые берутся с запасников души. И если тело ваше потребляет у души больше, чем даёт ей, дух не сможет проснуться.