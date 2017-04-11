Про дежавю и реинкарнацию

Ощущение может быть очень сильным, и вы точно знаете, что произойдет в ближайшие секунды. Иногда это действительно происходит, иногда нет; уникальность состояния дежавю в том, что вы не должны быть знакомы с переживаемой ситуацией, однако возникающее впечатление противоречит этому. Вы благополучно живете-поживаете, и вдруг несколько минут чувствуете себя так, как будто вы эти минуты уже проживали. Это вызывает замешательство и очень странное ощущение. Чуть ли не каждый человек знаком с таким состоянием: оно настолько распространено, что, услышав выражение «дежавю», почти каждый понимает, о чем идет речь.

Есть много гипотез, объясняющих дежавю, — от проблем со здоровьем до давних, забытых снов. Медицинские причины этого феномена мы оставим докторам, я же только выскажу свое мнение как ясновидица. Часто говорят, будто этот эффект не имеет ничего общего с экстрасенсорными способностями или духовностью. Но я верю в реинкарнацию и в то, что еще до рождения у каждого из нас есть предначертанный план событий, которые мы будем переживать в земной жизни, и уроков, которые мы извлечем из этого опыта. Таким образом, я считаю, что дежавю — признак того, что в духовной плоскости здесь, на Земле, мы стоим на правильном пути. Это воспоминание о том, что мы были в потустороннем мире и планировали наши жизненные пути и уроки. Возможно, нам предначертано свыше вспоминать об этом в трудные времена или в случайные моменты жизни, чтобы увериться, что мы следуем своим путем и находимся на верной дороге. Дежавю как бы подтверждает, что мы должны продолжать движение независимо от переживаемых обстоятельств.

Припомните, когда у вас возникало состояние дежавю. Вероятно, у вас резко менялась жизнь. Вы испытывали стресс? Беспокоились? Чаще ли возникало состояние дежавю в такие моменты? Я обнаружила, что это действительно связано: чувство, что ситуация знакома, возникает с разной периодичностью: иногда редко, а иногда гораздо чаще. Чем ближе вы к своему пути, тем чаще проявляется дежавю. Оно также может посещать вас, когда возникают сомнения в смысле своего существования, нужда в подтверждении того, что вы делаете именно то, что обязаны делать в своей жизни.

Вы можете не согласиться со мной — это нормально. Это ваш путь. Однако, когда в следующий раз испытаете дежавю, подумайте, как этот эффект связан с вашей жизнью и вашими интуитивными способностями. Возможно, вы будете удивлены тем, что выясните.