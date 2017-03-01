Признаки Трансмутации при Вознесении на более высокие планы

1.Нарастание ощущений, что все, что человек делает, не имеет большой ценности для него. Он видит, как другие люди всецело поглощены игрой в дуальность — обладанием материальными благами и погоней за человеческим счастьем: семья, карьера, уважение в обществе, слава, наконец. И эта раздвоенность толкает на поиски себя и смысла существования жизни.

2.Ощущение своей беспомощности перед непостижимостью истины. Человек понимает, что чем дальше он заходит в своих исканиях, тем сильнее он запутывается. Что только он ни перепробовал на этой дороге, и что только ни испытал в измененных состояниях сознания. Взлеты в высшие сферы, где ощущал единение со всем мирозданием, сменяются падениями и депрессией.

3.Стресс — такое ощущение как будто вы находитесь под давлением высоких энергий как в пароварке. Вы проходите процесс адаптации к более высоким вибрациям и к тому же начинают выталкиваться наружу старые убеждения и привычки. Внутри вас буквально бурлят самые разные процессы.

4. Головокружение, «пространственность», рассеянность, дискоординация, ощущение дезориентации, особенно в полнолуние и во время солнечных вспышек,непонимание, где вы находитесь, потеря ощущения местонахождения. Вы уже больше не в третьем измерении, поскольку начали двигаться в более высокие миры.

5.Звон в ушах — нарушение взаимосвязи, баланса мужской и женской энергии. .»Слышание» звуков или последовательности звуков высокой частоты. Это может сопровождаться давлением в одном ухе или в обоих ушах.

6.Головные боли — расширении энергии на фоне ограничивающих убеждений, ограничений разума. Головные боли могут сигнализировать и о преобразовании мозга на энергетическом и материальном уровнях. Могут проявляться в виде нелокализованного давления внутри головы или давления, накатывающего волнами. Возможна тяжесть и боль в области затылка, темени, межбровье — это «давление» третьего глаза и других, новых чакр.

7. Необычные (священные) боли в разных частях тела, блуждающие боли, ощущение жжения, временное онемение конечностей, непонятные боли в позвоночнике, невралгии, ревматические боли, нервные судороги, полиневриты, боли в области солнечного сплетения, тошнота, рвота — вы очищаетесь и освобождаетесь от старой заблокированной энергии, вибрирующей на частотах третьего измерения, в то время как вы уже находитесь на более высоких вибрациях. Боли являются симптомом растворения старых неверных направлений творческой энергии, а так же, клеточных оболочек и формирования новых. Необычные невралгии могут иметь характер эпидемий.

8.Слабость в конечностях, общая слабость, опухание конечностей, губ, носа — недостаток энергии при интенсивной трансмутации.

9.У вас будут дни невероятной усталости, беспричинной депрессии, раздражительности, необьяснимый страх, плаксивость. Ваше тело становится менее плотным и претерпевает интенсивную перестройку. И эта беспомощность перед неизвестным делает человека обесточенным. Однажды приходит ощущение безразличия к своей судьбе; исчезают все желания, одно из последних — привязанность к духовному пути.

10.Усталость (ночной сон до 12 часов в сутки), состояние подавленности, обесточенности, периоды глубокого сна, синдром хронической усталости (недостаток энергии), вампиризм (особенно среди близких людей). Вы отдыхаете от всего накопившегося и проходите процесс интеграции, готовясь одновременно к следующей фазе. Это признаки роста, на который вам нужно много энергии. Это состояние поиска, метания, искания, потеря интереса к материальному. Внешний мир может быть несозвучен вам как новому существу более высоких вибраций. Вы не очень хорошо чувствуете себя в нем. Кроме того, вы продолжаете освобождаться от низкочастотных и темных энергий и вы «видите» их насквозь.

11.Ощущение непонятной, периодически появляющейся раздутости, набухания тела, расплывчатости его объемов. Идет процесс создания нового тела, перемещение восприятия к более тонким планам.

12.Изжога или стеснение в груди. Ваше Галактическое Сердце раскрывается!

13. Сжатие челюстей, скрежет зубов — сильное сопротивление личности ее миссии, ее связи с Высшим Я.

14.Странные электрические ощущения в теле, энергетические толчки, пульсации, покалывания, расширение, свет, вибрация тела, волны, зуд (особенно в полнолуние) — распад некристаллических тканей. Энергетические толчки, которые вы почувствуете физически, могут даже вызвать движение вашего тела вверх. Потеря внимания и сосредоточенности на длительный период времени — изменение электрической конструкции тела.

15. Нарушения сна, пробуждение в 2 часа ночи и бодрствование до 4х часов утра. Вас посещают такие насыщенные сновидения, что вы не можете слишком долго спать без перерыва. «Обычные» люди проводят больше времени на земном плане, а вы как раз сейчас очень быстро эволюционируете, приспосабливаетесь к новым циклам пространства.

16.Яркие, динамичные сны, иногда со сценами насилия — вы освобождаетесь от груза очень многих прошлых жизней на уровне низких вибраций. И постепенно ваши сны улучшатся и уже сейчас многие рассказывают о прекрасных снах, которые они видят. Некоторые даже видят сны наяву.

17.Потеря чувства времени. Вы можете пропускать встречи или нужный поворот на шоссе, опаздывать, забывать, какой сегодня день — это тоже процесс приспособления к новым циклам.

18. Своеобразная потеря памяти, провалы в памяти, кратковременное отключение сознания — хорошо помните недавние события и весьма смутно свое более далекое прошлое. Вы находитесь уже не только в одном измерении, а все время перемещаетесь взад и вперед между измерениями (это тоже часть перехода). Кроме того, ваше прошлое — это часть отжившего старого, которое ушло безвозвратно. Быть здесь и сейчас — есть путь Нового Мира.

19.Потеря своей идентичности, периодическое «выпадение» из жизни, ощущение нежелания делать что-либо (пассивность, лень, нечего-неделание), что вызывает раздражение активной части окружающих. Вы пытаетесь опереться на себя старого, но его больше не существует. Вы уже не знаете, кого вы видите в зеркале! Вы освобождаетесь от своих старых черт и теперь воплощаете больше Света, являя свою более простую и очищенную Божественную сущность. С вами все в порядке! Вы находитесь в состоянии покоя, своего рода «перезагрузки» вашей системы. Ваше тело знает, что ему нужно. Кроме того, когда вы начнете достигать более высоких планов, «делать» и «добиваться чего-либо» станет для вас не так существенно, поскольку новые энергии будут поощрять вас к таким действиям как принимать, творить, заботиться о себе.

20.Внезапное желание освободить больше пространства. Вы можете захотеть избавиться от своих личных «сокровищ», почувствовать потребность убрать все старое и лишнее, раздать свое имущество и выбросить мебель.

21. Ощущение себя «вне тела». Иногда будет казаться, что даже говорите не вы, а кто-то другой. Это наш естественный защитный механизм выживания, когда мы находимся в сильном стрессе, чувствуем себя травмированными и потерявшими контроль. Ваше тело проходит сейчас через очень многие изменения и вам может не очень хотеться пребывать в нем в это время. Это своеобразный способ облегчить для себя процесс перехода , но это будет длиться недолго и скоро пройдет.

22.Вы «видите» и «слышите» какие-то странные вещи, можете видеть через завесу, увеличиваются психические способности, повышается уровень сознания. Ваше зрение может показаться изменчивым и неустойчивым. То вы почувствуете, что вам нужны очки, то появится еще какая-нибудь прихоть. Иногда вы уверенны, что «видели» кого-то или что-то уголком глаза. Ваша способность «видеть» развивается. По мере перехода вы будете проходить опыт разных измерений в соответствии со своей «настройкой».

23. Повышенная чувствительность ко всему, что вас окружает. Вы будете с трудом выносить шумные сборища людей, шумную и громкую музыку, определенную пищу, ТВ, голоса других людей, особенно негативные вибрации, толпу. Вы будете быстро утомляться и перевозбуждаться от всего окружающего. Вы настраиваетесь на новые миры, так что все это постепенно пройдет. Знайте, что вы перемещаете колоссальный объем энергии.

24. Для вас станут невыносимыми низкие вибрации третьего измерения, которые вы будете улавливать в разговорах, отношениях, социальных структурах, некоторых видах исцеления и т.д. Вам будет буквально становиться «нехорошо» от них. Вы уже перешли на более высокие вибрации и ваши энергии больше несозвучны таким низкочастотным факторам. В частности, на вас будут оказывать неожиданное действие старые, привычные лекарства, методы терапии, особенно физиотерапии.

25.Повышенная эмоциональная чувствительность, резкие перемены настроения и «мании», эмоциональные взлеты и падения, частые слезы. Наши эмоции — есть способ отпустить старые проблемы, а сейчас мы от очень многого освобождаемся.

26.Возвращение старых привычек, от которых вы, по вашему мнению, полностью избавились. Постарайтесь не осуждать себя за это. Чтобы полностью «вознестись», вы должны примириться со своими старыми привычками.

27.Потеря желания есть, изменение аппетита и веса, изменение режима питания (предпочтение живой пищи, тяга к жирной пище, тяга к соленому, тяга к белкам, к арбузам, ананасам, винограду). Ваше тело приспосабливается к новому, более высокому состоянию. Кроме того, какая-то часть вас самих не хочет больше существовать в этом теле.

28. Может возникать потребность часто «перекусить», что связано с периодами резкого снижения уровня сахара в крови. Может отмечаться прибавка в весе, так как вам будет необходимо огромное количество топлива для поддержания процесса Вознесения. Увеличение веса — реакция на избыток токсинов (см. следующий пункт), высвобождающихся при очищении, трансмутации, на избыток новых энергий, кроме этого появляются 2 дополнительных органа для переработки токсинов размером с печень в зоне диафрагмы, что ведет к изменение формы тела — как у Будды, у фараонов, у беременных. Диафрагма опускается, увеличивается размер сердца, разрастается тимус, расширяется грудная клетка, что особенно заметно у женщин, появляется жирок на шее, плечах, что связано с открытием новых чакр. Увеличение веса при невозможности его снизить любыми способами — один из типичных симптомов.

29.Увеличение потребления соли, отечность — формирование новых кристаллических клеток.

30. Вы будете совершенно не в состоянии делать некоторые вещи. Когда будете пытаться делать обычные вещи, то эта рутина будет для вас абсолютно невыносима. Причина та же, что и выше.

31.Смена приоритетов в карьере или отношениях. Часто это происходит тогда, когда никаких «логических» причин для этого нет, однако вы ощущаете позыв к переменам.

32.Неожиданное исчезновение из вашей жизни друзей, определенных видов деятельности и даже смена работы и места жительства. Вы уже вышли за пределы того, кем вы были раньше, и все эти люди и ваше старое окружение больше не соответствуют вашим новым вибрациям. Ваши планы могут неожиданно на полном ходу меняться и идти в совершенно ином направлении. — Ваша душа уравновешивает вашу энергию. Обычно вы чувствуете, что идти в новом направлении — просто ВЕЛИКОЛЕПНО, потому что ваша душа понимает больше вас. Она выбивает вас из «колеи» привычных решений и вибраций.

33.Детоксикация тела — усиление работы органов выделения (кожа, почки, печень, ЖКТ). Может проявляться в усилении пигментации кожи, изменение запаха и вида продуктов обмена веществ.

34.Усиление пигментации кожи (красная, желтая, оранжевая…), пятна могут резко возникать и потом исчезать, они сильно чешутся, кожа в этих местах шелушится, может утончаться, становиться ранимой — усиление обмена веществ, чистка организма, усиление потока огненной энергии через тело.

35.Изменение формулы крови, показателей системы кровообращения (иногда в виде необъяснимых скачков отдельных показателей, которые врачи не могут объяснить и нормализовать — перестройка системы кровообращения.

36. Желание вернуться Домой, как будто все КОНЧЕНО и вы больше уже не здесь. Мы возвращаемся к своему Источнику. Все действительно КОНЧЕНО (но многие из нас остаются, чтобы создавать Новый Мир). Кроме того, наши старые планы, побудившие нас придти сюда, уже выполнены.

37. Ощущение, что вы сходите с ума или у вас развивается какое-то психическое заболевание, кратковременное расстройство психики. Также вам может показаться, что вы не в состоянии сосредоточиться привычным для вас образом. Вы очень быстро проходите опыт переживания сразу нескольких измерений и мощного раскрытия. Сейчас вам очень многое доступно, а вы не привыкли к этому. Ваше осознание очень выросло, барьеры ушли. Это все пройдет и в конце концов бы будете чувствовать себя настолько Дома как никогда еще не ощущали раньше, поскольку Дом теперь здесь.

38. Беспокойство и даже паника, озабоченность. Ваше эго теряет свои позиции и боится. Кроме того, вся ваша система испытывает перегрузку. С вами происходит нечто, непонятное для вас. Вы также теряете поведенческие модели, наработавшиеся у вас в мире третьего измерения для выживания. Это может заставлять вас ощущать свою уязвимость и бессилие. Это все тоже пройдет и в конце концов вы будете чувствовать очень много любви, уверенности и единства.

39.Духовная Смерть или мимолетные мысли о самоубийстве. Помните, что таким образом вы просто стараетесь дать трехмерное объяснение тому, что с вами происходит.

40.Вы создаете ситуацию, которая кажется вам самым худшим кошмаром. Ваша душа ставит вас в условия «растяжки», в сторону формирования тех свойств, которых вам недостает, и, наоборот, в сторону «приглушения» тех аспектов, которые у вас представлены в избытке. Просто идет уравновешивание ваших энергий. Найти свой путь к внутреннему миру в таких условиях — вот тот тест, который вы сами подготовили для самого себя. Это ВАШЕ путешествие, и ваша душа не организовала бы его, если бы вы не были готовы. Вы и есть тот человек, который должен найти свой путь, и вы найдете его.

41. Чрезмерная озабоченность состоянием природы, экологии и т.д. (загрязнение, гибель животных, болезни людей, пришельцы, опасные технологии).

42. Чрезмерная потребность знать, например избыточный интерес к новостям всех видов, повышенная активность мозга, усиленные страхи, страх сойти с ума, боязнь будущего.

43. Жар, пот, ночные вспышки температуры (без симптомов заболеваний), приливы температуры, скачки давления — Это симптомы огненной лихорадки. Очистка, после которой наступает состояние легкости. Температура уходит вместе со всеми нечистотами из тела и сознания. После этого она может опуститься (см. далее). Включается механизм чистки. Это может быть в виде высокой температуры. Она возникает спонтанно без всякой видимой причины, практически каждый месяц и может в течение 5 -10 минут перевалить за 41,0 С. Температура же сжигает все шлаки в организме, все страхи, и самое главное, человек перестает цепляться за жизнь, ему уже все равно.

44.Понижение температуры до 35,0 С, холод, вокруг тела холодная обжигающая плазма (голубой, фиолетовый цвет) — второй этап чистки после этапа повышения температуры. В это время физическое тело практически не ощущается, даже тогда, когда человек поднимает тяжести. Пропадает желание принимать земную пищу, она становится невкусной и чужеродной. В сознании проявляется прозрачная чистота, как в горном озере во время штиля. В этот момент нет ни страха, ни любви, вообще нет никаких чувств, тем более жалости к себе. Человек начинает ощущать себя пустым, прозрачным сосудом, а все его тихие эмоции — лишь отблески внешнего мира на ее стенках.

45. Вирусные заболевания либо их признаки, например симптомы гриппа, проявление латентных вирусов (типа герпеса) — признаки мутации (трансмутации, огненная лихорадка). Могут иметь характер быстрых эпидемий.

46.Ощущение «скоростного движения». Вы энергично делаете больше за более короткий период времени! Вы физически можете почувствовать «ускорение энергии». В пятницу вы можете подумать, что прошел целый месяц, а не неделя.

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