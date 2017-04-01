Признаки того, что в вашем доме скопилась плохая энергия

Чтобы это сделать, следует прибегнуть к следующим техникам:

Как понять, что в вашем доме энергетика испорчена? Не нужно быть экстрасенсом, просто понаблюдайте за тем, что происходит вокруг.1. В жилище появляются насекомые (тараканы, муравьи и др.).2. То и дело теряются вещи.3. Часто болеют жильцы, включая животных.4. Не приживаются или быстро увядают растения.5. Электрические лампочки перегорают быстрее обычного при условии исправной проводки.6. Ломается бытовая техника.7. В помещении появляется неприятный запах, не имеющий источника.8. Становятся слышны звуки и шумы непонятного происхождения.9. Беда с кранами и трубами, которые постоянно текут.10. Без ветра и сквозняка хлопают форточки и двери.11. Или, наоборот, появляются сильные сквозняки.12. Нагнетается обстановка в доме.13. Все ходят словно сонные мухи.14. Снятся тревожные сны. Сон как таковой не снимает усталость и не восстанавливает силы.15. Дом был построен нехорошими людьми.16. В доме не так давно кто-то умер.Если вы нашли три и больше совпадений, всерьез задумайтесь над тем, чтобы «оздоровить» энергетику помещения.

1. Прежде всего следует очистить от негативной энергетики себя, только после этого можно приступать к очищению помещения. Лучше всего энергетическую грязь смывает вода. Если на вас нет серьезных воздействий (проклятье или сглаз), вам поможет душ. Нанесите на тело поваренную соль, обходя волосистую часть головы. Именно соль очень хорошо вбирает в себя энергетику. Затем быстро, пока она не начала печь кожу, смойте. Мысленно просите у воды помочь вам очиститься. Разговаривайте с ней непринужденно, как с другом и союзником. Вода очень чувствительна к эмоциям, это доказано учеными.

2. Теперь подготовьте жилище к энергетическому очищению. Наденьте на себя простую одежду из натуральных тканей. Снимите украшения. Откройте все окна и двери в доме. Попросите всех домашних удалиться из помещений. Выбросите весь хлам: всё, чем вы уже не пользуетесь больше года. Не жалейте. То же сделайте и со старой одеждой, которую можно отдать бездомным. Разбитую и треснувшую посуду тоже несите на помойку. После этого тщательно помойте все зеркала, чтобы они были чистыми и без разводов. Трите их по часовой стрелке, выписывая 13 кругов.

3. Отыщите несколько веток чертополоха, вереска или зверобоя. Возьмите тазик с талой водой. Смочите ветки в ней и обрызгайте все углы дома, затем смочите ею свои руки и лицо. Не втирайте, дайте влаге высохнуть самостоятельно. Затем ветки нужно поджечь и окурить ими все помещение.

4. Дом можно очистить с помощью горящей свечи. Свечу оберните в кружок бумаги, чтобы тающий воск вместе с негативной энергией не соприкасался с кожей. С зажженной свечей обойдите весь дом по часовой стрелке. Слева направо по периметру обведите свечей входную дверь. Трижды перекрестите кровать.

5. Очистите руки после уборки. Для этого просто помойте их под краном с мылом и солью. Не вытирайте их, а подождите, пока высохнут сами.

6. Через три дня следует проверить, насколько эффективно была проведена чистка. Для этого зажгите свечу и дождитесь, пока ее половина сгорит. Если воск образует неправильную уродливую форму и коптит, значит, энергетическая грязь еще присутствует.

Чтобы подобного больше не возникало, регулярно проводите профилактику.