Привычки, которые подавляют вашу иммунную систему

Иммунная система это клетки, объединенные в сеть

Для того, что бы понять как человеческий организм поддерживает состояние здоровья и каким образом он заболевает, следует познакомиться с его иммунной системой, и тем как она выполняет свою работу, поддерживая нас в здоровом состоянии. Если говорить кратко, то иммунная система представляет собой сеть клеток и органов, которые защищают организм от постоянных атак бактерий, паразитов, вирусов, микробов и токсинов, которые не будь ее, вызвали бы серьезные инфекции и болезни.

Иммунная система включает в себя множество компонентов, работающих вместе над тем, чтобы бороться с малейшим вмешательством извне, будь то царапина или порез, микробы или токсины, бактерии или вирусы, упомянутые выше. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю иммунная система защищает нас от любых вторжений, попытки которых происходят постоянно. Но именно благодаря хорошей работе иммунной системы мы эти попытки даже не замечаем.

Мы замечаем, что-то неладное только когда наша иммунная система ослабевает. Наиболее распространенными признаками ослабления иммунной системы является медленное заживление ран, длительные и повторные инфекции, аллергические реакции, слабость, размножение микроорганизмов, таких как стоматит, кандидоз, грибковые вагинальные инфекции.

Одной из простейших форм ослабления иммунной системы является вспышка простудных заболеваний или обычные лихорадочные высыпания (вирус герпеса). По проведенной оценке в нашем западном обществе здоровые взрослые в среднем два раза в год болеют простудой. Так что если у Вас простуда случается значительно чаще, то это может указывать на проблемы с иммунной системой.

Самое простое объяснение работы иммунной системы следующее: ее задача распознавать и классифицировать все, что принадлежит нашему организму. А с другой стороны ее задача также распознавать и классифицировать все, что не принадлежит нашему организму, и просто уничтожать все, что ему не принадлежит.

В здоровом организме иммунная система, система ответственная за контроль и балансировку хорошо работает на поддержку здоровья и уничтожение чужеродных захватчиков. Но когда иммунная система ослаблена она может оказаться не способной справиться со своей задачей уничтожения бактерий, вирусов и токсинов, которые пытаются постоянно проникнуть в организм. В этом случае инфекции и болезни происходят чаще, и увеличивается вероятность развития более серьезных заболеваний.

Пока все просто и понятно. Факторы, вызывающие ослабление иммунной системы обладают кумулятивным эффектом. Так что это не случается за одну ночь. В большинстве случаев мы имеем дело с очень продолжительным действием факторов, ослабляющих иммунную систему.

Это может происходить как следствие нашего собственного выбора, так и вследствие выборов других людей, когда мы позволяем им делать выбор за нас. Остановитесь. Прочитайте последнее предложение еще раз. Потому что, верите Вы в это или нет, но в большинстве случаев индивидуальные особенности «образа жизни» конкретного человека являются основными причинами ослабления иммунной системы.

Знаете ли Вы, что Вы едите?

Как уже говорилось, наши собственные «жизненные привычки» являются основной причиной подавления иммунной системы. И сейчас мы как раз и собираемся поговорить об этих привычках, способствующих ослаблению иммунной системы.

К постепенному ухудшению работы иммунной системы может приводить раздельное или совместное действие следующих факторов: качество нашей еды, прием фармацевтических препаратов, эмоциональный стресс с которым мы ежедневно сталкиваемся и который мы называем жизнью.

Так что начнем с пищи, которую мы едим. Мы верим в то, что наша пища наиболее богата ценными питательными веществами. И мы верим в то, что наша пища является самой безопасной. Неправда! На самом деле мы самая перекормленная нация на планете и вместе с тем мы нация, получающая меньше всего ценных питательных веществ с пищей.

Разве у нас не самая прекрасная и изобильная пища в мире? Почему? Вы можете спросить, почему я делаю такое утверждение, когда у нас есть такие привлекательные, красивые, изобильные магазины, рынки, супермаркеты – самые лучшие в мире. И это не считая закусочных, которые расположены на каждом углу, на каждом шоссе. Эти забегаловки, в которых мы всегда можем перехватить то, что нам нужно, поскольку мы всегда опаздываем и не запланировали нормальный ленч или обед. Таков наш образ жизни.

В наших магазинах и супермаркетах очень мало продуктов, не перегруженных сахаром, консервантами, искусственными красителями или искусственными подсластителями. Они добавлены во все, что лежит на полках.

Ухудшая ситуацию, мы путем переработки удалили из пищи все ценные питательные вещества, увеличили наше потребление жиров, снизили количество клетчатки в рационе, и добавили эти вредные химикаты для того чтобы все это могло дольше храниться и выглядеть лучше на магазинных полках.

Первый сюрприз. Если Вы еще не догадались сами, то первым сюрпризом будет сахар. Сахар содержится практически во всем, что мы едим. Подумайте о том, что 100 грамм рафинированного сахара снижают способность наших белых кровяных тел бороться с бактериями на 50 % на 2 часа, после того, как этот сахар съеден. Когда мы едим сахар, наша иммунная система слабеет. Когда мы едим сахар, наша кровь постоянно насыщена сахаром и это приводит к выработке больших объемов инсулина, который подавляет гормоны роста, которые в свою очередь, являются важными регуляторами иммунной системы. Сахар является одной из основных причин ожирения, которое в этой стране вышло из-под контроля.

Так значит, сахар вреден?

Вот несколько из большого списка причин, почему нам следует избегать употребления сахара, если мы хотим заботиться о собственном здоровье.

Сахар подавляет работу иммунной системы;

Сахар вызывает гиперактивность и дефицит концентрации у детей;

Сахар может приводить к раку простаты, яичников, груди, кишечника и прямой кишки;

Сахар забирает воду из клеток. Например, если засыпать сахаром фрукты, они выделят сок, если съесть или выпить сладкое, то клетки организма отдадут воду. Одной этой причины уже достаточно, чтобы резко уменьшить количество потребляемого сахара.

Например, если засыпать сахаром фрукты, они выделят сок, если съесть или выпить сладкое, то клетки организма отдадут воду. Одной этой причины уже достаточно, чтобы резко уменьшить количество потребляемого сахара. Сахар может приводить к алкоголизму, артериосклерозу, артриту, астме, аппендициту, колиту, болезни Крона, высокому кровяному давлению, геморрою, головным болям, ожирению, остеопарозу, разрушению зубов, стрессу, язвам и так далее.

Очевидно, почему ослабевает иммунная система? Если есть признаки одного из вышеупомянутых заболеваний, то стоит проверить потребление сахара.

Как мы постепенно себя отравляем

Поскольку мы говорим о продуктах, подавляющих иммунную систему, то необходимо остановиться на тех ингредиентах, которые содержатся практически во всех обработанных продуктах присутствующих на рынке. В первую очередь, это сахар и его заменитель Аспартам. Если на упаковке продукта Вы заметили эти ингредиенты, то можно сразу же представить себе череп и скрещенные под ним кости. Этот символ принято помещать на всех продуктах, являющихся смертельно опасными ядами.

Является ли глутамат натрия усилителем вкуса или медленно действующим ядом?

Давайте продолжим составление нашего списка ингредиентов, которые не следует употреблять ни при каких обстоятельствах. И в числе первых кандидатов в этот список у нас идет глутамат натрия (который может быть обозначен как желатин, гидрогенизированный растительный протеин, текстурированный протеин, натуральная вкусовая добавка, экстракт дрожжей).

Возможно, что сейчас появились и другие названия для глутамата натрия, поскольку его стараются спрятать от наших глаз. И поскольку потребители постепенно становятся знакомыми с этой тактикой, то приходится изобретать все новые названия, одобряемые нашим престижным, чудесным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в попытке одурачить потребителя – меня и Вас.

Глутамат натрия используется как добавка, улучшающая вкус пищи, но как потребитель Вы должны быть в курсе побочных эффектов. Вот только некоторые из них: головные боли, оцепенение, дрожь, слабость, боли в мышцах, недостаточность дыхания, и, самое главное, ослабление иммунной системы.

Еще одним распространенным компонентом, о котором одни говорят хорошее, а другие плохое, является кофеин. Он добавляется в большинство прохладительных напитков, в лекарственные препараты. Он часто используется как стимулянт и диуретик. Известно, что кофеин выводит из организма так необходимый ему калий и другие минералы и способствует дегидратации организма.

А что можно сказать по поводу гидрогенизированных жиров?

Это один из множества компонентов, использование которых в продуктах следовало бы запретить. Они появились где-то в начале 30-х годов, одобренные… сами догадались кем!!! Они содержатся практически во всех переработанных продуктах, выпечке, заправках, детских продуктах, продуктах быстрого приготовления, и таких продуктах как заменители молока. Эти искусственные жиры быстро окисляются в организме, вызывая его повреждение свободными радикалами, которые уничтожают клетки и вызывают генетические повреждения организма, блокируют работу иммунной системы.

Итак, мы уяснили, что сахар, содержащийся в продуктах питания, вреден для нас. Но в наше время крайне сложно будет найти такой магазин, продукты в котором не содержали бы добавленного сахара. Почему же производители продуктов всюду добавляют сахар? И кроме того, мы привыкли ко вкусу сахара, мы впитали в себя привычку к употреблению сладких продуктов. И сахар вызывает привыкание.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что это привыкание может действовать даже сильнее, чем привыкание к героину. Не исключено, что и вреда сахар приносит нам не меньше, чем этот наркотик. Возникает закономерный вопрос: почему наше Управление по контролю за продуктами и лекарствами позволяет добавлять сахар практически в каждый продукт, имеющийся на рынке.

Зная о том, что сахар для нас вреден, мы должны были бы попытаться от него отказаться. Но, догадайтесь что происходит? Мы не способны это сделать, потому что у нас выработалась зависимость. Случалось Вам сильно хотеть чего-нибудь сладкого, перерывать кухонные ящики в поисках завалявшейся конфетки, или обшаривать карманы пальто в надежде найти что-нибудь сладкое? Наверняка приходилось! Всем нам приходилось.

Успокойтесь, перестаньте кусать ногти, все хорошо, наше заботливое Управление по контролю за продуктами и лекарствами решило для нас проблему сахара. У нас есть заменитель, который называется Аспартам. Он займет место сахара и все снова будет хорошо. Правильно? Опять не правильно! Сейчас Аспартам содержится в тысячах продуктов, имеющихся на нашем рынке, начиная от жвачки и заканчивая спортивными напитками известных навесь мир производителей, он содержится практически во всех продуктах, на упаковке которых написано «без добавления сахара», во всех безалкогольных и диетических напитках.

Но Аспартам обладает точно такими же неприятными действиями, как и сахар. Многие потребители не подозревают о том, что Аспартам представляет такую же опасность для нашего здоровья как и сахар, плюс несет еще сотню дополнительных рисков, что, в конечном итоге, приводит к еще большему ослаблению нашей иммунной системы.

Аспартам является абсолютным лидером по количеству жалоб на него. Да нет же – таким веществом является формальдегид? К вашему сведению: Аспартам является синтетически полученным заменителем сахара и за всю историю пищевых добавок именно на него поступает самое большое количество жалоб.

Вот лишь часть из большого списка вреда, который приносит это вызывающее привыкание синтетическое вещество. Артрит, астма, приступы раздражительности, вздутие в пищеварительной системе, затруднение дыхания, хроническая усталость, ухудшение работы сознания, депрессия, выпадение волос, мигрени, учащенное сердцебиение, крапивница, повышенное кровяное давление, подверженность инфекциям, импотенция, бессонница, раздражительность, дрожь, боли в конечностях, апоплексические удары, спазмы в мускулах, тошнота, оцепенение, дрожь, приступы паники, звон в ушах, головокружение и этот список можно было бы продолжать и продолжать (в оригинальной статье названия заболеваний идут в алфавитном порядке, вероятно, с целью показать, что букв в алфавите не хватает для всего этого безобразия).

А теперь приготовьтесь к самому интересному, как только Аспартам нагревают до 30 градусов по Цельсию, он превращается в формальдегид. Все мы знаем о формальдегиде и о том для чего он применяется. Если бы мы употребляли формальдегид, мы бы сами себя бальзамировали.

Список заболеваний, который вызывает применение Аспартама, сам по себе свидетельствует о том, что это преступление. Долговременное использование Аспартама приводит к ухудшению состояния при следующих заболеваниях: артрит, болезнь Альцгеймера, диабет, эпилепсия, хроническая усталость, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, волчанка, болезнь Лайма, синдром дефицита внимания, депрессия. Вызывает ли теперь удивление тот факт, что имеет место ослабление иммунной системы.

Почему люди верят в то, что если продукт или добавка попали на рынок, то они являются безопасными? Почему нам так сложно осознать, что существует только один человек, способный взять на себя бремя заботы о Вас. В будущем Вы сможете найти альтернативу подсластителям.

А теперь о воде

Рассказ о продуктах, влияющих на состояние нашей иммунной системы не был бы полным без упоминания о роли воды. Вероятно, многие из Вас слышали о роли воды, но тем не менее..

Человеческому организму необходимо примерно 8-10 стаканов чистой фильтрованной воды ежедневно. Я рекомендую всем пользоваться фильтрованной водой, поскольку водопроводная вода содержит слишком много бактерий, не говоря уже о хлоре, фторе, и прочих загрязнителях. Сейчас уже появляются сообщения о том, что в водопроводной воде находят остатки медикаментов, которые применяются по рецептам. Для поддержания своей иммунной системы мы должны фильтровать воду.

Вода очищает наши клетки, промывает весь организм, она участвует в функционировании всех его систем. Без этих ежедневных 8-10 стаканов чистой воды организм не сможет выводить продукты метаболизма, которые блокируют распространение по тканям необходимых питательных веществ. Это ежедневное количество воды является абсолютно необходимым. Существуют разные категории,: есть вещи которые мы должны делать, есть такие которые мы можем делать, есть которые мы сделаем, может быть, есть такие которые мы, скорее всего сделаем и такие, которые необходимо делать в любом случае. Питье воды относится к категории «необходимо делать в любом случае».

И не забывайте о клетчатке

Клетчатка завершит наш короткий список жизненных привычек, которые нам необходимо выработать для поддержки хорошего состояния иммунной системы. Для правильного пищеварения организму ежедневно требуется 30-35 грамм клетчатки. Из наших продуктов мы не получаем необходимого количества клетчатки. С нашей американской диетой, хорошо, если мы получаем, хотя бы 8-10 граммов клетчатки в день. Недостаточно.

Диета с недостаточным содержанием клетчатки и малым потреблением воды добавляет нам проблем с запорами в пищеварительном тракте. В этом случае отходы, скапливающиеся в кишечнике, становятся токсичными, и пищеварительная система превращается в место, способствующее развитию болезней. Если это состояние длится длительное время, то нарушается способность кишечника функционировать нормально, меньшее количество ценных питательных веществ попадает в кровь, что, в свою очередь, ведет к нарастанию проблем.

Поэтому, Леди и Джентльмены, Мальчики и девочки, пейте воду и ешьте побольше клетчатки, и мы начнем выглядеть лучше, лучше себя чувствовать, и у нас будет больше энергии.