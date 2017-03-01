Приметы по дням недели

Еще издревле люди придавали большое значение дням недели. Каждый день посвящался какому-либо конкретному занятию или делу. И в современном мире мы до сих пор следуем этим правилам и приметам.

Понедельник – день тяжелый, а суббота, для многих, день генеральной уборки. Почему же сложилось так, что дни недели имеют свое предназначение? Давайте рассмотрим приметы на каждый день.

Понедельник – день, на который наши предки не затевали ничего нового. Этот день тяжелый. Существовало поверье, что именно в понедельник нечистая сила особенно активна. В это день было опасно гадать и стричь волосы. Так же в понедельник нельзя было давать денег в долг. А те, кто отправится в путешествие в этот день, рискуют зазвать за собой нечистую силу. С этим днем недели связано множество примет:

• Гости нагрянули в понедельник – ждите гостей теперь каждый день всю неделю.Если чихнули – это к подарку или к приятной новости.

• Если в понедельник начать новое дело, оно пойдет наперекосяк.

• Как пройдет понедельник, так пройдет и вся неделя.

Вторник по старинному календарю, удачный день для всех начинаний. Нечисть в это день уже успокаивалась, и можно было активно работать. Вторник считался денем, когда можно было отправляться в путь.

Среда считалась благоприятным днем для огородничества. В это день наши предки не устраивали пиршеств и предпочитали поститься. Тех, кто среду переезжал на новое место жительство, преследовали неудачи.

Четверг наши предки использовали для начала пахотных работ и гаданий. Девушки в этот день гадали на суженого и на будущее. Кроме того, в четверг принято было свататься. Существует примета, что если парень просит руки своей девушки в четверг, их семейная жизнь будет счастливой и крепкой.

Пятница – день неблагоприятный для стирки и уборки. Если начать в это день новое дело, оно будет «пятиться», так что все начинания откладывались на другое время. Пятница удачна для торговли. Именно в это день начинали работать торговые ярмарки и базары.

Если в пятницу петь и веселиться до обеда, всю следующую неделю придется плакать и грустить. Нельзя в пятницу стричь ногти, а женщинам запрещалось мыть голову. Волосы и ногти наделялись особой магической силой. Если в этот день постричь ногти или вымыть голову, то пропадет энергия, не останется сил.

Суббота – благоприятный день для отдыха и развлечений. Нельзя в этот день выполнять сложную физическую работу. По традиции, в это день все должны обязательно помыться и надеть чистую одежду. Если начать новое дело в субботу, то так и придется продолжать его только по субботам. Тем, кто переезжает в новый дом или отправляется в дальнюю дорогу, будут сопутствовать удача.

Воскресенье – в этот день категорически запрещалось работать. Считалось, что в воскресенье открывались ворота в потусторонний мир. Для того, чтобы обезопасить себя от нечистой силы, наши предки употребляли в этот день соленую пищу. Ведь соль является оберегом от нечисти.

Следуя этим старинным приметам, мы может обезопасить себя от неприятностей и привлечь удачу. Все эти приметы основаны на религиозных верованиях, а также имеют тесное соприкосновение с астрологией. А вы следуете приметам по дням недели?