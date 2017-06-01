Приметы и поверья про воду

К сожалению, при ежедневном использовании воды, мы опускаем такой момент как ее магическая сила. Иначе к воде относились наши предки, которые слагали легенды, пели песни и рассказывали сказки об этой удивительной составляющей окружающего мира.

В те далекие времена воду называли «матушкой», «царицей», «красной девицей». Считалось, что она как отнимает, так и дарить жизненную энергию. Все естественные водоемы были объектами поклонения.

Живая вода, мертвая вода, святая вода

Вода, текущая навстречу солнцу, помогает при гастрите! Наши предки знали, что вода способна как исцелять, так и негативно влиять на людей. Это стало причиной зарождения поверья о живой воде, воскрешающей людей. Вода, которая течет с запада на восток (навстречу восходящему солнцу), — живая. Если ей регулярно умываться, то она продлит жизнь. К сожалению, реки обычно несут свои воды с юга на север. Впрочем, если река течет и не в строго восточном направлении, на своем пути она наверняка будет много раз изгибаться и поворачивать в нужную сторону – к солнцу. Тут и следует набирать воду с живительной силой. Вода реки, текущей с востока на запад, – мертвой.

Но не только в текущих на восток реках вода считается волшебной. Обычная жидкость, освященная в церкви, применяется в оздоровлении души и тела. Ее можно пить утром натощак, умываться ею, смачивать больные места, окроплять помещения. Также полезно для сохранения молодости, красоты и здоровья умываться водой, в которой какое-то время находилось освященное пасхальное яйцо.

Вода, настоянная на золоте или серебре, тоже считается целебной. Она тонизирует и укрепляет организм, борется с воспалительными процессами, болезнями органов дыхания, инфекциями, патологиями.

Волшебной считается и непочатая вода, взятая из колодца на рассвете. Целебные свойства приобретает вода в источниках после первого грома, а самый пик их приходится на июнь.

Поведайте воде о своих проблемах, и она унесет их. Текущая вода способна избавлять от расстройств не только физического, но и эмоционального характера. Достаточно просто рассказать ей о своих тревогах. Однако ни в коем случае не рассказывайте реке о своем счастье – она унесет его. Поэтому наши предки никогда не пели над рекой. Именно из этой приметы «родилась» другая, современная, запрещающая петь в душе.

Вода прекрасно очищает и защищает от негатива. Так что принимайте душ или ванну всякий раз, когда чувствуете усталость, подавленность или нервозность. Если вы поссорились с любимым человеком, придете вместе к водоему – вода заберет все плохое, что встало между вами. Если вам приснился плохой или страшный сон, подержите руки под проточной водой, вспоминая его детали. Поток унесет видение и защитит вас от его негативного влияния. Делитесь водой с окружающими, и никогда не будете знать горя.

Люди издавна верили, что нельзя отказывать ближним в помощи, тем более, когда их мучит жажда. Особенно хорошей приметой считалось дать напиться бродяге или нищему. Это очищает грехов. Только желание помочь должно быть искренним.

Согласно еще одному старинному поверью, воду нельзя давать кому-либо ночью, пока еще не пропели первые петухи. В противном случае человек рискует распрощаться с семейным благополучием и достатком.

Нельзя также передавать стакан с водой через порог, так как это ведет бедности. Порог всегда считался мистическим местом в доме, пограничным между миром живых и миром мертвых – через него вообще ничего нельзя передавать.

Учтите, если человек задумал против вас что-то плохое, то через стакан с водой он может забрать у вас благополучие и удачу. Не стоит давать воду посторонним людям из посуды, которой пользуетесь вы или ваши родные. И никогда не берите денег за воду, так как это является грехом.

При воде нельзя браниться, кричать и говорить плохие слова, так как это является причиной утраты своих полезных свойств. Кроме того, такой водой нельзя будет умываться, она станет непригодной для питья, готовки, цветов. Вода чувствительна не столько к самим словам, сколько к интонациям, которые люди в них вкладывают, и к эмоциям, которые они при этом проявляют.

В начале этого столетия японским ученым было установлено, что вода имеет память, и поэтому она сохраняет и передает данные. Позже стало известно, что вода не просто запоминает информацию, но и понимает ее. Так что говорите при воде только ласковые и добрые слова. Того, кто в воде скроет свои преступления ожидает наказание. Воду нельзя осквернять ни плохими словами, ни дурными поступками.

Фраза «концы в воду», означающая, что в водоеме можно легко скрыть следы преступления, не отражает самого главного. Человек, попытавшийся смыть свои плохие поступки водой, будет ею же наказан и обязательно заболеет. Водная стихия не терпит неуважительного к себе отношения. Поэтому каждый человек должен быть максимально аккуратен и осторожен в обращении с водой.

Разлить воду примета

Конечно, не ощущая в ней нехватки, многие из нас не считают нужным относиться к ней как к чему-то очень ценному. А между тем это чуть ли не самое ценное, что у нас есть. И по данным ООН, приблизительно 1,1 млрд. людей (около шестой части населения земного шара) не имеют доступа к чистой безопасной воде.

Разлить воду во многих странах считается очень плохим знаком. Впрочем, если вы пролили несколько капель воды на стол, не расстраивайтесь – это предвещает всего лишь дождливую погоду. А вот пролить немного воды на пол – к опрометчивому поступку.

• Если воду расплещет замужняя женщина, то это сулит ей конфликт с супругом.

• Если незамужняя девушка прольет воду, набранную в святом источнике или освященную в церкви, то она будет ходить в девках долгое время.

• Пролить воду не всегда плохо: если это произошло перед самым выходом из дома, то это к удаче. В некоторых регионах была традиция специально поливать землю у порога перед отправлением в путь, чтобы дорога была легкой, и путешественник благополучно вернулся домой. Он может и не возвратиться, если в день, в который он отправился в дорогу помыть пол.

Разлить воду на себя случайно тоже хорошая примета. Правда, это не относится к молодым девушкам.

Разлить на себя кипяток – очередная плохая примета, сулящая не только боль от ожогов, но и ухудшение материального положения.

Следует не допускать проливания воды при первой водной процедуре новорожденного. Эту воду не рекомендуется выливать и после того, как малыш будет выкупан. Сделать это можно будет только на следующий день до захода солнца. В противном случае ваш малыш в будущем будет несчастливым.

Не плюйте в воду, не засоряйте водоемы, так это сулит болезнями. В доме вода всегда должна стоять на возвышении независимо от вида сосуда.

Другие приметы о воде

• Увидеть человека с ведрами, наполненными водой, – к большой удаче.

• Переливание воды с одной емкости в другую является вероятной причиной возникновения необходимости в переделывании чего-то.

• Если женщина хочет быстрее забеременеть, то ей следует попить воды из чашки беременной.

• Подавиться водой в своем доме – к гостям.

• В спальне не следует держать кипяченую воду, так как это может стать причиной разлада в семейной жизни.

• Видеть во сне грязную воду – к болезни, тихую и чистую – к счастью.Купаться до восхода солнца нельзя – можно потерять жизненную энергию.

• По поведению животных в воде или у воды издавна предсказывали погоду. Так, считалось, что если рыбы резвятся в воде, то будет хорошая погода, а если в воде плещутся и крякают утки – можно ждать дождя. Ненастную погоду также сулили лебеди, умывающиеся в воде. Дождливый день прогнозировали и ласточки, низко летящие над водой.

Вот такие приметы и суеверия, касающиеся воды, дошли до наших дней. Большинство из них о чем-то предостерегает и что-то запрещает, но в этом нет ничего удивительного. Ведь вода – древнейшая и сильнейшая стихия, которая является колыбелью жизни во Вселенной.