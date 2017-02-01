Причины нарушения потока изобилия

Поток изобилия — это энергия, положенная вам по праву рождения. Это энергия всего сущего, энергия удовлетворения всех ваших нужд: питания, одежды, здоровья, обучения, путешествий, досуга.

Энергия изобилия — это и ваше жильё, и неожиданно найденная вещь, и ваша зарплата, работа, предметы, которые вас окружают.

Энергия изобилия даётся вам в виде пищи, в виде развлечений, увлечений. Всё, что вам приходит — это энергия, которая даёт всё нужное для жизни. И это не только деньги.

Когда вы начинаете за что-то сильно цепляться, очень сильно к чему-то привязываетесь — например, к той же бумажке, которую вы стараетесь не разменивать — вы тем самым пресекаете поток в некоторых местах.

Если вы видите, что какая-то вещь вам точно не нужна, лучше отдайте её кому-то, кто в ней нуждается или просто выбросьте. Если вы продолжаете за неё держаться и хранить её, эта вещь пресекает приход потока изобилия в вашу жизнь.

Если у вас лежит 3 пары поношенной обуви, то вы не можете купить новую потому, что вы держитесь за старую в надежде её починить, но не чините уже долгое время, не пользуетесь ей. Опять же идёт прерывание потока. Возможно надо что-то выбросить для того, чтобы к вам пришло новое.

Когда вы двигаете предметы и денежные потоки в пространстве — вы инициируете свой поток и подталкивает его к развитию.

Когда вы очень сильно переживаете о том, что вам не хватает денег или нет жилья, то вы сразу перекрываете поток потому, что таким образом вы всё время говорите пространству, что у вас этого нет.

А нужно просто сказать себе: у меня пока ещё нет собственного жилья, но оно у меня скоро появится! Таким образом вы ищете способ, как это жильё получить, и представляете себе, что оно у вас уже есть, тем самым инициируя появление этого в своём пространстве.

1. Страх принятия потока

Иногда люди просто боятся принять изобилие в свою жизнь.

Каждый поток даётся человеку таким, каким человек способен его освоить. То, как вы пользуетесь вашим потоком, зависит только от вас. Вы можете искать то событие, которое подходит именно вам, использовать его гармонично для себя и окружающего мира.

Постарайтесь наполнить свою жизнь счастливыми вещами и событиями. Постарайтесь не отказывать себе в том, что вам хочется и необходимо. Учитесь как копить деньги, так и тратить их!

2. Упрямство и изобилие

Иногда человек, решив действовать по выбранному сценарию, уже не видит изменяющихся обстоятельств. Даже если они совсем на виду. А часто надо быстро действовать или подстраиваться под эти обстоятельства.

Но человек, один раз всё просчитав, становится неповоротлив и упускает шанс, так как упирается только в одно решение проблемы и перестаёт оглядываться по сторонам.

Так поступают черепахи — они не могут отползти назад или обойти препятствие, если они натыкаются на него. Они могут даже умереть-это свойство этого животного. Очень многие люди поступают так же — упираются только в одно мнение и не могут изменить своё решение, даже если видят, что их дело пробуксовывает.

3. Стыд признаться в том, что ты чего-то не знаешь

Иногда человек, начиная какое-то новое дело, стыдится признаться в том, что он не знает деталей и простых вещей. И ни за что не спросит у других, как правильно сделать.

Он лучше предпочтёт отказаться от нового дела, чтобы не упасть в чьих-то глазах из-за своего незнания ситуации, чтобы не попасть впросак. Ему кажется, что другие осудят его или будут над ним смеяться.

Но вы должны понять, что лучше взяться за дело и в процессе разузнать все детали и тонкости, спросить у тех, кто знает и умеет.

Лучше спросить и быть в курсе, чем каждый раз замыкаться и отказываться от целого дела, только из-за того, что тебя мучает ложное чувство стыда.

Никогда не стесняйтесь спрашивать, даже если знающий человек младше вас или стоит ниже вас на социальной лестнице. Потому что спросив, вы получите информацию, а не спросив — останетесь не у дел. Человек не обязан знать всё.

4. Нежелание и страх что-то предпринять

Надо уметь пользоваться своим потоком. Нельзя сидеть и ждать, когда что-то упадёт с неба.

Вы можете сидеть на берегу моря и ждать золотую рыбку… А можете сами включаться в действие. Надо постоянно искать свою нишу. И не ждать, пока поток пробьётся к вам сам. У Бога нет рук, кроме ваших.

Ничего не предпринимая, вы закрываете свой поток изобилия.

5. Ложные представления о богатстве и бедности

У людей веками сложились свои шаблоны и стереотипы мышления о богатстве и бедности. Например: богатым быть плохо, а бедным — хорошо. Богатым быть стыдно потому, что только вор, обманщик или грабитель может быть богат. Богатым быть опасно — можно потерять даже жизнь из-за богатства.

Это неверные представления людей. Они часто предпочитают не выделяться среди своего окружения своим благополучием, боятся, чтобы им не завидовали и не осуждали их. Люди боятся потерять круг своего общения из-за того, что они более успешны и удачливы, чем их друзья.

Люди забывают, что истинные друзья будут только рады вашим успехам. И стоит ли держаться за тех друзей, которые начнут вставлять тебе палки в колёса или завидовать и злиться?

Избавляйтесь от этих шаблонов, чтобы не попадать в такую ловушку сознания, когда человек стесняется рассказывать о своём успехе, старается замалчивать свои достижения перед друзьями, чтобы не вызвать у них раздражения или зависти.

Старайтесь избавиться от своей наивности — она мешает вам верно взглянуть на сам поток изобилия и Вам кажется, что вы не достойны его или не заслужили. Это мешает вам верно понять этот источник энергии — его предназначение, его нужность.

6. Попытка достичь совершенства

Упёртое желание достичь абсолютного совершенства так же перекрывает ваш поток изобилия. Вы должны понять, что понятие совершенства у каждого своё.

Попытки всё время отказаться от хорошего, чтобы достичь ещё лучшего только всё портят. К своим работам, конечно, нужно относиться с разумной долей критики, но и не доводить эту критику до абсурда.

Поймите, что идеал недостижим! Время идёт, меняются представления об идеалах. Пока вы делаете что-то идеальное, требования за это время могут измениться, а вы подгоняете себя под шаблон «идеала».

Из-за этого потом в вашей душе возникает диссонанс, который вас же и разрушает и мешает развиваться дальше. Каждое дело надо делать уже с новой точки зрения. Тогда вы будете максимально гармоничны с миром и собой!

7. Неумение принимать подарки судьбы

Для каждого человека существует свой, положенный только ему поток изобилия. И только он сам решает, принять его или нет. Иногда люди боятся: а вдруг они не имеют на это права? Но если бы человеку не было положено право на его принятие, он бы к нему и не пришёл.

Поток Изобилия является частью самого человека, как его рука, нога, или кровь, например. Как его тонкие тела, его сердце, воля. И поток готов служить именно вам.

У других людей есть свои потоки изобилия. И они служат именно им.

Не надо стесняться подарков судьбы. Они всегда приходят к человеку только заслуженно. Незаслуженных подарков просто не бывает. Надо помнить это и быть благодарным миру за них. Мир таким образом показывает вам, как он любит вас и заботится о вас. Точно так же, как и вы-любите его и заботитесь о нём.

Будьте друзьями с окружающим вас миром! В отношениях настоящих друзей нет места стеснению и непринятию подарков. Просто расслабьтесь и примите его.

8. Неумение решать проблемы по мере их поступления

Если перед вами поставлена сложная задача, не торопитесь решать её сразу. Сначала разбейте её на более мелкие части и решайте всё последовательно — дело за делом.

Не пытайтесь держать в голове всё сразу, а составьте список всех составляющих, чтобы ничего не упустить впоследствии. Старайтесь избежать шаблона мышления, что все большие дела делаются только с большими трудностями. Разбив их на промежуточные фазы, легко приступайте к их реализации.

9. Неумение правильно отдавать долги

Никогда не распределяйте заранее ещё не полученные деньги!

Распределённый заранее поток не полученных ещё средств, как правило, перекрывается. Особенно, если вы планируете этими не полученными средствами раздать какие-то долги. Таким образом вы перенаправляете поток энергии изобилия тому, кому вы должны.

Он получает этот поток откуда-то из другого места, а до вас этот поток так и не доходит. Получается, что вы ему отдаёте энергию своего потока, оставаясь всё равно при этом должными ему.

10. Отказ принять мелкие крохи, упрямое нежелание видеть очевидные вещи

Часто люди не любят «поднимать мелкие монеты», они не считают, что должны уделять внимание мелочам или выполнять небольшую работу.

Они хотят всё, сразу и много: только крупного дохода, только крупную рыбу, а всё остальное не принимают в расчёт, даже если мелкой рыбы очень много. Они почему-то решают для себя, что много мелкой рыбы не бывает.

Но ведь бывает по-всякому. Это упрямство человеческое, нежелание видеть лес за отдельными деревьями. Это однобокое отношение к потоку Изобилия. Он, в действительности, более широк и обладает бОльшими возможностями, чем мы можем себе представить.

11. Вышибание из потока малейшей неопрятностью

Часто из-за этого люди теряют весь положительный настрой, который был вначале. И, соответственно, получают меньше, чем хотели и заслуживали получить. Они не до конца верят в себя, и даже маленькая неприятность вышибает их из колеи. И они начинают слишком злиться на то, что мир не помогает им.

Но, возможно, ваш подвернувшийся каблук призывает вас оглянуться и посмотреть — а туда ли вы идёте?

Люди просто не видят всей картины и не желают учитывать очевидные вещи. Учитесь глубже видеть ситуации и проникать в них. Учитесь яснее их понимать, чтобы легче в них разбираться.

12. Недоверие миру и самому себе

Некоторые люди, приняв одно решение, тут же заменяют его другим. Очень часто они сомневаются и в своих решениях и в событиях, которые с ними происходят. Им кажется, что они, к добру или к худу, всегда ошибаются в прогнозах этих событий. Это также влияет на движение потока Изобилия.

Что же является детонатором этой потери доверия? Недоверие к миру и самому себе, видение конечного результата в негативном проявлении: «Все смертны, все там будем, так зачем же суетиться…», «Как бы я ни старался, каким бы святым я не был, и святой, и грешник оказываются рано или поздно в гробу…», «Ничто не спасает от этого…», «Все человеческие усилия тщетны…»

У таких людей отсутствует понимание, что после смерти человек возрождается вновь. Они считают, что жизнь конечна и верят в то, что человек уходит навсегда. Они не могут оценить весь путь, пройденный их душой. Только их сердце может подсказать им веру и надежду, которые покажут им любовь и доверие.

Сердце, которое освободится, наконец, от страха конечного бытия. Сердце, которое обретёт мысли и чувства, глаза и уши. А глаза и уши у сердца — ваши, и мысли его — ваши, и душа его — ваша. Освободитесь и перестаньте таскать за собой свои страхи! Даже если вы привыкли это делать.

И не забывайте благодарить за всё, что уже у вас есть! Если вы осознаете, как много есть у вас уже сейчас, и у вас возникнет естественное чувство благодарности, то именно это чувство станет гарантией вашего процветания в жизни!

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