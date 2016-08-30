Претензии разрушают человека

В буддийской психологии говорится, что основным источником потери энергии является речь. Христианская религия учит: «Не важно, что входит в рот человека, главное, — что выходит». Некоторые используют это выражение для того, чтобы оправдать свой стиль питания, который во многом напоминает стиль питания свиньи — «ешь, что хочется и что видится», игнорируя при этом вторую часть высказывания. Многие подвижники и святые уходили в уединенные места, чтобы ничего их не побуждало участвовать в пустых разговорах. В Ведах пустые разговоры называют «праджалпой». И именно она является одним из главных препятствий на пути духовного и материального прогресса. Первую оценку человеку мы даем по тому, как он говорит. Речь определяет человека.
Практически любой человек, который интересуется йогой, восточной психологией и философией, знает имя мудреца Патанджали и его монументальный труд по йоге — «Йога-сутры». Но мало кто знает, что, в первую очередь, он написал не менее выдающиеся работы, посвященные речи и медицине: «Патанджала-бхашья» и «Чарака» соответственно. «Патанджала-бхашья», будучи комментариями к грамматике Панини, учит, как правильно говорить и как правильно построить свою речь. Существует тесная связь между умом и речью, умом и телом, умом и душой. Здоровое тело, здоровый ум и здоровая речь творят гармоничную личность. Современные исследования показали, что ошибки в речи не случайны. Они имеют глубокую связь с ментальным развитием. Заикание и запинания в речи появляются тогда, когда есть серьезное эмоциональное нарушение. Практически все болезни являются психосоматическими по своей природе.
В жизни такого человека не может быть места для физических недомоганий, безразличия к самопознанию и для беспорядочной речи. Именно такого человека мудрец Патанджали называл йогом. И каким бы видом йоги, каким бы видом духовной практики человек не занимался, все вышесказанное применимо к нему в полной мере.
Люди, которые грубо разговаривают, занимают во всех иерархиях последние места. Это касается и стран в целом. Обратите внимание, что страны с высокой культурой речи более успешны — Япония, Германия, да и вообще все государства, входящие в большую восьмерку. Хотя там сейчас происходит культурное вырождение, включающее в себя и деградацию культуры речи. И это сказывается и на экономике, и на духовной жизни в целом. На Востоке человек, который элементарно не может контролировать свою речь, считается очень примитивным, хотя он может быть профессором на Западе.
– Вы советуете жить с открытым умом (open mind). Но тогда весь ум может улететь, так?
– Ты просто крепко рот закрой. И все будет хорошо.
Мысли определяют речь, поэтому важно не думать плохо ни о ком. Чем больше у нас хаотичных мыслей в голове, тем больше они проявляются на языке и тем более будет беспорядочная речь. Тот, кто ясно мыслит, тот ясно говорит.
Есть еще один уровень — научиться принимать критику. Одно из качеств ума — то, что он способен оправдать себя в любом положении. Чем ниже уровень человека, тем больше оправданий вы от него слышите. Даже совершив самое гнусное преступление, такой человек не краснея оправдывает себя. Я проводил семинары в тюрьмах, в том числе для особо опасных преступников, меня очень удивляло, что практически никто себя не считал виноватым. Один из главных показателей, человека, который находиться на высоком уровне развития, определяется тем, что он спокойно выслушивает критику в свой адрес.
Правила разумной речи. В пещере медитируют три йога. Вдруг они слышат какой-то звук, издаваемый животным. Один йог говорит – Это был козел. Проходит год. Другой йог отвечает: – Нет, это была корова. Проходит еще год. Третий йог говорит: – Если вы не прекратите спор, я вас покину.
Первое правило разумной речи — перед тем как что-то сказать резкое, досчитайте до 10. Это может показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем досчитать до 3-х. Но с другой стороны, если вы ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного разумней, потому что первое, что приходит в голову, когда нас критикуют, ругают — это желание оправдаться и ответить резко в ответ. Поэтому, научитесь 5–10 секунд думать перед тем, как отвечать. Помимо всего прочего — это собьет ненужный накал эмоций. Человек, который занимается самореализацией, очень мало и продуманно говорит. Я читал в жизнеописании некоторых великих людей, что они никогда не отвечали сразу на обвинения и вообще старались ничего не говорить в гневе. Они откладывали разговор на другой день или вообще до того момента пока не успокоятся страсти. Ибо они знали– пока гнев и раздражение влияют на их речь, последствия будут печальные, а порой просто разрушительными..
Второе правило разумной речи – не нужно впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, а Сатана — в крайностях. Не следует давать обет — «Буду нем как рыба». Особенно, если по вашей природе вы яркий экстраверт, то вам это может только навредить. Если ваша психофизическая природа в том, что вы должны много говорить, так говорите так, чтобы вы и окружающие получали от этого благо. Поэтому будьте открыты и доброжелательны, и главное — живите осознанно. Важно помнить, что наш уровень определяется по мелким, незначительным поступкам — как мы отреагировали на грубость в магазине, какие эмоции начинают нас переполнять, когда нас «незаслуженно» критикуют и т. д.
Три уровня речи. Человеку на высоком духовном уровне, в благости, которому, что-то про кого-то говорят плохое, или он что-то оскверняющее увидел или услышал, может даже физически стать плохо. У него может возникнуть ощущение, что его физически грязью облили. Такой человек всегда говорит правду приятными словами. Осознанно говорит каждое слово, и каждое слово приносит гармонию в этот мир. В речи много безобидного юмора, часто над собой. Такие люди практически всегда здоровы и счастливы. Только может вначале сложно сдержаться от глупых высказываний или оттого, чтобы быть втянутыми в бестолковый разговор.
Люди в страсти очень чувствительны к критике в свой адрес, они с большим удовольствием могут часами говорить о темах, связанных с сексом, деньгами, экономическим процветанием, политикой, обсуждением покупок, рассказывать о себе хорошем, язвительно обсуждать кого-то и т. д. Говорят они обычно быстро. Юмор обычно пошлый, связан с сексом. Обычно вначале разговора, они чувствуют большое удовлетворение и подъем, но после таких разговоров опустошение и омерзение. И чем выше уровень сознания, тем сильнее это чувство. Такой стиль речи ведет к деградации на всех уровнях.
Те, кто в невежестве, отличаются тем, что их речь полна оскорблениями, претензиями, осуждениями, угрозами, нецензурными словами и т. д. Все слова пропитаны гневом и ненавистью. Когда такой человек открывает рот, создается ощущение, что комнату наполняет неприятный запах. Поэтому, если такому человеку говорить что-то хорошее о ком-то, он может заболеть. Такие люди, как правило, сами осознанно или не осознанно провоцируют других, пытаясь вызвать у них энергию гнева, раздражения, обиды, зависти, т. к. на эту волну они настроены и питаются этими низшими разрушительными эмоциями. Юмор у них «черный», полный издевательств и радости чужому горю. Они в иллюзии от начала до конца. Таких Вселенная лечит тяжелыми ударами судьбы и болезнями. У них быстро развиваются психические заболевания. С ними нельзя даже рядом находиться, а уж тем более общаться. Обычно редко встречается человек, который постоянно находится только на одном уровне. Чаще встречаются смешанные типы или тип человека может, довольно быстро меняться. Это зависит очень от:
— общества, которое мы выбираем – на работе, отдыхе .. Например начав общаться со страстным человеком, мы через несколько минут можем обнаружить, что активно втянуты в обсуждение политиков. Хотя еще 10 минут назад нам не было до них дела.
— места. Например в казино, ночных клубах, около пивных ларьков, притоне наркоманов . обсуждение духовных тем трудно представить. Если место пропитано страстью и невежеством, то и звучащая там речь будет соответствующей.
— времени. Например с 21-00 до 02-00 часов– это время невежества, поэтому именно в это время хочется пойти в невежественное место, посмотреть невежественный фильм, поговорить на невежественные, в лучшем случае на страстные темы. Утро вечера мудренее – это народная мудрость. Давно замечено, что то о чем ты говорил вечером и особенно если принимал какие-то решения, то утром жалеешь или как минимум видишь в другом свете. Поэтому следование простому правилу – никогда не принимать решения вечером и вообще как можно меньше говорить, в это время – сделает нашу жизнь значительно счастливей и избавит от многих проблем и несчастий. Не случайно, что в природе все спит в это время. Вы когда-нибудь слышали пение птиц в это время?
В конце недели можно провести тест – какая доминировала речь, на протяжении недели. Если в благости, то легко будет заметить как гармония и счастье входит в нашу жизнь. Если страсти и особенно невежества, то естественным результатом будут болезни, депрессии и несчастия.
Благодарность – это первый шаг к гармонии и любви.Что сказать мне о жизни?Что оказалась длинной.Только с горем я чувствую солидарность.Но пока мне рот не забили глиной,Из него раздаваться будет лишь благодарность.И.Бродский
Вы должны отследить, сколько у вас благодарности и сколько у вас претензий к окружающим. Вы обнаружите, что часто у нас больше претензий, чем благодарности. Претензии идут от ума и ложного эго.
Источник:из книги Рами Блекта «Десять шагов на пути к счастью»
37 thoughts on “Претензии разрушают человека”
Добро побеждает зло
Статья «Притензии разрушают человека» очень понравилась. Считаю, что всем нужно осознанно подходить к своей жизни. Такими людьми стоит себя окружать. Подскажите, пожалуйста, автора.
Из книги Рами Блекта ДЕСЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ
Класно повчально розумно
Буду перечитывать. Очень полезно для исправления и направления себя и понимания окружающих.
Очень хорошая и полезная статья, особенно сейчас, спасибо редакции!
МОЙ СВЕТ ЛЮБВИ ВАМ И БЛАГОДАРЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!
Прекрасная статья, уже сразу после прочтения становится светлее!!! Благодарю автора
Спасибо за своевременное напоминание о качестве мысли и речи. Благодарю!
Мне статья очень понравилась, мне пришла вовремя, нашла в сети и скачала книгу, читаю, спасибо. Очень вовремя
nice!
Спасибо за доброе напоминание о качестве речи
Верно сказано. Поэтому большая уже не восьмерка, а семерка.
БЛАГОДАРЮ БУДУ ЧИТАТЬ
Благодарю от всей Души. Как раз стала работать над собой по этим темам. Эта статья прямо как по моему запросу. А то сейчас так много литературы. Пока ищешь рассеивается намерение. Вы мне очень помогли💖
БЛАГОДАРЮ ЗА СТАТЬЮ -ОСОБЕННО СЕЙЧАС ПРИ -КВАНТОВОМ ПЕРЕХОДЕ- ОНА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ!!
«Каждый человек, стремящийся к совершенству, должен стать, во-первых, — врачом, лечащим свое тело; во-вторых, — специалистом по грамматике, следящим за своей речью; в-третьих, — философом, очищающим свое сознание и постигающим Абсолютную истину.» БЛАГОДАРЮ!!!!!!
Статья ни о чём.
Спасибо! Ещё раз напоминание никогда не помешает.
Спасибо за напоминание. Очень полезная статья.
Благодарю, того,кто написал и отправил эту статью.
То, что необходимо было мне в этот момент.прямо подсказка с неба.
Благодарю за статью.Получила ответ на свой внутренний вопрос.
Все,что здесь написано,описано в библии.Да будет господь с нами!
Спасибо огромное ,очень поучительная статья !
Очень полезная статья!!!! Буду и дальше работать над собой и развиваться.
БЛАГОДАРЮ! Добра вам!
Класс, стараюсь так жить, хотя несколько сложно, но возможно!
Не всегда получается так жить, но буду стараться.
Очень полезно для меня. Благодарю!
Благодарю сердечно! Очень вовремя! У Бога все вовремя! Вся Слава Ему!
Благодарю.C улыбкой,но верю,что прочитанное изменит Инну,да и меня.
Благодарю ! Очень понравилась статья !
хорошая статья
Очень интересная статья и наверняка эффективная!!! Благодарю
Благодарю за просветление!
Спасибо!Очень интересная статья!