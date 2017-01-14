Представление будущего

Дорогие мастера, во многих наших предыдущих сообщений, мы пытались помочь вам вспомнить своё удивительное прошлое и признать истину, присутствующую внутри всех вас и необходимую для создания грандиозного нового мира. Мы не только говорили о ваших прошлых жизнях на Земле, но старались дать некоторое понимание того, насколько все вы, действительно, великолепны. Признайте тот факт, что вы покинули огромную часть своего Бытия в высших сферах, и теперь пришло время начать процесс восстановления многих своих Аспектов Божественного Выражения, составляющих полных реальных ВАС.

Мы говорили вас, что Вселенная разнообразна, и как часть своего обучения, у вас были многие удивительные приключения в особых и сложных местах. Теперь вы понимаете, почему Земля так важна, Ваша планета – это место, где собралось вместе всё разнообразие этой Вселенной. У вас было много времени, чтобы играть в игру дуальности и полярности, вы создавали огромные богатства, и затем болезненную нищету. В одних жизнях вы явно проявляли удивительные таланты и совершали подвиги, в то время, как другие жизни проживали в простоте и узконаправленности. Вы испытали все вообразимые ситуации, от самых низких до наивысших, внутри каждой Сферы самовыражения.

Пришло время зайти на завесу иллюзии и восстановить свою Божественность. Поскольку вы погружаетесь в Божественное сознание и прикасаетесь к высшим измерениям Мироздания, вы начинаете накачивать духовные мускулы, и поражаетесь тому, как быстро можете проявить то, что вы представляете себе. По мере того, как вы приобретаете опыт, маленькие чудеса превращаются в большие и сложные, и мы говорим вам, что это ничто по сравнению с тем, что ожидает вас в ближайшем будущем.

В то время, как многомерные выражения изменений кружат вокруг вас, а время сжимается и расширяется с неимоверной скоростью, чтобы жить легче и непринуждённее необходимо научиться плыть по течению. Как все вы ощутили в той или иной степени, жизнь на Земле разительно изменилась за последние пятьдесят лет. То, что считалось нормой в трёхмерном и четырёхмерном окружении, больше не приемлемо, когда вы переходите на более совершенные уровни Света Создателя. Мы рассмотрим некоторые основные проблемы времени, чтобы дать вам более полное понимание и сравнить недавно появившееся коллективное сознание человечества со старыми убеждениями сознания масс, преобладавшим в течение тысяч прошлых лет.

Жить в изобилии — это ваше неотъемлемое Божественное право: В настоящее время в полной мере происходит процесс перераспределения богатств на Земле. Знайте, что многие корпорации и организации впадут в немилость и забвение. Всё, что основано на страхе, жадности и управлении другими людьми, рушится. В прошлом часто необходимо было несколько жизней, чтобы исправить нанесённый вред, и вы не могли знать о том, свершилось ли правосудие. Теперь же, для тех, кто застрял в иллюзии игры причины и следствия, плохие поступки почти мгновенно возвращаются бумерангом. Больше те, кто корыстен и злоупотребляет данным им доверием и властью, не смогут скрывать свои преступления. Будь то религиозные организации, корпорации, компании или правительства, пришло время расплаты.

Свет проникает в самые тёмные закоулки, поскольку Земля наполняется всё большим количеством высших вибрационных частот Духа. Разум и Дух – это строители, и вы — сотворцы нового рая на Земле. Всё, что вам необходимо, будет предоставлено, но нужно крепко держать своё видению для наивысшего всеобщего блага, и затем осмелиться прикоснуться к хранилищам Космических Пирамид чистых Адамантовых Частиц Света Творца и сформировать их в то, что можете представить. Дорогие, стремитесь к изобилию любви, радостным нежным отношениям, хорошему здоровью, юной энергичности и творчеству, поскольку вы узнаёте, что это не просто вещи, приносящие вам счастье и удовлетворение, но и «Состояние Бытия и качество жизни».

Земля и погодные паттерны меняются: Земля подвергается процессу, очищения, катарсису, а результате которого земли, беспощадно использующиеся, пропитанные болезненными воспоминаниями о войнах и насилии, на которых человечество страдало в течение веков злодеяний, будут подвержены, кажущимся случайными, наводнениям, пожарам, землетрясениям и разрушительным ураганам. Всё не так, как кажется, дорогие, поскольку это необходимо для очищения воздуха, почвы и воды, которые человечество так небрежно загрязнило.

В течение этих времён радикальных изменений многие дорогие Души, борющиеся за жизнь по всему миру, покинут Землю, и мы просим смотреть на процесс перехода в новом Свете. Разве вы не видите, что они покидают страдание и безнадёжное существование по выбору, поскольку входят в мир любви, мира, радости и изобилия – туда, где они подготовятся к возвращению в более совершенное земное существование? Когда они вернутся, не будет такого широкого спектра дисбаланса трёхмерной плотности, поскольку, когда они решат вернуться, это будет мир, где они будут иметь возможность учиться, расширять сознание и более быстро пройти земные уроки. Именно вы, как Первопроходчики, готовите это им. Скоро придёт время, когда ни одна Душа не родится в болоте боли и иллюзии, существующих в настоящее время по всему миру в местах диссонирующих частот.

Многие из вас переедут в другие части мира — не зная почему, вы будете чувствовать глубокое желание уехать подальше в неизведанное место. Вас будут звать к себе те места на Земле, где вы окажете наибольшую пользу, − где те, кто имеют такие же вибрации и миссии, присоединятся к вам. Это время «Объединения» или воссоединения со своими семьями Души и товарищами. Вы станете более интуитивными, поскольку прикасаетесь к сфере всех возможностей. Ваша инстинктивная природа прошлого усовершенствуется, соединяясь с многогранным Я будущего.

Тонкая настройка вашего физического тела: Ваши потребности и желания изменятся, поскольку вы интегрируете больше Света в свой физический сосуд. Опасным для жизни болезням и вирусам будет тяжелее развиваться в вашем более развитом и устойчивом теле Света. Некоторое время вы не будете замечать больших изменений в физической структуре, но внутренние и эфирные изменения происходят очень быстро. Поскольку мембраны Света, окружающие вашу ДНК постепенно растворяются, и вы получаете доступ к большему объёму мудрости, хранящейся в мозговой структуре, ваше физическое тело станет более сильным и здоровым.

Появятся удивительные открытия и методы лечения, натуральные продукты и лекарства заменят большую часть ваших синтетических медикаментов, имеющих огромное количество токсичных побочных эффектов. Многие из вас уже знают, что ваше тело не переносит многие распространённые предписываемые вещества, рекламируемые фармацевтическими компаниями, которые интересуются только размером своей прибыли. Фокус, в основном, будет на профилактике, заботе, фитнессе и здоровом образе жизни, а также на естественных средствах лечения, при этом особенно важны позитивные и любящие мысли. Вы больше не будете игнорировать сигналы, которые подает ваше Элементное Тело, стараясь привлечь ваше внимание. Боль – это то, что сообщает вам тело, если что-то неправильно. В прошлом вы принимали болеутоляющие средства для маскировки симптомов, пока не становилось слишком поздно, и необходимо было применять радикальные меры.

Настраиваясь на множественные уровни понимания как внутри своего тела, так и за его пределами, вы учитесь учитывать сигналы, которые получаете. При этом, как можно быстрее, вы вносите необходимые корректировки, чтобы уменьшить дискомфорт, и, таким образом, вернуться к гармонии и хорошему самочувствию.

В итоге, вы достигнете согласия со своей уникальностью в физической структуре, качествах, способностях, способах выражения и творчестве. Есть причина того, почему вы выбрали своих родителей и генетическую структуру своей родословной. Ваша уникальность — то, что делает вас особенными, — на Земле нет никого, точно такого, как вы — это касается также Душ, рожденных как, так называемые, «идентичные близнецы».

Одно из основных препятствий, с которыми вы столкнётесь в течение нескольких ближайших лет, — это необходимость принять себя такими, какими вы есть, понять, что вы прекрасны и драгоценны, независимо от того, какую одежду из плоти решили носить, чтобы прожить эту самую важную из всех ваших жизней. Именно сияние ваших ярких Душ и горячих сердец мы видим, дорогие; мы не обращаем внимания на телесную маскировку, которую вы носите.

Ваши Священные отношения с Вашей Сверхдушой / Высшим Я: В прошлом ваше тело желания эго, главным образом, контролировало вашу ежедневную жизнь, а ваше Я Души было тихим голосом сознания, который чаще всего игнорировался. Традиции, религиозные убеждения, обязанности и занятость прививались в раннем возрасте, и вас учили верить, что важнее то, что другие думают о вас, а не то, что думаете вы сами. Вы всегда искали вовне подтверждение собственной значимости. Вы постоянно искали кого-то или что-то, что принесёт вам счастье, но, как правило, оно было мимолётно, часто обманчиво, и вынуждало искать вне себя то, что принесёт некоторую степень собственной значимости.

Теперь вы научились обращаться внутрь себя для подтверждения, вдохновения и руководства, потому что у вас есть то, что названо Слиянием с Душой, и вы соединяетесь с множественными аспектами своего Высшего Я. Поскольку вы впитываете новые более высокие истины, поступающие к вам с удивительной скоростью, вы интегрируете большое количество чистого Сознания Космического Света, помогающего вам без чувства вины освободиться от всех устаревших концепций.

Вы теперь понимаете, что Бог не где-то там высоко, в далёком Небесном Царстве дёргает за ниточки и решает, кого наградить, а кого наказать. Вы признаёте тот факт, что всё, что необходимо, находится внутри вас, как часть вашего Неотъемлемого Божественного права на любовь, радость, мир и благополучие. Старые традиции и привычки теряют свою власть над вами, поскольку вы стремитесь к свободе самовыражения: вы создаете новые способы празднования церковных праздников и особых дат; и сами решаете, как почитать нашего Бога Отца/Мать и Высшего Творца.

Вероисповедание – не дело одного дня, поскольку вы живете в духовности каждый момент ежедневной жизни. Каждый день вы живёте как мастер, контролируя свои мысли и действия. Вы знаете, что ваши намерения должны быть чистыми, поскольку вы несёте ответственной за каждый крошечный атом энергии, которую излучаете. Вы практикуете проницательность и постоянно контролируете убеждения, которым позволяете обитать внутри своего Существа, поскольку знаете, что внутри вас находится истина, утверждающая ваши собственные правила, по которым нужно жить. Вы знаете, что необходимо всегда делать наивысший выбор, идя серединным путём в мире и гармонии, и постепенно вы выйдете за пределы законов Кармы в состояние благодати.

Ваши отношения с другими: Вы начинаете понимать, что приобретая любовь к себея и чувство собственного достоинства, вы притягиваете ещё больше Любви/Света Творца — бесконечный источник духовного питания. Когда вы чувствуете свою полноценность, вы излучаете этот удивительный эликсир в постоянно расширяющий шар Света. Вы начинаете искать отношения, которые приносят удовлетворение на всех уровнях — физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. В отношениях будущего не будет никакого ощущения самопожертвования; они будут основаны на доверии, и вы будете стремиться и поддерживать полное выражение личных интересов, способностей и духовной истины. Партнёры будут дополнять преимущества друг друга, не осуждая, проявляя терпение, они будут помогать друг другу, работая над слабыми местами и страхами. Важно, чтобы вы вместе представляли одно и то же с теми, с кем тесно связаны, и не терпели игры управления и власти. Вы начинаете интуитивно узнавать членов своей семьи Души и тех, с кем у вас есть глубокие духовные связи. Поэтому, вы будете чувствовать больше комфорта и радости в своих отношениях, чем когда-либо считали это возможным. Вы больше не будете искать отношений, основанных на «потребностях», а только на желании вместе идти по жизни и делиться знаниями, поскольку вы переходите в новый и захватывающий Век.

Как вы представляете будущее? От вас зависит то, что вы испытываете в ближайшие годы больших перемен. Вы можете поняться в сознании к точке наблюдения мастера и знать, что всё идёт так, как запланировано. Вы осознаёте, что независимо от того, насколько мрачным выглядит мир, есть сияющий Свет Творца, который пронизывает самые тёмные тени, − скрытые места на Земле − и проникает в сердца людей. Большинство людей на Земле хотят жить в мире, комфорте и изобилии, выражать свою веру своим собственным способом, и они готовы позволить другим делать то же самое. Тех, кто хочет доминировать, завоёвывать и управлять, — меньшинство, хотя, может казаться обратное, и их властная хватка на Земле и в человечестве слабеет с каждым днём. Чем больше вас вступит в своё мастерство и востребует своё Неотъемлемое Божественное право, тем слабее они становятся.

В течение некоторого ближайшего времени во многих местах на Земле будут столкновения и слухи о войнах. Но те, кто воет за тьму невежества, потерпят поражение, − они не могут уничтожить то, что правильно и в Свете. Армагеддон уже посетил Землю, дорогие, и худшее случилось. Отныне каждое насильственное действие и разрушение будут решены силами Небес, поскольку вы, как Воины Мира, выигрываете сражения с помощью оружия Света, сострадания и прощения.

Каждым моментом и каждой мыслью вы формируете будущее, поэтому вы должны сфокусироваться на том, что правильно в вашем мире, а не наоборот. Старайтесь постоянно видеть хорошее в тех, кто окружает вас, подбадривайте людей словами и оказывайте любящую поддержку любым возможным способом. Вы — те, кто приведёт человечество в сияющий новый завтрашний мир. Вы выдержали дикие штормы и прошли через многие тёмные ночи Души, и вышли победителями. Не унывайте и не падайте духом в эти последние дни, мои храбрые друзья. Произнося: «Да будет воля Твоя для наивысшего всеобщего блага», вы позволяете нам ходатайствовать от вашего имени и помогать вам в эти бурные времена огромных перемен.

Мы передаем вам любовь нашего Бога Отца/Матери и совершенный Свет сердца Высшего Творца. Вы любимы безмерно.

Архангел Михаил

Ronna Herman -A vision for the future http://www.ronnastar.com

Перевод: bcoreanda.com