Предназначение души: прошлые триумфы и падения

Гипнотерапевт Майкл Ньютон, автор книги «Путешествие души», вернулся с более подробным исследованием жизни между жизнями.
“Сокровенные истины о нашей «небесной» истории могут быть сегодня восстановлены, потому что мы способны обойти наш сознательный ум и достичь своего подсознания, которое не подвергалось воздействию вод Реки Забвения. Наше высшее Я помнит о наших прошлых триумфах и падениях, и избирательно нашёптывает нам о том, что происходило столетия и тысячелетия назад”, — из книги «Предназначение души».

Бестселлер доктора Майкла Ньютона «Путешествие души» (Llewellyn, 1994) заинтриговал многих читателей своей версией ответов на вечный вопрос о том, куда мы идем после смерти.
Он открыл нам прекрасный новый мир, который реален для душ в период между жизнями: то место, где мы решаем, какие великие опыты нам испытать, находясь в человеческом теле, и что мы надеемся с их помощью познать.
Читателям было всё мало, их жажда знаний о жизни между жизнями разгоралась всё больше и не могла быть удовлетворена тем, что можно считать первым документированным случаем использования гипнотерапии для исследования жизни за завесой.
Д-р Ньютон, автор техник, вводящих клиентов в глубокое состояние гипноза, в котором они оказываются способны вспомнить свои жизни между жизнями, откликнулся на просьбы читателей и выпустил книгу-продолжение, основанную на многочисленных сеансах с душами разной степени зрелости.
Возникшая таким образом вторая книга «Предназначение души» (Llewellyn, 2000) предлагает более подробное исследование многих аспектов жизни душ, упомянутых в предыдущей книге.
Вы узнаете:

  • как выглядят души в младенчестве,
  • как проходит исцеление душ после травмирующих столкновений с насилием и злом на земном плане
  • и многое другое о групповой динамике душ в пространстве жизни между жизнями.
Д-р Ньютон связался с The EDGE по телефону из своего дома в Калифорнии.
В книге вы выступаете в качестве мессенджера, ретранслятора информации, полученной от клиентов. Как эта информация повлияла на ваше видение реальности?
— Я начал работать более 40 лет назад традиционным психотерапевтом, не будучи при этом религиозным или духовным человеком. В сущности, я был атеистом.
Но все эти годы работы с людьми, объяснявшими мне, что происходит на той стороне, позволили мне обрести чувство истинной духовности.
Я довольно глубоко изучал философию и размышлял о религиях мира, и в то же время у меня не было четкой системы убеждений.
Мне не нравились организованные религии с их весьма жесткими доктринами в отношении определенных вещей, поэтому я изучал буддизм и другие восточные религии в поисках духовного подхода, который я мог бы принять.
Я обнаружил, что наше поведение в жизни и то, как нам нужно себя вести по отношению к другим, представляют собой очень важные послания. Но я не мог найти связи с Богом. Почему мы здесь? Откровенно говоря, я не верил в жизнь после смерти. Мне казалось, что, когда жизнь кончается, кончается всё.
Можно сказать, что мои клиенты сделали мне большой подарок. Они помогли мне обрести ту духовность, которую я ощущаю сегодня. Хотя я и не религиозный человек, но надеюсь, что стал духовным.
Мне кажется, я понял, что, вне зависимости от того, религиозны ли мы в традиционном смысле или совсем не религиозны, наша бессмертная сущность выходит за рамки человеческого. В некотором смысле, она выходит за рамки человеческого тела.
Наш ум проявляет положительную энергию, которая определяет то, чем мы являемся, и выходит за пределы времени и пространства. Для меня это – свидетельство более высокой духовной силы.
Одно из осознаний, которое пришло ко мне и оказалось очень важным в моей жизни, – это ощущение великой упорядоченности Вселенной, что ничего не происходит случайно.
Говоря о цели пребывания на Земле, в одном из случаев в книге «Предназначение души» исследуется мысль о том, что, возможно, целью нашего прибытия на Землю является объединение всех людей всех рас и национальностей.
— Это принцип единства, – безусловно, важный принцип. Мы посланы на Землю, в очень трудную школу, чтобы усвоить этот урок. Независимо от нашей расы, цвета кожи, вероисповедания и части света, откуда мы приходим, мы все – одно целое в некотором смысле.
Пока мы не научимся жить друг с другом, быть толерантными друг к другу, быть добрыми и помогать друг другу; пока не поймём, что у нас у всех одни и те же заботы в жизни; пока мы не начнем делать то, что можем, для того, чтобы мир стал лучше, – мы не усвоим этот урок по-настоящему. Мы будем возвращаться вновь и вновь, пока не усвоим его.
Принцип единства важен, и не случайно здесь, на Земле, мы оказываемся в этой крайне разнообразной культурной среде, где, конечно, сталкиваемся с вопросами.
Мне нравится, как вы время от времени как бы приоткрываете дверь к Высшему Источнику. Вы говорите, что она не остается открытой надолго. Что вы узнали о Высшем Источнике из всего опыта вашего общения с клиентами?
— Когда я выступаю с лекциями, слушатели часто спрашивают: “Ну, когда же мы будем говорить о Боге? Когда ваши клиенты видят Бога?”.
Потенциально то, что они видят, – это “великое присутствие” – так они это описывают из состояния в жизни между жизнями, которое они видят, в основном, стоя перед своим Советом – мудрыми сущностями, находящимися на шаг или два выше гидов. Эти сущности оценивают прожитую ими жизнь и то, где, по их мнению, для них будет лучше всего воплотиться в следующий раз.
В новой книге «Предназначение души» я говорю о Присутствии. Я не делал этого в первой книге «Путешествие души», так как она была, скорее, обзорной.
«Путешествие души» – это длинное повествование о путешествии, которое начинается с момента смерти и заканчивается моментом перерождения. Оно разделено на очень простые, легко читабельные главы.
И вместе с тем, в нем затронуто много тем, которые я подробно раскрываю в новой книге. Одна из таких тем – как раз то, о чем мы только что говорили: Присутствие.
Мои субъекты говорят, что оно настолько близко к Богу, насколько вообще возможно; кроме того, они воспринимают Присутствие как коллектив. Я нахожу это очень интересным.
Я их спрашиваю: “Что это для вас? О чем вы думаете, когда говорите об этом Высшем Присутствии?”. Когда они находятся на заседаниях своих Советов, то воспринимают один мощный источник энергии, который как бы разъясняет всё, что с ними происходит.
Они скорее чувствуют его, чем видят. Это мощный источник энергии. Это ощущение. У них складывается ощущение, что это коллектив, что это группа, а не одна сущность.
Так что, возможно, будет правильнее рассматривать это как нечто на шаг или два выше членов их советов, и кто знает, насколько высоко требуется подняться вверх по лестнице, чтобы достичь Высшего Источника.
Конечно, у меня нет ответа на этот вопрос. Это всё, что я знаю, потому что я работаю с людьми, которые ещё воплощены, и они знают только то, что говорят.
— В «Предназначении души» мне особенно понравилось то место, где рассказывается о происхождении отдельных душ; о том, что существует такое практически солнцеподобное желтое Присутствие, из которого все эти маленькие сущности появляются.
— Думаю, здесь стоит отметить, что мне пришлось довольно долго ждать клиентов, которые были бы достаточно продвинуты, чтобы говорить об этом.
Мой обычный клиент, как правило, дает мне массу информации о мире душ, но только по-настоящему продвинутые люди могут говорить о некоторых вещах: таких, например, которых мы коснулись чуть раньше.
Все видят Присутствие, но в отношении происхождения и источников лучше всего иметь дело с очень продвинутыми людьми, которые близки к завершению своих инкарнаций и сами готовятся стать учителями.
Так что для этого потребовалось поработать с тысячами клиентов на протяжении многих лет, затем собрать воедино рассказы тех, кто говорил об элементе Источника, и осознать непротиворечивость их рассказов, которая кажется мне просто невероятной.
— Все исследуемые вами случаи воспринимаются как не противоречащие друг другу.
— Это та причина, по которой я написал обе книги. Первая книга ворвалась «с пинками и криками» в движение «Нью Эйдж», когда я даже еще не занимался регрессиями в прошлые жизни.
Затем я сделал великое открытие о том, что, когда мы умираем, то не попадаем в какую-то туманную неопределенность между жизнями. Эта информация произвела на меня сильнейшее впечатление.
Во мне вызывает благоговение тот факт, что человек с моей биографией оказался удостоен чести получения такой информации.
Одно из направлений, в котором я начинаю работать – ближе к концу текущего года и в следующем году, — это обучение людей с помощью различных гипнотерапевтических сообществ по всей стране.
Мне скоро 70, и я хочу оставить после себя задел; хочу быть уверенным в том, что используемая мною методология и техники останутся в записях; хочу обучить молодых гипнотерапевтов, которые примут эстафетную палочку и доберутся до мест гораздо дальше тех, где был я.
Я планирую сделать это в следующем столетии, и с нетерпением жду возможности начать обучать специалистов-регрессологов всем тем вещам, которые я делаю. Как много можно сделать для клиентов с помощью этой терапии! Я не хотел бы отнимать хлеб у специалистов по регрессии в прошлые жизни, потому что людям полезно знать, где они были и куда они могут отправиться.
И, тем не менее, если они не попадают в пространство между жизнями, где все эти опыты анализируются, где они получают действительно великую терапию, они упускают реальную возможность исцеления.
Некоторые могут пройти мимо этого, считая это «серой зоной неопределенности», тогда как самые большие богатства в смысле понимания того, кем мы на самом деле являемся, приходят из наших воспоминаний, из анализа нас самих между жизнями – с членами нашего Совета, гидами и близкими душами.
Как терапевт могу сказать, что наилучшие результаты в этих областях возникают тогда, когда люди видят, кто они есть на самом деле, вне зависимости от тел, в которых они находятся. Думаю, что, с терапевтической точки зрения, это очень и очень важно.

— Вы убежденный сторонник той концепции, что память души доступна на уровне человеческих мыслей.
—   Память души – интересный феномен. Я разделяю её на три категории:

  • Сознательная память, которая достает то, что ей нужно, из подсознательного ума. Мы видим это в наших мифах и в фольклоре; мы видим это в виде вспышек, которые приходят к нам время от времени в нашей каждодневной жизни.
    Это просто есть, и мы не знаем, откуда мы это знаем. Мы не можем доказать это научно, мы просто очень сильно это чувствуем. Память такого рода проявляется через наше сознательное эго и способна прекрасно адаптироваться к физическому миру, в котором мы живем.
  • Кроме того, у нас есть бессмертная память, которая приходит через подсознательный ум. Она также испытывает сильное влияние тела – это наши воспоминания из прошлых жизней и те вещи, которые возникают в нашем уме даже без гипноза.
    Мы медитируем или ведём машину по пустому шоссе, наблюдая за бегущей впереди нас белой линией, как вдруг оказываемся в каком-то поверхностном альфа-состоянии, и что-то возникает в нашей голове, оно говорит нам что-то о нас самих.
  • Третья категория – то, что я называю Божественной Памятью. Мне кажется, что она является производной от нашего более высокого, сверхсознательного ума.
    Это наша душа, которая представляет собой совесть, интуицию и воображение, выражаемые через подсознательный и сознательный ум.
— Есть интересная концепция, связанная с Божественной Памятью: что некая часть памяти нашей души остается там во время нашего воплощения. Как вы думаете, это связано с Божественной Памятью?
— Думаю, да. Это очень интересно. Некоторые клиенты способны это видеть, и они признают это. Ширли Маклейн называет это серебряным шнурком, связью с высшим Я нашей души.
Интересным мне кажется то, что люди, которые признают, что их часть осталась в очень-очень духовном месте, не всегда могут объяснить причину таких ощущений. Это происходит потому что, вне зависимости от той жизни, которую они проживают, их часть остается там.
Другой интересный момент: когда люди говорят: “Хорошо, а как наши гиды и ангелы-хранители пробиваются к нам, когда хотят что-то нам сказать?”. Существуют разные способы.
В своей новой книге я говорю о том, как души возвращаются и утешают тех, кого оставили на земле. Те способы, которыми они касаются умов людей, оставшихся на Земле, очень похожи на способы, которыми пользуются наши гиды.
Иногда гид идет к урне, или к сосуду, или к тому месту, где мы оставляем часть нашей энергии перед воплощением в теле.
Наши гиды окружают это место своей энергией за пределами астрального плана Земли, но она все равно достигает той сущности, чей отпечаток находится в этой высоко специфичной вибрационной энергии. Эта энергия – их и только их. Звучит завораживающе, не правда ли?
— Вы говорите о том, что у нас есть выбор и здесь, и в мире душ. Зачем вы акцентируете на этом внимание?
— Выборы, которые мы совершаем, крайне важны, потому что наше устройство не предполагает отсутствие личной воли к изменениям. Я думаю, этот аспект важен для понимания кармы.
Свободная воля – очень важный аспект нашего проявления в различных телах. Мы говорим о выборе, и сразу возникает тема свободы воли. Если бы у нас не было права ошибаться, мы бы ничему не научились.
Если бы у нас не было свободы воли, мы бы не несли ответственности за свои действия.
Иногда люди имеют тенденцию говорить: “Что бы я ни делал(а), ничего не изменится”. Они склонны к фатализму и верят, что все заранее предрешено. Это глубокое заблуждение, и я считаю, что оно наносит вред.
Конечно, мы можем испытывать фатализм по отношению к событиям, которые случились с нами в жизни и были крайне болезненны.
Но, с другой стороны, мы можем сказать: “Ну что же, это то, через что мне нужно пройти; они никуда не денутся, это всего лишь часть человеческой жизни”. Это очень здоровый интеллектуальный подход.
Необходимо понять, что один из аспектов нашего урока – быть в конкретном теле в конкретное время в конкретном месте, проходя через то, через что проходит это тело, и справляться с этим, и нести ответственность за свои действия.
Это одна из причин, по которым применяется амнезия: чтобы избежать ловушки повтора собственных ошибок из прошлых жизней. Мы можем строить свои жизни по своему разумению. Возьмём один из наиболее наглядных примеров: игрок в карты.
Вам раздали карты – будь то покер или бридж – при рождении, и этими картами вы можете играть несколькими разными способами, в зависимости от ваших талантов и от того, с кем вы связались. Это все те моменты, которые верны и в отношении карточных игр.
Как вы используете свои карты? Каждый способ игры приводит к своим последствиям. Если бы у вас не было свободы играть так, как вы считаете нужным, в игре не было бы никакого смысла. Мы учимся на пробах и ошибках.
Вы подняли очень важную тему выбора и свободной воли, которые являются неотделимой частью нашей жизни.
— При разборе случаев также подчеркивалось, что не надо бояться вносить изменения в свою жизнь. Я думаю, что это как раз дополняет наш разговор о наличии выбора.
— Крайне важно не быть косными в отношении происходящего в жизни, быть всегда открытыми изменениям. Очень верное замечание.
— Когда мы находимся на другой стороне и размышляем о том, что хотим сделать, мы зачастую выбираем не тот путь, которым уже ходили.
— Совершенно верно. Как верно и то, что, когда мы попадаем туда, мы оглядываемся назад и проводим ревизию того, что делали в этом теле. Во многих случаях такая ревизия сопровождается ролевыми играми с душами-компаньонами.
Мы заново проигрываем всю пьесу, которую прожили на Земле, с участием многих из тех душ, которые играли вспомогательные роли (наших супругов, братьев, сестер, родителей и пр.), и изучаем свои действия.
Порой мы исполняем роли и разных других людей, с которыми мы были связаны, чтобы изучить, как мы могли бы поступить наилучшим образом. Это всё очень гибко и служит исключительно для обучения.
— Каждый раз, когда я читаю одну из ваших книг, я думаю о потенциальной ценности вот такой ревизии жизни на любом этапе нашей жизни, т.е. задолго до ревизии жизни после завершения инкарнации. Просто для себя я мысленно просматриваю свою жизнь и те выборы, которые я совершал.
— Моя жена – одна из тех людей, которые говорят: “Я никогда не оглядываюсь назад”. Мне кажется, в определенном смысле, это здоровый подход: зачем сидеть в прошлом? Но я историк, я обожаю прошлое и сижу в нем все время.
Я думаю о том времени, когда был молодым, о том, что я делал в определенных обстоятельствах, т.е. я все время просматриваю это. Я всегда рассматриваю то, что делаю сейчас, в сравнении с тем, что я делал в прошлом. Для меня это прекрасный способ отслеживания собственного развития.
— У меня есть к вам вопрос, связанный со сновидениями.
В «Предназначении души» вы говорите о том, что некоторые души, оставившие свои земные тела, способны присоединяться и фактически помещать себя в сны любимых людей, которые горюют об их уходе. Мне было бы любопытно узнать Ваше мнение о том, возможно ли, чтобы люди, которые видят осознанные сновидения при жизни, были как раз теми душами, которые способны работать со сновидениями на продвинутом уровне в жизни между жизнями?
— С научной точки зрения это скоррелировать сложно, но вполне вероятно, что те, кто в этой жизни имеет способности в области осознанных сновидений, могут быть способны легко соединять свои вибрации с вибрациями других.
Есть души, очень умелые в работе с человеческими сновидениями. Они могут создавать сновидения или подключаться к существующему сновидению. Так ушедшие души устанавливают связь с теми, кого любят.
Некоторые души кажутся более умелыми в этом отношении, чем другие.
Существуют разные способы работы душ с воплощенными сущностями. Вы, например, можете быть той душой, которая предпочитает работать через ощущение или прикосновение.
В книге я упоминал о случае жены, которая вернулась, чтобы передать послание своему мужу через куст роз в их саду. В данном случае это была душа, которая предпочла работать через красоту и аромат роз, а не через сновидения.
Души могут использовать разные способы. Я объясняю, как некоторые работают через детей. Дети очень восприимчивы и могут достучаться до обеспокоенных умов взрослых. Зачастую в качестве канала связи с членом семьи выбирается молодой человек.
— Ваше представление об ангелах не назовешь популярным.
— Я не религиозный человек, поэтому я не думаю об ангелах в религиозном смысле. Для меня выражение «ангел-хранитель», над которым я смеялся, когда был гораздо моложе, до того, как я начал всем этим заниматься, – является уместным выражением в разговоре о наших гидах.
Наши гиды являются, в некотором смысле, нашими ангелами-хранителями. Они наши учителя.
Мы говорили о сверхсознательных воспоминаниях и сознательном уме. Когда душа переходит в мир душ после смерти и видит идущих к ней гидов, она может воспринимать вокруг них огромный ореол света, особенно в районе головы и плеч.
Многие обращают внимание на верхнюю часть их энергии. Можно вспомнить изображения ангелов в религиозных канонах, с нимбом и крыльями. Возможно, это метафора того, что мы видим на самом деле, когда переходим на другую сторону.
Я думаю, что ангелы – это очень приятная часть нашей культуры. Они воплощение благожелательных душ, которые приходят сюда нам на помощь. Ангелы, понимаемые в религиозном смысле, никогда не воплощались. Они посланники Бога.
Мне же кажется, что ангелы – это гиды, которые воплощались много-много раз. По сути, они посланники более высоких источников.
Ваша работа по исследованию жизни между жизнями привела вас к определенным заключениям в отношении зла.
— Люди склонны считать, что мы рождаемся злыми. Это представление уходит корнями в то, о чем мы недавно говорили: в одержимость, в существование какой-то внешней силы, над которой у нас нет власти.
Один из подходов к понятию зла: считать, – и особенно в отношении страшных серийных убийц, – что они такими родились, что некая сатанинская сила овладела умом такого существа еще до того, как он попал в свое тело.
Я думаю, что таким образом мы сохраняем человечество как оно есть, а оно снимает с себя всяческую ответственность за происходящее. Мы говорим о гитлерах этого мира. Люди спрашивают меня об этом, приводя в пример Гитлера, потому что он, безусловно, является воплощением зла XX-го века.

Я бы хотел отметить, что если кто-то захочет изучить ранние годы жизни этого человека – и я не предлагаю оправданий для Гитлера, – то он (она) узнает, что он рос в Австрии с крайне жестоким отцом, который регулярно его избивал.
Этот человек вырос в очень, очень нарушенную личность. Он был чувствительным художником в той среде. Я думаю, что, скорее, люди не рождаются злыми, а становятся такими под влиянием общества, в котором живут. Практика же зла удовлетворяет потребности нарушенных личностей.
Исследования серийных убийц показывают, что возбуждение от причинения боли другим, не сопровождающееся чувством сожаления, заполняет пустоту, которую они в себе ощущают. Зло есть источник власти и силы для психопатических личностей и неадекватных людей.
Ненависть стирает реальность ненавистной жизни. Так что, другими словами, если нет смысла в вашей жизни, почему бы не забрать ее и у кого-то другого.
Когда меня спрашивают: “Что же, получается, вы не верите в ад?” – они говорят правду. Не верю. Нет такого понятия в моем уме. Если ад существует, то он на Земле. Когда люди переходят в мир душ, то, независимо от образа жизни, который они вели, они попадают в божественное место. А что происходит с ними в этом месте, индивидуально для каждой души, в зависимости от того, что она творила на Земле.
— Состояние их ума может создать период уединенности.
— И не только это, они могут быть препровождены в места, где их энергия может быть ремоделирована и реформирована.
Однажды меня спросили: “Как вы думаете, придет ли еще раз на землю человек типа Гитлера?”. Я так не думаю. Я не думаю, что та душа будет еще раз послана на Землю. Такие души пойдут в какой-то другой физический или ментальный мир. Они просто не смогли бы адаптироваться и погрузиться в жизнь после такого зла. Но это мои личные ощущения.

В новой книге я также рассказываю о гибридной душе. Гибридные души воплощались в других мирах перед тем, как прийти на Землю, по той или иной причине. Земля кардинально отличается от тех мест, откуда они пришли.
Они могут быть из очень нежных миров, а тут они попадают в мир, где им предстоит узнать множество разных типов энергий. Им приходится нелегко, и некоторые из них решают никогда не возвращаться сюда после одного или двух воплощений. Это возвращает нас к разговору о свободе воли. И в мире душ нам дана свобода воли.
У меня были клиенты, которые говорили: “У меня есть близкий друг, который отказывается возвращаться на Землю, потому что он не может справиться с человеческим, физическим телом, так что он и ему подобные отправляются в другие места”. Я могу это понять.
Вы также можете сказать, что есть души, у которых такие тяжелые жизни, что они могут попросить подождать 1000 лет до следующего воплощения, чтобы вести спокойные размышления и тому подобное.
Всё может быть, в зависимости от особенностей души, с которой я имею дело.
— Говоря о гибридных душах, приходящих из других пространств, не с Земли, — есть ли у вас какая-то информация о том, не создаются ли некоторые души только для тех сред, и есть ли души, которые никогда не попадут на Землю?
— Да, конечно. Есть. Но в таком случае у меня не может быть с ними никакого контакта, если только они не воплотятся на Земле, или если они не входят в состав группы душ, куда они возвращаются после путешествий в другие миры.
Как правило, все люди из той или иной группы душ направляются в одно и то же место. Они представляют собой определенный тип души и учат уроки определенного рода. Так что в принципе это вполне вероятно, но у меня лично такого клиента пока не было.
— Из ваших исследований случаев следует, что существуют группы душ, которые имеют ярко выраженные задачи, такие как защита других, трансформация и исцеление, планетарные хилеры. Как вы думаете, есть ли у каждой группы душ общие задачи, отличающие её от других?
— Один из вопросов, который я задаю клиенту, звучит так: “Если бы я был незнакомцем, зашедшим в вашу группу душ, каков был бы самый точный общий признак, которым бы я смог охарактеризовать ваших людей?”. Мне говорят: “О, мы закаленные бойцы», — или: «Мы аналитики, спокойные и рефлексирующие”.
Многие души могут посещать промежуточную зону отдельного обучения, где они осваивают какую-нибудь специальность: например, работу в какой-либо области созидания, или сосредоточиваются на исцелении, или на чем-то другом.
Имейте в виду, что в каждой группе душ присутствуют разные характеры. Участники группы не скроены по одному образцу. Как правило, в группе есть один очень смелый, закаленный боец, который стремится выжить в любых обстоятельствах.
Есть шутник, любящий веселье и розыгрыши, есть очень вдумчивый и расчетливый участник, ну, и каждого типа может быть больше одного. Есть серьезные души, есть рисковые, а есть невинные души, которые очень терпеливы и не любят рисковать. Все помогают друг другу своими сильными сторонами.
— Возвращаясь к вопросу зла: продемонстрировала ли ваша работа, что всё, что мы делаем на этой планете, прощается в «после жизни»?
— Я могу сказать только то, что когда у меня есть клиент, который переходит и возвращается в мир душ, и мы обсуждаем его участие в каком-либо проступке, я задаю ему вопрос о прощении. Таким душам труднее всего простить самих себя.
Прощение пронизывает весь мир душ, оно исходит не только от наших гидов, но и от членов Совета. Это не значит, что такие души оставляют без внимания. Безусловно, с ними ведутся длинные и серьезные разговоры об их поведении. Но это не вопрос наказания. Если поведение было экстремальным, то это вопрос пересмотра кармического урока такого человека и усвоения урока из совершенных ошибок.
Много раз я слышал от клиентов слова, похожие на то, что сказал один мой клиент два дня назад: “Я действительно был ужасным человеком в XV-м веке. Я жил в Китае и был верховной жрицей одного из императоров.
Я мог делать практически всё, что хотел; меня крайне возбуждала власть. У меня были огромные возможности помощи людям, но я был коррумпирован.
Мне понадобилось 500 лет – и я еще не дошел обратно до той точки, – чтобы искупить это на уровне физических воплощений. До того момента у меня всё шло очень хорошо.
С той жизни в XV-м веке моя энергия затуманилась, но теперь она снова становится прозрачнее. Мне может понадобиться еще несколько сотен лет, чтобы до конца всё исправить”.
Говоря о прощении, прощение самих себя может оказаться самой трудной задачей. Когда я прошу клиента предстать перед Советом, я спрашиваю: “Что вы говорите этим людям в первую очередь?”.
И клиент говорит, что он испытывает “великое чувство сожаления, что не прожил жизнь так, как мог бы”.
— Где-то в новой книге я видел комментарий о том, что жизнь на Земле в конце концов прекратится, что это временный опыт.
— Конечно, я знаю о мирах, которые со временем превращаются в «новую звезду». Ничто не вечно в физическом мире. Наша планета прожила около половины отпущенного ей срока.
У нас может быть еще пять миллиардов лет, но в течение последнего отрезка этот мир не будет иметь условия жизни для тел, в которых мы сейчас живём.
Вы можете облететь Вселенную, посмотреть на молодые, средние и старые миры и спросить: “Интересно, а души уже переехали?”. Со слов моих клиентов, это именно так.
Среди моих клиентов были такие, которые были в мирах, которые превратились в «новую звезду». Они говорят, что были молодыми душами, когда отправились туда, а когда эти миры стали непригодны для жизни, они были вынуждены с них уйти. Но возникает вопрос: куда уйти?
Я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, что почти каждый клиент проходил через этот опыт. Как правило, мои клиенты воплощались только на Земле. Но время от времени мне всё же попадаются клиенты с опытом, о котором мы только что говорили.
Они были в мире, который стал не обитаем, что является еще одной причиной того, почему они оказываются на Земле. Они являются тем, что я называю гибридными душами.
Земля не вечна. Наступит время, когда мы вынуждены будем переселиться в какое-то другое место, да.
— Как вам кажется, по результатам вашего исследования жизни между жизнями, существуют ли какие-то ключи к пониманию жизни и того, как ее лучше прожить?
— Я много медитирую. Мы с вами немного коснулись темы уединения в мире душ. Мне кажется, есть большая польза в отключении от наших тел до той степени, которая позволяет обратиться внутрь себя.
Думаю, что время, проведенное в глубоком размышлении о том, кто мы и почему мы здесь, и как мы обращаемся с людьми вокруг нас, очень ценно. Как нам стать лучше в том, чем мы занимаемся? Достаточно ли я помогаю другим?
Медитация, молитва или выход ума за пределы наших тел, сопровождающиеся долгими прогулками в горах или по пляжу, – это ключ.
Мы можем всю жизнь заниматься отвлечениями – игрушками, машинами, и да, мы здесь в том числе для того, чтобы веселиться, – но по-настоящему мы так и не узнаем, кто мы. Я думаю, это очень важный аспект жизни.
— Есть люди, которые посмотрят на вашу первую книгу, на вторую книгу, и скажут: “Зачем нам вся эта информация? Нужно ли нам всё это знать?”.
— Это справедливый вопрос. Позвольте мне сказать лишь то, что у меня есть абсолютная убежденность в этом. Есть клиенты, на которых не действует гипноз, или те, кто, будучи в состоянии гипноза, не могут попасть в свои прошлые жизни.
Есть те, кто попадает в прошлые жизни, но не может пройти в мир душ. Зачем выставляются эти препятствия? Почему есть люди, которые попадают в мир душ, но видят там только половину из того, что видит средний клиент? Почему их амнезия так сильна?
Я думаю, что ключ к пониманию всего этого лежит в том, что в нашей жизни, очевидно, бывают периоды, когда самопознание крайне важно для человека, и наши гиды не хотят, чтобы мы пришли на экзамен с готовыми ответами на шпаргалках, в которые можно подглядеть, пока экзаменатор не смотрит!
Более глобальный вопрос заключается в том, почему люди, такие как я, оказываются способны делать то, что мы делаем? Мог бы кто-то написать книгу, которую я только что написал, сто лет назад? Это интересные вопросы.
Да, я использую гипноз, я разработал техники, но если бы эти техники были известны сто лет назад, смог бы какой-то посредник сделать то же самое?
Мне кажется, что последние 25 лет все мы, в том или ином качестве, несём духовность в массы, о чем свидетельствуют два фактора:
  • Первый: никогда раньше за всю историю человечества на Земле не находилось столько людей. Наша планета перенаселена. Мы как крысы в лабиринте в некоторых мегаполисах мира. Это создает определенное сумасшествие.
  • Второй фактор: кишащие наркотиками культуры всего мира. Мы не собираемся избавляться от наркотиков. Они способ ухода от реальности. Наркотики, как и алкоголь, останутся с нами, но они еще больше заперли души внутри тел.
Учитывая всё это, в моем представлении барьеры амнезии за последние 25 лет слегка ослабли. Это то, что я слышу от своих клиентов. Им позволяется знать определенные вещи для сохранения рассудка.
Книги, такие как моя, служат для того, чтобы люди знали: существует лучшая жизнь, и не обязательно быть религиозным человеком, чтобы верить в это.
Знание того, что существует порядок и определенная цель твоего пребывания здесь, делает нашу жизнь немного более выносимой.
Автор: Тим Миджан

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