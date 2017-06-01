Предназначение души: прошлые триумфы и падения



“Сокровенные истины о нашей «небесной» истории могут быть сегодня восстановлены, потому что мы способны обойти наш сознательный ум и достичь своего подсознания, которое не подвергалось воздействию вод Реки Забвения. Наше высшее Я помнит о наших прошлых триумфах и падениях, и избирательно нашёптывает нам о том, что происходило столетия и тысячелетия назад”, — из книги «Предназначение души». Гипнотерапевт Майкл Ньютон, автор книги «Путешествие души», вернулся с более подробным исследованием жизни между жизнями. Бестселлер доктора Майкла Ньютона «Путешествие души» (Llewellyn, 1994) заинтриговал многих читателей своей версией ответов на вечный вопрос о том, куда мы идем после смерти.

Он открыл нам прекрасный новый мир, который реален для душ в период между жизнями: то место, где мы решаем, какие великие опыты нам испытать, находясь в человеческом теле, и что мы надеемся с их помощью познать.

Читателям было всё мало, их жажда знаний о жизни между жизнями разгоралась всё больше и не могла быть удовлетворена тем, что можно считать первым документированным случаем использования гипнотерапии для исследования жизни за завесой.

Д-р Ньютон, автор техник, вводящих клиентов в глубокое состояние гипноза, в котором они оказываются способны вспомнить свои жизни между жизнями, откликнулся на просьбы читателей и выпустил книгу-продолжение, основанную на многочисленных сеансах с душами разной степени зрелости.

Возникшая таким образом вторая книга «Предназначение души» (Llewellyn, 2000) предлагает более подробное исследование многих аспектов жизни душ, упомянутых в предыдущей книге.

Вы узнаете:

как выглядят души в младенчестве,

как проходит исцеление душ после травмирующих столкновений с насилием и злом на земном плане

и многое другое о групповой динамике душ в пространстве жизни между жизнями.

Д-р Ньютон связался с The EDGE по телефону из своего дома в Калифорнии.

— В книге вы выступаете в качестве мессенджера, ретранслятора информации, полученной от клиентов. Как эта информация повлияла на ваше видение реальности?

— Я начал работать более 40 лет назад традиционным психотерапевтом, не будучи при этом религиозным или духовным человеком. В сущности, я был атеистом.

Но все эти годы работы с людьми, объяснявшими мне, что происходит на той стороне, позволили мне обрести чувство истинной духовности.

Я довольно глубоко изучал философию и размышлял о религиях мира, и в то же время у меня не было четкой системы убеждений.

Мне не нравились организованные религии с их весьма жесткими доктринами в отношении определенных вещей, поэтому я изучал буддизм и другие восточные религии в поисках духовного подхода, который я мог бы принять.

Я обнаружил, что наше поведение в жизни и то, как нам нужно себя вести по отношению к другим, представляют собой очень важные послания. Но я не мог найти связи с Богом. Почему мы здесь? Откровенно говоря, я не верил в жизнь после смерти. Мне казалось, что, когда жизнь кончается, кончается всё.

Можно сказать, что мои клиенты сделали мне большой подарок. Они помогли мне обрести ту духовность, которую я ощущаю сегодня. Хотя я и не религиозный человек, но надеюсь, что стал духовным.

Мне кажется, я понял, что, вне зависимости от того, религиозны ли мы в традиционном смысле или совсем не религиозны, наша бессмертная сущность выходит за рамки человеческого. В некотором смысле, она выходит за рамки человеческого тела.

Наш ум проявляет положительную энергию, которая определяет то, чем мы являемся, и выходит за пределы времени и пространства. Для меня это – свидетельство более высокой духовной силы.

Одно из осознаний, которое пришло ко мне и оказалось очень важным в моей жизни, – это ощущение великой упорядоченности Вселенной, что ничего не происходит случайно.

— Говоря о цели пребывания на Земле, в одном из случаев в книге «Предназначение души» исследуется мысль о том, что, возможно, целью нашего прибытия на Землю является объединение всех людей всех рас и национальностей.

— Это принцип единства, – безусловно, важный принцип. Мы посланы на Землю, в очень трудную школу, чтобы усвоить этот урок. Независимо от нашей расы, цвета кожи, вероисповедания и части света, откуда мы приходим, мы все – одно целое в некотором смысле.

Пока мы не научимся жить друг с другом, быть толерантными друг к другу, быть добрыми и помогать друг другу; пока не поймём, что у нас у всех одни и те же заботы в жизни; пока мы не начнем делать то, что можем, для того, чтобы мир стал лучше, – мы не усвоим этот урок по-настоящему. Мы будем возвращаться вновь и вновь, пока не усвоим его.

Принцип единства важен, и не случайно здесь, на Земле, мы оказываемся в этой крайне разнообразной культурной среде, где, конечно, сталкиваемся с вопросами.

— Мне нравится, как вы время от времени как бы приоткрываете дверь к Высшему Источнику. Вы говорите, что она не остается открытой надолго. Что вы узнали о Высшем Источнике из всего опыта вашего общения с клиентами?

— Когда я выступаю с лекциями, слушатели часто спрашивают: “Ну, когда же мы будем говорить о Боге? Когда ваши клиенты видят Бога?”.

Потенциально то, что они видят, – это “великое присутствие” – так они это описывают из состояния в жизни между жизнями, которое они видят, в основном, стоя перед своим Советом – мудрыми сущностями, находящимися на шаг или два выше гидов. Эти сущности оценивают прожитую ими жизнь и то, где, по их мнению, для них будет лучше всего воплотиться в следующий раз.

В новой книге «Предназначение души» я говорю о Присутствии. Я не делал этого в первой книге «Путешествие души», так как она была, скорее, обзорной.

«Путешествие души» – это длинное повествование о путешествии, которое начинается с момента смерти и заканчивается моментом перерождения. Оно разделено на очень простые, легко читабельные главы.

И вместе с тем, в нем затронуто много тем, которые я подробно раскрываю в новой книге. Одна из таких тем – как раз то, о чем мы только что говорили: Присутствие.

Мои субъекты говорят, что оно настолько близко к Богу, насколько вообще возможно; кроме того, они воспринимают Присутствие как коллектив. Я нахожу это очень интересным.

Я их спрашиваю: “Что это для вас? О чем вы думаете, когда говорите об этом Высшем Присутствии?”. Когда они находятся на заседаниях своих Советов, то воспринимают один мощный источник энергии, который как бы разъясняет всё, что с ними происходит.

Они скорее чувствуют его, чем видят. Это мощный источник энергии. Это ощущение. У них складывается ощущение, что это коллектив, что это группа, а не одна сущность.

Так что, возможно, будет правильнее рассматривать это как нечто на шаг или два выше членов их советов, и кто знает, насколько высоко требуется подняться вверх по лестнице, чтобы достичь Высшего Источника.

Конечно, у меня нет ответа на этот вопрос. Это всё, что я знаю, потому что я работаю с людьми, которые ещё воплощены, и они знают только то, что говорят.

— В «Предназначении души» мне особенно понравилось то место, где рассказывается о происхождении отдельных душ; о том, что существует такое практически солнцеподобное желтое Присутствие, из которого все эти маленькие сущности появляются.

— Думаю, здесь стоит отметить, что мне пришлось довольно долго ждать клиентов, которые были бы достаточно продвинуты, чтобы говорить об этом.

Мой обычный клиент, как правило, дает мне массу информации о мире душ, но только по-настоящему продвинутые люди могут говорить о некоторых вещах: таких, например, которых мы коснулись чуть раньше.

Все видят Присутствие, но в отношении происхождения и источников лучше всего иметь дело с очень продвинутыми людьми, которые близки к завершению своих инкарнаций и сами готовятся стать учителями.

Так что для этого потребовалось поработать с тысячами клиентов на протяжении многих лет, затем собрать воедино рассказы тех, кто говорил об элементе Источника, и осознать непротиворечивость их рассказов, которая кажется мне просто невероятной.

— Все исследуемые вами случаи воспринимаются как не противоречащие друг другу.

— Это та причина, по которой я написал обе книги. Первая книга ворвалась «с пинками и криками» в движение «Нью Эйдж», когда я даже еще не занимался регрессиями в прошлые жизни.

Затем я сделал великое открытие о том, что, когда мы умираем, то не попадаем в какую-то туманную неопределенность между жизнями. Эта информация произвела на меня сильнейшее впечатление.

Во мне вызывает благоговение тот факт, что человек с моей биографией оказался удостоен чести получения такой информации.

Одно из направлений, в котором я начинаю работать – ближе к концу текущего года и в следующем году, — это обучение людей с помощью различных гипнотерапевтических сообществ по всей стране.

Мне скоро 70, и я хочу оставить после себя задел; хочу быть уверенным в том, что используемая мною методология и техники останутся в записях; хочу обучить молодых гипнотерапевтов, которые примут эстафетную палочку и доберутся до мест гораздо дальше тех, где был я.

Я планирую сделать это в следующем столетии, и с нетерпением жду возможности начать обучать специалистов-регрессологов всем тем вещам, которые я делаю. Как много можно сделать для клиентов с помощью этой терапии! Я не хотел бы отнимать хлеб у специалистов по регрессии в прошлые жизни, потому что людям полезно знать, где они были и куда они могут отправиться.

И, тем не менее, если они не попадают в пространство между жизнями, где все эти опыты анализируются, где они получают действительно великую терапию, они упускают реальную возможность исцеления.



Как терапевт могу сказать, что наилучшие результаты в этих областях возникают тогда, когда люди видят, кто они есть на самом деле, вне зависимости от тел, в которых они находятся. Думаю, что, с терапевтической точки зрения, это очень и очень важно. Некоторые могут пройти мимо этого, считая это «серой зоной неопределенности», тогда как самые большие богатства в смысле понимания того, кем мы на самом деле являемся, приходят из наших воспоминаний, из анализа нас самих между жизнями – с членами нашего Совета, гидами и близкими душами.Как терапевт могу сказать, что наилучшие результаты в этих областях возникают тогда, когда люди видят, кто они есть на самом деле, вне зависимости от тел, в которых они находятся. Думаю, что, с терапевтической точки зрения, это очень и очень важно. — Вы убежденный сторонник той концепции, что память души доступна на уровне человеческих мыслей.

— Память души – интересный феномен. Я разделяю её на три категории:

Сознательная память , которая достает то, что ей нужно, из подсознательного ума. Мы видим это в наших мифах и в фольклоре; мы видим это в виде вспышек, которые приходят к нам время от времени в нашей каждодневной жизни.

Это просто есть, и мы не знаем, откуда мы это знаем. Мы не можем доказать это научно, мы просто очень сильно это чувствуем. Память такого рода проявляется через наше сознательное эго и способна прекрасно адаптироваться к физическому миру, в котором мы живем.

, которая достает то, что ей нужно, из подсознательного ума. Мы видим это в наших мифах и в фольклоре; мы видим это в виде вспышек, которые приходят к нам время от времени в нашей каждодневной жизни. Это просто есть, и мы не знаем, откуда мы это знаем. Мы не можем доказать это научно, мы просто очень сильно это чувствуем. Память такого рода проявляется через наше сознательное эго и способна прекрасно адаптироваться к физическому миру, в котором мы живем. Кроме того, у нас есть бессмертная память , которая приходит через подсознательный ум. Она также испытывает сильное влияние тела – это наши воспоминания из прошлых жизней и те вещи, которые возникают в нашем уме даже без гипноза.

Мы медитируем или ведём машину по пустому шоссе, наблюдая за бегущей впереди нас белой линией, как вдруг оказываемся в каком-то поверхностном альфа-состоянии, и что-то возникает в нашей голове, оно говорит нам что-то о нас самих.

, которая приходит через подсознательный ум. Она также испытывает сильное влияние тела – это наши воспоминания из прошлых жизней и те вещи, которые возникают в нашем уме даже без гипноза. Мы медитируем или ведём машину по пустому шоссе, наблюдая за бегущей впереди нас белой линией, как вдруг оказываемся в каком-то поверхностном альфа-состоянии, и что-то возникает в нашей голове, оно говорит нам что-то о нас самих. Третья категория – то, что я называю Божественной Памятью. Мне кажется, что она является производной от нашего более высокого, сверхсознательного ума.

Это наша душа, которая представляет собой совесть, интуицию и воображение, выражаемые через подсознательный и сознательный ум.

— Есть интересная концепция, связанная с Божественной Памятью: что некая часть памяти нашей души остается там во время нашего воплощения. Как вы думаете, это связано с Божественной Памятью?

— Думаю, да. Это очень интересно. Некоторые клиенты способны это видеть, и они признают это. Ширли Маклейн называет это серебряным шнурком, связью с высшим Я нашей души.

Интересным мне кажется то, что люди, которые признают, что их часть осталась в очень-очень духовном месте, не всегда могут объяснить причину таких ощущений. Это происходит потому что, вне зависимости от той жизни, которую они проживают, их часть остается там.

Другой интересный момент: когда люди говорят: “Хорошо, а как наши гиды и ангелы-хранители пробиваются к нам, когда хотят что-то нам сказать?”. Существуют разные способы.

В своей новой книге я говорю о том, как души возвращаются и утешают тех, кого оставили на земле. Те способы, которыми они касаются умов людей, оставшихся на Земле, очень похожи на способы, которыми пользуются наши гиды.

Иногда гид идет к урне, или к сосуду, или к тому месту, где мы оставляем часть нашей энергии перед воплощением в теле.

Наши гиды окружают это место своей энергией за пределами астрального плана Земли, но она все равно достигает той сущности, чей отпечаток находится в этой высоко специфичной вибрационной энергии. Эта энергия – их и только их. Звучит завораживающе, не правда ли?

— Вы говорите о том, что у нас есть выбор и здесь, и в мире душ. Зачем вы акцентируете на этом внимание?

— Выборы, которые мы совершаем, крайне важны, потому что наше устройство не предполагает отсутствие личной воли к изменениям. Я думаю, этот аспект важен для понимания кармы.

Свободная воля – очень важный аспект нашего проявления в различных телах. Мы говорим о выборе, и сразу возникает тема свободы воли. Если бы у нас не было права ошибаться, мы бы ничему не научились.

Если бы у нас не было свободы воли, мы бы не несли ответственности за свои действия.

Иногда люди имеют тенденцию говорить: “Что бы я ни делал(а), ничего не изменится”. Они склонны к фатализму и верят, что все заранее предрешено. Это глубокое заблуждение, и я считаю, что оно наносит вред.

Конечно, мы можем испытывать фатализм по отношению к событиям, которые случились с нами в жизни и были крайне болезненны.

Но, с другой стороны, мы можем сказать: “Ну что же, это то, через что мне нужно пройти; они никуда не денутся, это всего лишь часть человеческой жизни”. Это очень здоровый интеллектуальный подход.

Необходимо понять, что один из аспектов нашего урока – быть в конкретном теле в конкретное время в конкретном месте, проходя через то, через что проходит это тело, и справляться с этим, и нести ответственность за свои действия.

Это одна из причин, по которым применяется амнезия: чтобы избежать ловушки повтора собственных ошибок из прошлых жизней. Мы можем строить свои жизни по своему разумению. Возьмём один из наиболее наглядных примеров: игрок в карты.

Вам раздали карты – будь то покер или бридж – при рождении, и этими картами вы можете играть несколькими разными способами, в зависимости от ваших талантов и от того, с кем вы связались. Это все те моменты, которые верны и в отношении карточных игр.

Как вы используете свои карты? Каждый способ игры приводит к своим последствиям. Если бы у вас не было свободы играть так, как вы считаете нужным, в игре не было бы никакого смысла. Мы учимся на пробах и ошибках.

Вы подняли очень важную тему выбора и свободной воли, которые являются неотделимой частью нашей жизни.

— При разборе случаев также подчеркивалось, что не надо бояться вносить изменения в свою жизнь. Я думаю, что это как раз дополняет наш разговор о наличии выбора.

— Крайне важно не быть косными в отношении происходящего в жизни, быть всегда открытыми изменениям. Очень верное замечание.

— Когда мы находимся на другой стороне и размышляем о том, что хотим сделать, мы зачастую выбираем не тот путь, которым уже ходили.

— Совершенно верно. Как верно и то, что, когда мы попадаем туда, мы оглядываемся назад и проводим ревизию того, что делали в этом теле. Во многих случаях такая ревизия сопровождается ролевыми играми с душами-компаньонами.

Мы заново проигрываем всю пьесу, которую прожили на Земле, с участием многих из тех душ, которые играли вспомогательные роли (наших супругов, братьев, сестер, родителей и пр.), и изучаем свои действия.

Порой мы исполняем роли и разных других людей, с которыми мы были связаны, чтобы изучить, как мы могли бы поступить наилучшим образом. Это всё очень гибко и служит исключительно для обучения.

— Каждый раз, когда я читаю одну из ваших книг, я думаю о потенциальной ценности вот такой ревизии жизни на любом этапе нашей жизни, т.е. задолго до ревизии жизни после завершения инкарнации. Просто для себя я мысленно просматриваю свою жизнь и те выборы, которые я совершал.

— Моя жена – одна из тех людей, которые говорят: “Я никогда не оглядываюсь назад”. Мне кажется, в определенном смысле, это здоровый подход: зачем сидеть в прошлом? Но я историк, я обожаю прошлое и сижу в нем все время.

Я думаю о том времени, когда был молодым, о том, что я делал в определенных обстоятельствах, т.е. я все время просматриваю это. Я всегда рассматриваю то, что делаю сейчас, в сравнении с тем, что я делал в прошлом. Для меня это прекрасный способ отслеживания собственного развития.

— У меня есть к вам вопрос, связанный со сновидениями.

В «Предназначении души» вы говорите о том, что некоторые души, оставившие свои земные тела, способны присоединяться и фактически помещать себя в сны любимых людей, которые горюют об их уходе. Мне было бы любопытно узнать Ваше мнение о том, возможно ли, чтобы люди, которые видят осознанные сновидения при жизни, были как раз теми душами, которые способны работать со сновидениями на продвинутом уровне в жизни между жизнями?

— С научной точки зрения это скоррелировать сложно, но вполне вероятно, что те, кто в этой жизни имеет способности в области осознанных сновидений, могут быть способны легко соединять свои вибрации с вибрациями других.

Есть души, очень умелые в работе с человеческими сновидениями. Они могут создавать сновидения или подключаться к существующему сновидению. Так ушедшие души устанавливают связь с теми, кого любят.

Некоторые души кажутся более умелыми в этом отношении, чем другие.

Существуют разные способы работы душ с воплощенными сущностями. Вы, например, можете быть той душой, которая предпочитает работать через ощущение или прикосновение.

В книге я упоминал о случае жены, которая вернулась, чтобы передать послание своему мужу через куст роз в их саду. В данном случае это была душа, которая предпочла работать через красоту и аромат роз, а не через сновидения.

некоторые работают через детей. Дети очень восприимчивы и могут достучаться до обеспокоенных умов взрослых. Зачастую в качестве канала связи с членом семьи выбирается молодой человек.

— Ваше представление об ангелах не назовешь популярным.

— Я не религиозный человек, поэтому я не думаю об ангелах в религиозном смысле. Для меня выражение «ангел-хранитель», над которым я смеялся, когда был гораздо моложе, до того, как я начал всем этим заниматься, – является уместным выражением в разговоре о наших гидах.

Наши гиды являются, в некотором смысле, нашими ангелами-хранителями. Они наши учителя.

Мы говорили о сверхсознательных воспоминаниях и сознательном уме. Когда душа переходит в мир душ после смерти и видит идущих к ней гидов, она может воспринимать вокруг них огромный ореол света, особенно в районе головы и плеч.

Многие обращают внимание на верхнюю часть их энергии. Можно вспомнить изображения ангелов в религиозных канонах, с нимбом и крыльями. Возможно, это метафора того, что мы видим на самом деле, когда переходим на другую сторону.

Я думаю, что ангелы – это очень приятная часть нашей культуры. Они воплощение благожелательных душ, которые приходят сюда нам на помощь. Ангелы, понимаемые в религиозном смысле, никогда не воплощались. Они посланники Бога.

Мне же кажется, что ангелы – это гиды, которые воплощались много-много раз. По сути, они посланники более высоких источников.

— Ваша работа по исследованию жизни между жизнями привела вас к определенным заключениям в отношении зла.

— Люди склонны считать, что мы рождаемся злыми. Это представление уходит корнями в то, о чем мы недавно говорили: в одержимость, в существование какой-то внешней силы, над которой у нас нет власти.

Один из подходов к понятию зла: считать, – и особенно в отношении страшных серийных убийц, – что они такими родились, что некая сатанинская сила овладела умом такого существа еще до того, как он попал в свое тело.

Я думаю, что таким образом мы сохраняем человечество как оно есть, а оно снимает с себя всяческую ответственность за происходящее. Мы говорим о гитлерах этого мира. Люди спрашивают меня об этом, приводя в пример Гитлера, потому что он, безусловно, является воплощением зла XX-го века. Души могут использовать разные способы. Я объясняю, какДети очень восприимчивы и могут достучаться до обеспокоенных умов взрослых. Зачастую в качестве канала связи с членом семьи выбирается молодой человек.— Я не религиозный человек, поэтому я не думаю об ангелах в религиозном смысле. Для меня выражение «ангел-хранитель», над которым я смеялся, когда был гораздо моложе, до того, как я начал всем этим заниматься, – является уместным выражением в разговоре о наших гидах.Наши гиды являются, в некотором смысле, нашими ангелами-хранителями. Они наши учителя.Мы говорили о сверхсознательных воспоминаниях и сознательном уме. Когда душа переходит в мир душ после смерти и видит идущих к ней гидов, она может воспринимать вокруг них огромный ореол света, особенно в районе головы и плеч.Многие обращают внимание на верхнюю часть их энергии. Можно вспомнить изображения ангелов в религиозных канонах, с нимбом и крыльями. Возможно, это метафора того, что мы видим на самом деле, когда переходим на другую сторону.Я думаю, что ангелы – это очень приятная часть нашей культуры. Они, понимаемые в религиозном смысле, никогда не воплощались. Они посланники Бога.Мне же кажется, что ангелы – это гиды, которые воплощались много-много раз. По сути, они посланники более высоких источников.— Люди склонны считать, что мы рождаемся злыми. Это представление уходит корнями в то, о чем мы недавно говорили: в одержимость, в существование какой-то внешней силы, над которой у нас нет власти.Один из подходов к понятию зла: считать, – и особенно в отношении страшных серийных убийц, – что они такими родились, что некая сатанинская сила овладела умом такого существа еще до того, как он попал в свое тело.Я думаю, что таким образом мы сохраняем человечество как оно есть, а оно снимает с себя всяческую ответственность за происходящее. Мы говорим о гитлерах этого мира. Люди спрашивают меня об этом, приводя в пример Гитлера, потому что он, безусловно, является воплощением зла XX-го века. Я бы хотел отметить, что если кто-то захочет изучить ранние годы жизни этого человека – и я не предлагаю оправданий для Гитлера, – то он (она) узнает, что он рос в Австрии с крайне жестоким отцом, который регулярно его избивал.

Этот человек вырос в очень, очень нарушенную личность. Он был чувствительным художником в той среде. Я думаю, что, скорее, люди не рождаются злыми, а становятся такими под влиянием общества, в котором живут. Практика же зла удовлетворяет потребности нарушенных личностей.

Исследования серийных убийц показывают, что возбуждение от причинения боли другим, не сопровождающееся чувством сожаления, заполняет пустоту, которую они в себе ощущают. Зло есть источник власти и силы для психопатических личностей и неадекватных людей.

Ненависть стирает реальность ненавистной жизни. Так что, другими словами, если нет смысла в вашей жизни, почему бы не забрать ее и у кого-то другого.

Когда меня спрашивают: “Что же, получается, вы не верите в ад?” – они говорят правду. Не верю. Нет такого понятия в моем уме. Если ад существует, то он на Земле. Когда люди переходят в мир душ, то, независимо от образа жизни, который они вели, они попадают в божественное место. А что происходит с ними в этом месте, индивидуально для каждой души, в зависимости от того, что она творила на Земле.

— Состояние их ума может создать период уединенности.

— И не только это, они могут быть препровождены в места, где их энергия может быть ремоделирована и реформирована.

Однажды меня спросили: “Как вы думаете, придет ли еще раз на землю человек типа Гитлера?”. Я так не думаю. Я не думаю, что та душа будет еще раз послана на Землю. Такие души пойдут в какой-то другой физический или ментальный мир. Они просто не смогли бы адаптироваться и погрузиться в жизнь после такого зла. Но это мои личные ощущения.

В новой книге я также рассказываю о гибридной душе. Гибридные души воплощались в других мирах перед тем, как прийти на Землю, по той или иной причине. Земля кардинально отличается от тех мест, откуда они пришли.

Они могут быть из очень нежных миров, а тут они попадают в мир, где им предстоит узнать множество разных типов энергий. Им приходится нелегко, и некоторые из них решают никогда не возвращаться сюда после одного или двух воплощений. Это возвращает нас к разговору о свободе воли. И в мире душ нам дана свобода воли.

У меня были клиенты, которые говорили: “У меня есть близкий друг, который отказывается возвращаться на Землю, потому что он не может справиться с человеческим, физическим телом, так что он и ему подобные отправляются в другие места”. Я могу это понять.

Вы также можете сказать, что есть души, у которых такие тяжелые жизни, что они могут попросить подождать 1000 лет до следующего воплощения, чтобы вести спокойные размышления и тому подобное.

Всё может быть, в зависимости от особенностей души, с которой я имею дело.

— Говоря о гибридных душах, приходящих из других пространств, не с Земли, — есть ли у вас какая-то информация о том, не создаются ли некоторые души только для тех сред, и есть ли души, которые никогда не попадут на Землю?

— Да, конечно. Есть. Но в таком случае у меня не может быть с ними никакого контакта, если только они не воплотятся на Земле, или если они не входят в состав группы душ, куда они возвращаются после путешествий в другие миры.

Как правило, все люди из той или иной группы душ направляются в одно и то же место. Они представляют собой определенный тип души и учат уроки определенного рода. Так что в принципе это вполне вероятно, но у меня лично такого клиента пока не было.

— Из ваших исследований случаев следует, что существуют группы душ, которые имеют ярко выраженные задачи, такие как защита других, трансформация и исцеление, планетарные хилеры. Как вы думаете, есть ли у каждой группы душ общие задачи, отличающие её от других?

— Один из вопросов, который я задаю клиенту, звучит так: “Если бы я был незнакомцем, зашедшим в вашу группу душ, каков был бы самый точный общий признак, которым бы я смог охарактеризовать ваших людей?”. Мне говорят: “О, мы закаленные бойцы», — или: «Мы аналитики, спокойные и рефлексирующие”.

Многие души могут посещать промежуточную зону отдельного обучения, где они осваивают какую-нибудь специальность: например, работу в какой-либо области созидания, или сосредоточиваются на исцелении, или на чем-то другом.

Имейте в виду, что в каждой группе душ присутствуют разные характеры. Участники группы не скроены по одному образцу. Как правило, в группе есть один очень смелый, закаленный боец, который стремится выжить в любых обстоятельствах.

Есть шутник, любящий веселье и розыгрыши, есть очень вдумчивый и расчетливый участник, ну, и каждого типа может быть больше одного. Есть серьезные души, есть рисковые, а есть невинные души, которые очень терпеливы и не любят рисковать. Все помогают друг другу своими сильными сторонами.

— Возвращаясь к вопросу зла: продемонстрировала ли ваша работа, что всё, что мы делаем на этой планете, прощается в «после жизни»?

— Я могу сказать только то, что когда у меня есть клиент, который переходит и возвращается в мир душ, и мы обсуждаем его участие в каком-либо проступке, я задаю ему вопрос о прощении. Таким душам труднее всего простить самих себя.

Прощение пронизывает весь мир душ, оно исходит не только от наших гидов, но и от членов Совета. Это не значит, что такие души оставляют без внимания. Безусловно, с ними ведутся длинные и серьезные разговоры об их поведении. Но это не вопрос наказания. Если поведение было экстремальным, то это вопрос пересмотра кармического урока такого человека и усвоения урока из совершенных ошибок.

Много раз я слышал от клиентов слова, похожие на то, что сказал один мой клиент два дня назад: “Я действительно был ужасным человеком в XV-м веке. Я жил в Китае и был верховной жрицей одного из императоров.

Я мог делать практически всё, что хотел; меня крайне возбуждала власть. У меня были огромные возможности помощи людям, но я был коррумпирован.

Мне понадобилось 500 лет – и я еще не дошел обратно до той точки, – чтобы искупить это на уровне физических воплощений. До того момента у меня всё шло очень хорошо.

С той жизни в XV-м веке моя энергия затуманилась, но теперь она снова становится прозрачнее. Мне может понадобиться еще несколько сотен лет, чтобы до конца всё исправить”.

Говоря о прощении, прощение самих себя может оказаться самой трудной задачей. Когда я прошу клиента предстать перед Советом, я спрашиваю: “Что вы говорите этим людям в первую очередь?”.

И клиент говорит, что он испытывает “великое чувство сожаления, что не прожил жизнь так, как мог бы”.

— Где-то в новой книге я видел комментарий о том, что жизнь на Земле в конце концов прекратится, что это временный опыт.

— Конечно, я знаю о мирах, которые со временем превращаются в «новую звезду». Ничто не вечно в физическом мире. Наша планета прожила около половины отпущенного ей срока.

У нас может быть еще пять миллиардов лет, но в течение последнего отрезка этот мир не будет иметь условия жизни для тел, в которых мы сейчас живём.

Вы можете облететь Вселенную, посмотреть на молодые, средние и старые миры и спросить: “Интересно, а души уже переехали?”. Со слов моих клиентов, это именно так.

Среди моих клиентов были такие, которые были в мирах, которые превратились в «новую звезду». Они говорят, что были молодыми душами, когда отправились туда, а когда эти миры стали непригодны для жизни, они были вынуждены с них уйти. Но возникает вопрос: куда уйти?

Я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, что почти каждый клиент проходил через этот опыт. Как правило, мои клиенты воплощались только на Земле. Но время от времени мне всё же попадаются клиенты с опытом, о котором мы только что говорили.

Они были в мире, который стал не обитаем, что является еще одной причиной того, почему они оказываются на Земле. Они являются тем, что я называю гибридными душами.

Земля не вечна. Наступит время, когда мы вынуждены будем переселиться в какое-то другое место, да.

— Как вам кажется, по результатам вашего исследования жизни между жизнями, существуют ли какие-то ключи к пониманию жизни и того, как ее лучше прожить?

— Я много медитирую. Мы с вами немного коснулись темы уединения в мире душ. Мне кажется, есть большая польза в отключении от наших тел до той степени, которая позволяет обратиться внутрь себя.

Думаю, что время, проведенное в глубоком размышлении о том, кто мы и почему мы здесь, и как мы обращаемся с людьми вокруг нас, очень ценно. Как нам стать лучше в том, чем мы занимаемся? Достаточно ли я помогаю другим?

Медитация, молитва или выход ума за пределы наших тел, сопровождающиеся долгими прогулками в горах или по пляжу, – это ключ.

Мы можем всю жизнь заниматься отвлечениями – игрушками, машинами, и да, мы здесь в том числе для того, чтобы веселиться, – но по-настоящему мы так и не узнаем, кто мы. Я думаю, это очень важный аспект жизни.

— Есть люди, которые посмотрят на вашу первую книгу, на вторую книгу, и скажут: “Зачем нам вся эта информация? Нужно ли нам всё это знать?”.

— Это справедливый вопрос. Позвольте мне сказать лишь то, что у меня есть абсолютная убежденность в этом. Есть клиенты, на которых не действует гипноз, или те, кто, будучи в состоянии гипноза, не могут попасть в свои прошлые жизни.

Есть те, кто попадает в прошлые жизни, но не может пройти в мир душ. Зачем выставляются эти препятствия? Почему есть люди, которые попадают в мир душ, но видят там только половину из того, что видит средний клиент? Почему их амнезия так сильна?

Я думаю, что ключ к пониманию всего этого лежит в том, что в нашей жизни, очевидно, бывают периоды, когда самопознание крайне важно для человека, и наши гиды не хотят, чтобы мы пришли на экзамен с готовыми ответами на шпаргалках, в которые можно подглядеть, пока экзаменатор не смотрит!

Более глобальный вопрос заключается в том, почему люди, такие как я, оказываются способны делать то, что мы делаем? Мог бы кто-то написать книгу, которую я только что написал, сто лет назад? Это интересные вопросы.

Да, я использую гипноз, я разработал техники, но если бы эти техники были известны сто лет назад, смог бы какой-то посредник сделать то же самое?

Мне кажется, что последние 25 лет все мы, в том или ином качестве, несём духовность в массы, о чем свидетельствуют два фактора:

Первый: никогда раньше за всю историю человечества на Земле не находилось столько людей. Наша планета перенаселена. Мы как крысы в лабиринте в некоторых мегаполисах мира. Это создает определенное сумасшествие.

Второй фактор: кишащие наркотиками культуры всего мира. Мы не собираемся избавляться от наркотиков. Они способ ухода от реальности. Наркотики, как и алкоголь, останутся с нами, но они еще больше заперли души внутри тел.

Учитывая всё это, в моем представлении барьеры амнезии за последние 25 лет слегка ослабли. Это то, что я слышу от своих клиентов. Им позволяется знать определенные вещи для сохранения рассудка.

Книги, такие как моя, служат для того, чтобы люди знали: существует лучшая жизнь, и не обязательно быть религиозным человеком, чтобы верить в это.

Знание того, что существует порядок и определенная цель твоего пребывания здесь, делает нашу жизнь немного более выносимой.