Предназначение души: прошлые триумфы и падения

“Сокровенные истины о нашей «небесной» истории могут быть сегодня восстановлены, потому что мы способны обойти наш сознательный ум и достичь своего подсознания, которое не подвергалось воздействию вод Реки Забвения. Наше высшее Я помнит о наших прошлых триумфах и падениях, и избирательно нашёптывает нам о том, что происходило столетия и тысячелетия назад”, — из книги «Предназначение души».
Бестселлер доктора Майкла Ньютона «Путешествие души» (Llewellyn, 1994) заинтриговал многих читателей своей версией ответов на вечный вопрос о том, куда мы идем после смерти.
Он открыл нам прекрасный новый мир, который реален для душ в период между жизнями: то место, где мы решаем, какие великие опыты нам испытать, находясь в человеческом теле, и что мы надеемся с их помощью познать.
Читателям было всё мало, их жажда знаний о жизни между жизнями разгоралась всё больше и не могла быть удовлетворена тем, что можно считать первым документированным случаем использования гипнотерапии для исследования жизни за завесой.
Д-р Ньютон, автор техник, вводящих клиентов в глубокое состояние гипноза, в котором они оказываются способны вспомнить свои жизни между жизнями, откликнулся на просьбы читателей и выпустил книгу-продолжение, основанную на многочисленных сеансах с душами разной степени зрелости.
Возникшая таким образом вторая книга «Предназначение души» (Llewellyn, 2000) предлагает более подробное исследование многих аспектов жизни душ, упомянутых в предыдущей книге.
Вы узнаете:
- как выглядят души в младенчестве,
- как проходит исцеление душ после травмирующих столкновений с насилием и злом на земном плане
- и многое другое о групповой динамике душ в пространстве жизни между жизнями.
— В книге вы выступаете в качестве мессенджера, ретранслятора информации, полученной от клиентов. Как эта информация повлияла на ваше видение реальности?
— Я начал работать более 40 лет назад традиционным психотерапевтом, не будучи при этом религиозным или духовным человеком. В сущности, я был атеистом.
Но все эти годы работы с людьми, объяснявшими мне, что происходит на той стороне, позволили мне обрести чувство истинной духовности.
Я довольно глубоко изучал философию и размышлял о религиях мира, и в то же время у меня не было четкой системы убеждений.
Мне не нравились организованные религии с их весьма жесткими доктринами в отношении определенных вещей, поэтому я изучал буддизм и другие восточные религии в поисках духовного подхода, который я мог бы принять.
Я обнаружил, что наше поведение в жизни и то, как нам нужно себя вести по отношению к другим, представляют собой очень важные послания. Но я не мог найти связи с Богом. Почему мы здесь? Откровенно говоря, я не верил в жизнь после смерти. Мне казалось, что, когда жизнь кончается, кончается всё.
Наш ум проявляет положительную энергию, которая определяет то, чем мы являемся, и выходит за пределы времени и пространства. Для меня это – свидетельство более высокой духовной силы.
Одно из осознаний, которое пришло ко мне и оказалось очень важным в моей жизни, – это ощущение великой упорядоченности Вселенной, что ничего не происходит случайно.
— Говоря о цели пребывания на Земле, в одном из случаев в книге «Предназначение души» исследуется мысль о том, что, возможно, целью нашего прибытия на Землю является объединение всех людей всех рас и национальностей.
— Это принцип единства, – безусловно, важный принцип. Мы посланы на Землю, в очень трудную школу, чтобы усвоить этот урок. Независимо от нашей расы, цвета кожи, вероисповедания и части света, откуда мы приходим, мы все – одно целое в некотором смысле.
Пока мы не научимся жить друг с другом, быть толерантными друг к другу, быть добрыми и помогать друг другу; пока не поймём, что у нас у всех одни и те же заботы в жизни; пока мы не начнем делать то, что можем, для того, чтобы мир стал лучше, – мы не усвоим этот урок по-настоящему. Мы будем возвращаться вновь и вновь, пока не усвоим его.
— Когда я выступаю с лекциями, слушатели часто спрашивают: “Ну, когда же мы будем говорить о Боге? Когда ваши клиенты видят Бога?”.
Потенциально то, что они видят, – это “великое присутствие” – так они это описывают из состояния в жизни между жизнями, которое они видят, в основном, стоя перед своим Советом – мудрыми сущностями, находящимися на шаг или два выше гидов. Эти сущности оценивают прожитую ими жизнь и то, где, по их мнению, для них будет лучше всего воплотиться в следующий раз.
В новой книге «Предназначение души» я говорю о Присутствии. Я не делал этого в первой книге «Путешествие души», так как она была, скорее, обзорной.
«Путешествие души» – это длинное повествование о путешествии, которое начинается с момента смерти и заканчивается моментом перерождения. Оно разделено на очень простые, легко читабельные главы.
И вместе с тем, в нем затронуто много тем, которые я подробно раскрываю в новой книге. Одна из таких тем – как раз то, о чем мы только что говорили: Присутствие.
Мои субъекты говорят, что оно настолько близко к Богу, насколько вообще возможно; кроме того, они воспринимают Присутствие как коллектив. Я нахожу это очень интересным.
Я их спрашиваю: “Что это для вас? О чем вы думаете, когда говорите об этом Высшем Присутствии?”. Когда они находятся на заседаниях своих Советов, то воспринимают один мощный источник энергии, который как бы разъясняет всё, что с ними происходит.
Так что, возможно, будет правильнее рассматривать это как нечто на шаг или два выше членов их советов, и кто знает, насколько высоко требуется подняться вверх по лестнице, чтобы достичь Высшего Источника.
— В «Предназначении души» мне особенно понравилось то место, где рассказывается о происхождении отдельных душ; о том, что существует такое практически солнцеподобное желтое Присутствие, из которого все эти маленькие сущности появляются.
— Думаю, здесь стоит отметить, что мне пришлось довольно долго ждать клиентов, которые были бы достаточно продвинуты, чтобы говорить об этом.
Мой обычный клиент, как правило, дает мне массу информации о мире душ, но только по-настоящему продвинутые люди могут говорить о некоторых вещах: таких, например, которых мы коснулись чуть раньше.
Все видят Присутствие, но в отношении происхождения и источников лучше всего иметь дело с очень продвинутыми людьми, которые близки к завершению своих инкарнаций и сами готовятся стать учителями.
Так что для этого потребовалось поработать с тысячами клиентов на протяжении многих лет, затем собрать воедино рассказы тех, кто говорил об элементе Источника, и осознать непротиворечивость их рассказов, которая кажется мне просто невероятной.
— Все исследуемые вами случаи воспринимаются как не противоречащие друг другу.
— Это та причина, по которой я написал обе книги. Первая книга ворвалась «с пинками и криками» в движение «Нью Эйдж», когда я даже еще не занимался регрессиями в прошлые жизни.
Затем я сделал великое открытие о том, что, когда мы умираем, то не попадаем в какую-то туманную неопределенность между жизнями. Эта информация произвела на меня сильнейшее впечатление.
Во мне вызывает благоговение тот факт, что человек с моей биографией оказался удостоен чести получения такой информации.
Одно из направлений, в котором я начинаю работать – ближе к концу текущего года и в следующем году, — это обучение людей с помощью различных гипнотерапевтических сообществ по всей стране.
Мне скоро 70, и я хочу оставить после себя задел; хочу быть уверенным в том, что используемая мною методология и техники останутся в записях; хочу обучить молодых гипнотерапевтов, которые примут эстафетную палочку и доберутся до мест гораздо дальше тех, где был я.
Я планирую сделать это в следующем столетии, и с нетерпением жду возможности начать обучать специалистов-регрессологов всем тем вещам, которые я делаю. Как много можно сделать для клиентов с помощью этой терапии! Я не хотел бы отнимать хлеб у специалистов по регрессии в прошлые жизни, потому что людям полезно знать, где они были и куда они могут отправиться.
Как терапевт могу сказать, что наилучшие результаты в этих областях возникают тогда, когда люди видят, кто они есть на самом деле, вне зависимости от тел, в которых они находятся. Думаю, что, с терапевтической точки зрения, это очень и очень важно.
— Вы убежденный сторонник той концепции, что память души доступна на уровне человеческих мыслей.
— Память души – интересный феномен. Я разделяю её на три категории:
- Сознательная память, которая достает то, что ей нужно, из подсознательного ума. Мы видим это в наших мифах и в фольклоре; мы видим это в виде вспышек, которые приходят к нам время от времени в нашей каждодневной жизни.
Это просто есть, и мы не знаем, откуда мы это знаем. Мы не можем доказать это научно, мы просто очень сильно это чувствуем. Память такого рода проявляется через наше сознательное эго и способна прекрасно адаптироваться к физическому миру, в котором мы живем.
- Кроме того, у нас есть бессмертная память, которая приходит через подсознательный ум. Она также испытывает сильное влияние тела – это наши воспоминания из прошлых жизней и те вещи, которые возникают в нашем уме даже без гипноза.
Мы медитируем или ведём машину по пустому шоссе, наблюдая за бегущей впереди нас белой линией, как вдруг оказываемся в каком-то поверхностном альфа-состоянии, и что-то возникает в нашей голове, оно говорит нам что-то о нас самих.
- Третья категория – то, что я называю Божественной Памятью. Мне кажется, что она является производной от нашего более высокого, сверхсознательного ума.
Это наша душа, которая представляет собой совесть, интуицию и воображение, выражаемые через подсознательный и сознательный ум.
— Думаю, да. Это очень интересно. Некоторые клиенты способны это видеть, и они признают это. Ширли Маклейн называет это серебряным шнурком, связью с высшим Я нашей души.
Интересным мне кажется то, что люди, которые признают, что их часть осталась в очень-очень духовном месте, не всегда могут объяснить причину таких ощущений. Это происходит потому что, вне зависимости от той жизни, которую они проживают, их часть остается там.
Другой интересный момент: когда люди говорят: “Хорошо, а как наши гиды и ангелы-хранители пробиваются к нам, когда хотят что-то нам сказать?”. Существуют разные способы.
В своей новой книге я говорю о том, как души возвращаются и утешают тех, кого оставили на земле. Те способы, которыми они касаются умов людей, оставшихся на Земле, очень похожи на способы, которыми пользуются наши гиды.
Иногда гид идет к урне, или к сосуду, или к тому месту, где мы оставляем часть нашей энергии перед воплощением в теле.
Наши гиды окружают это место своей энергией за пределами астрального плана Земли, но она все равно достигает той сущности, чей отпечаток находится в этой высоко специфичной вибрационной энергии. Эта энергия – их и только их. Звучит завораживающе, не правда ли?
— Вы говорите о том, что у нас есть выбор и здесь, и в мире душ. Зачем вы акцентируете на этом внимание?
— Выборы, которые мы совершаем, крайне важны, потому что наше устройство не предполагает отсутствие личной воли к изменениям. Я думаю, этот аспект важен для понимания кармы.
Свободная воля – очень важный аспект нашего проявления в различных телах. Мы говорим о выборе, и сразу возникает тема свободы воли. Если бы у нас не было права ошибаться, мы бы ничему не научились.
Если бы у нас не было свободы воли, мы бы не несли ответственности за свои действия.
Иногда люди имеют тенденцию говорить: “Что бы я ни делал(а), ничего не изменится”. Они склонны к фатализму и верят, что все заранее предрешено. Это глубокое заблуждение, и я считаю, что оно наносит вред.
Конечно, мы можем испытывать фатализм по отношению к событиям, которые случились с нами в жизни и были крайне болезненны.
Но, с другой стороны, мы можем сказать: “Ну что же, это то, через что мне нужно пройти; они никуда не денутся, это всего лишь часть человеческой жизни”. Это очень здоровый интеллектуальный подход.
Это одна из причин, по которым применяется амнезия: чтобы избежать ловушки повтора собственных ошибок из прошлых жизней. Мы можем строить свои жизни по своему разумению. Возьмём один из наиболее наглядных примеров: игрок в карты.
Как вы используете свои карты? Каждый способ игры приводит к своим последствиям. Если бы у вас не было свободы играть так, как вы считаете нужным, в игре не было бы никакого смысла. Мы учимся на пробах и ошибках.
Вы подняли очень важную тему выбора и свободной воли, которые являются неотделимой частью нашей жизни.
— При разборе случаев также подчеркивалось, что не надо бояться вносить изменения в свою жизнь. Я думаю, что это как раз дополняет наш разговор о наличии выбора.
— Крайне важно не быть косными в отношении происходящего в жизни, быть всегда открытыми изменениям. Очень верное замечание.
— Когда мы находимся на другой стороне и размышляем о том, что хотим сделать, мы зачастую выбираем не тот путь, которым уже ходили.
— Совершенно верно. Как верно и то, что, когда мы попадаем туда, мы оглядываемся назад и проводим ревизию того, что делали в этом теле. Во многих случаях такая ревизия сопровождается ролевыми играми с душами-компаньонами.
Мы заново проигрываем всю пьесу, которую прожили на Земле, с участием многих из тех душ, которые играли вспомогательные роли (наших супругов, братьев, сестер, родителей и пр.), и изучаем свои действия.
Порой мы исполняем роли и разных других людей, с которыми мы были связаны, чтобы изучить, как мы могли бы поступить наилучшим образом. Это всё очень гибко и служит исключительно для обучения.
— Каждый раз, когда я читаю одну из ваших книг, я думаю о потенциальной ценности вот такой ревизии жизни на любом этапе нашей жизни, т.е. задолго до ревизии жизни после завершения инкарнации. Просто для себя я мысленно просматриваю свою жизнь и те выборы, которые я совершал.
— Моя жена – одна из тех людей, которые говорят: “Я никогда не оглядываюсь назад”. Мне кажется, в определенном смысле, это здоровый подход: зачем сидеть в прошлом? Но я историк, я обожаю прошлое и сижу в нем все время.
Я думаю о том времени, когда был молодым, о том, что я делал в определенных обстоятельствах, т.е. я все время просматриваю это. Я всегда рассматриваю то, что делаю сейчас, в сравнении с тем, что я делал в прошлом. Для меня это прекрасный способ отслеживания собственного развития.
— У меня есть к вам вопрос, связанный со сновидениями.
В «Предназначении души» вы говорите о том, что некоторые души, оставившие свои земные тела, способны присоединяться и фактически помещать себя в сны любимых людей, которые горюют об их уходе. Мне было бы любопытно узнать Ваше мнение о том, возможно ли, чтобы люди, которые видят осознанные сновидения при жизни, были как раз теми душами, которые способны работать со сновидениями на продвинутом уровне в жизни между жизнями?
— С научной точки зрения это скоррелировать сложно, но вполне вероятно, что те, кто в этой жизни имеет способности в области осознанных сновидений, могут быть способны легко соединять свои вибрации с вибрациями других.
Есть души, очень умелые в работе с человеческими сновидениями. Они могут создавать сновидения или подключаться к существующему сновидению. Так ушедшие души устанавливают связь с теми, кого любят.
Некоторые души кажутся более умелыми в этом отношении, чем другие.
В книге я упоминал о случае жены, которая вернулась, чтобы передать послание своему мужу через куст роз в их саду. В данном случае это была душа, которая предпочла работать через красоту и аромат роз, а не через сновидения.
— Ваше представление об ангелах не назовешь популярным.
— Я не религиозный человек, поэтому я не думаю об ангелах в религиозном смысле. Для меня выражение «ангел-хранитель», над которым я смеялся, когда был гораздо моложе, до того, как я начал всем этим заниматься, – является уместным выражением в разговоре о наших гидах.
Наши гиды являются, в некотором смысле, нашими ангелами-хранителями. Они наши учителя.
Мы говорили о сверхсознательных воспоминаниях и сознательном уме. Когда душа переходит в мир душ после смерти и видит идущих к ней гидов, она может воспринимать вокруг них огромный ореол света, особенно в районе головы и плеч.
Многие обращают внимание на верхнюю часть их энергии. Можно вспомнить изображения ангелов в религиозных канонах, с нимбом и крыльями. Возможно, это метафора того, что мы видим на самом деле, когда переходим на другую сторону.
Я думаю, что ангелы – это очень приятная часть нашей культуры. Они воплощение благожелательных душ, которые приходят сюда нам на помощь. Ангелы, понимаемые в религиозном смысле, никогда не воплощались. Они посланники Бога.
Мне же кажется, что ангелы – это гиды, которые воплощались много-много раз. По сути, они посланники более высоких источников.
— Ваша работа по исследованию жизни между жизнями привела вас к определенным заключениям в отношении зла.
— Люди склонны считать, что мы рождаемся злыми. Это представление уходит корнями в то, о чем мы недавно говорили: в одержимость, в существование какой-то внешней силы, над которой у нас нет власти.
Один из подходов к понятию зла: считать, – и особенно в отношении страшных серийных убийц, – что они такими родились, что некая сатанинская сила овладела умом такого существа еще до того, как он попал в свое тело.
Я думаю, что таким образом мы сохраняем человечество как оно есть, а оно снимает с себя всяческую ответственность за происходящее. Мы говорим о гитлерах этого мира. Люди спрашивают меня об этом, приводя в пример Гитлера, потому что он, безусловно, является воплощением зла XX-го века.
Я бы хотел отметить, что если кто-то захочет изучить ранние годы жизни этого человека – и я не предлагаю оправданий для Гитлера, – то он (она) узнает, что он рос в Австрии с крайне жестоким отцом, который регулярно его избивал.
Этот человек вырос в очень, очень нарушенную личность. Он был чувствительным художником в той среде. Я думаю, что, скорее, люди не рождаются злыми, а становятся такими под влиянием общества, в котором живут. Практика же зла удовлетворяет потребности нарушенных личностей.
Исследования серийных убийц показывают, что возбуждение от причинения боли другим, не сопровождающееся чувством сожаления, заполняет пустоту, которую они в себе ощущают. Зло есть источник власти и силы для психопатических личностей и неадекватных людей.
Ненависть стирает реальность ненавистной жизни. Так что, другими словами, если нет смысла в вашей жизни, почему бы не забрать ее и у кого-то другого.
Когда меня спрашивают: “Что же, получается, вы не верите в ад?” – они говорят правду. Не верю. Нет такого понятия в моем уме. Если ад существует, то он на Земле. Когда люди переходят в мир душ, то, независимо от образа жизни, который они вели, они попадают в божественное место. А что происходит с ними в этом месте, индивидуально для каждой души, в зависимости от того, что она творила на Земле.
— Состояние их ума может создать период уединенности.
— И не только это, они могут быть препровождены в места, где их энергия может быть ремоделирована и реформирована.
Однажды меня спросили: “Как вы думаете, придет ли еще раз на землю человек типа Гитлера?”. Я так не думаю. Я не думаю, что та душа будет еще раз послана на Землю. Такие души пойдут в какой-то другой физический или ментальный мир. Они просто не смогли бы адаптироваться и погрузиться в жизнь после такого зла. Но это мои личные ощущения.
Они могут быть из очень нежных миров, а тут они попадают в мир, где им предстоит узнать множество разных типов энергий. Им приходится нелегко, и некоторые из них решают никогда не возвращаться сюда после одного или двух воплощений. Это возвращает нас к разговору о свободе воли. И в мире душ нам дана свобода воли.
Вы также можете сказать, что есть души, у которых такие тяжелые жизни, что они могут попросить подождать 1000 лет до следующего воплощения, чтобы вести спокойные размышления и тому подобное.
Всё может быть, в зависимости от особенностей души, с которой я имею дело.
— Говоря о гибридных душах, приходящих из других пространств, не с Земли, — есть ли у вас какая-то информация о том, не создаются ли некоторые души только для тех сред, и есть ли души, которые никогда не попадут на Землю?
— Да, конечно. Есть. Но в таком случае у меня не может быть с ними никакого контакта, если только они не воплотятся на Земле, или если они не входят в состав группы душ, куда они возвращаются после путешествий в другие миры.
Как правило, все люди из той или иной группы душ направляются в одно и то же место. Они представляют собой определенный тип души и учат уроки определенного рода. Так что в принципе это вполне вероятно, но у меня лично такого клиента пока не было.
— Из ваших исследований случаев следует, что существуют группы душ, которые имеют ярко выраженные задачи, такие как защита других, трансформация и исцеление, планетарные хилеры. Как вы думаете, есть ли у каждой группы душ общие задачи, отличающие её от других?
— Один из вопросов, который я задаю клиенту, звучит так: “Если бы я был незнакомцем, зашедшим в вашу группу душ, каков был бы самый точный общий признак, которым бы я смог охарактеризовать ваших людей?”. Мне говорят: “О, мы закаленные бойцы», — или: «Мы аналитики, спокойные и рефлексирующие”.
Многие души могут посещать промежуточную зону отдельного обучения, где они осваивают какую-нибудь специальность: например, работу в какой-либо области созидания, или сосредоточиваются на исцелении, или на чем-то другом.
Имейте в виду, что в каждой группе душ присутствуют разные характеры. Участники группы не скроены по одному образцу. Как правило, в группе есть один очень смелый, закаленный боец, который стремится выжить в любых обстоятельствах.
Есть шутник, любящий веселье и розыгрыши, есть очень вдумчивый и расчетливый участник, ну, и каждого типа может быть больше одного. Есть серьезные души, есть рисковые, а есть невинные души, которые очень терпеливы и не любят рисковать. Все помогают друг другу своими сильными сторонами.
— Возвращаясь к вопросу зла: продемонстрировала ли ваша работа, что всё, что мы делаем на этой планете, прощается в «после жизни»?
— Я могу сказать только то, что когда у меня есть клиент, который переходит и возвращается в мир душ, и мы обсуждаем его участие в каком-либо проступке, я задаю ему вопрос о прощении. Таким душам труднее всего простить самих себя.
Прощение пронизывает весь мир душ, оно исходит не только от наших гидов, но и от членов Совета. Это не значит, что такие души оставляют без внимания. Безусловно, с ними ведутся длинные и серьезные разговоры об их поведении. Но это не вопрос наказания. Если поведение было экстремальным, то это вопрос пересмотра кармического урока такого человека и усвоения урока из совершенных ошибок.
Много раз я слышал от клиентов слова, похожие на то, что сказал один мой клиент два дня назад: “Я действительно был ужасным человеком в XV-м веке. Я жил в Китае и был верховной жрицей одного из императоров.
Я мог делать практически всё, что хотел; меня крайне возбуждала власть. У меня были огромные возможности помощи людям, но я был коррумпирован.
Мне понадобилось 500 лет – и я еще не дошел обратно до той точки, – чтобы искупить это на уровне физических воплощений. До того момента у меня всё шло очень хорошо.
С той жизни в XV-м веке моя энергия затуманилась, но теперь она снова становится прозрачнее. Мне может понадобиться еще несколько сотен лет, чтобы до конца всё исправить”.
И клиент говорит, что он испытывает “великое чувство сожаления, что не прожил жизнь так, как мог бы”.
— Конечно, я знаю о мирах, которые со временем превращаются в «новую звезду». Ничто не вечно в физическом мире. Наша планета прожила около половины отпущенного ей срока.
У нас может быть еще пять миллиардов лет, но в течение последнего отрезка этот мир не будет иметь условия жизни для тел, в которых мы сейчас живём.
Вы можете облететь Вселенную, посмотреть на молодые, средние и старые миры и спросить: “Интересно, а души уже переехали?”. Со слов моих клиентов, это именно так.
Среди моих клиентов были такие, которые были в мирах, которые превратились в «новую звезду». Они говорят, что были молодыми душами, когда отправились туда, а когда эти миры стали непригодны для жизни, они были вынуждены с них уйти. Но возникает вопрос: куда уйти?
Я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, что почти каждый клиент проходил через этот опыт. Как правило, мои клиенты воплощались только на Земле. Но время от времени мне всё же попадаются клиенты с опытом, о котором мы только что говорили.
Они были в мире, который стал не обитаем, что является еще одной причиной того, почему они оказываются на Земле. Они являются тем, что я называю гибридными душами.
Земля не вечна. Наступит время, когда мы вынуждены будем переселиться в какое-то другое место, да.
— Как вам кажется, по результатам вашего исследования жизни между жизнями, существуют ли какие-то ключи к пониманию жизни и того, как ее лучше прожить?
— Я много медитирую. Мы с вами немного коснулись темы уединения в мире душ. Мне кажется, есть большая польза в отключении от наших тел до той степени, которая позволяет обратиться внутрь себя.
Думаю, что время, проведенное в глубоком размышлении о том, кто мы и почему мы здесь, и как мы обращаемся с людьми вокруг нас, очень ценно. Как нам стать лучше в том, чем мы занимаемся? Достаточно ли я помогаю другим?
Мы можем всю жизнь заниматься отвлечениями – игрушками, машинами, и да, мы здесь в том числе для того, чтобы веселиться, – но по-настоящему мы так и не узнаем, кто мы. Я думаю, это очень важный аспект жизни.
— Это справедливый вопрос. Позвольте мне сказать лишь то, что у меня есть абсолютная убежденность в этом. Есть клиенты, на которых не действует гипноз, или те, кто, будучи в состоянии гипноза, не могут попасть в свои прошлые жизни.
Есть те, кто попадает в прошлые жизни, но не может пройти в мир душ. Зачем выставляются эти препятствия? Почему есть люди, которые попадают в мир душ, но видят там только половину из того, что видит средний клиент? Почему их амнезия так сильна?
Я думаю, что ключ к пониманию всего этого лежит в том, что в нашей жизни, очевидно, бывают периоды, когда самопознание крайне важно для человека, и наши гиды не хотят, чтобы мы пришли на экзамен с готовыми ответами на шпаргалках, в которые можно подглядеть, пока экзаменатор не смотрит!
Более глобальный вопрос заключается в том, почему люди, такие как я, оказываются способны делать то, что мы делаем? Мог бы кто-то написать книгу, которую я только что написал, сто лет назад? Это интересные вопросы.
Да, я использую гипноз, я разработал техники, но если бы эти техники были известны сто лет назад, смог бы какой-то посредник сделать то же самое?
Мне кажется, что последние 25 лет все мы, в том или ином качестве, несём духовность в массы, о чем свидетельствуют два фактора:
- Первый: никогда раньше за всю историю человечества на Земле не находилось столько людей. Наша планета перенаселена. Мы как крысы в лабиринте в некоторых мегаполисах мира. Это создает определенное сумасшествие.
- Второй фактор: кишащие наркотиками культуры всего мира. Мы не собираемся избавляться от наркотиков. Они способ ухода от реальности. Наркотики, как и алкоголь, останутся с нами, но они еще больше заперли души внутри тел.
Книги, такие как моя, служат для того, чтобы люди знали: существует лучшая жизнь, и не обязательно быть религиозным человеком, чтобы верить в это.
Знание того, что существует порядок и определенная цель твоего пребывания здесь, делает нашу жизнь немного более выносимой.