Предназначение человека

Каждый из вас приходит на Землю со своим предназначением. Вы сами решаете еще до воплощения, что именно вы должны сделать на Земле. Дух оснащает вас для этой цели всеми необходимыми инструментами. Это ваши таланты и способности, это ваши качества, необходимые для той или иной деятельности. Когда человек попадает в то место, которое отведено ему его предназначением, он попадает в эту нишу, словно ключ в замок.

Каждый человек идеально подходит к своей нише! Когда вы оказываетесь на своем месте – вам все удается, у вас все получается. Вам не приходится себя ломать и переделывать. Вам не приходится биться в закрытые двери, вам хорошо, комфортно, спокойно, и все идет как по маслу. Это закон.

Если на вашем пути все время возникают препятствия, значит, вы оказались не в том месте, где вам надлежит быть. Вам не нужно продолжать идти по этому тяжелому для вас пути. Вам нужно только остановиться, успокоиться и увидеть, что предназначенная вам дорога совсем рядом. Когда вы ступите на нее, вы ощутите радость и покой. Ваши невзгоды кончатся.

Может показаться, что в таком положении дел есть какая-то очень жесткая предопределенность. Как же тогда обстоят дела со свободой воли? «Почему мы не можем заниматься тем, чем мы хотим, а вынуждены следовать предназначению?» – так могут спросить люди. Вы просто забыли, что еще до рождения выбрали свое предназначение сами. Вы именно его выбрали как тот путь, который лучше всего вам подходит и который принесет вам максимум радости, комфорта, процветания, достатка, успеха и всего того, что важно и нужно для вас.

Человек, слышащий голос своего духа, чуткий человек не отклонится от своего предназначения, потому что интуиция безошибочно подсказывает ему, где его путь. Человек, ценящий и уважающий себя, тоже не захочет пойти по чужому пути – такой человек чувствует, что чужой путь принесет только беды, что счастье возможно лишь на своем пути.

И все же люди не всегда находят свое предназначение и подчас сбиваются с пути. Голос духа может быть заглушён у них представлениями о том, что нужно в социуме, чего хотят другие люди, что выгодно, что считается лучшим… Такие люди становятся несчастными. Всю жизнь они бьются в силках чужих предназначений, несвойственных им жизненных задач… И не понимают, что зря тратят свою драгоценную энергию. Что другой, благоприятный, путь совсем рядом.

Никогда не поздно выйти на этот путь! Научитесь «вчувствоваться» в себя. Слушайте интуицию. Только выйдя на свой путь и найдя свое предназначение, вы обретете долгожданный комфорт, достаток, покой и радость. Только на своем пути возможно подлинное раскрытие всех ваших способностей, всех возможностей. Вы и не знаете, как их у вас много!

Только на своем пути вы сможете еще очень многое сделать и для себя, и для духа, и для Земли. Теперь у вас открылись настоящие возможности для творчества – вы становитесь подлинными творцами жизни.

Словесные коды для усиления интуиции

Я хорошо слышу свой внутренний голос , который непосредственно связывает меня с источником высшего знания, высшей мудрости.

, который непосредственно связывает меня с источником высшего знания, высшей мудрости. Моя интуиция всегда дает мне правильные ответы, что позволяет мне принимать только правильные решения.

что позволяет мне принимать только правильные решения. Я могу видеть скрытый смысл и причины всех вещей и явлений , а потому могу делать правильные выводы из происходящего и предвидеть завтрашний день.

, а потому могу делать правильные выводы из происходящего и предвидеть завтрашний день. Я хорошо знаю себя, свои достоинства и недостатки, я принимаю себя таким , как есть, а потому знаю, на что я способен, и могу всегда найти для себя правильные пути.

, как есть, а потому знаю, на что я способен, и могу всегда найти для себя правильные пути. Внутри у меня неиссякаемый источник мудрости, я прислушиваюсь к этому источнику и вижу, что в глубине души у меня есть знание обо всем, что было, есть и будет, есть ответы на все мои вопросы. А потому мне не о чем беспокоиться и нечего бояться, моя внутренняя мудрость всегда ведет меня верным путем, она оберегает меня и защищает.

Почему таланты иногда не сразу могут реализоваться

Первая задача, с которой человек приходит на Землю, – это совершенствование души. Если в этом направлении человеку надо сделать очень много, на какое-то время это и становится его основным предназначением. В это время может так получаться, что человек в себе чувствует большие таланты, но они не могут реализоваться. Не складываются для этого нужные обстоятельства, не открываются нужные двери, и человек словно бьется головой о стену, но не может ее преодолеть, кругом встречая одни препятствия. В это время человек может рассуждать так: «Но я же точно знаю, что талантлив. Я точно знаю, в чем мое предназначение. Почему же мне не удается его осуществить?»

Дело тут может быть вот в чем: прежде чем придет время осуществления талантов, человеку надо много чего в себе изменить. Пока душа несовершенна, даже реализация талантов может пойти ей во вред. Пока душа несовершенна, вам будет разрешено делать только то, что сделает душу лучше. Если человек талантлив, но страдает гордыней или презирает других людей, ему может быть перекрыт доступ к реализации таланта. Ведь если он реализует талант и станет благодаря этому известным, богатым, почитаемым, его гордыня будет лишь возрастать. Это нанесет огромный вред душе. А потому человеку перекрывается путь к реализации таланта, чтобы он занялся другим, более важным делом – преодолением пороков, совершенствованием души. Часто бывает так, что человеку нужны страдания, чтобы он стал лучше! Человек, познавший страдания, скорее из горделивого и презирающего других станет кротким, смиренным, понимающим и прощающим, снисходительным к другим. Вот тогда путь к предназначению может ему открыться.