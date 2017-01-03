Предназначение человека

Каждый из вас приходит на Землю со своим предназначением. Вы сами решаете еще до воплощения, что именно вы должны сделать на Земле. Дух оснащает вас для этой цели всеми необходимыми инструментами. Это ваши таланты и способности, это ваши качества, необходимые для той или иной деятельности. Когда человек попадает в то место, которое отведено ему его предназначением, он попадает в эту нишу, словно ключ в замок.
Может показаться, что в таком положении дел есть какая-то очень жесткая предопределенность. Как же тогда обстоят дела со свободой воли? «Почему мы не можем заниматься тем, чем мы хотим, а вынуждены следовать предназначению?» – так могут спросить люди. Вы просто забыли, что еще до рождения выбрали свое предназначение сами. Вы именно его выбрали как тот путь, который лучше всего вам подходит и который принесет вам максимум радости, комфорта, процветания, достатка, успеха и всего того, что важно и нужно для вас.
Человек, слышащий голос своего духа, чуткий человек не отклонится от своего предназначения, потому что интуиция безошибочно подсказывает ему, где его путь. Человек, ценящий и уважающий себя, тоже не захочет пойти по чужому пути – такой человек чувствует, что чужой путь принесет только беды, что счастье возможно лишь на своем пути.
Только на своем пути вы сможете еще очень многое сделать и для себя, и для духа, и для Земли. Теперь у вас открылись настоящие возможности для творчества – вы становитесь подлинными творцами жизни.
- Я хорошо слышу свой внутренний голос, который непосредственно связывает меня с источником высшего знания, высшей мудрости.
- Моя интуиция всегда дает мне правильные ответы, что позволяет мне принимать только правильные решения.
- Я могу видеть скрытый смысл и причины всех вещей и явлений, а потому могу делать правильные выводы из происходящего и предвидеть завтрашний день.
- Я хорошо знаю себя, свои достоинства и недостатки, я принимаю себя таким, как есть, а потому знаю, на что я способен, и могу всегда найти для себя правильные пути.
- Внутри у меня неиссякаемый источник мудрости, я прислушиваюсь к этому источнику и вижу, что в глубине души у меня есть знание обо всем, что было, есть и будет, есть ответы на все мои вопросы. А потому мне не о чем беспокоиться и нечего бояться, моя внутренняя мудрость всегда ведет меня верным путем, она оберегает меня и защищает.
Почему таланты иногда не сразу могут реализоваться
Дело тут может быть вот в чем: прежде чем придет время осуществления талантов, человеку надо много чего в себе изменить. Пока душа несовершенна, даже реализация талантов может пойти ей во вред. Пока душа несовершенна, вам будет разрешено делать только то, что сделает душу лучше. Если человек талантлив, но страдает гордыней или презирает других людей, ему может быть перекрыт доступ к реализации таланта. Ведь если он реализует талант и станет благодаря этому известным, богатым, почитаемым, его гордыня будет лишь возрастать. Это нанесет огромный вред душе.
А потому человеку перекрывается путь к реализации таланта, чтобы он занялся другим, более важным делом – преодолением пороков, совершенствованием души. Часто бывает так, что человеку нужны страдания, чтобы он стал лучше! Человек, познавший страдания, скорее из горделивого и презирающего других станет кротким, смиренным, понимающим и прощающим, снисходительным к другим. Вот тогда путь к предназначению может ему открыться.
Если у вас пока не удается реализация таланта, смиритесь и сосредоточьтесь на том, что для вас сейчас важнее: на духовном пути развития, на самосовершенствовании. Высшие силы позаботятся, чтобы на этом этапе вашей жизни вы могли получать и необходимые средства к существованию.
Ваши ангелы заинтересованы в том, чтобы вы учились, получали новые знания, обретали новые качества! Они помогут вам в обучении и позаботятся, чтобы в период обучения вы ни в чем не нуждались. И если вы достойно пройдете этот урок, вам отворятся двери в подлинное самораскрытие.