Домашние предметы силы

Я хочу рассказать вам о 34 предметах Силы — защита дома, которые будут верно служить вам и помогут каждый дом сделать полной чашей, крепостью, настоящим родовым гнездом, превратит ваше жилище в территорию силы!!!

Зачем нам это нужно? Сделав свой дом местом силы, мы налаживаем энергообмен с ним, при котором:

мы можем тратить минимум энергии;

мы будем получать большую энергетическую подпитку;

наши энергетические каналы будут сами по себе прочищаться, не будет происходить их засорение.

1. «Горный хрусталь — это такой «природный телевизор», он обладает способностью передавать зрительные образы. Причем он не просто их передает, но и проецирует на жизнь тех людей, кому он принадлежит и в чьем доме находится. А польза его в том, что если его правильно зарядить, то собирать и проецировать от станет только хорошее.

Как в обычную линзу солнечные лучи собираются и в одно место целым пучком проецируются, так и тут собирается вся добрая энергия, находящаяся в окружающем мире, и в жилище владельца горного хрусталя попадает.»

Кристаллы горного хрусталя «работают» в каждом доме в качестве принимающей антенны, притягивающей все чистые, светлые и радостные эмоции. Если вы хотите, чтобы все жильцы вашего дома жили в удовольствии — заведите дома горный хрусталь!

2. «Белая скатерть обязательно должна у каждой хозяйки в доме на всякий случай быть. Эту вещь Силы можно белым флагом назвать, но не капитулировать с ней, а мириться. Если в семье ссоры и раздоры пошли, нет лада между близкими, то нужно за столом, накрытым белой скатертью льняной, всю семью собрать.

Тут и разговоры правильные пойдут, и обмен мнениями, и поймут близкие люди, что обижались друг на друга попусту, стали жертвами чужой воли. Вновь единство между ними будут, а все неприятности забудутся.»

3.»Этот предмет Силы отвечает за наличие денег. Чтобы в доме они не переводились, чтобы вы и ваши родственники хорошо зарабатывали, но в то же время с толком тратили деньги, нужно завести в доме 33 медные монетки. Снова у нас появляется это число — 33. Оно — число чисел, символ успеха и созидания, чистых помыслов и везения, которое происходит не за счет других.»

4. «Это растение еще травой солнца зовут. Девясил — знатный лекарь, от многих болезней помогает, а все потому, что частица солнечной энергии в нем скрыта. Но болезни тела многие растения лечат, а вот болезни души, ее изъяны только девясилу уврачевать под силу.

Если корешок девясила при себе держать, то ты своей душе неверными поступками навредить не сможешь, как только задумаешь что-то не совсем хорошее, а то и гадкое, подлое, так девясил тебя остановит. Не дает он во вред душе своей поступить. А если есть рядом человек, который в грехах погряз, внутри весь черный уже, девясил его постепенно излечит, душу его очистит.»

5. Шерсть черной собаки — древнее защитное средство. «Если кто-то кому-то из ваших близких плохого пожелал, поглядел косо и нечаянно его таким образом сглазил или специально черноту на него навел, то поможет защитить его клок шерсти от черной собаки.»

6.Гроздь красной рябины «Древние боги, которые в каждом лесу раньше жили, принимали в качестве подношения ягоды красной рябины. Ягоды эти помогают обрести бессмертие и раскрыть тайны мироздания. А дом, в котором гроздь красной рябины висит, защищен от пожара. Люди же, в таком доме обитающие, живут долго и обладают великой мудростью и острым умом».

7. Деревянная миска окружающий мир добром заряжает.»Миска, из дерева изготовленная, всегда его тепло хранит. Обычно деревянную посуду из липы делают, а липа — дерево доброе, светлое, здоровье и радость людям приносит. Да и не штампуют миски такие. Человек, мастер, своими руками такую миску вытачивает, свое умение и душу в нее вкладывает. А в соединении с деревом добрым сила рождается великая. В миску такую хорошо хлеб класть, чтобы он силой добра питался и ваших близких потом одаривал».

8. «В доме обязательно должна быть хотя бы одна ложка, из серебра сделанная. Серебро — это металл Луны, тот кто пользуется серебром, оказывается под ее защитой. В серебре огромная очищающая сила собрана. Легче всего это сила в организм человека вместе с жидкостью попадает. Если серебряную ложку в доме иметь и иногда, хотя бы раз в месяц, суп или чай ею помешивать, то человек будет от многого защищен, не сможет отравиться или попасть под воздействие черной магии.»

9. «Роза — очень важное для дома растение, она любовь хранит. А еще она помогает женщинам, у которых нет детей, забеременеть. Для этого нужно сделать гирлянду из лепестков той розы, которая не меньше года в вашем доме росла. А если в чай лепестки домашней розы добавить, то можно надолго любовь супружескую сохранить, только для этого пить такой чай муж и жена должны вместе. Когда чай тот завариваешь, нужно сказать: «Розой любовь скрепляю, разлуку и тоску прогоняю».

10. Домашний водоем вбирает в себя весь негатив, всю отрицательную энергию, несущую бедность. Поэтому, если человек хочет обрести богатство, он должен внимательно следить за свои водоемчиком, чтобы там всегда было до краев воды. В качестве водоемчика можно использовать и аквариум с рыбками или даже просто с водными растениями.

11. Белое перо птицы, которая на воде родилась и жила, обязательно в доме вешали, чтобы будущее всех живущих в доме счастливым было.»

12. Чабрец — удивительная чудо-трава для каждой женщины, которая помогает хранительницам домашнего очага красоту и любовь сохранить. А если в доме нет хозяйки, то нужно эту траву обязательно завести и все изменится очень быстро.

13. Вербу в доме держали, чтобы жизни обитателей дома продлить. Но сейчас уже забыли о том, что не всякая верба для этого подходит. Если взять ветки со старого дерева, то никакой пользы не будет, наоборот, это очень опасно.

14. Камень с реки детства. «Дом для человека очень важен, он с ним постоянную связь поддерживает, силы из него черпает, положительную, позитивную энергию. Но дом — это не только то место, где человек живет. Важно очень, где человек родился. Когда он рождается, происходит процесс особый.

Он же не просто так в конкретной местности на свет появляется, а с определенной целью, в соответствии с общим планом мироздания. И рождение каждого человека на соответствующей местности отпечатывается, и связь ее с тем человеком сохраняется.

А если человек далеко от своей родины живет и не может часто туда наведываться, то связь прерывается, а это приводит к разным проблемам в жизни. Чтобы такого не случилось, нужно эту связь поддерживать постоянно».

15. Точило нужно иметь в каждом доме. Если в семье кто-то сильно и долго болел, или просто слабым становился, такого человека вели в баню, парили там и окатывали водой из ведра, в которой до этого сутки пролежало точило. Такая процедура помогала вернуть утраченное здоровье.

В наше время точильный брусок можно найти в любом хозяйственном магазине, но вот такое точила не будет обладать особой силой. Для того, чтобы такая сила возникла, этим бруском должны точить ножи и другие острые предметы в течение как минимум трех лет, причем такой старый брусок покупать нельзя, нельзя украсть, а нужно принять его в подарок, при этом отдав что-нибудь ценное взамен.

Такое точило держат в доме для защиты от темных злых сил, от недоброжелателей и воров, оно защищает жильцов от болезней, помогает вернуть утраченное здоровье и восстановить ослабленные силы.

16. Шерстяная красная нить является очень сильным средством, с помощью которого лечат физические и душевные болезни, она защищает от черной магии, но нужно правильно подготовить такую нить, чтобы она приобрела настоящую Силу.

Шерсть для такого клубка нужно купить в магазине, причем это должна быть чисто шерстяная без примесей пряжа ярко-красного цвета, нельзя использовать алые, оранжевые или бордовые тона. Когда будете расплачиваться за шерсть, постарайтесь отдать сумму, в которой присутствует хотя бы одна медная монетка.

17.Березовый веник. «У каждого дома свой дух есть, свой сторож и ревнитель, всех проблем устроитель. Тот, кто дружит с ним, находится под его защитой и покровительством, то бед не узнает, свой дом не потеряет. А тот, кто его злит, будет в дому своем мучиться, все его будет прочь тянуть, кругом сплошные каверзы станут происходить.

Лучшее же убежище для духа домашнего — веник березовый. Его свяжите и духу подарите. Он вас станет привечать, дом оберегать.»

18. Высушенная рыбья чешуя — защита от опасностей. «Многие старинные знания со временем теряются, причем без остатка. Вот раньше обязательно в каждом доме над тем местом, где емкости с чистой водой находились, висел мешочек полотняный с высушенной рыбьей чешуей. Делалось это для того, чтобы с водой договориться.

Чтобы дождь вовремя шел, посевы поливал. А рыбаки, когда в море отправлялись, обязательно такой мешочек себе на шею вешали, тем самым они защищали себя от опасностей, с водной стихией связанных.»

В наше время тоже очень важно в бытовых вопросах уметь «договориться» с водой для того, чтобы, например, водопроводные трубы неожиданно не лопнули, или чтобы крыша ненароком не протекла и т.д.

19. Ветряная вертушка — заряжаемся позитивом. еще в древности существовал простой способ, при помощи которого воздушные потоки вокруг и внутри человеческого жилища приводились в порядок, доброй атмосферу дома делали.»

Для этих целей использовали специальные вертушки, которые по виду почти не отличались от современных, которыми играют дети. Чтобы систематизировать информационные потоки внутри и вокруг вашего дома, нужно обязательно поместить в нем ветряные вертушки.

20. В доме обязательно нужно иметь обычные неокрашенные свечи, причем желательно восковые, они продаются в церквях. Такие свечи лучше всего очищают жилище и наполняют его созидательной энергией, а зажигать их нужно регулярно не реже одного раза в неделю в комнате, где собираются все семейство.

21. Знаете ли вы, что из обычного простого мыла можно сделать особое мыло, которое не только тело, но и душу очищает. В каждом доме должно быть такое энергетическое мыло.

22. Посох, правильнее сказать, уменьшенную его копию, нужно сделать самостоятельно и держать при себе, отправляясь в дорогу, даже не обязательно дальнюю. Даже когда вы просто отправляетесь на работу, то такая «домашняя поддержка» вам не помешает.

23. Колокольчики — оберег. Говорят, что в стародавние времена жили целители, которые лечили многие болезни при помощи звона колокольчиков. Для каждого заболевания они подбирали специальное сочетание колокольчиков по звучанию и по количеству. Такие колокольчики размещались над постелью больного.

24. Булавка не случайно является предметом Силы. Форма булавки является идеальной для передачи энергии от системы к системе. Это значит, что если на некоторую энергетическую систему наложено отрицательное воздействие, то правильно примененная булавка может сыграть огромную роль в защите от такого воздействия, и при этом вся отрицательная энергия не только возвращается туда откуда она была направлена, но еще и приумножается. Обратный удар получается намного сильнее, чем само воздействие.

25. Яблоки — оберег для дома «Яблоня — это дерево, которое самым первым возле человека очутилось. Сперва сады только яблоневые были, это уж потом человек и другие деревья одомашнил. И сады те вначале тоже непростыми были. У русичей там свадебные церемонии проводили. Было принято жениться, когда яблони зацветали. А еще очень хорошим подарком на новоселье были яблоки, но не любые, у них обязательно хоть бочок, но красным должен был быть. Считалось, что такие яблоки несут благоденствие в дом и любовь в семью»,

26. Мед не просто сладость, но и оберег. Для благополучия в вашем доме, в жилище всегда должен быть мед. Но нужно выбрать особенный мед, из разноцветья, причем не засахарившийся, тогда свойства меда возрастут во много раз и такой оберег будет обладать наибольшей силой . Конечно же лучше всего купить такой мед в церкви, который собран с монастырских пасек.

27. Кедровая плашка — это универсальный оберег, который оздоровляет атмосферу в доме и люди, живущие в таком доме, меньше болеют. Кедровая доска имеет сильную защитную функцию, привлекает в дом деньги, сохраняет и защищает, гармонизирует любовные отношения.

28. Осиновый колышек. С помощью осинового колышка можно решать проблемы, связанные с энергетикой квартиры. У нас не всегда получается правильно выбрать жилье в плане энергетики. Мы не всегда знаем, что у нас происходит не так как нужно в этом плане, и понимаем только, когда уже проблемы на лицо. А получив проблемы порой даже и не знаем, как с ней бороться.

В любых сложных ситуациях, когда тревожно, что-то мучает и нельзя понять что именно, помогает осиновый колышек.

29. «Гвоздь, вбитый в верном месте, особой силой обладает. Это от места зависит в большей степени. Если в конюшне или в хлеву гвоздь вбить в западном углу — здоровье у всех животных будет хорошее, если вбить в правый угол ворот или калитки, в садовый участок ведущих, то урожай будет хорошим, если над дверью гаража вбить — это от угона машины защитит и от аварий.

Если же гвоздь над кухонной дверью вбить, он весь дом укрепляет, на себе держит. Семью крепкой делает, от раздоров и скандалов защищает. Но главное — верные слова знать и ритуал полностью соблюсти, когда этот гвоздь забивать станешь».

30. Уголек — мощный оберег, очищающий энергетику дома, созданный на основе древесного угля. Такой уголь — оберег готовится из хорошо просушенного соснового бруска. Очень важно найти такой брусок или толстую сосновую ветку самостоятельно, иначе он не будет иметь силы.

От бруска нужно отпилить небольшой кусочек, который потом будет использоваться при приготовления уголька. Уголек имеет силу ровно год, потом его нужно закопать в земле, где растет трава и приготовить новый уголек на следующий год.

31. Красный перец — один из самых молодых предметов силы, но в то же время один из самых древних. Как это получилось? Да забыли о нем надолго, хотя он не только в древнейших индейских цивилизациях культивировался, но и здесь, на территории современной Европы и Азии.

Это очень сильное магическое растение, и связан он прежде всего с любовью и сердцем. В семье он помогает любовь и страсть между супругами сохранить. И при этом от очень сильной порчи избавляет и защищает, особенно если эта порча на любовные отношения направлена».

32. Четверговая соль — это соль, которая прокаливается на свече, освященной на 12 Евангелиях. В четверг перед Пасхой, еще называемый Страстной Четверг, в православных храмах идет служба «12 Евангелий». В течении этой службы при чтении определенных отрывков евангельских текстов, то зажигается, то тушится толстая свеча.

Чтобы самим сделать четверговую соль, нужно в этот день пойти в церковь, отстоять службу и забрать домой огарок той свечи. Этот огарок обладает сильнейшим положительным потенциалом, его можно использовать в случаях, когда нужно придать молитве особую силу, отвязаться от беды.

33. Чеснок. Запах и вкус не просто так такой резкий, он появился за земле, когда в мире стало слишком много зла. Природа дала человеку это растение, чтобы он мог обороняться от разных напастей и невзгод.

34. Подкову нужно вешать над входной дверью или прямо на дверь внутри жилища. А вот каким образом ее вешать, хозяева должны решать сами. Если в доме много ссор и скандалов — нужно повесить концами вниз. Если в доме все благополучно и вы ходите сохранить и приумножить свое благополучие, то нужно повесить подкову концами вверх.

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