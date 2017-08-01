Предчувствия, которые нельзя игнорировать

Если вы хотите научиться замечать знаки Вселенной, необходимо слушать свою интуицию, порождающую инстинкты и чутье. Вот 5 предчувствий, которые вы никогда не должны игнорировать.

Спросите себя, когда вы чувствовали что-то подобное, к чему это привело и как вы можете более эффективно использовать эти чувства.

1. Радость от возможности.

Нам часто говорят о том, чего мы способны достичь, и тем самым люди заманивают нас в ловушку, когда мы начинаем жить под тяжестью чужих ожиданий. Ваша работа над собой будет включать в себя поиск и преодоление ограничивающих убеждений. Вы можете помочь себе в этом, обращая внимание на любое чувство воодушевления или волнения, которое у вас возникает. Когда у вас появится подобное ощущение, дайте себе разрешение полностью взаимодействовать со своими мыслями и чувствами. Если новая возможность вдохновляет, идите за ней! И пусть она не соответствует вашей предвзятой идее о том, кто вы, или идет в разрез со «здравым смыслом» — что-то подталкивает вас к этому, и вы, скорее всего, пожалеете, если не последуете за этим импульсом.

2. Ощущение, что вы не здоровы.

У всех бывает такое странное ощущение, что с организмом что-то не так, но многие из нас просто отмахиваются и не думают об этом. Не игнорируйте подобное внутреннее ощущение. Вам стоит что-то предпринять, чтобы состояние не ухудшилось. Это может помочь вам избежать более серьёзной проблемы в будущем. Вы можете почувствовать боль в определенном месте, нестандартные ощущения или просто раздражающее чувство дисбаланса. Ваше тело знает гораздо больше, чем вам кажется, поэтому запишитесь на прием к врачу и пройдите обследование.

Однако, важно помнить, что неприятные ощущения в теле могут возникать из-за психологического стресса и даже могут указывать на определенные эмоции, в зависимости от того, в каком месте возник дискомфорт. Неприятные ощущения в теле могут возникать не только из-за физического или психического недомогания. Понаблюдайте за тем, как вы себя чувствуете, находясь в определенных местах или с определенными людьми. Если вы чувствуете опустошенность, внезапную боль или даже тошноту рядом с кем-то, это может быть знаком Вселенной, что этот человек блокирует ваше проявление в этом мире.

3. Чувство опасности.

Чувство опасности часто появляется внезапно, например, когда вы собираетесь выйти из дому на работу, встретиться с незнакомым человеком в магазине или прогуляться в освещенном месте. Независимо от того, когда у вас возникло ощущение, что вы в опасности, отнеситесь к этому серьезно, и попытайтесь изменить ситуацию. Помните, что огромную часть вашего мозга занимают подсознательные и бессознательные процессы, которые недоступны вашему сознательному разуму, поэтому вы можете о многом знать, даже не осознавая этого. Примитивные части нашего мозга умеют обращать внимание на угрозы нашей безопасности. Эти сигналы могут спасти вашу жизнь. 4. Влечение к кому-то. Инстинкты, связанные с другими людьми, всегда заслуживают внимания. Одним из них является стремление помочь кому-либо — даже если вы не понимаете, почему им может потребоваться помощь. Вы можете заметить язык жестов или другие энергетические индикаторы, которые говорят о стрессе. Иногда вы можете просто чувствовать, что знаете, что некий человек может помочь вам воплотить ваши самые большие мечты или цели. Этот человек может помочь вам на пути к успеху в карьере, стать потенциальным романтическим партнером или просто обладать информацией, которая приведет вас к удивительной новой возможности. Если у вас есть чувство, что с кем-то нужно поговорить, вежливо начните разговор, и посмотрите, к чему это приведет. 5. Чувство собственной правоты. Не отмахивайтесь от чувства, что что-то вам подходит, каким бы удивительным или внезапным (или страшным!) это ни было. Многие самые красивые истории любви и успеха начались с одного момента правильности, который можно было бы проигнорировать. Ваше сердце знает, что для вас хорошо, и укажет вам правильное направление раньше, чем ваш мозг обработает логическую информацию. Замечая эти сигналы, вы станете более уверенными в надежности своей интуиции и научитесь ее слушать. А вы доверяете своей интуиции?

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