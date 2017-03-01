ПРЕДЧУВСТВИЯ КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ЯСНОВИДЕНИЯ

Предчувствия играют далеко не последнюю роль в нашей жизни и зачастую спасают тех, кто имел мудрость к ним прислушаться. Однако, наши предчувствия являются лишь отголоском атрофированной способности, присущей людям древних допотопных высокоразвитых цивилизаций, входить в контакт с информационными полями и черпать из них информацию «напрямую». В том числе и ту, которая касалась вероятного будущего.

Таким образом, предчувствие (равно как и предвидение) это лишь слабый отголосок способностей древних «видящих», а потому его развитие способно существенно облегчить нам жизнь, несмотря на псевдо-скептическое отношение к дару ясновидения, которое нам пытаются привить правящие паразитические «элитки» с помощью своих продажных слуг. Ибо слепыми управлять гораздо легче, чем видящими. И именно в этом состоит главный смысл существования различных лженаучных комиссий, уводящих обывателей в сторону от «запретного» знания.

Так как распознать в себе предчувствие тем людям, которые больше не хотят оставаться слепыми? Вот, что об этом пишет Джин ван Бронкхорст в своей книге «Предчувствия в повседневной жизни»: «Неожиданное, настойчивое, смутное, противоречивое ощущение, возникающее на физическом уровне — вот что собой представляет предчувствие. Начало предчувствия больше предзнаменуется буйством противоречивых впечатлений, чем является этапом его последовательного развития.

Некоторые из этих противоречивых впечатлений настолько сильны, что могут отвлечь нас от повседневных забот, делая нашу жизнь насыщенной на протяжении долгого времени. В какой бы форме ни проявилось предчувствие, мы можем его легко распознать. Мы слышим предупреждающий голос, у нас появляется инстинктивное чувство, происходит вспышка интуиции — или же мы просто знаем наперед, что произойдет дальше. Мы можем не распознать во всем этом предчувствие, но точно заметим, что момент его возникновения отличается своей необычностью и редкостью появления.

В нашей повседневной жизни для возникновения предчувствия нужно нечто большее, чем просто прилив впечатлений. Для появления истинного предчувствия должно быть начальное впечатление, а также какое-то событие в будущем, доказывающее подлинность предчувствия. Такое событие может произойти через несколько минут, дней и даже лет, но именно оно является обязательным условием для проверки подлинного предчувствия. Без этих двух составляющих нет и самого предчувствия.

Большинство известных историй о предчувствиях имели знаменательное начало, а определенное важное событие доказывало подлинность предчувствия. За предупреждающим и ужасающим чувством следовала неожиданная трагедия, авария или катастрофа. Это привело к тому, что мы начали думать, будто предчувствие всегда является предупредительным знаком в вопросах жизни и смерти. Однако ученые считают иначе. Они уже давно отмечают, что предчувствия чаще возникают относительно незначительных вещей, а не по поводу судьбоносных моментов жизни. Просто предчувствие незначительных событий не привлекает такого внимания, как те, которые предзнаменуют какую-то трагедию.

Маловажные предчувствия легко отбрасываются, возможно, с помощью рационального мышления, так как они не касаются вопросов жизни и смерти. Если начало предчувствия трудноуловимо или следующее за ним событие не столь важно, то мы можем вообще не распознать его. Мы помним только то, что замечаем. В случае незначительности предчувствия мы не обращаем на него особого внимания — и в результате не можем установить его связь с определенным событием, когда оно действительно случается в будущем. И наоборот: если какое-то событие не привлекло нашего внимания, то мы и не подумаем выяснять, предшествовал ли ему какой-то предупредительный знак».

Итак, мы способны предчувствовать как важные, так и незначительные события своего будущего, но осознавание этого факта зависит от уровня нашего внимания (осознанности) к происходящим событиям и «знакам», получаемым от нашего подсознания. Подобные «знаки мира» присылает нам и Вселенная, общаясь с нами именно таким своеобразным языком. Вот почему люди, способные правильно растолковывать эти «знаки мира» — предзнаменования событий, пользовались в древних обществах неизменным авторитетом.

Затем, слуги сил тьмы повели на таких людей настоящую охоту во времена инквизиции, дабы лишить людей возможности знать свое будущее. Через придуманные для этой цели религии «библейского проекта» простым людям начали внушать не только рабское мировоззрение, но и мысль о том, что знание своего будущего — это грех и это — «от дьявола». Для этой же цели манипулирования сознанием людей была создана и «официальная наука», которая с помощью различных лженаучных комиссий пытается внушить людям мысль, что знание будущего невозможно и подобные способности являются на самом деле якобы «суевериями», «шарлатанством» и «мистификациями».

Таким образом, и с помощью слепой веры, и с помощью псевдонаучной логики нас старательно отсекают от тех знаний, которые сатанинские силы, управляющие планетой, определили для нас как «запретные». Но именно постижение этих «запретных» знаний выводит нас из-под власти темного сатанинского эгрегора и его верных слуг, опутавших своей паучьей сетью почти всю планету. А знание событий будущего позволяется вовремя к ним приготовиться.

В приведенном выше отрывке текста книги Джин ван Бронкхорст есть еще одна интересная и верно подмеченная деталь: она говорит, что именно рациональное мышление, заставляет нас «не замечать» некоторые предчувствия. И действительно, разве у вас ни разу не бывало в жизни так, что интуиция говорит одно, а рациональное мышление — совсем другое? Лично у меня такое бывало неоднократно. И всегда, если я доверял рациональному мышлению, а не интуиции, то мне приходилось об этом жалеть. Потому, подойдя к осознанию этого на основе множества повторяемых практических опытов, я могу уверенно утверждать, что именно наша интуиция знает о нашем будущем гораздо больше, чем логический разум со всеми его «рациональными» расчетами и выкладками. И именно с интуицией связано предчувствие будущего.

Отсюда, можно придти ко вполне логичному выводу, что именно логическое мышление в форме «внутреннего диалога» закрывает от нас способности предвидения будущего. Не случайно многие восточные мистики говорили о состоянии «внутреннего безмолвия», а индейский учитель К.Кастанеды — дон Хуан Матус учил его практике «остановки внутреннего диалога». Все это является ключевым условием для раскрытия первого уровня дара «видения», проявляющего себя во время измененных состояний сознания. И именно с развитием нашей интуиции начинается и развитие этого дара, который будет проявлять себя вначале в качестве все более явственных предчувствий, а потом и все более ярких «картинок» нашего будущего. Но развивать в себе этот дар или нет, это право вашего собственного выбора.

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