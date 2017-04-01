ПРАВИЛО ТРЁХ СИГНАЛОВ. КАК ВАС УЧИТ ВСЕЛЕННАЯ?

Мы уже неоднократно рассказывали о том, что проблемы не приходят из ниоткуда. Абсолютно каждая из них несёт в себе мудрость.

Но есть определённая закономерность, с которой случаются эти неприятности.

Как вас учит вселенная? Об этом поговорим в сегодняшнем материале.

Как работает правило 3-х сигналов.

Вселенная общается с нами разными способами. Один из которых — сигналы.

Существует такое понятие в теме духовности — правило 3-х сигналов. Происхождение его неизвестно, но это правило работает всегда.

Неприятности не сваливаются на голову ни с того ни с сего. Перед тем, как что-то серьёзное должно произойти, звенят тревожные звоночки — сигналы.

Если вы идете не своим путем, каким выбрали идти еще до воплощения на Земле, вселенная пытается вам об этом сказать с помощью 3-х сигналов.

Первый сигнал — слабый, незначительный. В вашей жизни происходит небольшая неприятность. Первый сигнал обычно пропускают.

Тогда высшие силы подают второй сигнал. Он мощнее первого. Вы попадаете в более сложную ситуацию. Такой сигнал вы заметите, если чутко прислушиваетесь к знакам вселенной.

Третий — самый сильный по интенсивности. Он наступает в том случае, если вы не заметили первых два. Это крупная неприятность или даже несчастье.

Вселенная таким образом пытается вас встряхнуть и направить в нужном направлении.

Вывод: если вы попали в жесткую ситуацию, отмотайте события назад и определите, какой был второй сигнал, чтобы в следующий раз предотвратить наступление серьёзной проблемы.

Умение видеть первый сигнал приходит с опытом.

Ситуации внешне выглядят по-разному, но суть у них одна.

Пример из жизни.

Женщина, замужем, не уверена в себе, ищет любовь и одобрение извне.

Первый сигнал — муж ей заявляет: “Ты никому не нужна, поэтому держись меня.”

Женщине неприятно слышать такие слова, но в конце концов она “проглатывает” это, потому что у них общий ребёнок, надо терпеть. В глубине души ей это даже льстит — ему-то она нужна.

Второй сигнал — муж устраивает сцену ревности прилюдно. Теперь уже и посторонние люди в курсе их взаимоотношений. Ей говорят: “Как же ты можешь с ним жить? Он тебя не уважает.”

Женщина переживает стыд, унижение, но опять ничего не предпринимает, чтобы изменить свою жизнь.

Третий сигнал — ситуация усугубляется, доходит до рукоприкладства.

Вселенная в лице мужа пытается объяснить женщине, что такое отношение к себе и других к ней недопустимо.

Человек предстает перед выбором — кардинально что-то менять, в данном случае разорвать эти отношения, или оставить всё как есть и позволять и дальше себя унижать.

Многие, к сожалению, остаются жить в таких условиях.

Правило 3-х сигналов продолжает действовать для них постоянно, пока они не примут решение пойти другим путём.

Если человек формирует у себя сознание жертвы и транслирует его окружающим, он тем самым отталкивает от себя успех, любовь и счастье.

Условия, при которых срабатывает правило 3-х сигналов

1. Вы даёте себе обещание что-то изменить в жизни

Когда вы делаете громкое заявление, декларируете: “С завтрашнего дня — бегаю по утрам!”, вселенная начинает вас проверять.

Трижды вам задают вопрос: «Ты точно это сделаешь?», подбрасывая ситуации, где вы сталкиваетесь с вызовом бегать по утрам или не бегать.

Если вы один раз из трёх провалили – старая ситуация возвращается обратно.

Если три раза выдержали испытания, вы переключаетесь в новое состояние.

2. Вы занимаетесь самотрансформацией

Вы заявляете: “Я освобождаюсь от обета бедности, безбрачия и т.п.!”.

После этого трижды встречаете вызов. Если вы его преодолеваете, ведёте себя в соответствии с новой парадигмой, провокации прекращаются.

Часто человек, который был для вас катализатором, главным провокатором, перестаёт быть таковым, если вы сумели трижды выстоять.

После этого всё рассеивается, и ваша новая линия поведения закрепляется.

Вы совершаете прыжок из одной реальности в другую.

Если вы не прошли какую-то одну проверку, значит, вас будут испытывать снова. Поэтому учитесь проходить с первого раза.

3. Вы идёте не тем путём

Вы уже знакомы с вселенскими законами и идёте к цели, основываясь на принципах духовности. Но в какой-то момент вас что-то заставляет свернуть с верного пути.

Вы чего-то не видите, запутались и не осознаёте это.

Чтобы вернуть вас на нужную дорогу, в ход вступает правило 3-х сигналов.

Внешне это выглядит так. Вы уже привыкли к гармоничной жизни, но что-то вызывает дискомфорт.

В вашей жизни происходят неприятные события, которые выбиваются из благоприятного ритма жизни.

Они сигнализируют вам, что в целом неправильно выбран путь или методы достижения цели.

Проверка на разных уровнях

Иногда и с первого раза можно пройти проверку. Это зависит от того, насколько вы внимательны к сигналам вселенной.

Но бывает, что вас продолжают проверять. Это зависит от качества проверки и важности вопроса, над которым вы работаете и с которым пришли сюда в это воплощение.

Ощутите разницу — перейти вброд реку в хорошую погоду или во время шторма. Уровень испытаний разный.

Сказать «нет» постороннему человеку, когда вы только учитесь выставлять границы и очерчивать свою территорию, или отказать любимой мамочке, которая привыкла, что всё делается по её указке.

Это разные ситуации, согласитесь?

Как помочь близким заметить эти сигналы

Когда в проблемные ситуации попадают близкие, то, как сигналы со стороны, их распознать проще, чем когда подобное происходит с вами лично.

Если вы заметили их проявление в жизни близких, помогите им увидеть, чтобы они не зашли слишком далеко.

Но, как правило, люди не хотят слушать советы со стороны, даже от родных людей.

Поэтому возьмите на заметку эти рекомендации:

Не подходите с советом во время конфликта — не услышат. Результат вашей помощи зависит от того, с каким намерением вы это делаете. Люди подсознательно считывают посыл, с которым вы к ним идёте. Постройте фразу нейтрально, не поучайте. Снимите ожидание, что люди должны поступить так, как вы хотите. Наберитесь терпения и дождитесь момента, когда человек будет готов услышать именно эту порцию информации.

Пройдёт немного времени, и подходящий случай, чтобы высказать своё видение, обязательно подвернётся.

Если ваша жизнь полна таких сигналов, значит пришло время задуматься, куда может привести ваше бездействие.

Пора остановить этот поток неприятностей!