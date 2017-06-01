Практика перехода Вашего сознания из своего тела в любое другое тело и возвращение обратно . Я пробовал с человеком и другими существами , и поэтому предлагаю Вам . Так как время ускоряется, вам нужны ЗНАНИЯ чтобы дольше жить . Моральная сторона вопроса остаётся ВАМ. Если чувствуете что не готовы или совесть не пускает или много блокировок по этому поводу ,лучше не делайте.

1) разжигаем физически небольшой костёр

2) садимся с человеком, напротив друг друга ,через костёр на расстоянии от огня от 50 см до 100 см

3) каждый начинает чувствовать свои энерго центры ,перемещая внимание по своему телу свеху вниз и снизу вверх, пока не появиться ощущение целостности всех энергоцентров .

4) Внимание перемещаем на физический огонь. И совместно в паре направляем луч физичекого огня ввысь космоса до безконечности , и вниз ,через планету насквозь, в космос до безконечности . у вас на физическом уровне могут получиться ярко синие или оранжевые острые языки пламени. Не пугаемся, это ваше сознание управляет стихией огня.

5) Смещаем своё сознание с каждой из сторон в огонь и закручиваем поток огня по часовой стрелке , у вас получиться большая огненная трубка длинной в безконечность вверх и вниз . перемещаем сознание в огненной трубе пламени снизу вверх и свеху вниз , пытаясь удержать в целостной картинке вашей реальности весь поток огня в энергетической трубе.

6) Закручиваем поток огня по спирале, по часовой стрелке и расширяем огненную трубу на два тела с выходом за пределы каждого тела на 3-4 метра , чтобы охватить ваши двойники и ауральную оболочку . У вас получится огненная труба вместившая Вас двоих и физическое пламя в 8-10 метров в окружности , от центра огня в каждую строну до 5 метров.

7) После этого начинаем расширять все ваши тела на бесконечную огненную трубу и совмещаем их между собой .

8 ) Начинаем чистить Ваши тела огненной энергией проходя каждый энергоцентр снизу вверх и сверху вниз по огненной трубе .

9) теперь делаем чакральный захват вашим вниманием всех энергоцентров партнёра и ваших энергоцентров и начинаем совместное вращение всех энергоцентров преодолевая сначала сопротивления ,но постепенно сливаясь энергетически и на скорости с центрами партнёра до момента лёгкого и быстрого вращения , и тот кто ведёт Вас, говорит о слиянии сознания в момент максимального вращения ваших энергоцентров .

10 ) создаём энергетическую фиксацию ващих и его энерго центров и смещаем свои энергоцентры в его тело а его энергоцентры в своё тело , и своё сознание в этот момент смещаете в него , а его сознание в своё тело .

11) У вас получится 4 точки сознания , ваше активное в другом теле и его пассивное в своём теле . и ваше пассивное в своём теле и его активное в вашем теле.

12 ) постепенно уменьшаем уровень пламени огня энергетического ,до размеров физического .

13) может возникнуть дикий страх , спокойно наблюдаем за собой , убираем ужас животного восприятия , если появится .

14) спокойно исследуем тело другого человека ,мысли его,физически попрыгайте , ощутите новый костюм , в виде тела партнёра .

15) ВСЁ РЕАЛЬНО . ПРАКТИКА НАСТОЯЩАЯ . ПОЭТОМУ ВЫПОЛНЯТЬ БЕЗ СТРАХОВ И С ПОЛНЫМ ПОНИМАЕМ ЧТО ВЫ К ЭТОМУ ГОТОВЫ.

ВЫХОД : ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ,КОТОРЫЕ Я ОПИСАЛ . И СМЕЩАЕМ СОЗНАНИЕ И ЭНЕРГОЦЕНТРЫ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ В СВОЁ ТЕЛО.

НАСЛАЖДАЕМСЯ ОПЫТОМ И ОСОЗНАНИЕМ ТОГО ЧТО ВАШИ ТЕЛА МОЖНО МЕНЯТЬ . УСПЕХОВ В ПОЗНАНИИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ !

Источник