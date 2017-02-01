Практика очищения ауры

Каждый человек может справиться с любой ситуацией в своей жизни. Жизнь не наказывает, она учит. Преподает уроки, которые нужно решать. Проблемная ситуация возникает для того, чтобы Вы из нее вышли лучшим, чем вошли, а не для того, чтобы застряли в ней надолго.

Предопределенность судьбы существует в том смысле, что происходящие с вами события обусловлены тем, кто вы есть, какой вы есть. Т. е. вашим духом, индивидуальностью, пережитым на протяжении многих воплощений опытом.

Эта информация записана в вашей ауре, и в соответствии с ней вы получаете дальнейшие уроки Жизни. Жизнь нас развивает. И если человек оказывается в тупике — то потому, что упорно не желает делать выводов из происходящего с ним. Как говорится, наступает на те же грабли.

С чего начать, чтобы покончить с возникшими у вас проблемами?

Со своего намерения. Воля, намерение — это то, что задает вектор движения человека.

Правильное намерение — я беру на себя ответственность за решение возникшей проблемы. Это значит, что развитие ситуации зависит от вас, а не от других людей. И с этого момента нет смысла жаловаться, обвинять жизнь, других людей. Это видимость. Все зависит от вас самих.

Итак, если в вашей жизни возникла какая-то проблема — вы можете с ней справиться! Но что под этим понимается? Я говорю не о том, что любое ваше желание может сбыться. Реализуется намерение. А уж каким путем это произойдет — мы не знаем. Поэтому важно очищать свои мысли и энергетику от негатива — пессимизма, неверия, злости, обид, чувства вины, обвинения. Наш собственный негатив создает соответствующее намерение, которое реализует Жизнь для нас самих.

Правильное намерение — принятие жизни, других людей. Осуждение, критика — проявления непринятия.

Обращайте на это внимание при работе. Это то, что реально создает в вашей жизни проблемы. Когда возникают трудности, процесс тормозится — обратите внимание на свое намерение. Проблема не уходит потому, что вы ее не отпускаете. Найдите, чем вы удерживаете проблему — и отпустите это.

Все методики основаны на очистке вашей ауры, осознанию произошедшего, извлечению уроков, и созданию новых, осознанных моделей поведения на будущее. Чтобы вы справились с задачей, я дарю вам помощников — могущественные образы, которые помогут при любых трудностях.

Эти образы вы представляете. Верьте себе! Сомнения — правда то, что вы видите, или нет — мешают. Относитесь к происходящему легко, играя. Со временем, когда вы получите первые успехи при использовании этих образов, вы их полюбите так же, как я.

Луч света

Представляете луч света. Может быть прожектор, который используются для выступлений на сцене. Луч света может быть любого из семи цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Черный шарик

Преобразователь энергии. Представляете в пространстве небольшой черный шарик, который быстро вращается против часовой стрелки. Он втягивает в себя негативную, темную, возмущенную энергию из окружающего пространства, преобразовывает внутри себя ее в чистую, светящуюся энергию, и излучает ее.

Эти процессы происходят в нем одновременно. Если вам нужно очистить какое-то пространство — вы ставите в нем мысленно черный шарик, и даете ему команду втягивать негатив, и излучать чистую энергию. Шарик может излучать энергию любого из семи цветов.

Наблюдайте мысленным взором за картинкой, воспринимайте потоки энергии. Ничего не делайте с изображением, только воспринимайте. После того, как вы войдете в резонанс с энергией шарика, прочувствуете его ритм, представьте перед собой образ, картинку, с которым собираетесь работать.

Выскажите свое намерение. Например, “Я прощаю”, или “Я принимаю”, “Я отпускаю”. При высказывании намерения у вас возникнут внутренние сопротивления, в ауре активизируются негативные энергоинформационные массы, которые мешают реализовать ваше намерение.

Шарик втягивает их в себя, преобразовывает в чистую энергию, излучает ее и заполняет вашу ауру. Таким образом с помощью черного шарика очищается ваша аура.

Светящийся комбинезончик (биополе)

Представляете вокруг себя светящийся комбинезончик, состоящий из энергии наподобие солнечных лучей. Энергия может быть любого цвета.

Учимся делать светящийся комбинезончик, и воздействовать на него.

Вспомните какую-нибудь ситуацию из своей жизни, когда вам было приятно. Лучше недавнюю. Представьте ее перед собой, как на экране кинотеатра. Образ может быть перед вами, сбоку или внутри головы — это не существенно.

В дальнейшем будем называть ее картинкой. Вы смотрите на эту картинку со стороны. Находите на ней себя. Представьте на своих кистях на этой картинке светящиеся перчатки. Продлите эти перчатки до локтей. Теперь окутайте светящейся энергией свою спину, все туловище, ноги и голову. Вот и получился светящийся комбинезончик: ).

Теперь войдите в картинку, посмотрите там на все из своих глаз. Как вы себя чувствуете там в светящемся комбинезончике? Походите, подвигайтесь, прочувствуйте свои ощущения. Если вам комфортно, все устраивает — отлично. Если что-то не так, вы можете продолжить, улучшить, изменить комбинезончик, до тех пор, пока вам не станет в нем хорошо и удобно.

Выйдите из картинки, посмотрите на нее, и себя в ней со стороны. Вы можете направить на комбинезончик луч света — такой мощности и цвета, как вам нравится. Можете добавить, изменить цвет. Сделать комбинезончик шире, толще, тоньше. Энергию плотнее, или легче, тоньше. Экспериментируйте.

Сделали изменения. Зайдите внутрь картинки, посмотрите из своих глаз, подвигайтесь, прочувствуйте, как чувствуете себя в измененном комбинезончике.

Вот вы и научились создавать себе помощников.

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