Практика «Кто Я?»

Берем листы бумаги и ручку и начинам отвечать сами себе на вопрос «Кто Я?». Пишем до тех пор, пока не кончатся идеи. Одинаковые слова могут повторяться (они могут иметь разные смыслы, либо программа очень сильная), пишите их до тех пор, пока не придет осознание, что хватит.

Например: я человек, звездная душа, учитель, целитель, математик, родитель, русский и т.д.

Писать можно целый день и даже несколько, так что запаситесь временем!

Скорее всего (99%) вам будут мешать, отвлекать, усыплять, поэтому совет: отсключите все, что можно, уединитесь и запаситесь кофе! Также советуются салфетки, многих может пробить на слезы.

Суть парактики — осознать те шаблоны, которые мы приняли в рамках понимания своего Я. Точнее — наша душа через призму эго и под влиянием социума намотала на себя эти рамки и шаблоны, которые сейчас (в большинстве случаев) блокируют связь с ВЯ, создавая кокон материального мира вокруг тонких тел, блокируя понимание своей истинной сути, предназначения, памяти и т.п.. Осознание наличия этих шаблонов и программ очищает разум, утончает/ растворяет кокон, простраивает связь с ВЯ.

Дополнение из комментариев:

Это отличная практика, есть такая вариация более глубокого самокопания:

1. ответить на вопрос Кто Я? и прописать свои соц.роли (первый пласт, обычно у каждого получается в среднем 10-15 ролей). Здесь зачастую всплывают навязанные роли, ярлыки. Например «Я христианин» — если человеку никогда не была близка религия, но в семье принято так себя называть.

2. ответить на вопрос Кто Я? и прописать, что Я о себе думаю, причем писать можно не только в форме существительного, но и прилагательные, отвечая «какой я?» (умный, добрый, смелый и тд) (второй пласт).

На этом этапе выявляется адекватность самооценки и отсеиваются «мои» и «чужие» мнения, навязанные окружением, родителями и социумом (к примеру, «Я никчемный», «Я неряха», «Я неудачник», «Я некрасивая» и т.д).

3. ответить максимально честно на вопрос Кто Я?, начиная со слов «Я тот, кто…» (не всегда держит обещания, тот кто ленится, тот кто опаздывает, тот кто любит порядок во всем и т.д) — здесь важно прописать три жизненных этапа — ДЕТСТВО (всплывут незажившие раны и травмы детского периода от рождения до 12-15 лет примерно), ЮНОСТЬ (от начала подросткового периода до 30-35 лет) и ЗРЕЛОСТЬ (от 30-35 лет до бесконечности).

4. ответить на вопрос Кто Я? поднявшись над всеми соц.ограничениями, рамками и шаблонами. «Я Душа», «Я любимое создание Творца», «Я часть Мироздания» и т.д. Позволяет расширить границы собственного понимания как себя самого, так и других людей — ведь они тоже Души, Части Мироздания и т.д.

5. заключительная часть практики — ответить на вопрос КТО Я? подумав, КЕМ Я ХОЧУ БЫТЬ. Здесь может проявиться совсем неожиданное. Внезапное «Я артист в театре» у успешного финансиста, «Я мать троих детей» у чайлдфри (что окажется навязанной социумом «модной» ролью), «Я успешный дизайнер одежды» у домохозяйки, «Я целитель», «Я волшебник, который помогает людям сбывать мечты»… это может стать точкой отсчета для чего-то нового…

На каждый этап отводится минимум 1 день, за пару часов откроется лишь «верхушка айсберга», а задача — вытащить то, что запрятано глубоко и далеко.

У меня каждый раз вскрываются новые пласты понимания и области для проработки.

И еще:

Впервые «Кто Я?» было в практиках Ошо, использована техника была регулярно, в каждый свободный момент от общения и векторного внимания… хотя позже и во время обычной деятельности довольно легко задавать СЕБЕ этот вопрос и ждать ответа из ума…

Но на полное опустошение от шаблонных ответов УМ давал столько ответов… (не один день — точно!)

УМ месяцами выдумывал новые версии ответов, самые невероятные и ответы выдавал в любое время, даже без запроса!)))

…Когда УМ прекращает отвечать — это состояние называется «не-ум», пустота, ум СДАЛСЯ! Он не умер, он сдался и более не центр…

И только после ПОЛНОЙ СДАЧИ начинают активизироваться скрытые аспекты памяти — кармические, родовые… до того УМ мешает, вклинивается, отводит внимание, — не позволяет убрать себя из центра внимания! И это его самосохранение стоит снять, включив себя настоящего.

После того, как приходит ПУСТОТА=НЕ*УМ=полное ВКЛЮЧЕНИЕ…включение 4го тела и Жизнь в полной осознанности БЕЗ блуждающего внимания и всяких МЫСЛЕЙ … только тогда можно считать, что осознанность пришла.

Техника Ошо хорошая, мощная, отработана успешно.

Добавленный пункт №5 не приводит в Не-ум. Он поможет в другом. Не в определении себя как осознанного существа, а в социальном плане..

Отзыв коллеги:

Будут несколько состояний пустоты, когда пусто в голове будет. Их нужно пробивать, пробивать чем угодно. У меня был будто блок какой-то. Я робот, я робот и все такое.

Я музыку ставила, когда не шло. Слюнявую музыку, чтобы пробить логику свою.

Кофе пила, потому как начинала засыпать, такое тоже будет по любому. Некоторые и бросают потому как засыпать начинают, на это тоже есть причины.

Будет состояние любви, будут другие состояния, у всех по разному. Наступит момент, когда рука сама начнет писать, это прорыв. В идеале часа 4-5 колбаситься нужно.

И прийти должен тот самый момент — когда ты почувствуешь, что это оно. Всё.

У меня его не было, вмешались внешние обстоятельства.

Я писала около 3, 5 часов.

Просьба желающих отписаться по результатам )

УПД из комм:

Есть просветление-нет просветленного.

Очень просто можно довести готового(ли?) до кондиции одним вопросом «Кто Я»?Таким образом обращаем его ум на себя самого))

Если он будет умствовать ,блаблакать дальше,выстраивать конструкции,концепции,называть тебя дураком..ну значит человек не готов пустотность признать..и оставляем в покое..иначе и побить могут бежевыми лабутенами)))

Это самый простой выход из матрицы..все его ищут,а он вот он))Понять,что ты просветлился и исчезнуть,как личность..Горы остались горами-реки реками,мыслей мож и есть,но ты тотально понимаешь,что ты не они,ты не Володья,ПЕтья,Лена,Антон..что некому понимать то..вот в чем соль

Но пока НЕ ИСПЫТАЕШЬ этот опыт,это все блаблаканье УМОМ..это все концепции

Меня накрыло несколько дней назад и 2 дня я ходила тотально не (желаемое имя вписать)…Аленкой))

И да..восприятие безоценочное и люди охреневают от того,что ты им собой отзеркаливаешь..а когда ты пустота..ты ПОТОК,ты ЖИЗНЬ…личности то нет с ее вечным радио…ты спокойно можешь быть зеркалом.И когда человек говорит ,чего ты такая (радостная,громкая,странная)..ты улыбаешься и он понимает,что зацепило в моем поведении его то,что в нем самом в достатке(показала ему его)

Это БЕЗ-УМНЫЙ опыт..но меня отпустило..и теперь личность блаблакает опять,и я вам пишу.

Кстати в таком состоянии не хочется смотреть,кино,читать и говорить ради трепа.У меня после шока от остановки УМА был просто трепет..нежнейшее колыханье крыльев бабочки и ты боишься ,что это пройдет))это я уже ПОСЛЕ опыта оцениваю…

Но об этом же говорят многие Пападжи,Муджи..всякие Артуры Сита,мой друг Колямба..куча сейчас людей понимают,что ОНИ ЕСТЬ ТО

Ну а если хочется поиграть..милости просим

Вам и души,вам и воплощения и энергии и потоки и чакры..столько вкусняшек)))

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